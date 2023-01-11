День в истории: учредили заповедник и Федеральное собрание

Чем примечательна дата 11 января?

Сегодня, 11 января, Международный день «спасибо», а в России еще и День заповедников и национальных парков. 11 января в Казани открылся Николаевский приют, в Англии провели первый в мире розыгрыш лотереи, в Нью-Йорке состоялась первая женская автогонка, был создан первый в нашей стране заповедник — Баргузинский, начал работу новый парламент России — Федеральное собрание. Родились футболист Гёкдениз Карадениз, богослов Хасан-Гата Габяши, певица Мэри Джей Блайдж. Умерли автор слов гимна США Фрэнсис Скотт Ки, кинорежиссер Илья Авербах, покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый детский приют Казани



11 января 1844 года в Казани по инициативе купца Александа Крупеникова открылся детский приют для девочек. 15 января 1844 ему присвоили наименование «Николаевский» в честь императора Николая I. Приют находился в ведении Казанского губернского попечительства детских приютов «Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны». Первой попечительницей стала жена казанского губернатора Шипова. Ее супруг пожертвовал на создание приюта 3 тысячи рублей, по его примеру купцы Александровы, Тагановы и Щербаковы также внесли солидные суммы. Городской магистрат бесплатно выделил двухэтажный каменный дом на улице Большой Проломной (сейчас — улица Баумана). Первоначально приют был рассчитан на 30—50 девочек. В первые месяцы в него приняли 80 детей, в 1894 году там были 115 ребят, из них 60 живших постоянно и 55 приходивших. Приют закрылся в 1917 году.

Фото: tatarica.org

11 января 1863 года родился в деревне Малый Субаш (сейчас — Высокогорский район) родился Хасан-Гата Габяши, богослов и тюрколог, член Оренбургского магометанского духовного собрания и казый (судья). Учился в казанском медресе «Гаффария» при Азимовской мечети, преподавал в детском приюте братьев Юнусовых. В 1909 году опубликовал «Муфассал тарих каум торки» («Подробная история тюркских народов»). После революции преподавал на педагогических курсах в Арске и работал в Центральном музее в Арске. Был сослан в Архангельск, потом освобожден по состоянию здоровья, скончался в 1936-м в родном селе.

11 января 1980 года в Гиресуне родился турецкий футболист Гёкдениз Карадениз. 11 сезонов играл в «Трабзонспоре», после чего в 2008 году перешел в «Рубин», играя на позициях защитника, полузащитника и нападающего. 3 мая 2018 года объявил о завершении игровой карьеры. Также выступал за сборную Турции. В октябре 2020 года в селе Калинино Высокогорского района (15 км от Казани) открылась мечеть, построенная на его средства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

11 января 2019 года в Казанском зоопарке появился новый обитатель — белый медведь по кличке Терпей. Он приехал из Ростова-на-Дону, где прожил несколько лет для выведения потомства. Медведь принадлежал Пермскому зоопарку. Тогда сообщалось, что Терпей будет жить в казанском зоопарке около двух лет, а после переедет на новое место.

11 января 2021 года «Реальное время» рассказало, что финальным аккордом национализации крупного лечебного учреждения АО «Городская клиническая больница №12» стало решение акционеров ликвидировать недостроенное в 90-х годах здание поликлиники. Освободившийся под ним земельный участок планировали вывести за баланс созданного ГАУЗ «ГКБ №12». Минземимущество РТ согласовало безвозмездную передачу госучреждению действующих лечебных корпусов частной клиники стоимостью 56 млн рублей без этого недостроя. Также стало известно, что жителей «Салават купере» не будут прикреплять к больнице в Авиастрое, как изначально планировалось. В Минзраве предпочли арендовать площади у СК «Спасение» в самом соципотечном районе.

Фото: kazanfirst.ru

Катастрофа с соболями

11 января 1917 года в России учредили Баргузинский заповедник. Главная причина его создания — катастрофическое падение пушного, в частности соболиного, промысла. Для спасения соболя от полного уничтожения и организации заповедников были организованы экспедиции на Байкал, Камчатку и Саяны. По их результатам и был создан Баргузинский заповедник. В год его появления там едва можно было насчитать тридцать зверьков. Но к концу XX века их численность приближалась уже к 1 200 особям. В 1986 году Баргузинский заповедник включили в международную сеть биосферных станций. С 1997 года день образования Баргузинского заповедника отмечается в России как День заповедников и национальных парков.

11 января 1994 года в России начал работу новый парламент — Федеральное собрание. Согласно Конституции, Федеральное собрание — представительный и законодательный орган России. Оно состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы. Совфед и Дума заседают раздельно. Палаты могут собираться совместно только для заслушивания посланий президента России, посланий Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных государств. Палаты Федерального Собрания РФ взаимодействуют в процессе осуществления своих задач с президентом, правительством, федеральными судами, генеральным прокурором, государственными органами субъектов.

Источник: wikipedia.org

Первые в истории лотерея и женская автогонка

11 января 1569 года в Англии состоялась первая упомянутая в истории лотерея. Розыгрыш прошел в здании собора Святого Павла в Лондоне. Проводила ее королева Елизавета I. Тогда в казне Англии не хватало денежных средств, поскольку государство пребывало в тяжелом экономическом состоянии. Королева Елизавета I решила провести государственную лотерею, а все вырученные деньги пустить на строительство и реконструкцию зданий общественного пользования. Тогда было отпечатано около 40 тысяч лотерейных билетов. Везунчиков ждали выигрыши в виде денег, золота и гобелена. Успех лотереи позволил отреставрировать старые порты в 1569 году, а впоследствии пустить денежные средства и на другие нужды для общества.

11 января 1909 года в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка. В ней участвовали более 12 автомобилей. Гонка стартовала в Нью-Йорке, после чего участницы направились в Филадельфию, чтобы потом опять вернуться в Нью-Йорк. Женщины участвовали в гонках и раньше, но вместе с мужчинами. Есть документы, согласно которым в 1901 году в автопробеге между Парижем и Берлином участвовала некая Камилла дю Гас. Она тогда пришла к финишу 32-й. Правда, впоследствии Камилла бросила автогонки и увлеклась гонками на моторных лодках.

