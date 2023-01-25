Фестиваль КВН Сочи: много ФСИН, мало татарского колорита

В тренде — казахи и странные персонажи

Фото: Представители Татарстана в Сочи

Около 450 команд участвовало в 34-м международном фестивале «КиВиН-2023» в Сочи. Руководитель лиги татарского КВН «Әйдә, ШаяРТ» Рамиль Агдеев поехал туда в качестве гостя и рассказал о выступлениях наших команд (их из Татарстана прибыло целых девять), о трендах в юморе и национальном колорите.

«Каракуз» — это еще и юмор

— Я приехал в Сочи на 5 дней, чтобы посмотреть первый тур фестиваля, где выступают абсолютно все команды, которые хотят показаться редакторам, сидящим в первом ряду, — говорит Рамиль Агдеев. — Их около 10 человек: высшая лига, премьер-лига, первая лига и центральные. Они целый день оценивают команды, которых в Сочи приехало около 450. В зависимости от уровня им дается разное время для выступления. Скажем, команды, которые ни разу не играли в официальных лигах, шутят 4 минуты 30 секунд. По итогам просмотров выступающие получают либо рейтинг (что означает пропуск в центральные или региональные лиги), либо допуск во второй тур (откуда можно добраться до телевизионных игр).

Татарстан, по словам комика, представляет 9 команд. Самая сильная — это «Каракуз», своеобразные «младшие братья» сборной «Татнефти», победителей «вышки» 2020 года. «Каракуз» стала участником премьер-лиги.

— Можно сказать, что это сборная Татарстана, — говорит Агдеев, — ребята в ней — из Челнов, Казани, Альметьевска. Очень сильный актерский и авторский состав, административный ресурс. Это машина, которая двигается в направлении высшей лиги. Везде их очень высоко оценили, и в зале, и в различных пабликах о КВН.

Пример выступления «Каракуз» в лиге «Поволжье»



Еще одни триумфаторы — попавшая в Первую лигу «Ингеборга Дапкунайте» из Набережных Челнов.

— Команда дурачится на сцене, у них это хорошо получается, — отмечает Агдеев. — КВНовская туса знает и любит их.

Две команды представляют КАМАЗ. Это «Нужные люди», которые пошутили: «В этом году команда «КАМАЗ-мастер» не принимает участие в Дакаре. Поэтому, мы здесь, привет, Сочи!». Также они поразили зал миниатюрой на тему «Муж не смог посмотреть финал чемпионата мира по футболу, поэтому его пересказывает жена». С ней юмористы играли и в Казани. Вторая команда из автограда — «Мои красавцы». Выступление — ровное.

Также отметим чемпионов официальной лиги «Республика» под названием «Рамазан», игравшую в Центральной лиге Москвы и Подмосковья команду «Гагарин, я Вас любила». Она запомнилась залу шуткой про маму одной из участниц, которая попала в телевизор раньше дочери, потом отдала поддоны на строительство моста. И про это показали сюжет по «Татарстану 24».

Одно из выступлений «Ингеборги Дапкунайте»



Наша служба и опасна, и смешна

Фестиваль традиционно проходит в отеле «Жемчужина». Жизнь кипит постоянно. Помимо выступлений, здесь организован Всероссийский форум для специалистов по молодежной политике «КВН-Школа лидеров», вручается премия персональных КВН-достижений Ludens, играют диджеи и группы, проводятся вокальный конкурс, «Что? Где? Когда?», шоу «Стендап Сити», «Факап-сториз» с историями об ошибках и многое другое.

— Очень много команд из Федеральной службы исполнения наказания, — отмечает Агдеев. — Каждый день — по 4—5 команд. В целом, наверное, их было 15—20. Конкретное объяснение я не могу дать. Скорее всего, кто-то из ФСИН очень любит КВН, у них очень сильная внутренняя лига, до такой степени, что команды едут в Сочи, спонсируются… И выступают смешно.

Если раньше было много команд с Кавказа, то теперь главные выходящие персонажи — казахи. Во многих командах обязательно есть казах. Очень много шуток про школьников, которые дымят курительные флэшки, про передачу «Беременна в 16», при этом они не заходят залу. Но про нее каждый день шутят.

Татарам нужен маркетолог

Политики на КВН мало, отмечат руководитель татарской лиги. Зато в тренде делать «сериальчики». В команде каждый человек — какой-то персонаж. Между этими персонажами разворачивается какая-то драматургия. Все выступление — просто на образах, от начала и до конца — 5 минут. Никаких номеров. Но смешно!

Что касается юмора с колоритом, то у татарстанских команд шутки про татар есть. Но, как говорит Агдеев, заходят они не очень хорошо. Просто потому, что многие вещи массовому зрителю незнакомы.

— Татарские темы зрителю не особо интересны, — отмечает Рамиль. — Иногда в других командах бывают персонажи татары. Мол, это Алсу, она татарочка. И дальше идут шутки про чак-чак, тюбетей. Зал реагирует средне. У белорусов, русских, кавказских народов, грузин, армян, азербайджанцев, казахов много тем для шуток. У татар мало того, что знают все. Нужно сделать мощную PR-компанию по Татарстану, чтобы таких тем стало больше. Хотя бы 15 мощных тегов. Хотите, чтобы команда с татарским колоритом победила в высшей лиге? Наймите крутого СММ-щика или маркетолога для республики.