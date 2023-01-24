Даешь корэш на физкультуре!

В школах начнут играть в лапту. Чем могут ответить народы Татарстана?

Фото: Федерация русской лапты РФ

Модуль «Лапта» был утвержден в начале года для образовательных программ российских школ: учащиеся смогут играть в лапту — на уроках физкультуры или факультативно. «Реальное время» опросило представителей народов Татарстана, какие игры они хотели бы видеть в образовательных учреждениях.

Сыграем в воротца?

Предложение добавить лапту появилось в октябре 2022 года во время Всероссийского форума школьных спортивных клубов в Казани. Программу подготовила Федерация русской лапты России при поддержке Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. Начнут популяризацию в 32 тысячах школьных спортклубов страны, которые планируют, кстати, открыть в следующем году в каждой школе. «Это позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — отмечает пресс-служба Минпросвещения РФ.



Бавлинский удмурт, заведующий отделом развития народного творчества «Таткультресурсцентр» Павел Александров занимается изучением народных традиций с целью популяризации народной традиционной фольклорной культуры. Среди них есть и игры народов, проживающих на территории республики, но адаптированные под современные реалии. К примеру, он предлагает на традиционных физкультминутках для начальных классов играть в ручейки и хороводы, а также брать за основу игры, которые дублируются у большинства народов, типа «третий лишний». Или вот «Капкаен шуган» (игра «В воротца»): пары, пока звучит музыка (национальная!), должны успеть пробежать «в воротца» из рук. Тех, кто не успел, выводят в центр круга и придумывают для них задания.

— Игра «В воротца» перекликается с русской традицией и есть у всех народов. Это в меру активная живая игра с заданиями, где детям предоставляется возможность покреативить, придумать задания, для тех кто проиграл, — добавляет Александров.

А председатель чувашской национально-культурной автономии Симон Васильев считает, что на физкультуре была бы уместна игра под названием «Çӗрӗ», что переводится как кольцо. Все участники складывают руки лодочкой, а водящий, держа кольцо в ладонях, незаметно кладет его кому-то из участников. Затем играющие угадывают, кому досталось кольцо. Проигравший должен выполнить какое-нибудь задание, спеть или станцевать.

Татарам — наза



Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров предлагает внедрять в школах с этнокультурным татарским компонентом образования игры с национальным колоритом, такие как Кария-Закария, наза, «Челтәр элдем читәнгә». К примеру, в игре наза что дети выстраиваются парами друг за другом, кроме одного, который остается без пары и встает перед игроками. Пока остальные поют, он танцует и подбирает себе пару. На его месте встает лишившийся пары..

Директор «Таткультресурсцентра» Алсу Мифтахова указывает многие игры традиционно свойственные и удмуртам, и русским, и чувашам, хотя они носят разные названия.

— Многие спортивные игры и состязания, которые на сегодняшний день уже есть на уроках физкультуры, являются традиционными, — указывает Мифтахова, добавляя, что кроме спортивных состязаний можно внедрять знания о народах республики на уроках труда — через занятия по народно-художественному промыслу.

Что думают о лапте в Минкульте? Могут ли национальные игры стать пропагандой идентичности? В министерстве сообщили, что тоже задумались об этом, но подробнее о своих планах в указанном направлении сообщат на коллегии МК РТ, которая пройдет 31 января.