Быков, Дацюк, Зарипов и те, кто стал звездами без игры за «молодежку»

Как хоккеисты использовали свой шанс, стартовав позднее других

Завершился молодежный чемпионат мира по хоккею, в котором не принимали участие хоккеисты сборных России и Белоруссии. Спортивная редакция «Реального времени» собрала сборную из тех, кто стал звездами международного хоккея, не сыграв за юниорские-молодежные сборные страны СССР и России.

Звезды, засверкавшие со временем

Первыми на ум приходят Александр Скворцов — олимпийский чемпион, вице-чемпион Олимпиады, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады и Владимир Ковин — олимпийский чемпион, бронзовый призер чемпионата мира, призер двух Кубков Канады. Попасть в сборную СССР из горьковского «Торпедо», не будучи игроком ЦСКА, «Динамо» или «Спартака», уже само по себе было удивительным делом.

В горьковском «Торпедо» собралась целая тройка таковых, и двое из них родились в 1954 году. Они могли бы сыграть поначалу на юниорском чемпионате Европы, но маститые тренерские дуэты во главе с Николаем Эпштейном раз за разом игнорировали горьковчан. В 1971 году среди нападающих, которые попали в юниорский состав, в обход Ковина и Скворцова, оказались Сергей Глазов и Александр Медков (ЦСКА), Олег Иванов (СКА, Ленинград), Юрий Кондрашов («Крылья Советов»), которые привлекли внимание дуэта Эпштейн и Юрий Баулин. Через год Эпштейн в компании с Борисом Майоровым выбрали Олега Смирнова («Спартак»), Владимира Стрельцова (СКА, Ленинград), Игоря Мухина («Химик»). На МЧМ-1974 были двое армейцев, судьба которых сложилась трагично. Борис Чучин (СКА, Ленинград) умер, а Михаил Ковалев (ЦСКА) был убит в Череповце, который во времена СССР называли Чикаго. Обоим на момент смерти было по 28 лет. При этом Медков и Чучин вполне подходили бы и для следующей нашей рубрики нераскрывшихся звезд.

Итак, теперь идем по хронологии событий в спортивных карьерах наших героев: в 1976 году Ковин и Скворцов получили приглашение в экспериментальный состав сборной СССР для участия в дебютном Кубке Канады. К этому времени с хоккеем успели закончить Кондрашов, Мухин, Смирнов, а Медков сделал достаточно странный перерыв. Но настоящим кладбищем талантов в 70-е стал ленинградский СКА. Стрельцов закончил в 21 год, Иванов в 23 года. По последнему есть информация, что тренер армейцев Николай Пучков добился для него пожизненной дисквалификации, не сумев справиться с его алкоголизмом. Спортсмен устроился работать на дефицитную и очень престижную во времена СССР работу рубщика мяса. Из «смежного» ЦСКА в Ленинград переехал Сергей Глазов, который завершил карьеру в 26 лет, уйдя на работу в органы МВД. Но самая страшная судьба у Чучина, который ушел из СКА в 1978 году, в возрасте 23 лет, а еще через 3 года скончался.

Александр Скворцов. Фото: sports.ru

Поздний расцвет Сергея Шепелева

В целом проблема с алкоголем стояла очень серьезно для спортсменов тех лет, и не только для хоккеистов. Тот же сибиряк Сергей Яковлев из юниорской сборной СССР 1953 года рождения неоднократно получал нагоняй от руководства, но все же провел в хоккее 11 лет. Ветераны спорта вспоминают, что в те годы были команды, которые пили едва ли не в полном составе, на этом, в частности, настаивают болельщики саратовского «Кристалла». Но это была команда низшего дивизиона, а СКА играл в «вышке», причем в 1971 году даже стал бронзовым призером чемпионата СССР. После чего потерял многих партнеров по «бронзовому» составу: Владимир Шеповалов замерз насмерть, будучи пьяным. У Евгения Федосеева не выдержало сердце, у Александра Новожилова — печень. От отравления водкой умерли Игорь Григорьев, Виталий Кустов и тот же Иванов, ушедший в рубщики мяса.

Конец 70-х — начало 80-х вообще запомнилось чередой странных смертей бывших армейских хоккеистов. В 1979 году ушли из жизни 29-летний Вячеслав Солодухин (игравший за «Ак Барс Вячеслав Солодухин его племянник), в 1981-м — Чучин и 28-летний Михаил Кропотов, повесился экс-голкипер армейцев Олег Володяев.

Тем временем в 1979 году к Ковину и Скворцову присоединился в сборной их младший партнер по звену Михаил Варнаков, и они стали обладателями Кубка вызова. Варнаков сыграет в сборной меньше партнеров, став полным кавалером наград чемпионатов мира (золото в 1986, серебро в 1987, бронза в 1985 и на Кубке Канады 1984), но его карьера выглядит легендарной по сравнению со многими ровесниками.

Партнерами горьковчан по Кубку Канады стал Сергей Шепелев, воспитанник Нижнего Тагила, как и его земляк Валерий Радулов, отец братьев Радуловых. Свою хоккейную молодость Шепелев провел в Свердловске, не привлекая интереса тренеров юношеских и молодежных сборных, но в 24 года перешел в «Спартак», где его поставили в тройку к Сергею Капустину и Виктору Шалимову. Со сборной Шепелев выиграл олимпийское золото 1984 года и три золотые медали чемпионатов мира, оставшись уже без партнеров. А хет-трик в финале победного Кубка Канады 1981 года вписал фамилию Шепелева в число легенд советского хоккея.

Сергей Шепелев. Фото: fhr.ru

Вячеслав Быков: как стать легендой, начиная в чемпионате города

Вячеслав Быков — личность уникальная в том плане, что он был единственным хоккеистом ЦСКА, попавшим в сборную СССР, в обход юниорских и молодежных сборных Союза. Любопытно, что когда Быков мог бы дебютировать на МЧМ в 1979 году, то там также играло трио торпедовцев из Горького — Курдин, Рьянов, Тарасов. Их, в отличие от Варнакова, Ковина, Скворцова, тренеры «разглядели». Но самая невнятная карьера была опять-таки у представителя ленинградского СКА Валерия Крылова, к которому все-таки претензий поменьше, играл он долго, по командам первой и второй лиг. По МЧМ-1980 у нас вообще претензий нет, во-первых, сборная СССР выиграла, во-вторых, в составе был представитель СК им. Урицкого Ильдар Рахматуллин. Для понимания, мы пока перечисляем только линию нападения, поэтому еще одного представителя Казани в той молодежке — защитника Валерия Михайлова — не упоминаем.

Касаемо Вячеслава Быкова и говорить не о чем, пройдя через челябинские «Металлург» и «Трактор», в 1982 году он перешел в ЦСКА, год спустя в сборную страны, и из дальнейших неудач можно отметить только непопадание в олимпийский состав Сараево-1984, где сборная СССР стала чемпионом, а Быков не сыграл по неспортивным обстоятельствам.

Экс-наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не попадал в юниорские и молодежные составы сборной СССР, хотя под основу «Химика» его стали приглашать еще в 16 лет. Что примечательно, это делал Владимир Васильев, годом ранее тренировавший в Казани СК им. Урицкого. Васильев разглядел перспективы Квартальнова, а тренеры юниорской сборной не смогли. И пригласили на юниорский чемпионат Европы-1984 двух его партнеров по «Химику» — Игоря Каменский и успешного, но нереализовавшего себя на сто процентов Игоря Марюхина. Он уехал в Хабаровск, был там на виду, но рано закончил, став с годами директором успешного холдинга «Автомир». Что касается Квартальнова, то он успел попасть в сборную СССР (золото и бронза чемпионатов мира) провел два ярких сезона в «Бостон Брюинз», 4 года в «Ак Барсе». В то время как его ровесники из молодежной сборной СССР кончили плохо: Евгений Белошейкин покончил с жизнью в 33 года, Сергей Гапеенко погиб, Владимира Константинова парализовало в 30 лет, Михаил Татаринов отсидел в тюрьме за убийство.

Вячеслав Быков. Фото: CHELHOCKEYHISTORY.RU.COM

Звезды российского периода

Уроженец Саратова Сергей Баутин, которого недавно поминали в прямом смысле этого слова (он умер 31 декабря 2022 года), стал олимпийским чемпионом Альбервилля-1992, трижды выступал на чемпионатах мира, включая 1999 год, когда он представлял «Ак Барс». Но в юниорской и молодежных составах сборной Союза его «затирали» на второй план. Среди более успешных конкурентов тех лет был его партнер по саратовскому «Кристаллу» Андрей Балунин. Он играл до 27 лет, пока едва не погиб в автокатастрофе, после чего ушел из спорта. Но судьба настигла его в 2008-м, когда он погиб в катастрофе вместе с 14-летним сыном.

Коллега Баутина по олимпийскому составу Виталий Прохоров (кстати, он также со временем выступал за «Ак Барс») играл на победной Олимпиаде в составе партнеров по тройке московского «Спартака» Игорем Болдиным и Николаем Борщевским. Причем, Болдин с Борщевским ранее играли за молодежку, куда Прохорова так и не взяли. Самая страшная судьба из тогдашних юниоров была у Анатолия Фетисова, младшего брата Вячеслава Фетисова, который попал вместе с ним в автокатастрофу и погиб, в отличие от выжившего брата. Прохоров «созрел» в 25 лет, попав в состав сборной СССР на Кубок Канады-1991, после чего остался в сборной и выиграл с командой СНГ Олимпиаду.

В завершение напомним о счастливой судьбе трех игроков «Ак Барса» — это Павел Дацюк (олимпийский чемпион, бронзовый призер Олимпиады), Данис Зарипов (трехкратный чемпион мира), Виталий Прошкин (двукратный чемпион мира). По итогу они долго созревали, к примеру, Дацюк, которому многое дали совместные выступления в тройке с такими партнерами, как Дмитрий Квартальнов и казанский воспитанник Сергей Золотов, дебютировал в сборной в 23 года, Зарипов — в 25 лет, а Прошкин — в 27. Зарипов и Прошкин, не будучи воспитанниками Казани, раскрылись именно в «Ак Барсе», под руководством Зинэтулы Билялетдинова и Владимира Крикунова, соответственно.

Василий Кошечкин по юности и молодости ни в какие сборные не призывался, зато потом и в национальной сборной поиграл, и сейчас остается в хоккее в преддверии 40-летнего юбилея. В 2003 году, когда его возраст в последний раз призывался на МЧМ, Кошечкин был в Альметьевске, защищая цвета местного «Нефтяника». А на молодежный чемпионат мира поехал его ровесник, голкипер московского «Спартака» Андрей Медведев, сыгравший в общей сложности, на пяти юниорских и молодежных чемпионатах, три из которых выиграл, после чего закончил карьеру в 22. Такая вот «шутка» от человека, родившегося первого апреля.

Джаудат Абдуллин