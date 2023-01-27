Улица Габдуллы Тукая: Мазар Фазлый и драматург Галиаскар

Гид по Екатерининской, часть 10-я

Фото: pastvu.com. Угол Тукая и Галиаскара Камала, начало XX века

В конце улицы Тукая здания XIX века смешиваются с современными постройками, порой занимающими столько площади, что для указания дореволюционных домов недостаточно старых адресов. При этом именно здесь чувствуется базарная суета, которой теперь нет в районе сквера имени Кирова — а потому при должном подходе это место тоже может стать туристической локацией.

Дом Шамсутдинова — Ишметьева (Тукая, 13)

На месте новостройки стоял дом по проекту Петра Аникина (модернизатора номеров «Амур» и строителя Покровской церкви), который в 1881 году был возведен для купца Багаутдина Шамсутдинова, заработавшего деньги на продаже сырья и переехавшего в Казань из Большой Атни. Также в Казани был известен его сын Фазылзян. В в реестрах зафиксировано и имя последнего владельца, мещанина Тухватуллы Ишметьева.

Фото: google.ru/maps

Усадьба Санникова — Баязитова — Казанского (Тукая, 12)

Этот дом стоял на углу, строил его Александр Песке в 1854 году для купца Родиона Кирилловича Санникова. Потом дом купил купец первой гильдии Ибрагим Баязитов и в 1869 году добавил рядом двухэтажный флигель, который проектировал тот же Петр Аникин. Был Баязитов из Арска. Как и других людей, возивших товар из Средней Азии, его называли «бухар юртучи» (торговец бухарскими товарами). Также Баязитов владел домами с лавками на Московской, 56 и на Галиаскара Камала, 22. После, когда дела пошли похуже, он продал его Абдульману Абдулхаевичу Казанскому.

«Муравейник» (Тукая, 2)

Во-первых, на Тукая, 10 стоял дом конца XIX века Абрара Бахтеева из села Карашам (Зеленодольский район), фамилия которого в Казани ассоциируется с продажей мануфактурно-галантерейных товаров. В городе известен дом Мухамет-Сафы Бахтеева на Юнусовской площади. А у Абрара один из магазинов занимал первый этаж номеров «Булгар».

По адресу Габдуллы Тукая, 8 жил Ибнамин Юсупович Арсеев, который был губернским секретарем и переводчиком Казанской городской управы.

Фото: google.ru/maps

Дом Казанского — Иманкулова (Тукая, 7)

Сейчас на доме висит табличка, что здесь «в сентябре 1833 года проездом в город Оренбург остановился великий русский народный поэт А.С. Пушкин». Это тоже владения упомянутого ранее Абдульмана Казанского, построенные во второй половине XIX века, а в 1902-м проданные жене купца Мифтахутдина Измайловича Иманкулова Бибилатифе Хисамутдиновне, которая разместила здесь кулеткацкое заведение и склады.

Фото: Максим Платонов

Дом Монасыпова (Тукая, 5)

Файзулла Монасыпов родился в селе Старые Кармалы (Камско-Устьинский район) и торговал азиатской обувью. Звали его в слободе «Мазар Фазлый». В его доме на втором этаже некоторое время жил драматург Галиасгар Камал, который учился в соседней «Усмание».

Фото: Максим Платонов

Медресе «Усмания» (Тукая, 3)

Как и мечеть, здание медресе было построено Зиганшой Усмановым в 1867 году. Здесь училось до 100 шакирдов, а первыми руководителями стали консерваторы Салиховы, Гарифулла и Мухаметгариф, причем первому настолько претило обновление, что об этом даже писали статьи в газете. В начала XX века в медресе начали проникать идеи джадидистов, а в начале 1920-го его закрыли. Интересно, что Галиаскар Камал, автор «Первого театра» и «Банкрота», учился не только в этом старометодном медресе, но и в аналогичном при Голубой мечети — «Халидия».

Фото: Максим Платонов