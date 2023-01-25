«Ку»: гитарная драма

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 32-я

Фото: www.youtube.com Ильшат Саетов

Экспериментальные спектакли в Татарстане, в отличие от репертуарных, идут недолго, их воспринимают как нечто проходящее — мол, все это, конечно, хорошо, но не сравнится с бессмертной классикой в коробке сцены. Одна из самых резких и громких проб в этой сфере — музыкальная двуязычная постановка «Ку» Ильшата Саетова.

«Я — твой первый магнитофон!»

Спектакль был показан сначала в серии мероприятий, которые проводило в честь пятилетия творческое объединение «Калеб». Поэтому в числе продюсеров события указаны Ильшат Саетов и Гузель Сагитова, нынешний заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам, а тогда — лидер «Калеба», организовавшего вечера, посвященные молодым (и не очень) личностям, поэтические перформансы, концерты.

Ильшат Саетов известен как личность многогранная. Ему в 2018-м было 38 лет. Он один из инициаторов акции «Мин татарча сөйләшәм», кандидат политических наук, исламовед, работавший доцентом кафедры регионоведения и исламоведения КФУ, редактором журнала исследований ислама и мусульманских общин Islamology, научным руководителем Центра исламоведения фонда Марджани, сотрудником Института востоковедения РАН. В последнее время он занимается визуальным искусством — учился в Московской школе кино, мы писали о его документальной ленте «Генетически не так». Сорежиссером на «Ку» выступает кинодеятель, фотограф и драматург Рамис Назмиев.

Вырыпаев и Данелия

«Ку» сложился из многих факторов, один из которых — «спектакль в форме концерта» «Сахар» от художественного руководителя театра «Практика» Ивана Вырыпаева, состоящий из шести музыкальных произведений, исполняемых семью актерами. Второе событие — явное желание посмотреть на происходящее через призму двуязычия и прожитых лет.

«Ку» явно не только оммаж Георгию Данелии, но и еще татарское слово, означающее «гони, прогоняй». Или даже как «гон». Действие состоит из монологов, диалогов, перформансов и песен. Начинается оно с речи поэта Йолдыз Миннуллиной, которая зачитывает письма пионеров от 7 ноября 1977 года в 2017-й, когда «коммунизм победит во всем мире, планета живет в согласии — мы в это верим. Мы строим коммунизм, вы живете в коммунизме». Цитируется Хади Такташ: «И знаем мы, что бой великий нас всех к победе приведет!». США превратились в Социалистические Штаты Америки, план на XVIII пятилетку перевыполнен. Йолдыз читает под барабанную дробь, в ее тексте — только татарские слова. Монологи переходят в песни группы Gauga — любопытно, что трек «Нинди рәхәт» звучал в этом году в постановке Кариевского театра «Ромео и Джульетта», где коллектив играет чуть ли не ведущую роль.

Новый монолог, новый человек — это хореограф и актер Нурбек Батулла, который начинает чередовать русский и татарский тексты: «успокойся, девочка, жди, пока есть ток, жди пока в тебе есть сок, как ждут свежий бавырсак, каклаган каз кусок». А завершается монолог выкриком: «Я — твой первый магнитофон!».

Файда и байда

Почти каждый эпизод спектакля — проба в новом формате. К примеру, далее идет повторение названий рек «Идел, Чулман, Белая, Ык», переходящая в «Ми, аң, бәгырь, ку...» («Мозг, сознание, сердце, ку…»). «Постепенно доля русской речи в постановке растет, микс городского вокабуляра достигает пика в самом занятном монологе, который клавишница Gauga Гузель Сабирова читает от лица выпускника аграрного института Айрата Габдулхаковича Хабибуллина, написавшего кандидатскую на тему: «Историческое развитие понятия «моң» у агидельских тептяр на рубеже XVIII—XIX веков», но «моң не кормил, поэтому пришлось идти сәүдәгә». Теперь он строчит объяснительную в милиции под музыку Ислама Валеева. Нурбек и Ильшат рифмуют «байда» и «файда» («польза»), а после Саетов читает текст от лица родинки, почти полностью на русском. Наконец, Нурбек Батулла через вокодер озвучивает монолог постапокалиптического мира и звучит песня «Юллар», музыку к которой специально написала Зульфия Раупова, а озвучил детский хор «Радость» казанской музыкальной школы №8.

«Ку» показали два раза — в Камаловском театре и на первом фестивале Tat Cult Fest в Кремле.