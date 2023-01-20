Кто в Казани играл до «Рубина»

История казанского футбола в год юбилея флагмана

Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Казанский футбольный клуб «Рубин» родился в 1958 году под первоначальным названием «Искра». Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о том, как республика познакомилась с Королем спорта.

«Динамо», Казань

В 2023 году исполняется 65 лет со дня образования футбольного клуба «Рубин», первой командой из российской провинции, дважды выигрывавшей звание чемпиона страны. Во времена Советского Союза таким был днепропетровский «Днепр», распад Союза и вовсе ограничил количество команд, которые увозили чемпионство из Первопрестольной. «Зенит» из Санкт-Петербурга, владикавказская «Алания», и, собственно, «Рубин». Переживавший в своей истории взлеты и падения, куда без них за 65 лет, чем шире амплитуда между ними, тем интереснее жизнь. Можно прожить, и не покорив вершину Джомолунгмы или не спустившись в Марианскую впадину, но казанский «Рубин» умудрился виртуально побывать и там и там.

«Рубин» в игре-открытии сезона 1969 года. Источник фотографии: rubin-kazan.ru

Правда, рождение казанского футбола произошло задолго до того, как появился наш юбиляр. В двадцатые года в Казани была создана команда «Флорида», так в те годы назывался парк «Черное озеро», затем СКЭБ, спортклуб электробатальона. О «Флориде» известно поболее, как, например, то, что в ее составе выступали Семен Зонин, отец ставшего легендарным тренера Германа Семеновича Зонина, Андрей Бабинцев, Николай Миронычев. Последний приехал в Казань из Перми, представляя огромное по современным меркам футбольное семейство Миронычевых, куда входили братья Василий и Петр, кузен Виктор. В Перми он учился у Оттилии Владимировны Циммерман, одной из трех сестер, ставших, по мнению пермских краеведов, прототипами героинь пьесы Чехова «Три сестры».

Играл вместе с ними и Александр Трубнин, ставший затем тренером новой команды «Динамо». Советская власть стала потихоньку упразднять частные спортивные клубы, тем более что гордиться им было нечем. Касаемо футбола, сборная Россиской империи умудрилась запятнать себя поражениями от Германии — 0:16, Венгрии — 0:12 и 0:9 (при том что тогдашняя Венгрия это часть Австро-Венгерской империи), Финляндии — 1:2 (тогдашняя Финляндия и вовсе часть Российской империи). Октябрьская революция разорвала практически все связи с тем монархическим футболом, опять же разбросав бывших ранее партнеров по футболу на расстояние вершины Джомолунгмы и дна Марианской впадины. К примеру, один из организаторов ФК «Унион» Александр Мак-Киббин вернулся на историческую родину в Англию, став там резидентом английской разведки, сотрудничавшей в годы Второй мировой войны с нацистским абвером. Множество футболистов пало в боях сражений в рядах белых. В Советской России остались единицы, например, ленинградец Василий Бутусов. Футболисты царской России Виталий Бианки из Петрограда и Юрий Олеша из Одессы предпочли стать писателями, Михаил Ромм (его двоюродный брат, тоже Михаил Ромм, известный в будущем советский кинорежиссер) превратился в футбольного журналиста. Стране Советов требовался советский футбол, советские команды и советские спортсмены.

«Флориду», как и множество других частных спортклубов, расформировывают, а в Казани в 1926 году создается команда «Динамо», которую в качестве тренера возглавил бывший футболист «Флориды» Александр Трубнин. Недостаток местных футболистов компенсируется «легионерами», как бы сейчас назвали спортсменов, приехавших в Казань с Южной Украины. Георгий Борисевич, Александр Кумбари, Иосиф Медун, играющий тренер Иосиф Курабо, родившийся в Польше, заменивший его главный тренер Лазарь Коген из Иваново — это был самый настоящий интернационал. Любопытно, что о жизнедеятельности команды тех лет в татароязычных газетах писали на латинице.

«Спартак», Казань

В 1937 году в «Динамо» появляется первый грузин Акакий Имнадзе, правда, всем известная поговорка — без грузина нет «Рубина» в те годы еще не актуальна. Да и Имнадзе здесь «залетом», его дисквалифицировали как игрока «Локомотива». Из Тбилиси он перешел в Казань, затем вернулся в Батуми, откуда в родной Тбилиси. Но Казань в те годы знакомится с двумя большими футбольными личностями — Александр Севидов и Борис Цирик. Первый легендарен, став в будущем тренером минского, киевского и московского «Динамо» и отцом известного футболиста и тренера Юрия Севидова. Второй — широко известен в узких кругах, но в футболе он свое слово сказал как тренер-методист.

В противовес к «интернациональному» «Динамо» в Казани образовался местный «Спартак», где наконец-то появился первый футболист татарской национальности, Халил Зарипов, и сразу три Виноградовых, то ли родственники, то ли однофамильцы — Александр, Борис и Герман. В 1938 году «Спартак» расформировали, и два Виноградовых — Александр и Борис, стали динамовцами, а в годы войны команда пережила наплыв звездных футболистов.

В Казань были эвакуирован Сергей Магерс, ранее сыгравший 20 матчей за сборную буржуазной Латвии, и пережившие блокаду Ленинграда Александр Зябликов, Александр Федоров плюс футболисты легендарного киевского «Динамо»

Антон Идзковский, Петр Лайко, Николай Махиня, Константин Шегоцкий, будущий главный тренер «Динамо» Олег Ошенков и будущий наставник ленинградского «Зенита» Владимир Лемешев.

В начале лета 1941-го киевское «Динамо» возглавил Василий Бутусов, тот самый, что играл еще в сборной Российской империи, но сыграть вместе уже не довелось. Часть футболистов была расстреляна, после матчей «Динамо» с немецкими командами (Клименко, Кузьменко, Трусевич), часть погибла (Качкин, Коротких), часть ушла воевать (Глазков, Гребер, Калач и Олег Лаевский, воевавший в рядах Войска Польского), Павел Комаров был угнан в Германию и после войны решил не возвращаться в СССР. Киев был освобожден от немецких оккупантов в ноябре 1943-го, а уже в мае 1944-го там состоялся товарищеский матч с ЦДКА. Среди футболистов «Динамо» — Идзковский, Лайко, Махиня, пережившие войну в Казани.

Уже после войны в «Динамо» приходится формировать новый состав. В нем Герман Зонин, второй из поколения казанских футболистов Зониных, первые для столицы советской Татарии совместители — Каргаполов и Шавенков, которые одновременно играют еще и в хоккей с мячом, — и тоже за «Динамо». Плюс Анатолий Муравьев — в будущем известный тренер хоккейного СК им. Урицкого.

Эвакуированные уехали, спортивное общество «Динамо» на какое-то время ушло в тень. Вначале расформировали его команду по хоккею с мячом, а затем и футбольное «Динамо» Казань. Тем временем в Казани набирала силу команда завода им. Горбунова.

Николай Сентябрев, главный тренер «Искры», а потом «Рубина» с 1958 по 1971 год. Фото из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Команда завода им. Горбунова: «Искра» — «Рубин»

Московский авиационный завод имени Горбунова был эвакуирован в Казань осенью 1941 года, в декабре того же года н получил новое название «Казанский авиационный завод номер 22 им. С.П. Горбунова». Его директор Петр Осипов и «благословил» создание на базе завода футбольной команды, одним из первых игроков которой стал Камиль Шарипов. В 1958 году он переходит в команду «Искра», как был переименован его старый коллектив.

Главным тренером поначалу стал знаменитый довоенный футболист Петр Дементьев («Пекины бутсы», так назывался рассказ Льва Кассиля, который, в отличие от Бианки и Олеши, в футбол не играл, зато писал о нем, став главным советским писателем-«футболистом», экранизированная повесть «Вратарь» тоже вышла из под его пера). Дементьев-старший прибыл в Казань с сыном Рудольфом, и еще парой ленинградцев.

В целом состав «Искры», как и довоенного «Динамо», напоминает лоскутное одеяло. Но если «Динамо» собиралось с городов и весей Советского Союза, то тут поскребли по сусекам автономной Татарии. Из Зеленодольска, где была создана команда «Зенит», подтянули Владимира Барышева и Альберта Гайнуллина. В первом составе знаковые для казанского и даже для советского футбола игроки. Анатолий Кашурин (29 лет), Леонид Дардымов (28), Ян Урясов (24), Юрий Марков (22), Ильяс Галимов (21), Виктор (21) и Анатолий (19) Сурковы, Алексей Берючевский (18). Кашурин вспоминал в интервью клубной пресс-службе, что он воспитанник «Динамо», за которое поиграл в хоккей с мячом, будучи призванным в армию играл за местную команду «Бригада», как Дардымов, Виктор Новичков (он появится в «Искре» с 1960 года) и даже югослав по фамилии Люич.

За первый сезон «Искра» сменила аж четырех главных тренеров, включая Дементьева и Илью Эвранова, игравшего в бытность своей футбольной карьеры вратарем (как два последних наставника «Рубина» Леонид Слуцкий и нынешний Юрий Уткульбаев). После них в Казани появился легендарный для казанского футбола наставник Николай Сентябрев, ранее работавший главным тренером ивановского «Текстильщика».

(Продолжение следует).



Джаудат Абдуллин