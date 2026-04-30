Угрозу атаки БПЛА объявили на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны
Режим действует с 06:55 мск
Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Набережные Челны. Об этом сообщает МЧС.
Режим действует с 06:55 мск.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Также с 5 утра закрыт аэропорт Бугульмы.
