Лед тронулся? Мировой хоккей и футбол хочет вернуть Россию

Есть множество нюансов и подводных камней, но обсуждение возвращения нашего спорта становится все более конструктивным

Все громче звучат разговоры о том, чтобы начать постепенный процесс возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Другой вопрос, под каким статусом и удастся ли это. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в том, как мир зашевелился в вопросе реинтеграции России в мировой спорт.

РФС продавил УЕФА манипуляциями с переходом в Азию

Целая эпопея развернулась вокруг вопроса для Российского футбольного союза, куда податься — в Азию или остаться в Европе, которая не слишком нас жалует. Шумиха вокруг этого вопроса раздулась такая, что даже далекие от футбола люди стали высказывать мнение, остаться в Европе и ждать, когда Россию разбанят, или обратиться в Азию, где отношение к россиянам более лояльное.

Итог терзаний и телодвижений с целой серией голосований в РФС об уходе в АФК (Азиатскую федерацию футбола) оказался именно таким, на какой, судя по всему, и рассчитывали — в европейской УЕФА зашевелились и предложили искать решение о постепенном возвращении российских клубов и сборных в соревнования под эгидой Союза европейских футбольных федераций. Сегодня, когда УЕФА «клюнула» на закинутую наживку, стало очевидно, что никто в РФС всерьез в Азию особо не хотел, но инструментом давления на европейцев эти обсуждения оказались идеальным.

В минувший вторник генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «РИА Новости», что уже на текущей неделе УЕФА сформирует рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры.

«Планируем, что УЕФА на этой неделе осуществит формирование рабочей группы. Пока ждем, кто туда войдет. Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения. Сейчас идет работа в стандартном режиме», — сказал Митрофанов.

По словам президента РФС Александр Дюкова, работа группы должна завершиться к 1 апреля, а к ее деятельности будут привлечены представители МОК и ФИФА. А вот это уже интереснее. Если в работе по возвращению России в еврокубки примет участие Олимпийский комитет, это может означать, что Томас Бах хочет проследить, насколько возвращение России реализуемо на примере футбола. А потом уже действовать самому.

Другой вопрос, что подобная рабочая группа может обсуждать и решать вопрос сколько угодно, но если ряд стран выступят с бойкотом, то в конечном счете просто разведет руками и скажет, что пытались, но членский взнос все же оплатите. Поэтому рабочей группе необходимо будет вести параллельную работу с остальными европейскими федерациями для смягчения позиций.

Впрочем, Россия это уже сделала и предварительно внесла символические 250 швейцарских франков. Это может стать первым шагом для возвращения. На этом фоне и призрачный шанс для Казани сохранить право провести Суперкубок УЕФА в августе уже не кажется нереализуемым.

Хоккей ждет Россию, но не европейский

В отличие от футбола, российский хоккей в мире ценится куда выше. Прошедшие чемпионаты мира — как молодежные, так и взрослые стали очередным подтверждением, что без сборной России турниры стали пресноваты, хотя и нельзя утверждать, что мировой хоккей встал и больше никому не интересен. Только вот доминирование Канады в мире лишь упрочилось, а заведомо сильнейшая команда, которую никто не может остановить — не лучшая реклама мирового хоккея.

О желании поскорее вернуть Россию и Беларусь на чемпионаты мира президент IIHF (Международной федерации хоккея) Люк Тардиф заявлял примерно с самого начала СВО и последующего отстранения российских команд от турниров. Однако вопрос вновь упирается в нежелание играть с Россией исключительно европейских хоккейных сборных, большинство из которых географически близки к России. О том, что с россиянами не желают играть заявляли представители шведской, финской и чешской команд.

Что парадоксально в этой ситуации — в Северной Америке отношение к российским хоккеистам куда мягче. Клубы Национальной хоккейной лиги, например, не исключили ни одного российского хоккеиста, а в руководстве лиги даже были готовы организовать очередной Кубок мира в Канаде, в котором приняла бы участие сборная России, составленная из хоккеистов НХЛ. Позже, правда, канадцы и американцы наткнулись на непринятие такого развития событий из Европы и, что показательно, не стали проводить турнир, а просто сдвинули его на год позже в надежде, что после 2024 года страсти вокруг России утихнут. Это все, что нужно знать о значимости российских команд в мировых турнирах. Без Овечкина, Кучерова, Василевского и Панарина этот турнир серьезно терял бы в привлекательности как шоу. А стало быть, не добрал бы тех денег, на которые рассчитывают организаторы. Но одно дело американцы, для которых на первом месте бизнес. Другое дело, мировые чемпионаты под эгидой IIHF, где бизнес имеет второстепенное значение, а политическая повестка окончательно подмяла под себя мировые федерации.

Лед тронулся в октябре, когда на полугодовом конгрессе в турецком Белеке большинство делегатов проголосовали за то, чтобы сборные России и Белоруссии вернулись на чемпионатах мира в высший дивизион чемпионата мира в случае допуска к турниру. Это означало, что соперники — европейские оппоненты, хоть и не готовы выходить на лед с россиянами прямо сейчас, но в будущем хотели бы соревноваться с Россией именно на высшем уровне, как только политическая напряженность спадет. Люк Тардиф тогда для российской прессы заявлял, что никакой агрессии по отношению к России нет, поскольку это спорт и тому подобные общие слова.

Однако вопрос о возвращении или невозвращении сборных России и Белоруссии будет решаться на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в конце мая, хотя в списке команд, которые будут принимать участие в будущем молодежном чемпионате мира, России уже не оказалось. Можно ли будет отмотать ситуацию назад в случае положительного решения? Вряд ли.



Зимние виды спорта без России страдают от отсутствия конкуренции

Понимают, что соревнования без российских спортсменов стали пресными и лишенными справедливой конкуренции и в других видах спорта. В первую очередь это касается олимпийских дисциплин. Если в хоккее какую-никакую конкуренцию Канаде еще способны обеспечить сборные Швеции и Финляндии, то в лыжах норвежцы буквально скучают на международных стартах.

Например, тренер сборной Италии по лыжным гонкам, немец Маркус Крамер, 6 лет отработавший в России, рассуждая о доминировании сборной Норвегии на Кубке мира, выразил сожаление по поводу того, что российские лыжники не имеют возможности участвовать в международных стартах.

«Нам, естественно, не хватает второй лучшей нации. Это тоже одна из причин проблемы. Я считаю, что для всех видов спорта глупо, что у нас нет русских. Надеюсь, Международный олимпийский комитет (МОК) скоро что-нибудь предпримет», — сказал Крамер в интервью NRK.

Такие мнения звучат в спорте все громче. Тенденция к скорейшему пересмотру бана россиян в мировом спорте развивается довольно стремительно, хотя противников по-прежнему много. Лед тронулся, и уже 2023-й может стать годом, когда мы увидим наши сборные на чемпионатах и кубках мира, российские клубы вернутся в Лигу чемпионов, а Казань проведет Суперкубок УЕФА.