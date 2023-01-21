«Памятник связан с формированием российской буржуазии»

Здание конторы фабрики братьев Комаровых в Кукморе может стать одним из достопримечательных мест не только района, но и Татарстана

Здание конторы фабрики братьев Комаровых в Кукморе может попасть в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России регионального значения. Как стало известно «Реальному времени», заслуженный работник культуры Татарстана Илзиря Кузьмина по итогам государственной историко-культурной экспертизы посчитала целесообразным включение этого выявленного объекта культурного наследия в соответствующий список. Дому №2 по улице Комарова 150 лет — здание возвели в 1870-е годы. Примечательно, что до недавнего времени там жили люди — их расселили только в 2015—2017 годах. Еще в 2002 году контору поставили на госохрану и включили в перечень жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дом хорошо сохранился

Кукмор, в котором располагалась фабрика братьев Комаровых, является одним из

значимых индустриальных центров Татарстана, а само предприятие — самым крупным по производству валяной и бурочной обуви. Оно начало свой путь в конце ХIХ века. Фабриканты скупали шерсть у местных, чесали у себя на производстве, в виде ваты отдавали это надомникам — которых было 1,5 тысячи человек, — а от них уже получали готовые черные и белые валенки, на которые ставили свое клеймо. В день выпускалось по 600 пар валенок, а годовое производство товарищества оценивалось в 1,5 миллиона рублей. Обувь от Комаровых была широко известна, а фабрика удостаивалась медалей Парижской и Лейпцигской, а также российских торговых ярмарок. Далее, в начале ХХ века, предприятие именовалось как «Торговый дом братья Комаровы въ с. Кукморъ Казанской губернии. Фабрика валяной и бурочной обуви», а численность наемных рабочих достигла 2 тысяч человек.

Общий вид валяльной фабрики в 1960 году. Скриншот акта ГИКЭ

Из-за расширения производства возникла необходимость строительства дополнительных зданий. Новые построили в 1860–1870-х годах, среди них — одноэтажный каменный корпус с паровым двигателем и четырьмя шерсточесальными машинами, три каменных склада, четыре деревянных строения для «различных служб», одна полукаменная мастерская и жилой дом, о котором и идет речь. Здание выполнено в традициях народного зодчества и декорировано пышной пропильной резьбой. Оно представляет собой хорошо сохранившийся двухэтажный деревянный дом, вдоль правого бокового фасада которого пристроен широкий одноэтажный объем сеней. На первом этаже размещалось управление, на втором — жил совладелец предприятия, старший из братьев Николай Комаров с семьей.



Указывается, что, несмотря на приспособление объекта в советский период под многоквартирный жилой дом для заводских работников, деревянное строение сохранило свое первоначальное архитектурно-планировочное решение. Хорошо сохранились также движимые элементы интерьера XIX — нач. ХХ веков — это подлинная мебель, находившаяся в помещениях управления и в жилых комнатах фабриканта, представляющих мемориальную и культурную ценность, часть из которых хранится в местном краеведческом музее Кукмора.

Фрагмент элементов фасада с юго-западной стороны в 2022 году. Скриншот акта ГИКЭ

— Памятник связан с формированием российской буржуазии и позволяет нам судить о ее образе жизни, архитектурных вкусах, о том влиянии, которое она оказывала на планировку и архитектуру городов и сел Среднего Поволжья, — отмечает Илзиря Кузьмина.

Но его состояние ухудшается

При этом состояние объекта все равно ухудшается из-за негативного влияния антропогенных факторов. Среди них:



отсутствие физической защиты объекта;

отсутствие рабочих сетей отопления;

несоблюдение норм пожарной безопасности;

насильственное разрушение объекта или его частей в результате различных видов вандализма;

захламленность и заброшенность — строительный мусор, заросли кустарников и сухостоя, старые деревья — территории объекта.

Общий вид с северо-западной стороны в 2022 году. Скриншот акта ГИКЭ

Сейчас объект на используется и требует проведения ремонтных и реставрационных работ — они, к слову, разрешены. Среди аргументов, которые играют в пользу внесения здания в государственный реестр объектов культурного наследия народов России регионального значения:

историческая ценность — здание является подлинным источником информации о формировании промышленного производства в районе Заказанья;

историческая достоверность — объект сохранил свою историческую роль в пространстве региона, связан с формированием и освоением Кукмора с начала второй четверти XVIII в., преобразованием бывшего села в крупный фабрично-промышленный центр Среднего Поволжья;

подлинность и т.д.

Интерьеры веранды, 2022 год. Скриншот акта ГИКЭ

Эксперт указывает на то, что здание конторы «станет одним из достопримечательных мест не только Кукморского муниципального района, но и Татарстана, популяризирующих историко-культурное индустриальное наследие республики». Также, по ее мнению, оно «способствует формированию культурного, духовного и интеллектуального потенциала населения, в том числе подрастающего поколения».