День в истории: День ледовара и Всемирный день The Beatles

Чем примечательна дата 16 января?

Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

Сегодня, 16 января, День ледовара и Всемирный день The Beatles. 16 января Иван IV Грозный венчался на царство, став первым царем в истории российского государства, советский самоходный аппарат-планетоход «Луноход-2» установил мировой рекорд по расстоянию, президент России Владимир Путин назначил премьер-министром Михаила Мишустина, Татарстан отпраздновал 100-летие образования ТАССР, премьер-министром Татарстана назначили Фарида Мухаметшина. В этот день родились просветитель Шигабутдин Марджани, изобретатель ледового комбайна Фрэнк Замбони, конструктор спортивных пистолетов Ефим Хайдуров, народный артист Василий Лановой. Умерли сподвижница Екатерины II Екатерина Дашкова, писатель Михаил Пришвин, писатель Юрий Герман, певец Ильхам Шакиров, поэт Лена Шакирзянова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился Марджани

16 января 1818 года родился великий татарский просветитель, мусульманский богослов, философ и педагог Шигабутдин Марджани, стоявший у истоков реформы мусульманского образования. Ему при­над­ле­жит бо­лее 30 со­чи­не­ний на арабском, татарском и персидском язы­ках. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны его тру­ды по ха­на­фит­ско­му пра­ву, ка­ла­му и ис­то­рии ис­ла­ма. Умер Марджани в Казани в 1889 году. В Татарстане имя просветителя увековечили в названии улицы, мечети, издательского дома, школы, гимназии и института истории.



Фото: Олег Тихонов

16 января 1995 года премьер-министром Татарстана назначили Фарида Мухаметшина. Во главе республиканского правительства он находился три года. В мае 1998-го он покинул этот пост, а его место занял будущий президент республики Рустам Минниханов. Мухаметшин же возглавил Государственный совет Татарстана, председателем которого он является по сей день.

16 января 2017 года после продолжительной болезни в возрасте 72 лет умерла народный поэт Татарстана Лена Шакирзянова. В 1982 году выпустила сборник «Мөлдерәмә күңел» («Душа переполненная»). Профессионально литературой начала заниматься в 1987 году. Много лет была вице-президентом Всетатарского женского объединения «Ак калфак».

Фото rt-online.ru

16 января 2018 года не стало экс-председателя Татарского областного совета профсоюзов Салиха Сафина — он умер на 95-м году жизни после продолжительной болезни. В юности был учителем сельской школы в Бурят-Монгольской АССР, после войны стал первым секретарем Куйбышевского райкома ВЛКСМ ТАССР, в 1972 году занял пост председателя Татарского областного совета профсоюзов, где работал 12 лет. Также был депутатом Верховного Совета ТАССР в 1963—1975 и в 1980—1985 годах, возглавлял второй отдел Управления делами Совета министров ТАССР.

16 января 2019 года после продолжительной болезни в Казани умер легендарный татарский певец, народный артист РСФСР и ТАССР Ильхам Шакиров. Он не дожил до своего дня рождения всего один месяц — 15 февраля 2019-го ему бы исполнилось 84 года. Свою жизнь он посвятил работе в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, куда попал солистом после Казанской государственной консерватории. Прощальный концерт он дал в Казани в свой день рождения за девять лет до смерти — 15 февраля 2010 года. Имя Шакирова присвоили концертному залу в комплексе «Казань Экспо», Международному телевизионному конкурсу молодых исполнителей «Татар моңы» и проспекту в казанском ЖК «Салават купере».



Фото: Максим Платонов

16 января 2020 года Татарстан отпраздновал 100-летие образования ТАССР. Одним из первых мероприятий юбилейного года стала торжественная установка флага с логотипом значимой для республики даты. Впервые его подняли на территории резиденции президента Татарстана в Казанском кремле, его же разместили и у здания Кабмина РТ. Флаг с изображением логотипа 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотом, прошел целую эстафету и побывал во всех муниципалитетах Татарстана. Завершилась она в преддверии Дня республики в Казанской ратуше, где на полотно прикрепили нашивку с гербом столицы РТ.



Рекордный луноход

16 января 1547 года 16-летний Иван IV Грозный венчался на царство, став первым царем в истории российского государства. Торжественная церемония проходила в Успенском соборе Кремля. Ее провел митрополит Макарий, который, как полагают историки, и предложил юному князю венчаться на царство. Он возложил на государя животворящий крест, золотую цепь, бармы и шапку Мономаха, а затем совершил обряд миропомазания и благословил первого венчанного царя всея Руси. Новый титул, стоявший наравне с императорским, помог стране улучшить свое положение в отношениях с Западной Европой и сделать шаг вперед. Царствовал Иван Грозный до своей смерти в 1584-м.



Венчание на царство Ивана Грозного. Миниатюра Лицевого летописного свода. Источник wikipedia.org

16 января 1973 года советский самоходный аппарат-планетоход «Луноход-2» приступил к изучению поверхности Луны. Ему удалось установить мировой рекорд общего расстояния, пройденного самодвижущимся аппаратом класса «С» — за лунный день он преодолевал до 16,5 км, а за четыре дня он прошел 36,2 км. «Луноход-2» не только исследовал свойство грунта спутника Земли, но и делал снимки его поверхности. К сожалению, на пятый лунный день аппарат попал в кратер и при попытке выбраться из него испачкал пылью солнечную батарею и радиатор–охладитель. Спасти «Луноход-2» не удалось — 3 июля объявили о завершении работ.



16 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром вместо Дмитрия Медведева. 383 из 450 депутатов поддержали его кандидатуру.

Фото wikipedia.org

Ледовый комбайн

16 января 1901 года родился изобретатель ледового комбайна Фрэнк Замбони. В честь его дня рождения в этот день празднуется профессиональный праздник — День ледовара. Фрэнк Замбони родился в американском штате Юта. Вместе с братом он организовал свой бизнес по производству холодильных установок для хранения молочной продукции. В 1949-м Замбони представил миру ресурфейсер — комбайн для восстановления льда на катках. Его изобретение значительно облегчило работу — до этого лед выравнивали вручную, что занимало больше часа. Всемирную известность изобретение Замбони получило благодаря норвежской фигуристке Соне Хени, которая заказала для своего международного тура три ресурфейсера.



16 января с 2001 года отмечается Всемирный день известной британской рок-группы The Beatles (World Beatles Day). Дата была учреждена ЮНЕСКО. В этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил синглу I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде. Эта песня всего за десять дней разошлась миллионным тиражом. Также 16 января в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором музыканты начинали свой путь к всемирной славе.