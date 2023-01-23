«Троечников на работу не берем»: у будущих нефтехимиков началась преддипломная практика

Почему выпускники профильных учебных заведений выбирают нижнекамское предприятие СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Чтобы практиканты быстрее вникали в технологический процесс, необходимо доступно доносить информацию, приводить сравнения. Например, в одном компрессоре — поршневой двигатель, как в машине, в другом — винтовой, как в мясорубке», — так нестандартно к обучению практикантов на «Нижнекамскнефтехиме» подходит большинство наставников. Производственную практику ежегодно на НКНХ проходят сотни студентов. Она стала эффективным инструментом взаимодействия предприятия с учебными заведениями в процессе профессионального становления будущих молодых специалистов. Только в 2022 в различных подразделениях НКНХ практические знания получили 864 учащихся, из них 625 — студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. На днях НКНХ распахнул двери для 180 практикантов — третьекурсников КНН. Как проходит производственная практика на «Нижнекамскнефтехиме» и кого примут в большую команду — в материале «Реального времени».

Первое знакомство



— Машинистом технологических насосов и компрессоров я решил стать осознанно. Татарстан, а особенно Нижнекамск, славится нефтехимией. На «Нижнекамскнефтехиме» работают мои знакомые, они и посоветовали мне получить эту специальность, — сказал студент третьего курса КНН им. Н.В. Лемаева Никита Демидов, едва переступив порог завода этилена.



Сегодня у Никиты особенный день — начало преддипломной производственной практики. Он, как настоящий нефтехимик, вместе с наставником отправляется в первый в своей жизни линейный обход. Как признается молодой человек, поначалу волновался, не знал, как встретят сотрудники предприятия. Но на месте понял, что попал в надежные руки.



Сегодня у Никиты особенный день — начало преддипломной производственной практики. Он, как настоящий нефтехимик, вместе с наставником отправляется в первый линейный обход

— Встретили тепло. Начальник цеха рассказал о производстве, технологическом процессе. Я также прошел первичный инструктаж по технике безопасности, после чего получил специальную одежду, обувь и средства индивидуальной защиты, — делится впечатлениями Никита.



Знакомить Никиту с профессией машиниста компрессорных установок доверили опытному наставнику Дмитрию Клеменченко. За 23 года работы на «Нижнекамскнефтехиме» он сумел привить любовь к рабочей профессии многим студентам. Все дело, говорит Дмитрий Клеменченко, в нетрадиционном подходе.



— Главное понять, что нефтехимическое производство требует глубоких знаний, ответственности и дисциплины. Чтобы практиканты быстрее вникали в технологический процесс, необходимо доступно доносить информацию, приводить сравнения. Например, в одном компрессоре — поршневой двигатель, как в машине, в другом — винтовой, как в мясорубке, и так далее. Из этого можно понять стратегию производства, — уверен Дмитрий Клеменченков.



Знакомить Никиту с профессией машиниста компрессорных установок доверили опытному наставнику Дмитрию Клеменченко

Вместе с наставником Никита посетил вторую компрессорную завода этилена. Молодой человек познакомился с оборудованием, узнал нюансы работы машиниста компрессорных установок.



— Впечатления только положительные. Компрессоры показались очень большими. Они отличаются от тех, что установлены у нас в колледже. На занятиях мы тоже практиковались — запускали и разбирали компрессор, осуществляли переход с основного на резервный, заменяли прокладки. Интересно посмотреть, как это делают на производстве, — сказал он.



«Главное — безопасность»



Однокурсник Никиты Кирилл Козин будет проходит производственную практику на заводе стирола и полиэфирных смол «Нижнекамскнефтехима». В цехе по производству гидроперекиси этилбензола будущего машиниста также встретил его наставник Андрей Емец.



— Главное — безопасность. Мы должны обеспечить студента необходимой документацией, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Во время практики будем вести контроль за оборудованием, изучим технологические схемы. Постараемся закрепить на практике полученные в колледже теоретические знания, — подчеркнул машинист компрессорных установок завода СПС Андрей Емец, добавив, что трое его практикантов после окончания колледжа пришли сюда на работу и успешно трудятся на предприятии.



Кирилл Козин будет проходит производственную практику на заводе стирола и полиэфирных смол «Нижнекамскнефтехима»

Первый день производственной практики принес Кириллу Козину массу впечатлений — удивило разнообразие приборов и массивные колонны.



— «Нижнекамскнефтехим» — масштабное предприятие. Я здесь был на первом курсе с экскурсией. Уже тогда был поражен размерами производственных объектов. Мой папа здесь работает. Я хочу продолжить семейную династию, стать частью дружной команды нефтехимиков. Буду стараться, слушать наставления, брать советы, — отметил молодой человек.



«Топ лучших работодателей»

Стремление выпускников трудоустроиться на нижнекамское предприятие СИБУРа — «Нижнекамскнефтехим» неслучайно. СИБУР, согласно рейтингу Future today, входит в топ лучших работодателей среди студентов профильных вузов. А все потому, что компания реализует системный подход в работе с молодыми талантами. Опережающая подготовка включает популяризацию научно-технических знаний, обучение будущих кандидатов на уровне школы с сопровождением их на программах в ссузах и вузах для обеспечения качественного уровня профессиональной экспертизы на предприятии.



— СИБУР сотрудничает с профильными ссузами и вузами. В Нижнекамске — это колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Принимая на работу выпускников, «Нижнекамскнефтехим» предъявляет высокие требования к качеству образования будущих сотрудников. Троечников на работу не берем, — уточняет Наталья Натуралова, старший бизнес-партнер «Нижнекамскнефтехима».



По ее словам, в прошлом году в подразделениях компании практическую подготовку прошли 864 студента, из них 625 студентов колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева практиковались в подразделениях НКНХ по профессиям «аппаратчик», «машинист технологических насосов и компрессоров», «слесарь по КИПиА», «слесарь-ремонтник» и «электромонтер».



СИБУР, согласно рейтингу Future today, входит в топ лучших работодателей среди студентов профильных вузов

За два года на работу в «Нижнекамскнефтехим» был принят 421 выпускник учебных заведений. Как пояснили на предприятии, сотрудник СИБУРа сегодня — это человек, обладающий системным, гибким мышлением, драйвом и цифровой восприимчивостью — стремлением и способностью к взаимодействию с цифровыми технологиями.



— Компания много вкладывает в развитие персонала, чтобы он соответствовал этим критериям. Возрастает потребность в креативных, инициативных, имеющих хорошую базу профессиональных знаний специалистах, — отмечает Наталья Натуралова.



Профессиональный рост и формирование новых компетенций — одно из важнейших направлений в работе СИБУРа. Компания заслуженно считается лидером по развитию персонала, а также имеет широкие возможности для карьерного роста сотрудников, максимального раскрытия их таланта — действует Корпоративный Университет, регулярно обновляются базы курсов и тренингов.

На «Нижнекамскнефтехиме» с момента вхождения в СИБУР идет внедрение корпоративных практик, а также распространение на сотрудников предприятия всех программ компании. Для талантливых сотрудников в СИБУРе существует программа развития кадрового потенциала. Участники проходят обучение в ведущих бизнес-школах, а также являются приоритетными кандидатами при появлении управленческих вакансий разного уровня. Руководящие вакантные позиции в СИБУРе закрываются преимущественно внутренними кандидатами.



На «Нижнекамскнефтехиме» с момента вхождения в СИБУР идет внедрение корпоративных практик, а также распространение на сотрудников предприятия всех программ компании

В колледже нефтехимии и нефтепереработке стремятся не отставать от заявленного СИБУРом уровня подготовки будущих нефтехимиков. А тесное взаимодействие с «Нижнекамскнефтехимом» позволяет улучшить материально-техническую базу.



— Производственная практика на местах — это очень хорошо как для нас, так и для производства. На предприятии студенты приобретают практический опыт и, окончив наш колледж, становятся полноценными производственниками. Особенно если они идут на дуальную практику, когда они проходят практику на рабочих местах. Это очень эффективно для адаптации студентов на предприятии. Она помогает проверить степень их подготовленности и развить интерес к выбранной профессии, — говорит заместитель директора по учебно-производственной работе Ольга Вятчанникова.



Профессиональная подготовка начинается в школе



Высокую оценку работы с молодежью нижнекамскому предприятию СИБУРа дает начальник Управления образования Нижнекамска Айдар Гарифуллин. По его словам, в «Нижнекамскнефтехиме» студенты быстро и эффективно применяют свои теоретические знания при решении конкретных производственных задач под руководством опытных наставников.



— «Нижнекамскнефтехим» делает многое для популяризации рабочих профессий. Это предоставление социальных льгот, выплат молодым специалистам, хорошие условия труда, прохождение программы в компании СИБУР, позволяющая комфортно вводится в коллектив. А также возможность повышения квалификации, развитие целевых корпоративных программ для студентов, — отмечает Айдар Гарифуллин.



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Как отметили в Управлении образования, профессиональную подготовку молодежи «Нижнекамскнефтехим» ведет со школьной скамьи. В 2021 году на базе 36-й и 37-й школ открылись профильные «Нефтехим-классы». Начиная с 9 класса учащиеся посещают дополнительные занятия по предметам в соответствии с профилем работы «Нижнекамскнефтехима». Преподавателями выступают сотрудники НХТИ. Школьники также участвуют в олимпиадах, экскурсиях, конкурсах профессионального мастерства, постепенно погружаясь в профессию нефтехимика.

В 2022 году в компании решили не останавливаться на достигнутом и пойти дальше — углубленно изучать химию в 37-м лицее теперь будут с 8 класса. А для ребят постарше открылись СИБУР-классы, в них продолжают обучение учащиеся 10 и 11 классов. Профильный класс является частью системы эффективной профориентации компании СИБУР и входит в систему непрерывного образования.

