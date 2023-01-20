Возих Габтрахманов: «Мы пошли навстречу соседям и обеспечили безопасность будущего поселка»

Владелец частного аэродрома в Лаишево, известный пилот рассказал о споре с застройщиком «Лесных полян»

Владелец ООО «АВМ Сервис» и аэродрома «Лаишево-СП» выиграл очередной суд против своего соседа, застройщика поселка «Лесная поляна» в Лаишево. Камнем преткновения стал газораспределительный шкаф, который был возведен в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. В декабре в беседе с «Реальным временем» представители компании-застройщика утверждали, что полоса была построена незаконно. Сегодня их оппонент — собственник аэродрома и известный татарстанский пилот, летчик-испытатель Возих Гаптрахманов в авторской колонке для «Реального времени» высказал свою позицию в этом споре.

Как появился аэродром «Лаишево-СП»

Собственником этого участка, на котором расположена посадочная площадка «Лаишево-СП», я стал в 2014 году. В том же году, 30 июля 2014 года, зарегистрировал взлетно-посадочную полосу в соответствии с Федеральными авиационными правилами, паспорт № ППЗ-170. Сельхозземли вокруг нашего участка общей площадью 43 га я взял в аренду у ООО «Вятка», и аренда продолжалась до конца 2018 года.

Изначально мы планировали заняться здесь созданием крестьянско-фермерского хозяйства, создать небольшую молочную ферму или завести бычков, один из видов деятельности — ремонт и выполнение полетов на самолетах сельскохозяйственного назначения. К сожалению, впоследствии от этой идеи пришлось отказаться.



В 2015 году ГУП «Татинвестгражданпроект» запросил у нас все необходимые документы на основании заявки от муниципальных органов города Лаишево для внесения данных о нашей взлетно-посадочной площадке в генеральный план города Лаишево, что и было сделано.

Фото: предоставлено Возихом Габтрахмановым

6 августа 2021 года президентом России Владимиром Путиным была озвучена программа по развитию малой авиации. Кроме того, активно начал реализовываться проект по развитию туристического потенциала Республики Татарстан и конкретно Лаишевского района РТ. Это предложение со стороны правительства Республики местных властей подвигло нас заняться развитием авиации общего назначения, не только сельскохозяйственного направления. Наша идея заключается в создании комплекса авиации общего назначения на базе крестьянско-фермерского хозяйства, где можно разместить тактильный зоопарк, молочную ферму и т.д. Я уверен, что все это положительно скажется на развитии авиационного туризма в республике и в Лаишевском районе РТ. И с этой целью в 2015 году на базе ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум» мы приняли активное участие в создании факультета по обслуживанию самолетов и двигателей. Студенты ежегодно теперь проходят у нас стажировку.



«Соседние участки без уведомления нас продали другому собственнику»

На сегодняшний день создано предприятие «АВМ Сервис», которое имеет все действующие сертификаты и лицензии Росавиации и Минпромторга.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Его основной деятельностью является техническое обслуживание самолетов авиации общего назначения и ремонт авиационной техники. Предприятие имеет свои производственные площади и посадочную площадку «Лаишево-СП» размером 600х45 м.

Производственные площади включают в себя механический участок, участок технического обслуживания и малярный цех. В год мы в среднем обслуживаем 90 самолетов по всей России. Сейчас у нас работают 15 человек.

В 2019 году право собственности на соседние с нами участки без уведомления нас (мы имели преимущественное право приобретения этих земель) арендодатель продал другому собственнику. Надо признать, что они были возмущены нашей деятельностью с первых же дней.





Фото: Миляуша Кашафутдинова

Первым делом застройщики провели электричество. Столбы были поставлены так, что самолеты не могли взлетать и приземляться. Нам пришлось судиться с ОАО «Сетевая компания — Приволжские электрические сети», в итоге было заключено мировое соглашение, в результате которого часть линии электропитания была исполнена в подземном варианте, а мы, в свою очередь, изменили курс взлета на 2 градуса, чтобы взлетать и садиться на взлетно-посадочную полосу над дорогой и зоной ограничения строительства, обозначенной из-за присутствия на земле газопровода высокого давления. Тем самым мы выполнили просьбу администрации города Лаишево и потенциальных строителей поселка «Лесные поляны».



«Суд принял нашу сторону»

Вроде после этого консенсус был достигнут. Но недавно, точнее, в прошлом году возникла другая проблема. Застройщики поселка «Лесные поляны» начали строительство газораспределительного шкафа с громоотводом высотой 15 метров прямо возле торца взлетно-посадочной полосы, хотя у них есть прекрасная возможность разместить его без ущерба для своего проекта в любом другом месте, так как линии высокого давления газопровода проходят параллельно первой линии планируемого поселка и газопровода потребителей.

Фото: предоставлено Возихом Гаптрахмановым

Я даже предлагал посодействовать финансово, чтобы перенести этот газораспределительный шкаф. Затраты здесь небольшие. По расчетам специалистов подрядных организаций, всего около 250 тысяч рублей на тот период, а не 1,5—3 млн, как заявили наши соседи. Но и это не оказалось аргументом.

В итоге мы приняли решение обратиться в суд. Лаишевский районный суд отказал нам в принятии искового заявления. После этого мы обратились в Верховный суд РТ. Здесь наш иск удовлетворили, суд принял нашу сторону и обязал оппонентов перенести газораспределительный шкаф в другое место. Застройщики коттеджного поселка в свою очередь подали жалобу в Самарский суд. Заседание суда состоялось 16 января. Кассационный суд подтвердил решение Верховного суда Республики Татарстан. Застройщиков снова обязали перенести ГРШ. Когда это произойдет на деле — неизвестно, но в любом случае, до этого времени ГРПШ, по информации из «Приволжскгаза», не будет подключен.

Надо подчеркнуть, что, несмотря на близость взлетно-посадочной площадки, у застройщиков участков нет ограничений по строительству домов, есть только ограничение по высоте зданий в полосе воздушных подходов, это где самолет взлетает и заходит на посадку, но она в настоящее время (полоса воздушных подходов) проходит в зоне ограничения из-за расположения газовой трубы высокого давления и над дорогой Лаишево — Курманаково.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

На сегодняшний день мы имеем санитарную зону в пределах нашего земельного участка, на которой расположена взлетно-посадочная полоса. Увеличивать эту зону мы не собираемся, но от одного из бывших собственников земли поступила интересная мысль об увеличении взлетно-посадочной полосы с целью привлечения более крупных коммерческих воздушных судов. Если удастся решить эту проблему, то привлекательность нашей посадочной площадки «Лаишево-СП» возрастет в разы и привлечет дополнительный туристический поток. Для решения этой задачи уже были решены проблемы по переводу земли из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в вид разрешенного использования в «земли воздушного транспорта».



Как видите, я постоянно пытаюсь помочь решить этот конфликт. Скандалы, которые инициирует собственник данного планируемого поселка, создают только отрицательную рекламу его проекту. Застройщиков беспокоит, что покупательская привлекательность домов рядом с взлетно-посадочной полосой станет меньше, а я считаю, наоборот, что это фишка. Шума от самолетов малой авиации почти нет.

Мы пошли навстречу нашим соседям и администрации города, предложили и исполнили мероприятия, обеспечивающие безопасность будущего поселка и безопасность полетов на данной посадочной площадке. Что подтверждается решением судебных инстанций, которые мы прошли.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Мои соседи позиционируют себя как молодежный поселок с большими планами по организации отдыха — на снегоходах, на лыжах и прочее. Я им предлагал включить в этот список и самолеты. Мои знакомые даже хотели купить здесь участки, чтобы рядом с домом можно было построить ангар для своего самолета и спокойно летать. Получился бы аналог авиадеревни.



Лет 10 лет назад в республике действовали порядка 15 взлетно-посадочных площадок авиации общего назначения. Сегодня их меньше, порой из-за спорных ситуаций, похожей на нашу, но благодаря инициативе правительства республики и президента я с уверенностью могу сказать, что уже создается карта территории Республики Татарстан, где все эти противоречия при переводе земли и развитии поселков и городов уже будут предусмотрены. Мне известно, что сейчас в Татарстане насчитывается около 70 частных самолетов, а вертолетов еще больше. Я считаю, что летный туризм — перспективное направление. Собственник самолета или вертолета может спокойно путешествовать по республике и по стране. При желании приземляться в удобном месте, отдыхать, знакомиться с достопримечательностями, заправляться и лететь дальше. Это направление становится еще более актуальным в связи с развитием туристического кластера в городе Лаишево. К 2035 году на берегу Камы обещают построить спа-отели, яхтенную марину, аквапарк и набережную. И почему бы не прилететь, чтоб посмотреть на все это, на самолете?



Возих Гаптрахманов