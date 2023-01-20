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Слухи и факты о мобилизации, сходка НАТО в Рамштайн, день рождения Шаймиева / Реальное Время Live

16:00, 20.01.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Слухи и факты о мобилизации, сходка НАТО в Рамштайн, день рождения Шаймиева / Реальное Время Live

Конфликт на Украине носит глобальный, а не региональный характер, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в нем сейчас наступает «переломный момент». На базе НАТО «Рамштайн» в Германии в эти минуты военную помощь Украине обсуждают представители 50 стран. Тем временем войска союзников реализуют успешные наступательные действия на Донбассе, в России продолжают обсуждать мобилизацию, а первый президент Татарстана и архитектор федерализма в России Минтимер Шаймиев празднует день рождения. Эти и другие темы обсудим сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 20 января с 16.00 по мск.

"Реальное время"
ОбществоВластьИстория Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:19
    Фейков очень много, главное- не пересылать, иначе загребут
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  • Анонимно 18:42
    Всегда не понимала эти военные рокировки
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  • Анонимно 18:43
    Кто прав, кто врет не разобрать, верим только официальным нашим источникам, конечно
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22:28 МСК Все новости
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