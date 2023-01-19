Казань успешно вернулась в гандбол

Как гандбольный клуб «Зилант» прожил первые полгода

В минувшие выходные казанский «Зилант» порадовал своих болельщиков двумя победами в рамках Высшей лиги чемпионата России по гандболу. Возрожденная в Казани мужская команда по гандболу с хорошим настроением отправилась на важнейшие поединки в Мекку российского гандбола — город Чехов. Подробнее — в материале спортивной редакции «Реального времени».



«Компания в Высшей лиге подобралась очень приличная»

Директор ГК «Зилант» Константин Горбунов наблюдал за очередными матчами своих подопечных без особого напряжения, поскольку казанцы уже в первом тайме матчей с Омском добивались серьезного преимущества и позволяли своим болельщикам спокойно созерцать вторые таймы. В этом была своя сермяжная правда, поскольку начало нынешнего сезона прошло для всего казанского гандбола в напряженной атмосфере.

Нынешний сезон, дебютный для команды в профессиональный гандболе. Мы оценили для себя, как пристрелочный, поскольку в столице Татарстана не было команды 12 лет. Да, часть местных игроков выступали в любительском чемпионате, но это не совсем одно и тоже. Плюс еще мы входили в этот чемпионат позже всех, даже заявившись на чемпионат, уже после его старта, и сразу попали на одного из фаворитов турнира — волгоградский «Каустик». Обыграли его к радости для себя в домашних стенах, затем и в гостях, каждый раз в одном из двух матчей противостояния. Также по победе и поражению были у нас по итогам противостояния с московским МССУОР 2-Академия. Названные команды, плюс вторая команда Чехова, куда мы отправимся на предстоящие выходные, и команда Воронежа — это очень солидные коллективы, поэтому можно сказать, что компания в нынешней высшей лиге подобралась очень приличная. Поэтому нам пока надо осмотреться, попривыкнуть, а уже на следующий сезон решать задачу по выходу в Суперлигу.



Хорошие игроки это не всегда хороший микроклимат в команде, но нам повезло в этом плане, поскольку и по уровню к игрокам нет претензий, и отношения у нас человеческие, несмотря на то, что многие знакомились друг с другом прямо в Казани. Нам сыграли на руку проблемы мужской команды Таганрога, выступавшей на уровне Суперлиги, и несколько ребят перешли оттуда, плюс часть приехала из Беларуси, и по ходу сезона к нам добавлялись новички, к примеру, свежеиспеченный «Зилант» Максим Куретков, пятикратный чемпион России, который год не играл, залечивая травму крестообразных связок.

К словам Горбунова хочется добавить, что «осматриваясь и привыкая», его подопечные сумели одержать шесть побед, в каждом из противостояний с лидерами Высшей лиги зарабатывая по одному выигрышу. Трудно виртуально сравнивать уровень лидеров вышки с аутсайдерами Суперлиги, но смело можно сказать, что у квартета «старичков» и казанского дебютанта он ненамного ниже. Со всеми вытекающими оговорками, что Казань не проходила полноценной предсезонной подготовки, знакомилась незадолго до старта, а сыгрывалась прямо во время его, на эмоциях обыграв в дебютном матче волгоградский «Каустик», вылетевший из Суперлиги. Скорее всего, он и Воронеж будут на финишной прямой бороться за единственную путевку в Суперлигу, поскольку Москва и Чехов, хоть и сильные, но дублирующие команды, чья задача, как казанскому болельщику привычно по истории «КОС-Синтез-УОР», готовить пополнение для основной дружины.

В российском гандболе возможно, что «Спартак» станет ЦСКА

В этом, кстати, есть большая часть проблемы любой новой команды в российском гандболе, поскольку за прошедшие годы настоящие пирамиды по воспитанию игроков для первой команды выстраивались только в Московской области и Москве. Но Чехов готовит игроков для суперклуба «Чеховские медведи», Москва достаточно легко формировала состав команды «Спартак», который вскоре, удивительным образом, превратился в ЦСКА, поломав адекватное восприятие у фанатов той и другой команды. Но гандбол живет несколько другой, отличной от ТОПа игровых видов спорта, жизнью, не зря его в шутку называют «футболом для бедных». Поэтому в гандболе до последнего момента не разводили на международных стартах сборные России и Украины, и их матчи проходили без каких-либо эксцессов. Гандболисты обеих стран играли в чемпионатах друг друга буквально до начала СВО.

Большие бюджеты не успели испортить ни клубы, ни игроков, даже переименование питерской «Невы» в «Зенит», который стал четвертым в линейке команд «Газпрома», после футбола, баскетбола и волейбола, не привело к тому, что эта команда собрала суперсостав и сметает всех конкурентов с пути. Идут пятыми в актуальной таблице Суперлиги, по видимому, руководствуясь теми же принципами, что и Казань: осмотреться, попривыкнуть. Что далеко ходить, в Казани играет воспитанник знаменитой краснодарской школы гандбола Владимир Житников, чей брат — Дмитрий Житников, член сборной России, играет в польском чемпионате, за один из местных суперклубов «Индустрия» из Кельце, и не чувствует агрессии в свой адрес (Увы, но во вторник на 62-м году жизни скончался их дядя — Юрий Житников, обладатель Кубка европейских чемпионов 1988 года, — Прим. Авт.)

Возвращаясь к теме комплектования команд, трудно с ходу собрать звездную «прямо сейчас» или сильную на перспективу дружину, поскольку пришлось бы соперничать с теми же «Чеховскими медведями» или ЦСКА, у которых есть свои бюджеты и школы. Правда, Казани в этом плане повезло, что неподалеку есть очень плодотворный в плане воспитания гандболистов (а в плане подготовки гандболисток абсолютно лучший центр) в Тольятти, а столица Татарстана может предложить молодым воспитанникам российских гандбольных школ не только хорошие условия «прямо сейчас», но и перспективу, связанную с обучением в одном из лучших спортивных университетов.

У Казани есть козырь в наличии спортивного вуза, у гандбола есть козырь — Спартакиада

Ректор Поволжского университета спорта Рафис Бурганов, в бытность его работы министром спорта, успел познакомиться со всеми проблемами казанского гандбола из первых уст (Константин Горбунов также долгие годы работал в Минспорта), плюс, помимо давнего знакомства, казанский спортивный университет получает гандбольную команду, а этот вид спорта давно и прочно входит в студенческую Спартакиаду России. Да и славные традиции советского гандбола, когда студенческие команды играли в Запорожье (ЗИИ), Краснодаре (СКИФ), Москве (МАИ), Тбилиси («Буревестник»), и до перехода минского «Политехника» под крыло спортобщества Вооруженные Силы, еще и в столице Белоруссии. В Омске, нашем крайнем сопернике по матчам высшей лиги, был СКИФ, чей гандболист Олег Шалаев вырос поначалу до тренера, а сейчас до должности ректора местного спортивного вуза — СибГУФК. Кстати, по словам Горбунова, Студенческая лига гандбола России, ГСЛ — одна из лучших в числе подобных турниров по стране.

Завершающей темой для обсуждения с Константином Горбуновым был чемпионат мира по гандболу среди мужских команд, проходящий в Польше и Швеции. Серьезных сенсаций по итогам группового этапа не было, хотя азиаты — Иран и Саудовская Аравия смогли дать бой командам-фаворитам Черногории и Польше, соответственно. Там еще Катар пободался с Германией, но тут надо понимать, что это «сборная мира» — Гацевич, Лепеница, Мемишевич, Силякович, кубинец Капоте, плюс легионеры из стран Азии и Африки продолжают путь развития гандбола в стране, которая в 2015 году стала вице-чемпионом мира, собрав на домашнем турнире сборную легионеров. Для россиян и белорусов, отстраненных от соревнований, гандбол выглядит наиболее перспективно с точки зрения получения международной практики, поскольку страны Персидского залива (кроме перечисленных, еще и Бахрейн), Южной Америки (Аргентина, Бразилия), Африки (Египет, Тунис), более, чем конкурентоспособны. Тот же Константин Горбунов выделил для себя среди участников ЧМ сборную Египта, которая сейчас разгромила в группе Хорватию, а на предыдущем ЧМ обыграла, в том числе, и Россию и Беларусь.

Возникает вопрос: можем ли мы быть интересны команде, которая стала четвертой на последней Олимпиаде в Токио? Да, обидно, что нас нет на ЧМ, но, справедливости ради, на прошлогоднем турнире не смогли сыграть США и Чехия, столкнувшейся со вспышкой коронавируса, а сборная Капо Верде снялась прямо по ходу турнира. Динамично развивающаяся федерация гандбола России сделала сильный ход, включив в розыгрыш чемпионата страны женскую команды из Китая (читай, сборную страны), и могла бы пойти дальше: предложив в межсезонье проведение межконтинентального турнира. Как достойный спарринг для мужской сборной, а в качестве мотивации — участие еще женских команд, где пока Азия с Африкой отстают. Очевидно, что Европа не возражает против отдельных спортсменов из России, но сотрудничать с командами и сборными не готова, даже если дело касается дружественных нам стран. Та же Германия приняла в состав второй Бундеслиги сильнейшую команду Украины — «Мотор», а вот Россия так и не смогла наполнить 12 сезон СЕХА-Лиг зарубежными клубами, несмотря на то, что генеральным спонсором турнира, решавшим все финансовые вопросы по его проведению, является «Газпром». Потом потенциальный азиатско-американско-африканский турнир это рынок гандболистов, напомним, что 20 лет назад Россия «открыла» для себя Аргентину, пригласив не футболистов, а гандболистов Эрика Гулла и Кристиана Кансоньеро, ставших чемпионами страны в составе «Чеховских медведей».

Джаудат Абдуллин, фото vk.com/zilanthandball