«Нам прислали конские счета»: как казанцы обожглись на «умных» счетчиках из Иннополиса

По словам жильцов, оборудование неисправно, а без точного учета за свет и воду приходится переплачивать

Фото: realnoevremya.ru/предоставлено жильцом дома

В редакцию «Реального времени» обратились жители казанского ЖК «Нобелевский» с жалобами на неисправные «умные счетчики». Дома комплекса подключены к системе АСКУЭ, благодаря которой показания приборов учета со всех квартир передаются в управляющую компанию автоматически. По словам жильцов, пока в УК разбираются с оборудованием, им стали приходить баснословные суммы за коммунальные услуги. Представители застройщика, чья УК обслуживает дома, это опровергают и приводят другие объяснения. Между тем нареканий к работе интеллектуальных систем учета энергии немало и в других российских регионах.



«Эту батарейку будет поставлять только Иннополис»



Жительница дома 65б по ул. Н. Ершова Лилия рассказала «Реальному времени», что проблемы со счетчиком у нее начались еще год назад — прибор перестал передавать показания. Тем не менее счета по квартплате ей приходили на 3—5 тысяч рублей ежемесячно, пока в декабре не пришла платежка сразу на 9,6 тысячи. И все это за счет резко возросших сумм по графам «водоснабжение» и «водоотведение». Вызванный мастер, по словам девушки, объяснил, что проблема счетчика может быть связана с севшей батарейкой или модемом, заменить которые не так просто.

— У кого проблема с водяными счетчиками, то дело может быть и в батарейке или в модеме, который отвечает за АСКУЭ. Один раз примерно в 2 года батарейку надо менять, их не купишь, они поставляются Иннополисом, в котором и изготовлены эти модемы. Сейчас батареек нет. Живите теперь и с этим, — посетовала Лилия в общем чате жильцов.

«Реальному времени» она рассказал, что в ее случае «эта хваленная система АСКУЭ не совсем хорошо сработала». По ее словам, месяц назад хаусмастер попросил сфотографировать квартирный счетчик, после чего ей и сделали перерасчет.

— Сегодня (25 января, — прим. авт.) пришел мастер и показал, как выглядит модем, который подает показания в их общую систему. Этот модем изготовлен у нас в Иннополисе, его фото я тоже в общий чат скинула. Мне сказали, что в нем какая-то специальная батарейка, и эту батарейку будет поставлять только Иннополис в УК, а из УК будут приходить к нам и менять. У моей батарейки еще есть заряд, то есть дело было не в ней, оказывается. И они еще разбираются. Но батарейки Иннополис пока не поставил, то есть в случае чего я бы еще ждала. И мне пока еще не устранили мою проблему, они будут проверять — почему у меня не подаются показания.

Фото: предоставлено жителем дома

«В квартирах массово не работают счетчики»

По словам девушки, ей объяснили, что в УК ждут поставок батареек, а модемы, если с ними возникнут проблемы — будут заказывать. По факту причину до конца не установили, говорит Лилия. Но о схожих сбоях сообщили и другие жильцы.

— У нас жители жалуются, что вот эти умные счетчики АСКУЭ во многих квартирах не работают. Сначала поступают нулевые траты по воде и электричеству, потом их приходится пересчитывать, и через 3—4 месяца приходят «конские счета», — рассказал активист дома Николай Иванов, — И это не только по воде, но и по электричеству, и по отоплению.

По его словам, в управляющей компании просят жильцов сообщать о всех неисправностях оборудования. «Говорят: мы придем, посмотрим. Но проблема такая есть, в квартирах массово не работают счетчики».

Как сообщили «Реальному времени» в ОЭЗ «Иннополис», компания, которая выпускала это оборудование, действительно несколько лет назад работала в особой экономической зоне, но, передав технику застройщику, полностью исполнила свои договорные обязательства.

Жилой комплекс построила компания «Ак Барс Дом». Обслуживает дома созданная застройщиком управляющая компания «Тулпар». Представители девелопера рассказали, что обращения жителей взяли на контроль. Однако здесь отрицают наличие проблемы с заменой оборудования АСКУЭ.

— Дома жилого комплекса подключены к системе АСКУЭ. Автоматическая передача данных по домам происходит с помощью специализированных датчиков, передаваемых в собственность при передаче квартир. Заявленный срок эксплуатации данного специализированного оборудования до 5 лет. Преждевременный выход из строя источника питания попадает под гарантийный случай и подлежит замене обслуживающей организацией. Кроме того, хотим уточнить, что источники питания также находятся в свободной продаже в специализированных магазинах и проблем в постгарантийной эксплуатации не будет, — сообщили нашему изданию в АБД.

В компании также добавили, что для прямой связи с УК и получения подробных разъяснений по всем имеющимся вопросам жители могут воспользоваться мобильным приложением, которое позволяет решать все возникающие вопросы в режиме онлайн и 24/7.

Жилой комплекс построила компания «Ак Барс Дом». Обслуживает дома созданная застройщиком УК «Тулпар». Фото: tur-hotel.ru

Как владельцы «умных счетчиков» вынуждены платить по нормативу

Проблемы с «умными счетчиками» возникают и у других жителей Казани и республики, сообщили «Реальному времени» в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ. Нередко причина была в том, что обслуживали такие приборы учета разные организации.

— Я сталкивался с тем, что передача таким образом показаний общедомового счетчика была крайне затруднена, потому что производитель счетчика — один, а оператор — второй, и не всегда это согласуется, то есть здесь нужна отработка, — рассказал председатель правления центра Михаил Застела, — Второе, с чем лично я сталкивался. Знакомая из частного сектора обратилась с проблемой, обычные счетчики им заменили «умными» на столбах. Но она также исхитрилась поставить счетчик в дом. Так вот тот, что на столбе, показывал существенно больше, в два раза.



Урегулировать ситуацию удалось только после вмешательства специалистов центра. Оказалось, «умный счетчик» «при определенном включении может показывать двойное значение, при переменной электроэнергии он учитывает и холостой ход».

— Сначала поставщик отпирался, а когда подключились и пригрозили уголовной ответственностью, мгновенно все стало в порядке, — отметил эксперт, — Система должна быть отработана в экспериментальном режиме: должен быть счетчик, к которому мы с вами привыкли, и как бы «умный». Если достаточно долго они будут показывать одно и то же, слава богу. Но если это не так?

Собеседник издания также предлагает сравнивать суммарные показания поквартирных приборов учета с данными общедомового «умного счетчика»: «если совпадет, будет замечательно». По словам Михаила Застелы, в данном случае встает вопрос защиты прав потребителей. «Ошибка — ошибке рознь, одна — от дури, а вторая — от большого ума. Во втором случае деньги идут в карман ошибившегося».

На проблемы с «умными счетчиками» жалуется население и других российских городов. По словам жителей, приборы или не работают, или выдают неверные показания. Например, во многих районах Московской области этой осенью граждане вынуждены были платить за свет по нормативу, а не по фактическому потреблению энергии, а это, как правило, в два-три раза больше того, что потрачено. В ответ на жалобы обслуживающие организации обещают произвести перерасчет, когда учет по «умным счетчикам» нормализуют.

«В ответ на Ваше обращение от 13.09.2022 №И-2200-ХХХХХХ/ХХХ/ХХ, сообщаю: В целях проведения проверки/замены интеллектуального прибора учета, установленного на границе балансовой принадлежности по адресу: Московская обл., ХХХХХХХ будет сформирована выездная комиссия. Плановая дата проведения проверки в срок до 19.10.2022 г. Для согласования точной даты и времени проведения проверки/замены с Вами предварительно свяжется ответственный исполнитель. Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион», — ответили энергетики одному из абонентов.

Позднее один из сотрудников сетевой компании посетовал, что и сам находится в тех же условиях, что и другие абоненты: «Умный» счетчик тоже не работает, плачу по «нормативам», а не по тарифам. По идее, поменять его на исправный для меня — 5 минут работы. Но это нужно делать официально, то есть подавать заявку, и так далее. Как все. То есть писать заявления, которые останутся без ответа».

По его словам, в прошлом году нарушились поставки импортного оборудования, кроме того «сбытовым компаниям нет никакого резона устанавливать корректно работающие приборы, по нормативам они собирают в разы больше денег».

Фото: tatenergosbyt.ru

Обязанность устанавливать умные счетчики в домах и квартирах для россиян законодательно ввели с 1 июля 2020 года. В рамках реализации программы в области энергосбережения интеллектуальные системы учета электроэнергии начали монтировать по мере выхода из строя старых приборов, а новостройки сдают уже с этими счетчиками.

Многие застройщики в жилых многоквартирных домах используют автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии — АСКУЭ (АИИС КУЭ). Разработчики системы уверяют, что она позволяет вести точный учет потребления энергоресурсов, предотвращать хищения, снижать высокий ОДН в доме, избегать человеческого фактора в передаче данных счетчиков и получать оплату за коммунальные услуги своевременно.

На итоговой коллегии глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев сообщил, что «умные счетчики» на электроэнергию во всех домах республики установят до 2035 года. Интеллектуальные электронные приборы учета, по его словам, существенно снизят расходы граждан на свет. Кроме того, решается вопрос об установке «умных счетчиков» и на другие коммунальные ресурсы.