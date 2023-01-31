«КОС-Синтез» разгромил Москву

А дублеры казанской команды дали бой в Астрахани

Самыми напряженными в очередном туре чемпионата России по водному поло ожидались матчи между «Балтикой» и первой командой Москвы в Санкт-Петербурге. И первый матч оправдал ожидания, когда питерцы победили в напряженной борьбе — 11:9. Между тем казанские команды в этом туре играли дома и в гостях. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о событиях очередного тура.



Битва в Астрахани

Помимо противостояния двух столиц, настоящая битва развернулась еще и в Астрахани, где бронзовым призерам чемпионата «Динамо-СШОР» пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением дублеров из Казани «КОС-Синтез-УОР». Хотя, казалось бы, со стартовым периодом Астрахань ушла вперед — 2:0, но тут два гола Руслана Саввина, один из которых был проведен с пятиметрового броска, счет сравняли. Но Астрахань снова ушла вперед, в том числе благодаря большому преимуществу в количестве удалений. Четыре удаления казанцев плюс право на штрафной бросок, позволили получить комфортное преимущество, хотя игроки «Динамо-СШОР» реализовывали далеко не каждое преимущество: два из четырех. Во втором периоде астраханцы не реализовали пенальти, когда бросавший попал в штангу, по количеству удалений команды сравнялись — 2:2, но Астрахань увеличила свое преимущество в счете — 8:4.

Гол с пенальти и реализация двух удалений позволили хозяевам воды приблизиться к трехзначному преимуществу в счете — 11:4, и к этому моменту стало казаться, что судьи видят нарушения только со стороны одной команды. Вы не поверите, но они соответствовали счету: 11 раз фиксировались нарушения у казанцев, из них три пенальти, и четырежды у Астрахани, из них один пенальти. Посмотреть на статистику, так в юных ватерполистов «КОС-Синтез-УОР» вселились души хоккеистов «Флайерс» середины 70-х, которых за грубую игру называли «бандитами с большой дороги», либо можно привести более свежий пример с подольским «Витязем».

Плюс не везло голкиперу казанцев Родиону Тимофееву, замененному на Кирилла Бадьярова за 13 с лишним минут до окончания поединка. К этому моменту до конца игры был удален Даниил Самсонов, на двух штрафах «висели» Раиль Тазеев и Саввин. Судя по протоколу, это был современный вариант «кровавого матча» между Венгрией и СССР на Олимпиаде 1956 года. Только тут, по мнению арбитров, казанская молодежь колошматила ветеранов астраханского водного поло.



Динамика удалений удивительным образом поменяла вектор. Дважды подряд удалялись хозяева и забивали гости, правда, оба раза в равных составах, не сумев воспользоваться большинством. Но и в заключительном периоде судьи продолжали наказывать динамовцев, правда, «КОС-Синтез-УОР» сумел реализовать только первое. Зато стабильно забивал в равных составах, особенно отличался Саввин, забивший в итоге пять голов. Складывалось впечатление, что дублерам «КОС-Синтеза» и не нужны эти удаления, главное, что они стали меньше играть в меньшинстве.

Разгром в концовке поединка: 6:0!

И это в отсутствии бомбардира команды Богдана Комарова, который в этот же вечер отличился за основную команду, забросив третий гол «КОС-Синтеза». Основная команда прогнозируемо разгромила в Казани МК СШОР «Восток» — 16:8, столкнувшись с сопротивлением только в заключительной 8-минутке, которую молодые москвичи даже выигрывали в два мяча, но в итоге завершили вничью. А вот «КОС-Синтез-УОР», перехватив инициативу в середине третьего периода, продолжали забивать в ворота Кирилла Корнеева.

Такое бывает, к примеру, на этой неделе автор материала в матче по мини-футболу начал «за здравие» — 4:1, а завершал «за укопой», пропустив подряд 11 безответных мячей. Мяч валится из рук, «летит куда хочет», как скворец из старой песни «Машины времени», а в твои ворота залетает двух,-трехматчевая норма. Констатируя приближение казанцев по счету — 11:8, комментаторы Астрахани заявили, «кажется, что немного благосклоннее судьи к нашим гостям». Коллеги, на этот момент у Астрахани было восемь зафиксированных нарушений, а у «КОС-Синтез-УОР» — 14, два удаленных до конца игры, три назначенных пенальти. Это даже не благосклонность, а запоздалые новогодние подарки от Деда Мороза Карузина и Снегурочки Древаль.



В итоге первое противостояние в Астрахани завершилось со счетом — 11:10, пента-трик Саввина и почти два сухих периода Бадьярова. Второй матч складывался по несколько иному сценарию, поскольку казанцев не прессовали удалениями, хотя Саввин свои два получил уже ко второму периоду. Тем не менее в начале третьего счет был равным — 5:5, после чего Астрахань рванула, как Казань накануне, забросив шесть безответных голов. 11:6 к началу заключительного периода, 16:8 по итогу, Астрахань все-таки поддержала свою репутацию фаворита. Семь голов на счету их бомбардира Олега Дьякова, против бросков которого Бадьяров был уже не так хорош, а Саввин был досрочно удален из воды за три фола.

Касаемо основной команды, то и во втором матче «КОС-Синтез-УОР» был значительно сильнее МК СШОР Восток-2, победив со счетом — 20:3. При этом за основную команду два гола забросил лидер юниорской команды Богдан Комаров, а на скамейке запасных вместе с директором клуба Максимом Осмоловским сидели Адель Латыпов и Егор Ярлыченко, запечатленные на главном снимке нашего репортажа.

Все дороги ведут в Пензу

Тем временем у российских водоплавающих происходит какая-то «суета» в районе Пензы. К примеру, спортсмены СК «Синтез» будут участвовать в Кубке России по прыжкам в воду. Соревнования пройдут с 30 января по 3 февраля с участием 138 спортсменов из 15 регионов России и Беларуси. Само собой, среди участников прыгуны «Синтеза» Александр Белевцев, Мария Полякова и Никита Шлейхер, входящие в элиту этого вида спорта. Между тем в этом же городе гостило руководство федерации ватерпола страны.

Начало 2023-го продолжает удивлять спортивную общественность ожидаемыми фактами. Футбольные команды России выехали на зарубежные сборы, только там обнаружив массовые отказы сыграть с ними даже на товарищеском уровне. Причем едут за рубеж даже команды первой лиги из числа наиболее бедных.

Ни одна российская ватерпольная команда не смогла позволить себе подобные сборы, за исключением «КОС-Синтеза», и проведенные ими матчи с «Галатасараем» и «Энкой» позволили пройтись катком по астраханскому «Динамо-СШОР». Поговаривают, что российский ватерпол лишился статьи расходов на проведение международных сборов и турниров за рубежом, которые ранее выдавались за счет грантов Минспорта РФ. Если это так, то возникает закономерный вопрос: почему на нашем спортивном пространстве, как на «скотном дворе» Оруэлла, есть такие равные, которые равнее остальных? Понятно, что мы наблюдали неравноправие в тучные годы мирной жизни, но СВО со всеми ее нюансами, включающими в себя и минимизацию международных контактов по инициативе наших соперников, казалось бы, подравняло спортивное пространство. Ан нет. Российский ватерпол в этом плане ущемлен даже больше остальных, в том числе потому, что Украина, на чьей территории проходят боевые действия, спокойно играет в международных турнирах. Нигде такого нет, кроме, как в водном поло. В гандболе местный суперклуб «Мотор», ранее представлявший Запорожье, играет во второй Бундеслиге. В баскетболе, волейболе, хоккее уровень местных чемпионатов вообще скатился до примитивного, когда составы собраны из учащихся спортучилищ (как в нашем водном поло, кстати). И в тоже время украинский ватерпол просто не вылезает из международных турниров.

Львовское «Динамо» везде востребовано

Имеется в виду местный суперклуб — львовское «Динамо». На прошедшей неделе он завершил участие во втором туре некой восточно-европейской лиги, где играют представители Польши, Словакии, Чехии и Литвы. Вскоре им предстоит второй тур северной лиги, где в соперниках будут еще Бельгия, Финляндия, Швеция и Латвия. Понятно, что уровень не самый высокий, хотя соседи выкручиваются как могут.

В восточно-европейской лиге участвуют команды, которые могут усиливаться под участие для конкретного тура игроками из других команд, даже чемпионатов. Так, за польскую команду из Лодзи в первом туре массово играли словаки, которых на второй тур не пригласили. Впрочем, для тех стран это обычная практика, даже на еврокубки Словакия выставляет в качестве участника некий симбиоз под названием СКП, представляющий Кошице и собранный из игроков двух местных команд «Модры драки» и «Олимпии». Дело не в этом, а в том, что Львов имеет стабильную игровую практику, которой не было даже до начала СВО. И турнир восточно-европейской лиги и северная лига — это новые соревнования, куда динамовцы оперативно включились. В связи с этим вопрос к Федерации водного поло страны, как будет возмещаться отсутствие международной практики в России? Понятно, что в прошлом прошляпили развитие этого вопроса, хотя даже великая Сербия с ее перегруженным календарем, где есть и три лиги национального чемпионата, и две лиги региональной ватерпольной лиги, и еврокубки, предусмотрительно развивала сотрудничество с Азией, приглашая на свои турниры и Индонезию, и Сингапур. Это только те страны, которые я вспомнил навскидку из сербской прессы. А — мы?

Причем украинцы настолько «развращены» своей вовлеченностью в «Це Европу», что позволяют себе неуважительно высказываться о соседях. Вот монолог их комментатора после студенческого чемпионата Европы: «О, венгры начинают нервничать. Красная карточка второму номеру. Головой в стенку вбейся, парнишка! Молодец, сломал стул... может вам газу из России прислать? Негодуют наши вечно недовольные соседи. Не сильно лучше наших западных соседей. Венгры, бейтесь об стенку! Извините за эмоции, задрали эти венгры. Ходят вечно, пижоны, по бассейну как у себя дома. Венгры, давайте валите — «Газпром» из Будапешта. Пижонов надо наказывать таким способом! Хотели венгерский финал, не будет вам его. Можно смотреть вечно — как горит огонь, течет вода и как украинцы обыгрывают венгров».

Вот такое «дзякую Угорщине», в том числе за то, что несколько лет помогали развивать водное поло в Закарпатье, приняв в свое первенство «Динамо» из Ужгорода.

Джаудат Абдуллин, фото: vk.com/sintezkazan