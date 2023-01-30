Азат Гайнутдинов, «Приют человека»: «Нуждающихся стало больше, помощи — меньше»

Казанский предприниматель, автор благотворительного проекта ищет спонсоров для ремонта главного пункта помощи людям без крова

Основной павильон казанской организации «Приют человека» на улице Бурхана Шахиди приходит в негодность. В непростых экономических условиях начавшееся обновление пункта помощи бездомным и нуждающимся затянулось. Организаторы ищут поддержки у спонсоров. Тем не менее социально значимый проект развивается, и в Татарстане открываются новые филиалы приюта. Подробнее о том, где они появятся в этом году, «Реальному времени» рассказал автор проекта, предприниматель Азат Гайнутдинов.

«Нуждающиеся есть не только в городах, но и в селах»

Новый филиал «Приюта человека», где будут обеспечивать горячим питанием всех нуждающихся, откроется 19 февраля в Бунске. Как рассказал Азат Гайнутдинов, на первых порах планируется готовить 50 порций еды ежедневно. Позднее, по мере необходимости, количество обедов будет расти.

Проект заработал 6 лет назад. Тогда был открыт один передвижной пункт, где дважды в неделю раздавали 50 порций горячей еды. Сегодня приют включает в себя шесть пунктов питания в Казани по следующим адресам:

ул. Гудованцева, 6,

ул. Симонова, 3,

ул. Авангардная, 58,

ул. Липатова, 6б,

ул. Фучика, 52,

ул. Бурхана Шахиди, 26, строение 1 (центральный пункт помощи).

Точки питания под вывеской «Приют человека» работают и в других городах и районах Татарстана. Фото: yandex.ru/maps

Ежедневно здесь раздают нуждающимся 1 тысячу порций горячих обедов. Кроме того на улице Бурхана Шахиди действует пункт ночлега, социальная баня и прачечная, социальная парикмахерская, консультационная служба, социальный патруль, а также социальный секонд-хенд. Точки питания под вывеской «Приют человека» работают и в других городах и районах Татарстана: Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Нурлат, Агрыз, Менделеевск и Бугульма, а скоро в список войдет и Буинск.

— «Приют человека» — это в первую очередь люди. С одной стороны те, кому мы помогаем, с другой — те, кто эту помощь оказывает. За проектом стоят десятки неравнодушных предпринимателей. Сюда входят ГК «Нэфис», «Ирбис», кафе «Медина», «Азу», «Сююмбике», «Ханума», «Аль-Бухари» и многие-многие другие — всех сложно перечислить. Наши партнеры и друзья открывают филиалы в других городах и районах республики, наапример, в Буинске. Таких примеров много по всему Татарстану. Каждый из нашей команды старается помочь. Нуждающиеся есть не только в городах, но и в селах. Это всегда актуально, к сожалению, — признал Азат Гайнутдинов.

«Нуждающиеся есть не только в городах, но и в селах. Это всегда актуально, к сожалению», — признал Азат Гайнутдинов. Фото: priutcheloveka.ru

Приют оказывает оставшимся без крова и средств людям различного рода помощь: кому-то оформить инвалидность, кому-то найти жилье. Например, на днях при поддержке Минтрудсоцзащиты РТ двоих подопечных волонтеры перевезли в центр социальной адаптации для лиц БОМЖ «Перекресток» в Набережных Челнах. В недавние аномальные морозы «социальный патруль» — мобильный пункт помощи приюта спас многих замерзающих бездомных и заблудившихся одиноких пожилых, раздал тысячи порций горячей еды.

Фото: vk.com/priyut_kzn

Фото: yandex.ru

«Много, кто отозвался»

Буинский филиал приюта открывает выходец из этого района, глава «Ханского дома» Ильяс Гимадов. Предприниматель рассказал «Реальному времени», что идею создания пункта выдачи горячего питания для нуждающихся поддержало Буинское землячество.



— Как-то на встрече, которую организовал благотворительный фонд района «Изгелек», прозвучала мысль: нельзя ли открыть в городе что-то вроде социальной столовой для нуждающихся. Тут я рассказал о нашем опыте участия в проекте «Приют человека», о его масштабах, о том, как здесь выстроено взаимодействие, как организована работа. Предложил открыть подобный пункт в Буинске. Предложил сделать это своими силами и объединиться с другими предпринимателями. Я активно использовал свои соцсети. Люди отреагировали сразу: как только я выложил информацию о сборе средств для создания филиала «Приют человека» в Буинске, много кто отозвался. Уже через короткое время собрались деньги на павильон, — рассказал бизнесмен.



«Предложил открыть подобный пункт в Буинске, сделать это своими силами и объединиться с другими предпринимателями», — рассказал Ильяс Гимадов.

«Приходят ветераны-афганцы, пенсионеры, слепые люди, даже врачи или доктора наук»



С приютом команда сотрудничает третий год. «Мы строили мечеть «Рахматулла» в Авиастроительном районе Казани. Тогда нас и познакомили с самим проектом и его руководителем Азатом Гайнутдиновым», — пояснил Гимадов.

— В жизни разное может случиться. Люди часто думают, что в «Приюте человека» кормят пьяниц, но это не так. Здесь активно борются с алкоголизмом. Людям в алкогольном опьянении не будут выдавать обед. Сюда приходят бездомные люди. Я их вижу своими глазами, потому что и сам выхожу, чтобы раздавать еду нуждающимся, мы и вместе с командой выполняли роль волонтеров. Сюда приходят совершенно разные люди — ветераны-афганцы, пенсионеры, слепые люди, даже врачи, которые сейчас на пенсии, или доктора наук. Их истории очень впечатляют, а чаще заставляют содрогнуться. У кого-то дети погибли, кого-то дети бросили, а кого-то прогнали из дома. Люди в очень тяжелом состоянии. Очень много пенсионеров — дедушек и бабушек. Есть например один такой дедушка, который приходит в пункт, чтобы питаться, а еще занимается общественной работой — чистит снег, убирает его с крыш, или выносит мусор, в общем, помогает как может. Это очень искренний проект.

«Люди часто думают, что в приюте кормят пьяниц, но это не так, приходят совершенно разные люди». Фото: dumrt.ru

«Люди перебороли стыд и пришли к нам»

Как признался руководитель проекта Азат Гайнутдинов, многие считают, что приют помогает в основном бездомным людям, но это не так. По его словам, примерно 80% всех посетителей — пенсионеры, и с каждым днем их становится только больше:



— Все экономические и политические изменения повлияли на нас напрямую. Нуждающихся стало больше. Это мы видим по количеству порций горячих обедов. Если раньше в Казани нам хватало тысячи порций в день, то сегодня этого количества мало. Поток людей, которым нужна помощь, только увеличивается. Становится больше бабушек и дедушек. Они сами признаются, что раньше стеснялись приходить за едой, а сейчас им пришлось перебороть свой стыд. Часто бывает и такое, что пенсионеры могут поесть блюдо из мяса только в наших пунктах, а потом целый день перебиваются одним чаем и тем самым экономят. Им много и не нужно.

Но непростые экономические условия, потрясения прошлого года ударили и по бизнесу: предпринимателей, которые готовы помочь, стало меньше. Меньше приносят продуктов и меньше оказывают финансовую помощь. «Приют человека» называет приоритетной целью на ближайшее время обновление помещений в центральном пункте Казани на ул. Шахиди.

Примерно 80% всех посетителей — пенсионеры, и с каждым днем их становится только больше. Фото: dumrt.ru

— Эскиз проекта готов, он соответствует высоким стандартам, по аналогии с центрами в Москве и Санкт-Петербурге. Но это дорого и у нас возникли проблемы с поиском финансирования. Сейчас мы собираем средства на первую бытовку. Ее стоимость примерно 600 тысяч рублей. Всего мы планируем заменить 10 павильонов. Действующие бытовки уже сильно износились: полы прогнили, к сожалению, подрядчик оказался недобросовестным — постелил очень тонкий слой утеплителя. Сейчас в бытовках собирается конденсат. Весной ситуация еще более усугубится — снег начнет таять, вода будет просачиваться внутрь, появится сырость. Сейчас мы запустили новый проект — «Подари жизнь бездомному». В новых павильонах для бездомных уже будут теплые полы, вентиляция и другие удобства, — рассказал автор проекта.

По его словам, чем тяжелее обстановка в стране, тем больше работы у организации, но сегодня делать добро особенно важно: «Немощные, бездомные и старики — самые незащищенные слои общества. Нельзя их бросать. Им некуда деваться».

