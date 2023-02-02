Валерию Карпину — 49 лет

Как встречает день рождения главный тренер футбольной сборной на фоне дипломатических разногласий России с Эстонией

2 февраля исполняется 49 лет главному тренеру сборной России Валерию Карпину. Удивительно, но это третий подряд наставник футбольной сборной страны, который, в прямом смысле этого слова, сделал себя сам, вслед за неудачливым вратарем из Волгограда Леонидом Слуцким и уроженцем маленького села Алагир Станиславом Черчесовым. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает, как это происходило в отношении Карпина.

Родная Нарва

Детство и молодость Валерия Карпина протекали в городе Нарве, одном из русскоязычных городов Советской Эстонии. Он находится рядом с границей с Ленинградской областью, будучи разделен мостом через реку Наров с Ивангородом. В 20 километрах находится город Кингисепп, который назван в честь эстонского революционера. До Санкт-Петербурга от Нарвы полторы сотни километров, до столицы Эстонии Таллина — 210 км. Если смотреть на развитие спорта, то Таллин взаимодействовал с Тарту, куда периодически уезжала местная баскетбольная команда «Калев», с Маарду, куда переезжал волейбольный клуб с тем же названием.

Спорт был в Кохтла-Ярве, где базировалась хоккейная команда «Кеэмик». А Нарва пребывала на некоем отшибе. В годы жизни маленького Валеры сильнее выглядела футбольная команда «Кренгольм» (В переводе с эстонского вороний остров), где играл Георгий Карпин. Под руководством тренера Валерия Щипцова, команда выиграла чемпионат Эстонской ССР, и... была расформирована, поскольку руководство прядильно-ткацкого предприятия решило сосредоточиться на развитии хоккея. Кстати, на этом же предприятии, которое сейчас носит название «Кренгольмская мануфактура», работала мама Валеры — Светлана Анатольевна. И так получилось, что два футболиста, а именно Георгий Карпин и Валерий Ялузин перешли в хоккейную команду, поскольку всегда совмещали эти виды спорта. Приняли участие в официальных матчах на Кубок СССР 1973 года, после чего были заменены на более профессиональных игроков. Их партнеры — футболисты Владимир Бережной и Виктор Заморский — перешли в «Балтику» из Нарвы, Николай Бурдаков — в «Автомобилист».

Изначально хоккеистов тренировал Валентин Шидловский, но уже под руководством другого наставника Юрия Исаева хоккей пошел в рост. Что неудивительно, под его крылом заиграли Раис Давлеткильдеев и Александр Романцов, которые затем надолго вошли в административно-тренерский состав ХК «Кренгольм», Александр Комаров, Тийт Ламбин, мелькнувший в ЦСКА, приехавший из Уфы Фаниль Хазигалеев и бывший горьковчанин Александр Шляпников. Команда сложилась весьма мастеровитой для уровня второй лиги.

Глядя на более популярных в то время хоккеистов, Валера умудрялся до 14 лет совмещать два вида спорта. Причем в хоккее его тренировал тот самый Валентин Шидловский, куда более известный на то время наставник, начавший заниматься с детьми. А в футболе его первым наставником стал Юрий Шаламов.

Фото: аккаунт Валерия Карпина в соцсети

Выбор в пользу футбола

В 1983 году 14-летний Карпин сделал окончательный выбор в пользу футбола. К тому времени относится первое упоминание Валерия Карпина в нарвской прессе, где капитан команды «Автомобилист» дал интервью журналисту, рассказывая, как его команда завоевала право участвовать во всесоюзном финале турнира «Кожаный мяч».

Журналист ошибочно назвал тренера команды Юрий Герасимович Шаламовов, и что поначалу над детской командой шефствовали Эстонская ГРЭС и автобаза. Команда называлась «Энергетик», но так как со временем крепли шефские связи с автобазой, где существовала взрослая команда, то и команду переименовали в «Автомобилист». Кстати, во взрослой команде играл Николай Бурдаков, бывший партнер Георгия Карпина по «Кренгольму».

Карпин настолько успешно зарекомендовал себя на Всесоюзном финале «Кожаного мяча», что удостоился личной награды от олимпийского чемпиона 1956 года Сергея Сальникова. Того самого, чья дочь Юлия Сальникова в начале 80-х входила в сборную СССР по теннису, затем переехала в Грецию, поменяв фамилию на Апостоли, а теперь ее сын Стефанос Циципас входит в топ-10 мирового тенниса.

Юный Карпин на правах капитана представил своих партнеров по команде. Наиболее попярно сложились судьбы вратаря, который вырос и стал наркоманом и друга детства Карпина Азата Зиазова, который уходил из футбола, поступив в военное училище.

Другой товарищ Карпина по детско-юношеской команде Юрий Шкода вспоминал, как их обоих пригласили на всесоюзный турнир «Надежда», который проходил в украинском городе Припять, и по называемым им именам соперников можно было формировать символическую сборную СССР тех лет. В воротах литовец Гинтарас Стауче, Александр Мостовой и Николай Писарев в составе сборной Москвы, Игорь Добровольский в сборной Молдавии, Андрей Сидельников и Вели Касумов в сборной Украины. Азербайджанец Касумов родился в Кировабаде (ныне Гянджа), но в восьмом классе был приглашен в известный в те годы харьковский спортинтернат, выступая за сборную Украинской ССР. Эстонца Карпина в те годы никуда не звали. Тот же Зиазов вспоминал, что было время, когда Зиазова пригласили в футбольную сборную Эстонии, а Карпина — нет.

Фото: из личного архива Валерия Карпина/sport24.ru

Об упущенных шансах

Впрочем, время было безжалостно ко многих бывшим партнерам Карпина. Про вратаря их детской команды говорят, что со временем он стал наркоманом. Юрий Шаламов отмечал Олега Половинкина, которого и вовсе приглашали в юношескую сборную СССР, но он бросил футбол, не став играть даже на уровне чемпионата Эстонской ССР. Известный наставник Валерий Овчинников вспоминал Отта Мытсника, характеризуя его, как игрока «абсолютно спартаковского стиля, но его никто так в итоге и не увидел...». В то же время Мытсник провел в футболе 15 лет, отправившись под занавес карьеры на футбольный чемпионат Швеции.

А мы возвращаемся в 1983 год, когда Валерий Карпин сделал окончательный выбор в пользу футбола. В те годы проходила летняя Спартакиада народов Советского Союза с обязательным участием всех республик, включая Эстонию, где не было команд мастеров. Причем сборные республик должны были формироваться из спортсменов не старше 20 лет. В итоге это решение совпало с основанием в республике команды мастеров под названием «ШВСМ», созданной на базе воспитанников местной школы высшего мастерства, созданной тренером Романом Убакиви. Воспитанники школы были в числе первых футболистов команды, которые одновременно сыграли и на Спартакиаде-1983: С. Вильдерсон, В. Калинин, У. Кальенд, В, Капустин, Р. Корп, Т. Кымпер, М. Луйк, Э. Лээнмяэ, О. Мытсник, А. Притс, У. Хепнер, В. Чмиль, в том числе и названный Борманом Отт Мытсник. Сам Валерий Овчинников возглавил команду в 1986 году, переименованную к этому времени в «Спорт». В ней немного поиграл Виктор Панченко, будущий бомбардир «КАМАЗа», вспоминавший, что он «служил» в армии, выступая за «Динамо» (Таллин). Там работал большой начальник, по протекции которого была воссоздана команда мастеров... Карпина нашел уроженец Эстонии Валерий Овчинников».

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Требования регламента для советских команд высшей лиги были таковы, что команды должны были ставить в состав двух игроков до 18 лет, иначе они не допускались до соревнований. Таким образом в состав «Спорта» попали и Карпин, и его ровесник Юрий Шкода. Карпин к этому времени покинул родную Нарву, начав играть в первенстве Эстонии за таллинское «Динамо» вместе со своим другом Азатом Зиазовым.

Не будь этого пункта в регламенте, глядишь, выдался бы путь Карпина в профессиональный футбол сложнее, поскольку «Спорт» со временем уже перестал ориентироваться на молодежь из «ШВСМ». Во-первых, активно привлекались соседи из Ленинграда: Балашов, Дягель, Журкин, Скворцов. Тем более что любительский чемпионат Эстонии располагал сразу двумя командами, играя в которых можно было решить проблемы со службой в Вооруженных силах. Это названное Виктором Панченко «Динамо», как команда, представлявшая КГБ СССР, оттуда в «Спорт» также перешли ленинградцы Ванюков, Капустин, Яковлев, а также Андреев, Можжухин, Шаповалов. Плюс армейская команда «Звезда», где играли — «служили» москвич Сергей Казарин, ранее выступавший в казанском «Рубине», литовец Вальдас Мартинкенас, будущий вратарь «КАМАЗа», ленинградец Константин Иванов и экс-футболист «Зенита» Валерий Брошин, на которого была наложена дисквалификация. Все они, помимо дисквалифицированного Брошина, получили право играть — «служить» в «Спорте», что гарантировал ее новый куратор — генерал Гнездилов, начальник местного военного училища. Кстати, и его со временем отправили служить в Афганистан.

Отвлекаясь от спорта, расскажем страшную историю, в которой оружейный склад этого общества был ограблен в 1979 году террористической группой бывшего боксера и борца Имре Аракаса. С помощью оружия была обстреляна машина главного коммуниста Эстонии Карла Вайно, а самому Аракасу удалось бежать прямо из зала суда.

Фото: sportsweek.org

Как Ловчев Карпина «прошляпил»

1986 год, когда Карпин дебютировал в большом футболе, запомнился не только этим. Аварией в Чернобыле, рядом с той же самой Припятью, где юный Карпин играл турнир «Надежды». Переходом его детского тренера в футбол мастеров, когда Юрий Шаламов вошел в тренерский штаб своего однокашника по Высшей школе тренеров Евгения Ловчева. Шаламов тогда был максимально близок к Казани, поскольку работал в челябинском «Локомотиве», игравшем вместе с «Рубином» и челнинской «Турбиной» в одном турнире второй зоны чемпионата СССР. Более того, был даже шанс на то, чтобы Карпин дебютировал не за «Спорт», а за «Локомотив».

Будучи всего лишь 4 года назад победителем турнира во второй зоне под руководством Валерия Знарка, отца будущего хоккейного тренера Олега Знарка (кстати, он опередил тогда казанский «Рубин»), Челябинск серьезно подрастерял. Оставались в строю ветераны Гончаров, Дубовиков, Лазарев, Одноперов, Усов, но они уже не тянули. В 1986 году в московском «Локомотиве» был расформирован дубль, что, по мнению Ловчева, могло бы усилить состав челябинской команды. Шаламов в свою очередь предложил парочку своих воспитанников: Карпина и Сергея Вачевского. «Спорт» поначалу не отпустил Карпина, и Ловчев достаточно скоро отказался от этой идеи. Но уже двумя годами позже, когда Карпин транзитом через ЦСКА и «Факел» оказался в «Спартаке», посетовал Шаламову: «Да ты чего, надо было в лоб дать, такого парня нам зажали!», Челябинский «Локомотив», как, кстати, и его соперника по Зоне — брежневскую «Турбину», расформировали в 1987 году, оставив без работы и Ловчева, и Шаламова. Правда, вместо «Турбины» тут же в чемпионат второй лиги заявилось «Торпедо», нынешний «КАМАЗ». А Шаламов затем дважды работал с командой «Транс», выступающей в чемпионате Эстонии.

В том же хоккее, где поиграл Георгий Карпин и пробовал свои силы Валерий Карпин, Нарва окончательно сдала свои лидирующие позиции таллинской команде «Таллэкс», которую содержал экскаваторный завод. Вратарь Никитухин, защитники Бевз, Быков, Кильдишов, Крамской, нападающие Валиуллин, Коршунов, Осипенков, Парвоя, Подузов, Пузанов, Филимонов стали «экскаваторщиками», завоевав для новой команды путевку в первую лигу.

Когда Карпин дебютировал в «Спартаке», Союз уже на всех парах мчался к развалу. Руководивший до 1988 года Советской Эстонией Карл Вайно был заменен на Вайно Вяльяса, тяготевшего к национализации. Овчинников-Борман отметил, что в Эстонии началась «певучая» революция, и русским тут уже были не рады.Он быстро нашел себе работу в Горьком, где была сформирована команда «Локомотив». Экс-партнер Карпина по таллинскому «Спорту» Ханс Някс стал первым и единственным футболистом, сбежавшим из СССР, перебравшись в 1989 году в чемпионат Швеции. Надо ли было для этого бежать, по сути, предавая свою страну? Вряд ли, во всяком случае пятью годами ранее культурист Олев Аннус женился на гражданке Финляндии и беспрепятственно переехал в соседнюю страну. В том числе и потому, что не мог в СССР заниматься данным видом спорта. В 1989-м, когда Някс бежал, Аннус получил гражданство Финляндии.

Фото: Nuno Correia/AllsportUK/Allsport, Twitter

Развал СССР разбросал многих участников этих историй по разным странам и разным политическим лагерям. Антикоммунист Аракас переехал в Испанию, создал там криминальную группировку и получил прозвище Мясник. Правда в Эстонии его занесли в список жертв «советского режима». Сама Эстония выделяется массовой переменой фамилий со славянских на местные. Хоккеист Мазнев стал Оленбергом, Дмитрий Родин — Сууром, у футболистов Сергей Хохлов добавил фамилию жены, став Хохловым-Симсоном. Помимо них Павел Киселев стал Лондаком, Константин Колбасенко — Нахком, Александр Кирюк — Антосааром. Эстонский город Кингисепп был переименован в Куресааре. В футболе появился первый афроэстонец Каарел Уста.

С другой стороны, Карл Вайно переехал в Россию, умер в феврале прошлого года, а его внук Антон Вайно руководит администрацией президента Владимира Путина. Среди партнеров Карпина по детско-юношескому футболу сразу трое будущих воинов-интернационалистов, прошедших Афганистан: Сергей Вачевский, Андрей Коноплев, Игорь Уде... Футболист Николай Бурдаков стал тренером команды «Транс», в которой играли друг Карпина Азат Заизов, «афганец» Игорь Уде, сын партнера Карпина-старшего по ФК «Кренгольм» Виктора Заморского — Сергей Заморский. Бурдаков теперь президент ФК «Нарва», а тренерами этой команды были отцы известных футболистов Адьям Кузяев с Алексеем Еременко и сын Юрия Семина Андрей Семин. Хоккеист «Кренгольма» Александр Комаров переехал в Финляндию, где родился и начал играть за местную сборную Лео Комаров. Другой воспитанник нарвского хоккея Евгений Варламов переехал в Россию, став звездой «Ак Барса» и «Магнитки». Валерий Карпин приезжал в Казань на первый международный турнир «Кубок Дружбы» 2008 года, принимал участие в культурной программе и гала-матче, после чего практически сразу получил приглашение вернуться на работу в «Спартак». В январе 2023-го Россия и Эстония понизили уровень дипломатических отношений.

Джаудат Абдуллин