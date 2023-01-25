Судоходные компании «поплывут» на прошлогодних тарифах

Речным перевозчикам Татарстана придется работать по минимальным тарифам — от 67 до 85 рублей за одну зону

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Два крупных татарстанских речных перевозчика — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» — признаны победителями конкурса на право выполнения пассажирских перевозок в этом году. Несмотря на рост пассажирского потока внутри республики, перевозчики пока не готовы приобретать новые суда для обновления собственного флота. Зато стоимость проезда речным транспортом повысится на «мизер» — в пределах 5%, утверждает челнинский перевозчик. У судоходной компании «Татфлот» тарифы вообще не пересматривали, следует из данных тарифной компании на 2023 год. Подробнее — в материале «Реального времени».

Двое на Волге

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ подвело результаты конкурса по выбору речных перевозчиков на оказание услуг по перевозке пассажиров в предстоящую навигацию. Ими стали две старейшие компании — АО «Судоходная компания «Татфлот», связанное со структурами Равиля Зиганшина, и челнинская компания «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны», принадлежащая семье Абунагимовых. Им предстоит осуществлять рейсы из трех основных речных портов республики. При этом на маршруты будут вновь поставлены устаревшие суда из существующего флота. Так, «Татфлот» имеет около 10—12 судов 80-годов, а челнинская компания — один советский теплоход «М-8», вместимостью до 100 пассажиров.

Результаты конкурса на право оказания услуг по перевозке пассажиров водным транспортом в пригородном сообщении были подведены 10 января. «На сегодняшний день Минтрансом РТ ведется работа по подписанию договоров с победителями — судоходными компаниями», — сообщили в пресс-службе Минтранса РТ. По данным ведомства, конкурсный отбор проходил по трем лотам. Первый включал организацию транспортного обслуживания населения водным транспортом из речного порта Казани, второй лот — из речного порта Чистополя, а третий — из речного порта Набережных Челнов.

Заявки на участие в первых двух лотах подал «Татфлот», а в третьем — челнинская компания. Других претендентов не было. В результате им достались заявленные лоты без конкурсной борьбы. «Татфлот» будет выполнять рейсы от казанского порта в сторону Верхнего Услона (где сосредоточены дачные участки) до Кзыл Байрака. «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» будет выходить в рейсы от Челнов до Соколки с остановками в Нижнекамске, Елабуге. Из-за того, что у перевозчика есть одно речное судно, то перевозить горожан оно сможет один раз в день. Длительность маршрута — 12 часов (туда и обратно).

Фото: Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

Тарифы оставили без изменений

Впрочем, отсутствие желающих включаться в борьбу за речные маршруты объяснимо. Во-первых, из-за дороговизны новых речных судов (от 300 млн — до 1 млрд рублей) российские перевозчики не могут обновить флот. Во-вторых, регионы стараются удерживать низкие тарифы. Так, АО «Судоходная компания «Татфлот» в этом году не пересматривало тарифы. Они остались на прежнем уровне — 87 рублей за одну зону. Для челнинской компании «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» тарифы подняли в пределах 5%, уточнили в компании. В результате стоимость проезда по одной зоне — от 67 рублей.

При этом правительство РТ предусмотрело выплату компенсаций перевозчику в пределах 100 млн рублей.

— Законом Республики Татарстан от 23.11.2022 № 82-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на 2023 год. Организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом в пригородном сообщении, а также в связи с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан составляет 98 946,4 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Таким образом, эта сумма будут распределена между двумя компаниями.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Пассажирский трафик на Волге растет

В Татарстане услугами внутреннего водного транспорта (ВВТ) в пригородном сообщении в навигацию 2021 года воспользовались 334 тысяч человек. Рост на 15,3% (в 2019 году — 289 тыс. человек). Общая протяженность внутренних водных путей в границах Республики Татарстан составляет 1 057 км, в том числе в Волжском бассейне — 788 км и Камском бассейне — 269 км. На территории республики функционируют семь пассажирских причалов (Казань, Свияжск, Болгар, Тетюши, Чистополь, Елабуга, Нижнекамск), две паромные переправы (Зеленодольск — Нижние Вязовые, Аракчино — Верхний Услон), четыре ледовые переправы (Зеленодольск — Нижние Вязовые, Аракчино — Верхний Услон, Соколка — Новый Закамский, Покровское — Красный ключ). Содержание водных путей возложено на Казанский район водных путей и судоходства и Нижнекамский район водных путей и судоходства.

В прошлом году вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым поручил разработать программу субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023—2025 годы. «Она стимулирует развитие внутреннего туризма, даст серьезный рост турпотока в субъектах, расположенных вдоль наших основных речных артерий. Знаю, что губернаторы регионов крайне заинтересованы в этом, в частности в Приволжском федеральном округе уже активно идет работа по реализации межрегионального проекта «Великий Волжский путь», — отмечал он.