Билялетдинов расколдовывает сибирское проклятие. Но принципиально нового «Ак Барса» еще не видно

Есть четвертая победа Билла подряд, но есть вопросы

Самой наглядной проверкой должна была стать для Билялетдинова игра в Новосибирске. До сегодняшнего матча его предшественник умудрился уже дважды проиграть «Сибири» в нынешнем сезоне, и именно экзамен через крепкую сибирскую команду мог дать понять, сумел ли Билл переформатировать «Ак Барс». После победного матча в столице Сибири (2:3Б) спортивная редакция «Реального времени» выносит вердикт, что экзамен Зинэтула Хайдярович прошел, но с шероховатостями. Почему начала встреч у «Ак Барса» по-прежнему не получаются, что произошло с Журавлевым и как честный труд снова стал рецептом для важнейшей победы — подробности в материале.

Билл прервал серию поражений от «Сибири» и вернул волевые победы

Что бы ни говорили скептики по поводу третьего приглашения Зинэтулы Билялетдинова на тренерский пост в «Ак Барс», а начало года у казанцев выдалось обнадеживающим. Команда выиграла оба стартовых матча в 2023-м, хоть и не выдала какой-то фееричной игры по наполнению. Поэтому надежда на перелом неудачной сибирской серии у болельщиков точно имелась.

При Олеге Знарке «Ак Барс» проиграл сибирякам уже дважды в сезоне, причем после домашнего унизительного поражения в конце ноября (3:6), по сути, решилась судьба самого бывшего главного тренера в «Ак Барсе». Именно после той игры руководители генерального спонсора спустились к команде и объявили о том, что с этим специалистом больше не по пути. Да, Знарок потом еще отработал пару игр, но ушел «по собственному желанию» через несколько дней.

Так что очередная встреча с «камнем преткновения» в лице «Сибири», на который постоянно натыкалась казанская команда под руководством Знарка, должна была стать тем индикатором, который показал бы, насколько «Ак Барс» «выздоровел» при Зинэтуле Билялетдинове. Именно умение настроиться на такие «крепкие орешки» и перенастроить мозг хоккеистов на сложную зарубу, несмотря на отсутствие звезд у соперника, и стало бы показателем, насколько сумел переформатировать команду Зинэтула Хайдярович.

Как показала первая половина матча — пока это удалось эпизодично. Проблемы с началом матчей по-прежнему не устранены.

Первым отличием от тех осенних катастрофических игр с «Сибирью» стала игра казанцев в средней зоне — сегодня «Ак Барс» начал строго и внимательно при борьбе в районе центрального круга. Да, по итогу «Сибирь» все-таки нашла свой момент и забросила в одном из немногочисленных моментов, когда Никита Коротков завершил на пятаке.

Но в целом фирменная строгость и аккуратность в действиях «Ак Барса» Билялетдинова бросалась в глаза. В итоге эта собранность позволит Казани вырвать этот матч с 0:2. А вот уже действительно главное отличие команды Билялетдинова от команды Знарка — «Ак Барс» снова научился переламывать ход встречи и вырывать волевые победы.

— Начали не совсем так, как хотели, — сказал после игры Зинэтула Билялетдинов. — Пропустили шайбу, которая не была сложной. К сожалению, потеряли концентрацию перед воротами. Потом в большинстве соперник сыграл хорошо, а мы — неудачно. Но должен сказать, что команда продолжала играть, играли ребята правильно, мы прибавили в движении, в агрессии. Четыре раза играли в меньшинстве, если не ошибаюсь, ребята выдержали — молодцы. Я доволен ими, — заявил наставник «Ак Барса».

В общем, сработали по старой заповеди специалиста «только честный труд» и выжали эти 2 очка на жилах, и две ответные шайбы после дальних бросков Токранова, представителя старого «Ак Барса», завоевавшего за счет этих качеств Кубок, лучшее тому подтверждение.

Возвращение Журавлева выходит смазанным. Проблемы в психологии?

Другой вопрос, что хоккеисты все еще подвержены эмоциям. И в первую очередь это касается Даниила Журавлева, возвращение которого еще пару недель назад подавалось казанскому зрителю как спасительное пришествие. Тут сразу стоит оговориться, что Даниил хоть и качественный защитник, но какой-то сверхнадежностью он не отличался ни при Дмитрии Квартальнове, ни в Северной Америке, где он попробовал себя в нынешнем сезоне. Ждать, что теперь «Ак Барс» будет меньше пропускать в началах матчей, было опрометчиво.

Именно Журавлев в начале второго периода зачем-то прямо на глазах у арбитра заехал черенком клюшки в лицо Никите Шашкову.

Новосибирск это большинство тут же реализовал — Александр Шаров на пятаке красиво положил шайбу над плечом Амира Мифтахова. Впрочем, и вратарь казанцев в этом моменте сыграл не самым надежным образом. Но об этом ниже.

Уже под конец второй двадцатиминутки Журавлев откровенно и без зазрений совести снесет вратаря «Сибири» Дениса Костина, и еще большая удача, что он отделался просто удалением, а не молниеносным наказанием от защитников «Сибири».

Что нашло на защитника? Первая мысль: хоккеист все еще на взводе после приключенческого возвращения из «Колорадо» в Казань и пока не смог совладать с эмоциями.

— Он старался, играя против такого соперника, немножко переживал, наверное, — не пожелал давать оценок для прессы Билялетдинов после игры.

Чехарда с вратарями продолжается

Как мы уже отмечали выше, Амир Мифтахов в этой встрече, мягко говоря, не блистал. В моментах с обеими пропущенными шайбами 22-летний голкипер мог сыграть понадежнее. В первом случае не уследил за шайбой, которая вышла на пятак из-за ворот, во втором — забыл о дальнем углу своих ворот.

Но сваливать всю вину на Мифтахова было бы несправедливо, учитывая ту чехарду, которую тренерский штаб и персонально тренер вратарей Александр Агопеев допустили в нынешнем сезоне. За всю регулярку мы так и не поняли, кто в «Ак Барсе» номер один, а кто бэкап. Вратари играют в хаотичной, не поддающейся логике очередности.

Например, молодого вратаря ставят на игры с сильными командами, заточенными на быструю атаку, а более опытный Тимур Билялов скучает в матчах с «Витязем», «Северсталью» и «Сочи». Благо сегодня тренеры вовремя сделали верный шаг и на серию буллитов выпустили более опытного Билялова. Это решение и станет определяющим в итоге встречи. Впрочем, и Артем Галимов подсобил.

Эрик Добролюбов