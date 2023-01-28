Красивая история, как мальчик завязал и извинился перед родителями

Кариевский спектакль показал еще один спектакль против наркотиков

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Кариевский театр во второй половине сезона представляет три спектакля. Один из них — «12 адым» («12 шагов»), который рассказывает о подростке, который подсел на наркотики и потом сумел от них отказаться. К сожалению, значительная часть преображений героя происходит где-то вне сцены — а зритель получает только серию агитационных картинок.

«Признайтесь, что у вас есть проблема»



Татарский ТЮЗ, кажется, редкий республиканский театр, который работает с этой темой. Можно вспомнить еще две работы. Это «Узма яшьлек заяга» («Не проходи, молодость, попусту») Фанавиля Галиева, про который журнал «Казан утлары» писал, что актеры слишком увлеклись танцами и музыкой. И более свежий «Ут чәчәге» («Огненный цветок») о 14-летней Малике, мать которой слишком занята зарабатыванием денег, чтобы поговорить с дочерью, поэтому девочка выбирает белый порошок, который сыпется на нее под песню АИГЕЛ «Буш баш».

Малику играла Рузанна Хабибуллина, а здесь она Алина, которая замечает двух парней-одноклассников, играющих в бадминтон, — Артика (Муса Камалов) и Камиля (Рамиль Вафин), начинает встречаться с последним. И вот уже они в каком-то туалете чего-то употребляют, используя деньги отца Камиля. Спектакль длится 80 минут, как раз на два урока. Скромные декорации наводят на мысль, что его будут возить в школы.

И вот уже Камиль у врача Жени (Гульназ Галимуллина) начинает реабилитацию по программе «12 шагов»: «Признайтесь, что у вас есть проблема. Это признание того, что вы бессильны перед своей зависимостью». Разработали ее в 1930-е годы лечившийся от алкоголизма маклер Билл Уилсон и его друг доктор Боб Смит, которые выстроили процесс еще и на поиске человека с аналогичным опытом, который вытащит тебя из зависимости.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Не хватает татарских слов



Дальше все ожидаемо — вот мы видим героев в туалете, они дерутся за дозу, продают вещи, устраивают наркотическую свадьбу. Но законы искусства нынче строги — не звучат названия наркотиков, не показываются методы употребления. Все на уровне плакатной лирики. Но живописно показывается, как героев «ломает» («сындыра»), а сам процесс демонстрируется через танцы и театр теней. Слов для разговора на такую тему явно не хватает, поэтому драматург Булат Минкин, написавший пьесу по заказу театра, часто переходит на русский. Также он позволяет себе вставлять в речь героев «фак» и «жопа». Камиль интересуется у Жени, когда в последний раз занималась сексом, мол, откровенность на откровенность. Но в целом смотреть все это скучно. Вот на 50-й минуте Камиль раскаивается перед родителями, вот он не успевает спасти товарищей (да и особо не переживает по этому поводу), а вот уже пишет видео о том, как ему удалось выжить. Спектакль отмеряешь по видеоцитатам из «12 шагов» и облегченно вздыхаешь, когда понимаешь, что конец уже близко.

Первый раз реагируешь, когда Женя говорит, что она «была» наркоманкой, но уже девять лет и еще много месяцев не пробовала. А второе — когда Алина в расстегнутой одежде выходит на сцену с деньгами («Раз два парня не смогли заработать, что мне оставалось делать?») и лицо Камиля искажается уродливой плачущей гримасой.



Некрасивого, конфликтного, противоречивого в спектакле, к сожалению, мало. Герой сидит у врача на приеме и все признаки ломки у него — это дрожащая нога. Он прекрасно выглядит, фразы о том, что ему хочется вернуться к употреблению, звучат как каприз.

Фото предоставлено пресс-службой театра

Отец — в ноутбуке, мать — в ужасе



Как говорила на пресс-конференции режиссер Амина Миндияр: «Спектакль не про то, что наркотики плохо, спектакль про то, что можно решить проблему без их участия. Не про то, что дети хотят получить от наркотиков, а про то, от чего они пытаются убежать при помощи них. Спектакль для всех зависимых. Не только наркозависимых, ведь у каждого из нас своя зависимость. И этот спектакль для всей семьи, потому что если кто-то из членов семьи стал зависимым, то лечить нужно всю семью».

Хорошо, проблемы. Почему Камиль с товарищами стал таким? Этого нам не объясняют. Ну вот его стильный отец Алексей (Фанис Калимуллин): как водится, ему до сына дела нет, он сидит в ноутбуке и отправляет сына на реабилитацию, как в магазин. Ну а мать (Диляра Зиннатова) причитает: как она этого могла не замечать? Получается, из пьесы в пьесу повторяется мотив: не будете общаться с детьми — они занаркоманят. Почему нет вопроса личной ответственности?

В целом такой опыт в театральной сфере обширен, одни названия чего стоят: «Семья вурдалака», «Твой выбор». Есть те, которые можно было бы брать как референсы. К примеру, это «Бросить легко» Театра наций, где есть шесть историй, но настоящих актеров все два, остальные герои рассказывают о себе.

Тема наркотиков сейчас абсолютно потеряла тот пугающий флер, что раньше. Кажется, еще немного — и она встанет вровень с алкоголизмом. Странно, кстати: хотя голос в начале спектакля говорит об отрицательном отношении к употреблению спиртного, никто не ставит антиалкогольные спектакли. Напротив, в каждом театре на сцене пьют — и это не что-то из ряда вон выходящее. При этом алкоголик — тоже клиент нарколога. На такие темы надо ставить и писать абсолютно по-новому — либо консервативно, но серьезно меняя оптику.

Понятно, что авторы не хотят писать о вреде наркотиков, не могут конкретизировать их проблематику, но ведь они могут интересно рассказать и показать историю молодых людей и их семей. Но этот тот случай, когда тема диктует свои шаблоны.