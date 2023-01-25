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«Доброволец», «Староста» и «Интеллект»: в Казани выбрали студентов года

22:58, 25.01.2023
«Доброволец», «Староста» и «Интеллект»: в Казани выбрали студентов года
Фото: vk.com/minmol_rt

Сегодня в Казани состоялась церемония вручения премии «Студент года Республики Татарстан». Победителем в главной номинации «Гран-при» стал студент КФУ Никита Лихачев. Традиционно, премия вручалась по 18 номинациям: 9 индивидуальных («Доброволец», «Староста», «Иностранный студент», «Интеллект», «Медийщик» и пр.) и 9 коллективных («Орган студенческого самоуправления года», «Студенческая научная организация», «Проект», «Совет общежития» и пр.).

Видео: Камиль Исмаилов
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