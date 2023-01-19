Талия Минуллина: «Если бы главными были инвесторы, а остальные их слушались»

Глава Агентства инвестиционного развития отчиталась на годовой коллегии ведомства об «инвестиционном» штиле: ожидается 700 миллиардов частных инвестиций в основной капитал РТ

Фото: Максим Платонов

«У каждого безумия есть своя логика», — цитировала накануне Уильяма Шекспира глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Талия Минуллина, оценивая «инвестиционные» итоги «полувоенного» 2022 года. В условиях международных санкций Татарстан смог добиться прироста инвестиций в основной капитал на 6% — они могут составить 850 миллиардов рублей. Правда, внушительная цифра подкреплена бюджетными вливаниями, а чисто частные инвестиции сократились до 451 миллиарда рублей. Немного «недотянули» ТОСЭР, но и без двух недостающих по плану резидентов в моногорода привлекли 52 миллиарда рублей накопленных инвестиций. Вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин призвал вступать в борьбу за инвесторов и глав муниципалитетов-хозяев земли на местах. Детали — в материале «Реального времени»

Все пошло «шиворот-навыворот»

Об инвестициях либо в стихах, либо никак. Накануне глава АИР РТ не раз блистала афоризмами из литературных произведений, облекая в иносказательную форму затруднительное положение частных инвесторов на российском рынке. Как бы дальше ни развивалась ситуация, республиканские власти, наоборот, спешат укрепить инвестиционную привлекательность региона, устраняя оставшиеся барьеры и препятствия.

— Шиворот-навыворот, — с напоминания этого детского рассказа Виктора Драгунского начала свой отчет Талия Минуллина.

И тем самым дала понять, что отношения инвесторов и чиновников до сих пор строятся «не как у людей», и подчас приоритеты расставлены вопреки инвестиционным целям.

— А если бы главными были инвесторы, а все остальные, включая чиновников, должны были бы их во всем слушаться... — перефразировала знаменитого автора глава АИР. В этом случае, полагает она, «экономика была бы другой».

— Шиворот-навыворот, — с напоминания этого детского рассказа Виктора Драгунского начала свой отчет Талия Минуллина

Впрочем, по официальным данным, инвестиционная активность не спадает, а, наоборот, имеет шансы подняться до уровня 2021 года. Как сообщила глава АИР, за 9 месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал в Татарстане выросли на 6% — в целом они могут составить 850 миллиардов рублей. Это сопоставимо с общероссийской динамикой — рост на 5,9%, уточнила она. По объему притока инвестиций за 9 месяцев 2022 года Татарстан занимает 6-е место в стране.

Иностранные инвестиции на стопе

Правда, приток частных инвестиций в основной капитал Татарстана за этот период сократился до 451 миллиарда рублей (по итогам 2021 года этот показатель составлял 652 миллиарда рублей, — прим. ред.). Остаются неизвестными результаты прохождения последнего квартала 2022 года. Глава АИР надеется, что осень — начало зимы внесут коррективы в лучшую сторону.

— Годовая прогнозная оценка — более 700 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций, — заключила она.

Впрочем, вероятность понижения вполне объяснима. Талия Минуллина напомнила, что в прошлом году с российского рынка ушло немало зарубежных торговых и производственных компаний. Зато появились новые игроки.

— Российские владельцы появились у финских Huhtamäki и YIT, американских компаний McDonald’s и Ford, французских Schneider Electric и Societe Generale, — отметила она.

По ее словам, новые владельцы активно работают в республике, а действующие зарубежные инвесторы Haier, Drylock Technologies, Hayat Kimya, Sunrise Capital планируют докапитализировать бизнес. Впрочем, турецкие инвесторы испытывают смутные чувства.

Талия Минуллина напомнила, что в прошлом году с российского рынка ушло немало зарубежных торговых и производственных компаний

— 2022 год можно сравнить с квестом на выживание, который никто не заказывал, а выбора не оставили. Мы двигались в темноте, нас штормило, сбивало с ног и приходилось перекраивать бизнес, — приводилась цитата гендиректора ООО «Колуман Рус» Али Йалчына.

За рекордные 7 дней

В прошлом году от российских инвесторов поступило 51 ходатайство о предоставлении земли без торгов. Инвестсовет с участием президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил 36 заявок. Тут Талия Минуллина посетовала на долгий процесс согласования, объяснив, что местные власти тормозят отведение земельного участка.

— Федеральный центр указывает на длительность процедур, однако Агентство проводит экспертизу максимально оперативно, — пояснила она. — Длительные сроки выдачи связаны с ненадлежащей подготовкой земельных участков — это градостроительная документация на уровне муниципалитетов.

После обращения к президенту Татарстана в декабре прошлого года согласование прошло за «рекордные 7 дней». Позднее Минуллина заметит, что удмуртским инвесторам потребовалось 4 года, чтобы реализовать в Нижнекамске банный комплекс «Термы». Еще одна «ложка дегтя» связана с офсетными контрактами. Пару лет назад АИР пробивало заключение офсетного контракта с производителем лифтов, но усилия не принесли результата. Позже Талия Минуллина рассказала, что компания завязала сотрудничество с китайскими партнерами, так как Минстрой Татарстана не смог отдельно проторговать эту позицию, как того требует законодательство РФ.

От крематория в Казани — до райского уголка для селлеров

В настоящее время 167 проектов находятся в режиме «индивидуального сопровождения», сообщила глава АИР. Среди них проект строительства первого в Татарстане крематория. В прошлом году был введен в эксплуатацию завод по производству железобетонных изделий с объемом инвестиций в 1 миллиард рублей. Сейчас идет работа по подбору земельных участков на выезде из Казани для строительства складских помещений в четырех локациях, что повлечет дополнительные инвестиции.

А московская компания Cotton Way планирует расширять производственные мощности в Химграде (занимается стиркой белья для больниц). Планируется вложить 100 миллионов рублей дополнительно к существующим 1,5 милларда рублей.

— Если раньше компания обслуживала учреждения в сфере здравоохранения, то теперь речь идет об обслуживании дошкольных образовательных учреждений, — отметила она.

В настоящее время 167 проектов находятся в режиме «индивидуального сопровождения», сообщила глава АИР

Бум инвестиций в электронной торговле. В Верхнеуслонском районе частный инвестор намерен построить загородный комплекс для селлеров. Он расположится на территории 375,2 га и рассчитан для 25 тысяч жителей.

— В концепцию заложена идея привлечения из других регионов России продавцов на маркетплейсах. Такой проект поддерживает концепт электронного и логистического хаба в Татарстане, — пояснила глава АИР.

«Алабуга» взяла кредит на 51 миллиард, ТОСЭРам прописали еще два года

Немного «недотянули» ТОСЭР. Согласно плану, к концу 2022 года должно быть привлечено 134 резидентов, а по факту их оказалось 132, рассказала Талия Минуллина. Накопленные инвестиции в моногорода составили 52 миллиарда рублей. За 2022 год удалось заключить соглашения с 15 резидентами с объемом инвестиций на 2,5 миллиарда рублей. В этом году режим ТОСЭР продлили в стране еще на два года. К концу 2025 года предполагается нарастить количество резидентов до 146. Глава АИР видит перспективу в сотрудничестве с российскими компаниями.

Немного «недотянули» ТОСЭР. Согласно плану, к концу 2022 года должно быть привлечено 134 резидентов, а по факту их оказалось 132, рассказала Талия Минуллина

Другой точкой роста остается ОЭЗ «Алабуга». В прошлом году запущены 5 проектов с общим объемом инвестиций 7,7 миллиарда рублей. Кроме того, на опережение здесь построили 200 тысяч производственных помещений для размещения проектов. Ради этого ОЭЗ «Алабуга» взяла кредит на 51 миллиард рублей. Вместе с ПАО «СИБУР Холдинг» подписаны соглашения по созданию парка «Этилен 600». За 20 лет инвестиции составят 1,3 триллиона рублей. В рамках проекта будет построен логистический центр с объемом инвестиций 20 миллиардов рублей.

Не ждать у моря погоды

В заключительном слове вице-премьер Рустам Нигматуллин призвал глав муниципалитетов включаться в борьбу за инвесторов:

— Привлечение инвестиций — это общая синергетическая работа. В ней должны быть заинтересованы не только работники АИР, но и все. Я глубоко убежден, что если лично глава этим не занимается, значит ничего у вас не выйдет. Вот Рустам Нургалиевич этим занимается — результаты налицо.

По его словам, нужно софинансирование со стороны республиканского бюджета для оплаты труда ответственного работника, но «внимание одними деньгами не купишь».

— Есть площадки, куда проинвестировано немало, но результаты пока не впечатляют, — попенял Нигматуллин.

В заключительном слове вице-премьер Рустам Нигматуллин призвал глав муниципалитетов включаться в борьбу за инвесторов

Защита Федотова, или Кто «держит» инвестпортал

По окончании коллегии глава АИР по традиции наградила инвесторов и партнеров Татарстана. Среди награжденных оказался программист-разработчик Сергей Федотов, чья команда обеспечивает техническую поддержку и защиту Инвестиционного портала Республики Татарстан. Как рассказал «Реальному времени» глава IT-команды, в прошлом году им пришлось сосредоточиться на обеспечении безопасного функционирования работы портала.

— До сих пор госсайты подвергаются хакерским атакам, — пояснил он. — Видно, что целенаправленно ставится задача парализовать их работу, взломать или замедлить отклик.

Как рассказал «Реальному времени» глава IT-команды Сергей Федотов, в прошлом году им пришлось сосредоточиться на обеспечении безопасного функционирования работы портала

Правда, взломать ресурс непросто, поскольку в его платформу изначально заложен функционал по защите. Тем не менее команде Федотова приходится «подстраховываться»: обновлять программное обеспечение, следить за рабочими процессами. Были ли сбои?

— После усиления защиты программного обеспечения сбоев не происходило, а до этого случалось. Но мы своевременно обновили программы, поэтому остановок не было, сайт работал бесперебойно, — рассказал он.

Кроме предотвращения киберугроз, команде Федотова пришлось «поломать голову» над технической «привязкой» инвестиционной карты, которая размещена на геопортале Татарстана, к инвестпорталу республики. Инвестиционная карта — это обязательный элемент инвестиционного стандарта, который содержит необходимые данные для инвестора (к примеру, о технической возможности подключения к инженерным сетям). Огромный массив данных на сегодня заносят 173 человека из разных ресурсоснабжающих организаций и органов власти республики.

— После усиления защиты программного обеспечения сбоев не происходило, а до этого случалось. Но мы своевременно обновили программы, поэтому остановок не было, сайт работал бесперебойно, — рассказал Федотов

Команда Федотова обеспечивает бесперебойную передачу данных с инвесткарты на инвестпортал. С введения регионального инвестиционного стандарта 2.0 на геопортале было внедрено 10 новых разделов из сотен слоев. На портале быстро была создана отдельная «кнопка» по инвестиционному стандарту. Каждая новая техническая задача решается либо мгновенно, либо, при высокой сложности, за 2-3 дня. Инвестиционный стандарт требует минимум ежеквартального обновления данных, карта регулярно дополняется. Команда Сергея Федотова работает в области защиты информации с 2006 года. Последние 7 лет активно занимается разработкой и поддержкой сайтов для госучреждений.

1 / 73 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов