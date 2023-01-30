Сохраняя добрые традиции: Банк «Аверс» подарил ДРКБ медицинское оборудование

Фото: Максим Платонов

Банк «Аверс» продолжает оказывать помощь Детской республиканской клинической больнице. На днях руководство банка в очередной раз передало в дар клинике новое современное медицинское оборудование для лечения тяжелобольных детей, а сотрудники банка подарили маленьким пациентам книги.

Надежный друг

— Мы благодарны Банку «Аверс», который является нашим добрым другом и всегда приходит на помощь в трудные минуты, — с такими теплыми словами благодарности обратился к Банку «Аверс» заместитель главного врача по хирургической помощи ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Михаил Поспелов.

Вот уже на протяжении семи лет Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ и безвозмездно оказывает помощь. На днях банк передал клинике современное медицинское оборудование, которое поможет выполнять высокотехнологичные операции детям разных возрастов.

— Оборудование и инструменты, которые мы получили, будут работать в круглосуточном ежедневном режиме и помогать врачам выполнять эндоскопические операции. Соответственно, это улучшит как качество оперативных вмешательств, так и качество жизни наших маленьких пациентов, — рассказывает Михаил Поспелов.

На протяжении семи лет Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ и безвозмездно оказывает помощь

По его словам, ежедневно в приемный покой обращается до 500 детей с различной соматической и хирургической патологией. «Только плановых операций до сорока в сутки проходит, не включая неотложную помощь и операции, которые выполняются в круглосуточном режиме. Поэтому для нас важно иметь функциональное медицинское оборудование, помогающее качественно проводить операции. И та помощь, которую сегодня оказывает Банк «Аверс», очень своевременная и важная для нас», — поясняет Михаил Поспелов.

ДРКБ входит в пятерку крупных детских больниц Российской Федерации. Ежегодно в клинике получают лечение более 45 тысяч пациентов со всего Татарстана и регионов России.

Руководство банка в очередной раз передало в дар клинике новое современное медицинское оборудование для лечения тяжелобольных детей, а сотрудники банка подарили маленьким пациентам книги

Помимо медоборудования, сотрудники банка вручили маленьким пациентам, проходящим длительное лечение в ДРКБ, подарки — детские художественные книги — с добрыми пожеланиями скорейшего выздоровления.

13-летний Камиль Максумов очень обрадовался неожиданному подарку. В свободное время молодой человек увлекается не только резьбой по дереву и футболом, но еще и любит читать.

— Книгу «Путешествия Алисы» я еще не читал. С удовольствием прочту на досуге. Спасибо! — говорит школьник.

Сотрудники банка тепло пообщались с маленькими пациентами и пожелали им скорейшего выздоровления

А вот двухлетний Даниель еще читать не умеет, но уже с интересом рассматривает картинки в книжке.

— Спасибо большое за сказки и внимание. Сын растет любознательным — любит рассматривать картинки, листать книги. Я и сама стараюсь прививать любовь к книгам и чтению, — говорит мама Даниеля.

Ежегодно сотрудники Банка дарят детям книги, развивающие настольные игры, сладкие новогодние подарки

Сохраняя добрые традиции

Банк «Аверс» сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей с 2016 года. За это время, помимо озеленения территории клиники, Банк «Аверс» пожертвовал технику для лаборатории и пурифайеры для онкогематологического отделения, разнообразное медицинское оборудование, в том числе способствующее психологической реабилитации маленьких пациентов, позволяющее через игровые технологии снизить уровень переживаний, проработать травмы, преодолеть кризисные ситуации и улучшить адаптацию к лечебному процессу.

Еще одной доброй и важной традицией для Банка являются персональные подарки для маленьких пациентов. Ежегодно сотрудники Банка дарят детям книги, развивающие настольные игры, сладкие новогодние подарки.

— Банк «Аверс» всегда поддерживает наших пациентов. Очень много детей остаются в больнице на длительное лечение. И чтобы скрасить их досуг, Банк регулярно дарит детям развивающие игры, сладкие подарки и отличное настроение, — добавляет заместитель главного врача по хирургической помощи ГАУЗ «ДРКБ» Михаил Поспелов.

Реклама. ООО «Банк Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.