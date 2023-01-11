К десятилетию казанской Универсиады Россию отстранили от студолимпиады

Как нам провести эту спортивную зиму, будучи в международной изоляции

Завтра, 12 января, в американском Лэйк-Плэсиде стартует зимняя Универсиада — первый комплексный турнир, на который не допустят российских спортсменов. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет о том, в каком режиме предстоит стартовать представителям зимних дисциплин.

Универсиада на родине злополучной Олимпиады

Лэйк-Плэсид снова станет притчей во языцех российских спортсменов. В далеком 1980 году там стартовала зимняя Олимпиада, которая проходила на фоне глобальной неприязни к представителям Советского Союза, чьи войска в декабре 1979-го вошли в Афганистан. Очевидцы вспоминают, как на торжественной церемонии открытия Игр местные антисоветчики оскорбляли наших спортсменов, забравшись на соседние холмы. Условия проживания в «олимпийской деревне», которая после Игр была использована в качестве тюрьмы для малолетних преступников, были одинаково неприемлемы для всех.

Кстати, предвестником той Олимпиады была зимняя Универсиада 1970 года, проходившая в Лэйк-Плэсиде. Она не обязательно являлась «репетицией» Игр, поскольку заявку на проведение Олимпиады послали позже, но какие-то объекты, конечно же, использовались на обоих стартах.

Завершая тему студенческих стартов, отметим, что представители США исторически не интересуются ими. Да, в Америке великолепно развит студенческий спорт, который во многом замещает чемпионаты страны. NCAA, национальная ассоциация студенческого спорта, контролирует 23 старта. Но в зимних Универсиадах от Америки участвуют далеко не самые сильные спортсмены, которые остались без медалей в Красноярске-2019. На предыдущей Универсиаде в Астане-2017 у них было одно серебро. Может быть, дома поднатужатся, соберут всех сильнейших, но уже сейчас очевидно, что без российских спортсменов эта Универсиада будет второсортной.

В далеком 1980 году там стартовала зимняя Олимпиада, которая проходила на фоне глобальной неприязни к представителям Советского Союза. Фото: Dan Lundberg / flickr.com/photos/9508280@N07/5769306858 / CC BY-SA 2.0

Болеем точечно

Это не «квасной патриотизм», а констатация факта. К примеру, на хоккейном МЧМ-2023 отсутствие российской молодежки было практически незаметно, сам по себе турнир прошел великолепно, запомнившись напряженной борьбой в решающих матчах, поражениями фаворитов, повторив в миниатюре футбольный чемпионат мира. Мы же, положа руку на сердце, не вспоминали о российской сборной после финала Аргентина — Франция.

Так и здесь, финал Канада — Чехия, удивительный по обилию забитых голов матч за третье место между США и Швецией, полуфинал чехов со шведами, четвертьфиналы канадцев со словаками и шведов с финнами подарили болельщикам пиршество хоккея. Что касается Универсиады, то отсутствие россиян будут вспоминать при каждом старте, за исключением горнолыжных и женского хоккея. Лыжи (Скандинавия тоже не балует Универсиады своим присутствием), биатлон и фигурное катание (туда вообще фавориты не приезжают) будут даже не второсортными. А Южная Корея и Япония, традиционно сильные своими студенческими делегациями, во многих зимних дисциплинах пока что не котируются. Только в фигурном катании можно ожидать звезд, и все они представляют Японию: Юма Кагияма и Шун Сато, Маи Михара и Каори Сакамото. Зато готовится стартовать Украина, по собственной воле пропустившая Красноярск-2019, последний на данное время старт студенческой Олимпиады.

Объявленный состав участников турнира по фигурному катанию порадовал рядом участников, таких как начинавшая тренироваться в Казани Виктория Азроян, которую ее отец Вазген Азроян, работавший у нас же тренером, поставил в пару с «эстонцем» Артуром Груздевым. Танцевальная пара представляет Армению. Пермяк Макар Сунцев будет стартовать за Финляндию, итальянец Николай Мемола — за родину своего отца, хотя мама Ольга Романова — родом из Санкт-Петербурга, куда Мемола приезжает тренироваться.

Действующий президент ФИСУ Олег Матыцин приостановил свою деятельность на руководящем посту. Фото: Максим Платонов

Россия теряет оперативное управление

Действующий президент ФИСУ Олег Матыцин приостановил свою деятельность на руководящем посту (причем это не из-за начала специальной военной операции, а во исполнение предписаний ВАДА), и Россия стремительно потеряла свои позиции в Международной организации студенческого спорта. Ни Матыцин, ни его генеральный советник по ФИСУ Игорь Сивов оказались ни на что не способны в момент, когда важно любое влияние россиян на принятие решений в международных организациях.

Между тем Екатеринбург усиленно готовился к проведению летней Универсиады этого года. В плане хозяина летней Универсиады-2023 все счастливо разрешилось, поскольку китайский Ченду готов принимать студенческие Игры взамен перенесенных с 2021 года, но Россия много затратила на подготовку, и тут стоит вопрос о компенсации. Хотя перенос МЧМ-2023 из Новосибирска и Омска, где планировалось его проведение, позволил некоторым руководителям облегченно вздохнуть. Из двух запланированных хоккейных арен в Новосибирске и Омске сейчас готова только омская «G-Drive Арена», Новосибирск анонсировал проведение первого матча только 18 января, а новую станцию метро «Спортивная» открывали в канун Нового года. Как зачастую происходит в России, спортивные старты помогли решить проблемы горожан, поскольку эта станция метро стала первой, которую Новосибирск открыл после развала СССР.

Возвращаясь к теме, руководству российского спорта потребуются какие-то решения, чтобы компенсировать нашим спортсменам потерянный международный сезон. Минувший 2022-й был в этом плане «облегченным», поскольку зимняя Олимпиада стала пиковым стартом, а вот нынешний год насыщен стартами. Помимо Универсиады, традиционно важной для российских спортсменов, это и комплексный чемпионат мира по лыжным дисциплинам в словенской Планице, комплексный ЧМ по сноуборду и фристайлу в грузинском Бакуриани, ЧМ по биатлону в Германии. Компенсировать несостоявшиеся старты национальных сборных, как и молодежных и юниорских составов, придется по какой-то новой формуле. Формат «Игр Дружбы», которые проходили в прошлом году в Казани, для зимних дисциплин не подойдет. Страны Азии, Африки, Латинской Америки, часть дружественных России стран Европы вообще не котируются в лыжах-биатлоне и так далее. С этой точки зрения, допустим, встречи президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе с президентом Лыжной лиги Ирана Мехди Азадвари — это не более чем визиты вежливости. До сей поры о лыжниках Ирана почти ничего не было слышно, за исключением бронзы в комбинированном старте горнолыжников на зимней Олимпиаде военнослужащих, проходившей в 2017 году в Сочи. Что касается россиян, то здесь можно говорить о стартах, которые проводились в 2018 году для «зимников», в массовом порядке отстраненных от Олимпиады в Пхенчхане, с принятыми тогда критериями вознаграждения призеров и участников.

Формат «Игр Дружбы», которые проходили в прошлом году в Казани, для зимних дисциплин не подойдет. Фото: Максим Платонов

Надо вспоминать уроки прошлого

Парадоксально, но отрицательный опыт Пхенчхана-2018, как олимпийского, так и паралимпийского, сейчас может пригодиться россиянам. По сути, тогда на Играх выступал «ограниченный контингент», а Паралимпиаду мы пропустили в полном составе, и горечь от потери предстоящего сезона для россиян не в новинку. Сильнейшие лыжники страны в полном составе осваивают старты Кубка России, вмиг подскочившего в цене, как ранее это было с такими же стартами в фигурном катании. Плюс можно передохнуть в прямом смысле этого слова, поскольку нагрузка на поколение Большунова — Спицова — Червоткина выдалась такая, что им пришлось шагнуть во взрослый спорт практически прямиком из юниорского. «Берегите свое здоровье, будет здоровье — будет все», — очень правильно осмыслила свое состояние лыжница сборной Татарстана Анна Нечаевская, вернувшаяся в спорт после рождения ребенка. Она, Юлия Ступак (Белорукова), Вероника Степанова находятся пока не в лучших кондициях, как и некоторые лидеры мужской сборной, и пропуск ЧМ в Планице не выглядит катастрофическим. Слишком много было на плечах наших лыжников в период с 2017-го по нынешний год, когда мужскую и женскую сборную буквально «бомбило» ВАДА.

Несколько обидно за молодое поколение, которое наступает на пятки лидерам. В плане возмещения международных стартов, может быть, стоит рассмотреть участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Military Games. Это международная организация военного спорта, которая проводит «своеобразные» Олимпиады, причем, повторимся, что последняя состоялась в 2017 году в Сочи. Очередные зимние старты должны были пройти в Германии, но были перенесены, однако у военнослужащих-спортсменов есть многочисленные чемпионаты мира. Любопытно, что сама организация проводит еще и кадетские (юниорские) старты, и третья «Олимпиада» среди кадетов тихо-мирно прошла с 4 по 12 августа в Санкт-Петербурге, следовательно, эта организация ни в коей мере не подчиняется МОК, ВАДА с их решениями об изоляции российского спорта.

Что касается зимних дисциплин, то именно армии Австрии, Германии, Италии, Франции, стран Восточной Европы являются спонсорами спортсменов-лидеров этих стран. Итальянцы Хофер, Оберхофер и Ко — это карабинеры, немка Захенбахер-Штеле и австриец Ландертингер служат в немецком Бундесвере и австрийском Бундесхере, сюда же относятся французы братья Фуркад, словенка Грегорин или швейцарец Колонья. Да, когда кто-то говорит, что в Швейцарии нет армии... Ее представители участвовали в Military Games 2013 года, завоевав по их итогам 12 медалей. Состав участников очень солидный, зачастую даже превосходящий Универсиады. Помнится, российский лыжник Алексей Червоткин сразу после Military Games отправился на старты чемпионата мира 2017 года. И еще одна потенциальная лазейка, а, возможно, даже приоткрытая дверь, может найтись во Всемирных Играх полицейских и пожарных, эти старты в советские времена носили название Динамиады. Понятно, что сейчас стучаться надо всюду, а не просто выражать сожаление об атмосфере изоляции российского спорта, пытаться использовать не только «вертикальные», но и «горизонтальные» связи.

Джаудат Абдуллин