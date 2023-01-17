Вторая команда «Синтеза» выиграла важнейший матч

Основная команда оступилась в Москве

Фото: sintezkazan

В уик-энд с большим интересом ожидались выездные матчи «КОС-Синтеза» в Москве. Но, как ни странно, куда большей ценностью обладали два поединка в Казани, в которых встречались «КОС-Синтез-УОР» и подмосковный «Штурм-2002». Спортивная редакция «Реального времени» сообщает подробности.



Две команды Казани «в огне»

Возобновление чемпионата России по водному поло изначально обещало самый напряженный поединок в Санкт-Петербурге, где четвертая команда прошлого сезона — питерская «Балтика» принимала волгоградского лидера текущего сезона «Спартак».

Зато в Казани состоялись две мощнейшие «зарубы» «КОС-Синтез-УОР» со «Штурмом-2002» из Рузы. Эти игры можно охарактеризовать как некие подарки, которые заранее, но как будто бы к торжеству. Дело в том, что система розыгрыша нынешнего чемпионата такова, что по завершении двухкругового турнира две первые команды сразу попадают в полуфиналы. Чтобы было понятно, с 99-процентной уверенностью можно сказать, что это будут команды «Волгоград» и «КОС-Синтез», хотя трудно сказать, в какой последовательности они придут к промежуточному финишу.

Еще два полуфиналиста определятся после поединков, когда третья команда сыграет с шестой, четвертая соответственно с пятой. Победители отправятся разыгрывать места с первого по четвертое, а проигравшие — с пятого по восьмое. Соответственно, игры в Казани очень серьезно влияли на то, кто будет претендовать на шестое место, заняв которое можно было принять участие в четвертьфиналах.

Фото vk.com/sintezkazan

У обеих команд было по шесть очков, и в первом из поединков казанцы были ближе к победе, поведя 7:6, но после этого просто перестали забивать. Ни с линии штрафного броска, ни в розыгрыше лишнего, огорчая и президента СК «Синтез» Ирека Зиннурова, и директора клуба Максима Осмоловского, сидевших на трибуне и ставших свидетелями итогового поражения — 7:9. Зато вторая игра уже проходила с преимуществом казанцев, которые постоянно вели в счете и в концовке создали запас в два мяча, когда гости подобрались на расстояние одного мяча, но вынуждены были уступить — 9:10. Причем, для понимания, «Штурм-2002» основная команда Московской области, а «КОС-Синтез-УОР» просто дубль, перед которым не стоит турнирных задач, главное — подготовка резерва для основы. Тем не менее радости игроков и главного тренера Евгения Ярощука не было предела.

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Мы прямые конкуренты в борьбе за шестое место, и бороться за него будем до конца второго круга, пытаясь зацепить очки с командами, находящимися в турнирной таблице выше нас. Да, у нас не было задачи занимать определенные места в турнирной таблице, для нас гораздо важнее другие заслуги. К примеру, та же церемония награждения за первое место среди всех спортивных школ России, о котором упоминало ваше издание. Тут я хочу расширить информацию, что 14 декабря состоялось премирование спортшколы олимпийского резерва «Синтеза», когда мы в финале обошли коллег из Курска по фехтованию и подмосковную спортшколу по тяжелой атлетике. Церемонию награждения вел известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, и получили премию от Минспорта России в миллион рублей. И тут еще важно, что у нас спортшкола, когда даже среди наших конкурентов в водном поло есть спортивные интернаты, куда можно собирать талантливых детей и из России, и из ближнего зарубежья, как поступает, например, «Штурм-2002». Там проходит отбор из городов, где есть спортшколы, но нет команд мастеров, и не соврать бы, но максимальное количество желающих было порядка 45 человек практически со всей России на 10 мест в команде.

И вот в числе всех выделили нашу муниципальную школу, у которой даже нет своего бассейна, который мы арендуем, и на ранних возрастах занятий наши родители оплачивают абонементы своим детям кроме группы старших юношей, которые тренируются в бассейне училища Олимпийского резерва в поселке Залесный.

Возвращаясь к спортивной составляющей, отвечу, что и мы, и, кстати, вторая команда Москвы МК СШОР «Восток» в двухмесячный период, когда не было игр чемпионата России, не сидели сложа руки, поскольку основа наших команд задействована в двух первенствах России до 18 и до 20 лет. Команда до 20 лет, в которой 11 человек из «КОС-Синтез-УОР», съездила на тур в Астрахани, где выиграла три поединка из трех. Те, кто не попадал в этот состав, сыграл товарищеский матч с любительской командой Казани, который ваше издание назвало противостоянием Зиннуровых, когда за ветеранов сыграл Ирек Хайдарович, а за молодежь — Эмиль. После чего кандидаты в юниорскую сборную страны уехали на сборы на базу «Озеро Круглое». Поэтому, кстати, мы не могли целенаправленно подготовиться к противостоянию со «Штурмом-2002», в отличие от них, которые вели подобную работу. У нас же все возраста задействованы, каждый в своем первенстве, даже дуайен нашего тренерского цеха Валерий Лелюх до последнего дня был на работе, хотя у него была температура. Между тем Валерию Алексеевичу 23 февраля этого года исполнится 80 лет.

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Если говорить о поединках основной команды, то первая выдалась очень нервной. Начать с того, что в составе «КОС-Синтеза» не было серба Николы Дедовича, а москвичи лишились в зимний период двоих игроков — Кирилла Кутузова и Ярослава Николаева, усиливших как раз-таки «Штурм-2002». Одной из замен ушедших стал Валерий Пелих, экс-игрок молодежной сборной России, воспитанник клуба. Андрей Балакирев и он вывели москвичей вперед в первой игре — 2:1, причем голы получались на крайность обидными. Балакирев на добивании, когда защитники казанцев просто застыли. Пелих каким-то тычком в ближний угол, когда мяч ударился и о штангу, судя по звуку, и о спину Игоря Чиркова, судя по траектории. Но, «хоть чучелом» от Балакирева, «хоть тушкой» от Пелиха, москвичи вышли вперед, на что Адель Латыпов отвечал своими голами, с 5-метрового и «парашютиком», красиво запущенным в дальний угол. На его гол москичи тоже ответили ватерпольной красотой, когда Пелих в одно касание завершил хорошую комбинацию, и тут же могли забивать четвертый, но с метра попали в штангу.

Фото vk.com/sintezkazan

В начале второго периода Александр Миронов средним броском довел счет до 4:2, что было быстро отыграно, после голов Артема Одинцова и Аскара Махиянова. Москва снова вышла вперед на два мяча, нас приблизили к сопернику голы Латыпова и Махиянова, но тут мы не смогли реализовать удаление, а выплывший из штрафного бокса Миронов тут же оправдался за удаление, забив и сделав счет — 8:6. Вечер откровенно перестал быть томным. Тем более что в атаке у нас творилось черт те что и сбоку бантик (в какой-то момент москвичи вышли вперед по броскам, имея почти двойное преимущество, — 9:5). В защите не было должной надежности и совсем отвратительно выглядели цифры по реализации большинства. Москва забила шесть из семи, Казань — один из четырех, ну и пенальти в исполнении Латыпова. Проиграть нам не дали голы Эмиля Зиннурова в концовке третьего периода и дубль Николая Лазарева в заключительной 8-минутке — 9:9 по итогу. Как проходил последний период, осталось загадкой, поскольку интернет-трансляция прервалась, после третьей 8-минутки, кстати, велась она без комментатора. Понятно, что Москва не Казань, где заморачиваются по поводу телекомментатора даже на матчах «КОС-Синтез-УОР».

Во втором поединке «Синтез» снова отдал инициативу, уступая по количеству бросков, зато повысил эффективность. Дубли Егора Ярлыченко и Николая Лазарева позволили уйти вперед, наконец-то отличились столпы, когда поначалу Сергей Лисунов отличился броском с разворота, затем Даниил Пронин забил трудовой гол — 6:3. Двухразовое преимущество в счете не просто сохранилось до финиша, а было преувеличено — 14:6 в итоге.

Джаудат Абдуллин