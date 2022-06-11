«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть восьмая. «Генетически не так»

Жизнь и танец Нурбека Батуллы в объективе Ильшата Саетова

Фото: Кадр из фильма

В честь 20-летия первого показа фильма «Күктау» изучаем историю татарстанского кинематографа. Зачастую у нового интересного кино есть одна общая проблема: его негде посмотреть. Режиссеры снимают картины для фестивалей, те требуют, чтобы авторы не выкладывали их в Сеть. А в залах фильмы крутят крайне редко. Поэтому в комментариях спрашивают, где же можно посмотреть ленту с такой отличной рецензией, а творцы пожимают плечами. А когда наконец выкладывают, то и момент, кажется, пропущен. В конце весны Ильшат Саетов опубликовал в Сети фильм «Генетически не так», который мы вновь посмотрим.

«Казань Экспо» против улицы Баумана

Ильшат Саетов — кандидат политических наук, известен как исламовед, среди его должностей — научный руководитель Центра исламоведения Фонда Марджани и сотрудник Института востоковедения РАН. Был председателем бюро Всемирного форума татарской молодежи, один из основателей акции «Мин татарча сөйләшәм» (логотип, улыбающаяся буква «Ә» — его идея). Несколько лет назад он начал искать себя в другой сфере, начал учиться режиссуре в Московской школе кино у Алексея Попогребского («Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Оптимисты»). «Генетически не так» — первая крупная работа Саетова с документальным сюжетом, представленная в 2020 году на «Флаэртиане», ежегодном международном фестивале с международным жюри.

Саетов приехал в Казань и снимал Нурбека Батуллу. Центральным событием становится 26 апреля, когда Нурбек должен съездить в «Казань Экспо», где объявляют лауреатов премии Тукая, и вести ту самую акцию «Мин татарча сөйләшәм». Батулле в этот момент 32 года. На премию его номинируют с творческой группой «Алиф». Ранее одноименный спектакль получил «Золотую маску», точнее, ее получил Нурбек, в номинации «Балет — Современный танец/Мужская роль». В короткой речи на родном языке он посвятил победу «великому татарскому народу».

Премию за все премии

Снимать его — одно удовольствие. Нурбек то импровизирует, то репетирует в который раз «Әлиф», танцуя буквы, из которых состоит стихотворение «Туган тел» своим телом. Сетует, что другие участники любят посидеть в процессе в телефонах, выкладывая все в сториз. Мол, получается, сели на волну и врем себе, продаемся.

В «Экспо», когда его не пускают на встречу интеллигенции, он идет сниматься в будку воспоминаний, где неожиданно начинает плакать, рассказывая, как его отец встречал деда после войны.

Отец — писатель Рабит Батулла, драматург, автор многочисленных романов, в том числе и исторических, за которые в 2006-м получил премию Тукая. Считает, что ходит в черных списках, хотя его тексты издаются крупными сериями. Написал, кстати, книгу про Шаймиева. Нурбек на его фоне — бритый, с серьгой в ухе и несколько потерянный — выглядит экспериментатором.



Когда люди идут в зал на церемонию, Нурбек спешит прочь, чтобы успеть на концерт на Баумана. Кстати, в этом году «Мин татарча сөйләшәм» по новым правилам провели у театра Камала.

Здесь Нурбек в своей тарелке. Он может читать стихи Мударриса Аглямова и устраивать перформансы на пару с поэтом Йолдыз Миннуллиной. Апофеоз — когда Йолдыз читает злобную инвективу реальности, а Нурбек обклеивает ее тело и рот скотчем. Приезжие артисты из Башкортостана резюмируют: у нас бы за такое давно закрыли. Также Нурбек вручает Йолдыз десятки реальных и придуманных премий, включая премию имени Йолдыз Миннуллиной. А потом выдыхает, слушая выступление друга Усала. В конце он радуется, когда молодежь запевает «Идел буе каеннары» Ильгама Шакирова.



То есть, с одной стороны, Батулла — человек новой культуры. Но он знаком благодаря своей семье, с детства, с лучшими представителями татарской культуры в целом. Насколько нужны ему эти лауреатства? А может, только сейчас не нужны, просто еще не постарел, не успокоился, не нашел себя?