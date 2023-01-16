Фестиваль, мюзикл и перемячи от Альфии Авзаловой — как отпразднуют 90-летие «Царицы моң»

Часть мероприятий прошла в день юбилея певицы, но основные торжества впереди

Фото: предоставлено Зульфией Авзаловой

В минувшее воскресенье, 15 января, выдающейся татарской певице, народной артистке ТАССР Альфие Авзаловой исполнилось бы 90 лет. Непосредственно в день юбилея легендарной «Моң патшабикәсе» («Царицы песни») в столице прошел памятный вечер, показали спектакль «Альфия», а сегодня состоится церемония возложения цветов к ее могиле. Подробнее о том, как еще планируют воздать дань уважения легенде татарской эстрады и какие торжества в ее честь пройдут в этом году, «Реальному времени» рассказала дочь певицы Зульфия Нигмедзянова-Авзалова.

Отложенное торжество

В день 90-летия Альфии Авзаловой в театре кукол «Экият» дали спектакль «Альфия» Ильгиза Зайниева. Это дебютная работа режиссера, премьера которой состоялась в 2019 году. Кроме того, это первый кукольный спектакль на татарском языке для взрослых за последние несколько десятков лет.

Фото: предоставлено Зульфией Авзаловой

Сегодня на Ново-Татарском кладбище пройдет церемония возложения цветов к могилам Альфии Авзаловой и Ильхама Шакирова — в честь 90-летия первой и 4 лет со смерти второго. Больше никаких событий не запланировано. Как рассказала «Реальному времени» дочь певицы и руководитель фонда ее имени Зульфия Нигмедзянова-Авзалова, организаторы решили повременить с проведением большого концерта в честь юбилея в связи с геополитическими событиями.

— Мы надеемся, что ситуация успокоится, и тогда уже можно будет отпраздновать юбилей мамы в кругу друзей и почитателей ее творчества. Мы планируем провести большой концерт в БКЗ им. Сайдашева. Думаю, маме понравилось бы это место. Когда-то она уже отмечала здесь круглую дату, ей всегда нравилось звучание в этом концертном зале. Сейчас мы активно ведем подготовку к этому мероприятию, составляем программу, ведем переговоры с исполнителями. Еще один пункт подготовки — поиск видеоматериала. Его, к сожалению, очень мало. Мы обзваниваем соседние республики и азиатские страны, где в свое время мама много гастролировала. Пользуясь случаем, хочу обратиться к читателям: если у вас сохранились какие-либо видеоархивы, пожалуйста, сообщите нам. Мы будем вам бесконечно благодарны. Большой концерт в честь 90-летнего юбилея мы запланировали на конец апреля. Спасибо правительству Татарстана за оказанную поддержку, — рассказала она.

Фото: предоставлено Зульфией Авзаловой

Фестиваль останется международным

В этом году запланировано проведение III Международного фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой. Он пройдет в октябре, сбор заявок стартует весной.

— Наш фестиваль отличается от привычных классических аналогов. По-другому и быть не может. Альфия Авзалова и сама была необычной, непохожей на всех остальных. Мы изначально решили не ограничиваться только песенным жанром, хотя он, безусловно, доминирует. В фестивале участвуют и хореографические коллективы, и мастера художественного слова. Все потому, что мама считала концерт неполным и неинтересным, если в нем только пели, она всегда уделяла большое внимание танцам и ведению, — отметила Зульфия Нигмедзянова-Авзалова.

Фото: предоставлено Зульфией Авзаловой

Девиз фестиваля: «Музыка — язык народов мира». По словам дочери певицы, он полностью соответствует тематическому направлению конкурса и творческому наследию Альфии Авзаловой, ведь она исполняла песни на 17 языках мира. В этом году география конкурса сузилась ввиду объективных причин. Организаторы рассчитывают на участие конкурсантов из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и США.

На двух прошлых фестивалях было много заявок и из европейских стран. Будут ли они в этом году — пока неясно. Фонд сохранения и развития творчества певицы Альфии Авзаловой — член Европейской ассоциации фольклорных фестивалей.

— До сих пор связь с европейскими партнерами поддерживается, но пока только словесная. Смогут ли представители зарубежных стран принять участие в предстоящем фестивале — неизвестно. Надеемся, получится хотя бы повторить опыт пандемийного года, когда исполнители из других стран принимали участие в конкурсе онлайн. Тот же способ могли бы использовать участники из Америки. Здесь налажены тесные связи, — говорит руководитель Фонда Авзаловой.

— В одном из наших фестивалей принимала участие голливудская актриса, американка Лэсли Стивенс. Она исполняла вместе с Зариной Вильдан песню «Кубәләгем», хотя совсем не знала татарский. Она солистка «Балета Скалистых гор». Они нас нашли сами, вышли на наш фонд. Исполнители ездят по всему миру и участвуют в самых разных фестивалях. Сейчас подобный фестиваль проходит в Монтане, меня приглашали в жюри. Следующий фестиваль пройдет в Лос-Анджелесе, я бы хотела участвовать в нем вместе с победителями нашего конкурса. Я-то могу поехать, но мне бы хотелось, чтобы в США поехали еще и лауреаты, как это было раньше. Я прожила в США многие годы, мои дети и внуки живут в этой стране. Сама же я приняла решение остаться жить на родине, поближе к могиле матери, — рассказала дочь певицы.

Председателем жюри фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой является народный артист Татарстана, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Салават Фатхутдинов.



— Он никогда не остается в стороне от всего, что касается Альфии Авзаловой. Они очень дружили. Особенно в последние годы жизни мамы Салават ее оберегал и заботился, давал ей возможность снова и снова выходить на сцену и петь. Сколько красивых дуэтов они исполнили вместе, — вспоминает Зульфия Нигмедзянова-Авзалова.

Авзалова на сцене Камаловского



В конце 2023 года, предположительно, в ноябре-декабре, Фонд Альфии Авзаловой планирует реализовать еще один проект — спектакль-мюзикл, посвященный жизни и творчеству родоначальницы татарской поп-культуры.

— Идея возникла уже давно. Сейчас она наконец обретает видимые очертания. На сегодняшний день в репертуаре Татарского государственного театра кукол «Экият» есть замечательный спектакль «Альфия», искусно поставленный Ильгизом Зайниевым, который идет с большим успехом. В нем почти нет ни диалогов, ни монологов, зато очень много песен мамы — 19. Нам бы хотелось поставить еще один спектакль, отличный от кукольного. Это будет мюзикл о ее жизни, о многочисленных гастролях и, конечно, о любви. Этот проект мы реализовываем при поддержке правительства республики совместно с Татарским государственным академическим театром им. Г. Камала. Именно на сцене главного татарского театра будет идти мюзикл об Альфие Авзаловой, думаю, это тоже символично. Сейчас идут переговоры с руководством театра. Финансирование выделено. Мы планируем начать работу. Сценарий готов, осталось внести некоторые корректировки. Его автор — Айдар Ахмадиев, автор музыки к спектаклю — композитор Миляуша Хайруллина.

Тандем Миляуши Хайруллиной и Айдара Ахмадиева в феврале представит свою совместную большую работу — татарскую оперу «Кави-Сарвар», которая победила на Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура».

Перемячи от Альфии Авзаловой

Предстоящей весной в Центре имени Альфии Авзаловой, который находится в Национальном комплексе «Туган авылым», планируют начать проведение специальных экскурсий, где будут рассказывать о жизни и творчестве легендарной исполнительницы, показывать ее концертные костюмы, петь ее песни вместе с гостями.

— Идея такого центра возникла еще при жизни мамы. Она всегда хотела, чтобы появилось такое место, куда могли бы приходить дети, молодые люди и старшее поколение, чтобы можно было сохранить концертные костюмы, послушать пластинки. Соучредитель нашего центра Радик Абдрахманов, владелец Национального комплекса «Туган авылым». Он поддержал идею создания такого места со своей особой аурой, финансировал создание центра, оборудовал его и до сих пор помогает нам.

В завершение экскурсии в Центре Авзаловой гостей собираются угощать перемячами от Альфии Авзаловой.

— От обычных перемячей они отличаются в первую очередь размером. Мама всегда делала большие перемячи. Она же была сиротой. В детстве и молодости жила в нужде, часто недоедала, поэтому, когда у нее появилась своя семья, она готовила такие перемячи, чтобы каждый смог наесться за один раз, — говорит дочь артистки.

Сейчас в центре хранятся пять концертных костюмов Альфии Авзаловой.

— Костюмы — это ее отдельная любовь. Она очень тщательно их подбирала, сама придумывала фасоны, продумывала каждую пуговку. Вот, например, очень заметный костюм из парчи с бахромой сиреневого цвета. Ткань привез мой муж из Афганистана. Сначала мама скептически отнеслась к ней, думала, что из нее ничего не сделаешь, но потом посидела и сама сделала накидку, сшила наряд. Соединила куски материала, проделала три отверстия — для головы и рук, и получился необычный концертный костюм.

В 2021 году Центр Альфии Авзаловой посещал президент Татарстана Рустам Минниханов.



— Рустаму Нургалиевичу очень понравилось в нашем центре. Он отметил, что здесь чувствуется особая аура. Соединены воедино современность и национальные традиции. Все тут живое и дышит. Надеемся, в будущем мы сможем расширить экспозицию, — сообщила руководитель центра.

Автобиографию нельзя переписывать

Биографию Альфии Авзаловой знают многие. Певица сама написала книгу со своей автобиографией под названием «Үзем турында» («О себе»). В 2019 году она была переиздана. В 2021 году книга была переведена на английский и только потом на русский.

— Некоторые представители общественности высказывали даже такие предложения, чтобы не включать некоторые главы, написанные самой мамой, в перевод. Дескать, они порочат татарского мужчину. Но мы наотрез отказались. Все, что написала мама, мы включили без единого изменения в книгу на английском и на русском языках, кстати, последняя вышла только в ноябре прошлого года. Книги эти мы не продаем, мы раздаем их по библиотекам, районным и деревенским клубам, музыкальным учебным учреждениям. Книги в английском варианте мы дарим школам и детсадам, где дети углубленно изучают иностранный язык, например в «Бала-сити» и в 18-ю гимназию. Часть книг я отвезла в Америку. Там они тоже вызвали интерес, — рассказала Зульфия Нигмедзянова-Авзалова.

Временами жесткая, но всегда справедливая

Альфия Авзалова была нежной мамой, но в то же время могла быть жесткой и требовательной, если дело касалось работы, призналась Зульфия Нигмедзянова-Авзалова:

— Я ездила на гастроли вместе с мамой. Работала конферансье после окончания театрального училища. Как-то раз разболелась, температура поднялась до 40, я очень плохо себя чувствовала. Я подошла к маме, сказала, что не знаю, как выйду на сцену. Она отрезала сразу: выйдешь, и все. Я говорю: «Мама, а может быть, не надо…» «Нет, аспирин выпей — и вперед», — ответила она. Вот так мне и пришлось отвести этот концерт с 40-градусной температурой. Когда он закончился, мама меня похвалила и сказала запросто: «Ну вот, не умерла же. Все хорошо». Она и сама себе не давала спуску, и не позволяла расслабляться окружающим, особенно близким.

— Помню свои самые первые гастроли. Мы приехали, по-моему, в Челябинск. Сцена огромная. Я выхожу, все иду и иду по ней, никак не могу дойти до середины. Наконец дохожу до центра и понимаю, что совсем не помню текст. Я зависаю, не понимаю, о чем говорить. К счастью, через несколько секунд молчания я очнулась, начала говорить с других слов, смогла договорить речь и пошла за сцену. Дальше первым номером шел танец. Во время танца мама ледяным голосом мне говорит: «Еще раз такое повторится, поедешь домой». Она очень жестко отчитала меня. В итоге больше такого не было. Она могла меня и при всех раскритиковать. Я потом ей говорила: мол, ну почему же ты при всех меня унижаешь, на что она отвечала: «Главное — ты сама себя не унижай. Это работа».

Педагог может испортить самородок

Профессионального музыкального образования Альфия Авзалова не получила. Нотную грамоту и профессиональное пение девушка осваивала в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Поступила в музыкальное училище, но окончить его не смогла — сорвала голос. Но это ее не остановило. Когда голос был восстановлен, она самостоятельно изучила теорию и практику.



— Мама всегда говорила, что можно окончить 150 институтов, но если у тебя нет таланта, ничего не получится. И сама не стремилась стать педагогом. Видимо, сказался ее собственный горький опыт. Они никого не брала в ученики. Считала, что педагоги могут испортить уникальный талант.

Будь звездой или уйди



— Альфия Авзалова не терпела полумер. Она была не как все. Считала — или будь суперзвездой, или уйди со сцены. «Не надо быть посредственностью», — говорила она. Ей очень не нравилось, что на современной татарской эстраде все поют одинаково. Очень многие певцы, особенно девушки, слишком увлекаются мелизматикой. Это она тоже считала неправильным. Ее раздражал и телевизор, и татарские музыкальные каналы, она сразу просила переключить их или выключить вовсе. Кого она слушала с удовольствием — это Ильхам Шакиров, Тахир Якупов, Салават Фатхутдинов.

По словам дочери певицы, мать считала, что очень важно то, с какими авторами песен артист работает: «Сама она работала со многими талантливыми композиторами, даже с Сарой Садыковой. Я помню эти вечера, когда с мамой ходила к Саре-апе. Сюда же приходила и Гульшат Зайнашева, мамина лучшая подруга. И вот они втроем собирались — композитор, поэт и исполнитель и вместе творили. Они могли и спорить, но это был творческий спор. К нам в дом часто приходил Зиннур Гибадуллин. Он сочинял новые песни, и они у нас дома подолгу их пели — Зиннур-абый, Гульшат-апа и мама. Часто так случалось, что когда они приходят, свет гаснет. До сих пор перед глазами картина: мы сидим при свечах, а они музицируют».

Народ просит караоке

Весной Фондом Альфии Авзаловой совместно с компанией «Аксу» будет реализован еще один проект — создание караоке на песни Авзаловой. Планируется перевести в формат караоке 20—30 песен.

— Эту идею нам подсказали сами почитатели творчества Альфии Авзаловой, которые очень просили у нас караоке с песнями мамы. К счастью, это уже скоро будет воплощено в реальность. Сейчас готовится материал для создания караоке. Финансирование довольно серьезное. В этом нам помогает один из меценатов, который берет его на себя.

— В репертуаре мамы сотни песен. Кстати, очень популярная песня «Аерылмагыз» («Не расставайтесь») была написана для нас с мужем. Гульшат Зайнашева была для меня как вторая мама. Увидев, что наши отношения с супругом испортились и мы начали думать о разводе, Гульшат-апа написала песню «Аерылмагыз». Они вместе с мамой исполнили ее для нас. Может быть, как раз она и спасла наш брак от распада. Так мы и прожили всю жизнь.

Улочка, надгробный памятник и мемориальная доска

Сейчас именем Альфии Авзаловой названа новая улица в жилом комплексе «Салават купере», на которой пока стоит один-единственный дом. На Ново-Татарском кладбище установлен памятник на могиле певицы, он представляет собой статую в полный рост и постамент с надписью «Великая певица татарского народа Альфия Авзалова». На стене дома по улице Т. Миннуллина, где певица провела последние годы своей жизни, установлена мемориальная доска в ее честь.

— Нам помогают все, и правительство Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым, и первый президент Минтимер Шаймиев, которого мама просто обожала, и мэрия Казани, и Фонд поддержки развития культуры, Татарская филармония, Государственный ансамбль песни и танца, хор Миляуши Таминдаровой и другие. К кому бы мы ни обратились, никто не говорит «нет». А это говорит о многом. Надеемся, и впредь будут находиться возможности, чтобы почтить память Альфии Авзаловой и увековечить ее, — считает дочь певицы.