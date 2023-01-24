«КОС-Синтез» дважды разгромил соперника в Астрахани

Казанская команда играла без главного тренера и бомбардира в составе

Двумя уверенными победами со счетом — 14:6 и 10:6, соответственно, завершился выезд казанского «КОС-Синтеза» в Астрахань, где лучшая команда страны обыграла местное «Динамо-СШОР». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о матчах, на которые казанская команда выехала без главного тренера и бомбардира.

Стартовый разгром

Трансляция первого матча в Астрахани началась с любопытного косяка. Под названием «КОС-Синтез» телесуфлер дал состав астраханского «Динамо-СШОР», а под плашкой «Динамо-СШОР» можно было ознакомиться с составом второй команды МК СШОР «Восток» из Москвы. Это напомнило автору события почти 15-летней давности, когда радостную новость о том, что Казань получила право провести Универсиаду 2013 года один из федеральных телеканалов разбавил двумя интервью. В репортаже из столицы Бельгии Брюсселя журналист взял интервью у министра спорта РТ Марата Бариева и полномочного посла России в Бельгии Вадима Лукова. Только под картинкой с говорящим Бариевым были титры, что это Луков. А под вещающим Луковым, что это… какой-то Марат Борсеев.

Тем временем ватерпольная Астрахань поменяла главного тренера. После Дмитрия Стратана, которого в первой части чемпионата сменил Дмитрий Соколов, на тренерский мостик взошел Евгений Калашников. Это известный в городе ватерполист с достаточно извилистой игровой карьерой, в ходе которой он поиграл в экзотическом для нас Египте за команду «Гелиополис». Кстати, вместе с одним из ветеранов нынешнего состава Иваном Спиридоновым. Поиграл Калашников и с рядом других ветеранов команды и потренировал ряд других, в последнее время работая с юниорской сборной России 2005 года. Откуда в состав основного состава «КОС-Синтеза» был вызван Богдан Комаров, один из лидеров «КОС-Синтез-УОР».

Сейчас Калашников возглавил не абы кого, а лучшую команду города Астрахани по итогам прошлого сезона, именно так спортивное руководство отреагировало на завоевание бронзовых медалей чемпионата страны.

Сейчас Калашников возглавил не абы кого, а лучшую команду города Астрахани по итогам прошлого сезона. Фото: аст-сшор.рф

Касаемо борьбы в первом матче, то она сконцентрировалась во втором периоде. Выиграв стартовый со счетом — 3:1, казанцы увеличили отрыв до — 4:1, после чего Владислав Сергеев начал раз за разом вытаскивать мяч из своих ворот. Когда счет стал угрожающим — 5:5, было от чего переживать Артуру Фатахутдинову, который в этом матче находился на тренерском мостике «КОС-Синтеза», но его подопечные за оставшиеся 100 секунд не просто вернули себе голевое преимущество, а сделали разрыв комфортным — 8:5. После чего выигрывали два последующих периода, в итоге разгромив хозяев — 14:6.

Загадочный синтезовец в бассейне «Буревестника»

Любопытно, что в концовке первого периода Сергеев едва не стал автором редкого гола, забитого от ворот. На этой неделе подобное продемонстрировал голкипер хоккейного «Динамо» Игорь Коновалов, но у Сергеева в этом плане есть другой достойный пример — Игорь Чирков. Правда, в том моменте были пустые ворота, а в данном случае голкипер астраханцев Кирилл Корнеев просто излишне далеко выплыл в площадку.

И второе замечание касалось астраханских комментаторов. Допустим, попытки пошутить по поводу фамилий ватерполистов Деревянкина и Деревенского изначально неудачны, поскольку у них разные корни, да и юморист Азамат Мусагалиев, уехав из Астрахани, по видимому, забрал с собой львиную долю чувства юмора. Но перепутать Фатахутдинова с Ревазом Чомахидзе, как было написано в титрах, а затем озвучено одним из комментаторов, это ниже плинтуса.

Первый матч ваш корреспондент смотрел в записи, а во время самого матча плавал в бассейне «Буревестник». Рядом получал физическую нагрузку атлетично сложенный человек, лицо которого показалось знакомым. Только когда он уже выходил из спорткомплекса, закинув на плечо сумку с литерой Д, я догадался что это экс-ватерполист, пока что ушедший из профессионального спорта. Не исключено, что бывший игрок и «Синтеза» (как ранее называлась казанская команда) и сборной России, готовится вернуться к следующему сезону, и именно поэтому не превратил вечер пятницы в «питницу», а тренировался, исподволь набирая плавательную форму.

Фото: vk.com/dinamo_ast

У Чомахидзе случилась личная трагедия

Надо отдать должное хозяевам, ко второй игре они разобрались с тем, кто находится на тренерском мостике «КОС-Синтеза», и объяснили, что Реваза Чомахидзе нет, поскольку у него случилась трагедия в семье. Правда, до этого комментатор «порадовал» тем, что недавно казанцы сыграли вничью в Питере с «Балтикой», хотя произошло это в Москве, с МК СШОР «Восток». Честно говоря, после таких манипуляций с фактами, хотелось выражаться теми словами, которыми астраханец Евгений Калашников пытался мотивировать своих подопечных, взяв тайм-аут при счете — 1:3.

Если в первом поединке была хоть какая-то интрига, то во втором «Синтез» вырвался вперед, после чего наращивал преимущество, выиграв с итоговым счетом — 10:6. Лучшим бомбардиром в матче стал 17-летний Богдан Комаров, который забил один мяч и в первом поединке, но тогда сделал это в ворота уже деморализованного соперника. Что касается второй игры, то тут голы Комарова влияли не только на статистику. Стоит отметить, что Комаров заменил Аделя Латыпова, которому нельзя было играть в Астрахани по решению руководства российского водного поло, самого открытого и демократичного.

Кстати, несмотря на критику астраханских комментаторов, надо выразить им благодарность за сопровождение матчей, которых так не хватает во время игр с Волгоградом и Москвой.

Фото: vk.com/dinamo_ast

Так ли нужна дорогостоящая команда по хоккею во времена СВО?

Тем временем отдельные города России продолжают удивлять тем, что живут «под собою не чуя страны». Доказательством этого служит новость, пока не подтвержденная, о желании создать в Норильске хокейную команду уровня Высшей лиги. Для понимания, речь идет о Норильске, Красноярского края, который располагается в 300 километрах к северу от Полярного круга. По неподтвержденным данным, жителей столь северных регионов страны освобождают от мобилизации, но это не дает оснований Норильску жить отдельно от чаяний всей страны. При этом в Норильске ранее уже была команда «Заполярник», собранная со всей России, поскольку сам Красноярский край не богат на хоккеистов. В 1995 году в нем играли и будущий тренер «Ак Барса» Горбенко, и экс-хоккеист молодежной сборной СССР Панфиленков, украинцы Ботвинко, Самойлов, казахстанцы Залипятских, Мухаметов, Полищук, Поляков, главный тренер Виктор Семыкин с сыновьями Владимиром и Евгением.

После того, как «Заполярник» прекратил существование, прошло более четверти века, и хоккей в городе не развивался. Зато есть мини-футбол, и одна из сильнейших команд страны «Норильский никель». Хоккей в крае тоже присутствует, это красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге, об участии в которой заявили и в Норильске. Там итак 26 команд, даже больше, чем в КХЛ. Порождать еще одну в нынешние времена, со всеми проблемами, в том числе с логистикой, которые будут ожидать команды при перемещении из Норильска и обратно, это безумие. Для примера, Казань только что потеряла частную команду «Феникс», которая играла в первенстве ВХЛ, где было всего лишь пять команд, четыре из которых базировались по соседству, в Поволжье. И бюджет у «Феникса» изначально был, как и состав, и база в «Спорт сарае», но она в своем профессиональном статусе не дотянула даже до полугода. При этом водное поло в десятки раз дешевле, игровой календарь гибкий, есть школа водного поло, в которой работают экс-игроки «Синтеза» Александр Чащин и Вилор Эрлих, чьи воспитанники, Иван Зайцев и Сергей Чулей, добрались до сильнейших команд России, а Зайцев принял гражданство Казахстана, выступая за местную сборную. Этой осенью сборная Красноярского края выступала на Спартакиаде сильнейших, будучи собранной из игроков любительских и студенческих команд. То есть для воссоздания единственной ватерпольной команды в крае требуется только политическая воля, бюджет и здравый смысл с государственным подходом. Не плодить еще одну команду из «залетных», по сути, пятидесятую в стране, а сразу войти в десятку сильнейших и поставить цель — в дальнейшем стать лидером в олимпийском виде спорта.

Джаудат Абдуллин