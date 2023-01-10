День в истории: открыли первую библиотеку, музей Константина Васильева и метрополитен в Лондоне

Чем примечательна дата 10 января?

Сегодня, 10 января, в России — День инженера-механика ВМФ. 10 января в Лондоне открылась первая в мире линия метро, Гай Юлий Цезарь пересек с войском Рубикон, образовали Мордовскую автономную область, в России ввели новую меру пресечения — домашний арест. Родились писатель Алексей Толстой, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра ТАССР Натан Рахлин, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов. Умерли поэт Петр Плетнев, оружейник Сэмюэл Кольт, рок-музыкант Дэвид Боуи, модельер Коко Шанель. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Открылась первая библиотека и родился артист Салават Фатхутдинов

10 января 1865 года в здании городской управы на Воскресенской улице была открыта первая в Казани общественная библиотека, ставшая прародительницей Национальной библиотеки Татарстана. Торжество прошло в присутствии начальника Казанской губернии, уездного предводителя дворянства, вице-губернатора, городского головы и членов купеческого общества. Книжный фонд составили книги, подаренные известным библиофилом и краеведом Иваном Алексеевичем Второвым. Библиотека занимала две комнаты и насчитывала 903 названия и 1 908 томов книг и периодических изданий.

Фото tatmitropolia.ru

10 января 1924 года газета «Известия ТатЦИК» опубликовала сообщение о том, что помещение бывшей Духовной академии отведено под Институт сельского хозяйства и лесоводства, ныне — Казанский государственный аграрный университет. Позднее в этом здании напротив Центрального парка была партшкола, после — шестая горбольница, которая стала частью Университетской клиники КФУ. Институт был создан 22 мая 1922 года после объединения сельскохозяйственного факультета Политехнического института и лесного факультета Казанского университета. Статус академии получил в 1995 году, университета — в 2006 году.

10 января 1960 года родился певец, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов. Он проявил себя не только как талантливый артист и организатор. Также известен как спортсмен и искусный автогонщик: уже с юных лет он участвовал в соревнованиях по национальной борьбе, тяжелой атлетике, гиревому спорту. Стал мастером спорта международного класса по автоспорту, президентом Федерации гиревого спорта Республики Татарстан и директором татарстанского отделения Российского детского фонда.

Фото: Олег Тихонов

10 января 1996 года в поселке Васильево открылся мемориальный музей художника Константина Васильева. Он расположился в деревянном четырехквартирном доме, восстановленном в 1990 году. В нем семья Васильева проживала до 1979 года. Музей состоит из двух частей: мемориальных комнат, где частично восстановлен быт семьи Васильевых, и экспозиции картин художника.



В прошлом году в Тюлячинский райсуд поступило ходатайство об отмене условного срока и досрочном снятии судимости с бывшего экс-главы исполкома района Рустяма Нуруллина. Адвокат этого осужденного за хищение из бюджета, незаконное предпринимательство и превышение полномочий чиновника считает доказанным «факт исправления» его клиента.

Фото: Василя Ширшова

Образование Мордовской автономной области и появление новой меры пресечения

10 января 1930 года в составе Средневолжского края была образована Мордовская автономная область. 20 декабря 1934 года область стала носить название Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. Она делилась на 22 района и город Саранск, который был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу. Область была создана на территории Мордовского округа, из которого некоторые населенные пункты с русским населением были переданы в Рязанский округ Московской области, Арзамасский вошел в Нижегородскую область, Пензенский — Средневолжский край. В состав МАО также вошли территории Порецкого и Алатырского районов Чувашской АССР и Большеболдинского, Ичалковского, Наруксовского, Тепло-Станского районов Арзамасского округа Нижегородского края.

10 января 2010 года в России появилась новая мера пресечения — домашний арест. Заключенному запрещалось выходить за границы отведенной для него жилой территории, посещать массовые мероприятия, менять место проживания, работы или учебы без согласия специального надзорного органа. Также существует запрет на общение с определенными лицами, получение и отправку корреспонденции. Кроме того, гражданин, находящийся под домашним арестом, обязан от одного до четырех раз в месяц являться для регистрации в орган, осуществляющий надзор.

Источник wikipedia.org

Запуск Лондонского метрополитена и появление «Википедии»

10 января 49 года до н. э. Юлий Цезарь, бывший на тот момент полководцем и наместником в римской провинции Галлия, вместе со своим войском подошел к пограничной реке Рима — Рубикону. По закону он мог распоряжаться армией только в пределах своих земель и у границ Рима должен был распустить ее. Цезарь не стал этого делать, пересек Рубикон и вторгся в Италию, что было актом открытого мятежа. Так началась гражданская война, которая привела к падению республики и захвату власти Цезарем. По рассказам древних авторов, приказ о переходе реки он отдал после долгих колебаний, приняв решение, воскликнул: «Жребий брошен!» С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает пройти точку невозврата.

10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена. Эксплуатацию первой ветки метро осуществляла компания Metropolitan Railway. Ее длина составляла 3,6 км, действовали семь станций. В первый день новым видом транспорта воспользовались почти 30 тысяч жителей британской столицы. Среди почетных гостей первого поезда был будущий король Эдуард VII. Изначально ходили поезда с паровой тягой, которые работали на угле. Из-за недостаточной вентиляции на станциях часто становилось трудно дышать из-за паровозного дыма. Однако метрополитен стал популярным, так как это был самый быстрый вид транспорта в городе. С 1890 года паровозную тягу заменили электрической.

Источник wikipedia.org

10 января 2001 года в составе проекта Nupedia появилась многоязычная интернет-энциклопедия Wikipedia. Через пять дней она стала самостоятельным сайтом. Название образовалось от слова wiki, попавшего в английский язык из гавайского, оно переводится как «быстро», и encyclopedia. Создавать и редактировать статьи в ней может любой пользователь интернета. В «Википедии» содержится более 50 млн статей на 301 языке, в том числе 481 013 на татарском.