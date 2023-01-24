Даешь корэш на физкультуре!
В школах начнут играть в лапту. Чем могут ответить народы Татарстана?
Модуль «Лапта» был утвержден в начале года для образовательных программ российских школ: учащиеся смогут играть в лапту — на уроках физкультуры или факультативно. «Реальное время» опросило представителей народов Татарстана, какие игры они хотели бы видеть в образовательных учреждениях.
Сыграем в воротца?
Предложение добавить лапту появилось в октябре 2022 года во время Всероссийского форума школьных спортивных клубов в Казани. Программу подготовила Федерация русской лапты России при поддержке Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. Начнут популяризацию в 32 тысячах школьных спортклубов страны, которые планируют, кстати, открыть в следующем году в каждой школе. «Это позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — отмечает пресс-служба Минпросвещения РФ.
— Игра «В воротца» перекликается с русской традицией и есть у всех народов. Это в меру активная живая игра с заданиями, где детям предоставляется возможность покреативить, придумать задания, для тех кто проиграл, — добавляет Александров.
А председатель чувашской национально-культурной автономии Симон Васильев считает, что на физкультуре была бы уместна игра под названием «Çӗрӗ», что переводится как кольцо. Все участники складывают руки лодочкой, а водящий, держа кольцо в ладонях, незаметно кладет его кому-то из участников. Затем играющие угадывают, кому досталось кольцо. Проигравший должен выполнить какое-нибудь задание, спеть или станцевать.
Татарам — наза
Директор «Таткультресурсцентра» Алсу Мифтахова указывает многие игры традиционно свойственные и удмуртам, и русским, и чувашам, хотя они носят разные названия.
Что думают о лапте в Минкульте? Могут ли национальные игры стать пропагандой идентичности? В министерстве сообщили, что тоже задумались об этом, но подробнее о своих планах в указанном направлении сообщат на коллегии МК РТ, которая пройдет 31 января.
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