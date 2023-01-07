«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 36-я: «Мәхәббәт — ул йөрәк эше 2»

Полнометражная картина от московских татар

Первый полнометражный фильм, снятый московскими татарами, — так рекламировали картину «Мәхәббәт — ул йөрәк эше 2» («Любовь — это дело сердца»), появившуюся в 2016 году. Как приняла его публика, продолжили ли заниматься его создатели кино — давайте разбираться.

Расстался и вдохновился



Фильм снял Гаяр Нуриманов. Он родился в 1983 году в татарской деревне Сафажай Нижегородской области. Как рассказывал автор в интервью «Штабу татар Москвы», история картины началась в 2011—2012 годах с того, что он расстался с девушкой, с которой встречался пять лет, собирался на ней жениться. После сначала написал некое эссе, а потом сделал из него сценарий (с помощью Динары Ватутиной), озаглавив по цитате из Амирхана Еники. И принялся за дело. Указывается, что «фильм снят молодыми московскими татарами-энтузиастами без поддержки спонсоров и государства».

«2» в названии возникло, потому что до этого Нуриманов снял короткометражную версию на 17 минут. Этот факт, безусловно, путает зрителя. К тому же в Сети первой части нет. В беседах Нуриманов упоминает сериал «Свидание», в котором якобы есть постельные сцены — он тоже удален.

«Мәхәббәт — ул йөрәк эше 2» был показан в Москве, в Казани, в Самаре. К примеру, в столице России он набрал 600-местный зал, хотя режиссер говорил, что не планировал снимать фильм для большого экрана. Долгое время его можно было посмотреть в одном из стримингов за 99 рублей, а летом 2018-го создатели выложили его в Youtube, где он сейчас набрал 83 с половиной тысячи просмотров. Также на канале режиссера много роликов группы «Импульсы». Есть и новая большая работа — картина «Моя новая мать», вышедшая без особой огласки.



Много времени, много жанров

Сначала планировалось, что фильм будет идти около часа, но потом Нуриманов решил, что раз это полнометражная работа, почему бы не сделать больше. Длительность картины — 1 час 52 минуты. Да, часть ее занимают сцены съемок и продолжительные титры, но это редкая картина, в которой играют татары и которая длится так долго.

Через полтора года Нуриманов задумал снять фильм по мотивам баита «Сак-Сок» о братьях, которых прокляла мать. В новой версии молодая семья случайно находит в лесу девочку-маугли, а после того, как они ее удочеряют, в их доме «начинают происходить странные и необъяснимые вещи. Пока семья ищет ответы происходящим явлениям, девочка приводит в дом своих вымышленных друзей-мальчиков, которых она встретила в лесу, когда жила там одна 5 лет...». Нуриманов объявил сбор на сайте «Планета», из 700 тысяч удалось собрать одну тысячу.

В картине не снимались, по словам создателей, профессиональные актеры. К примеру, Римма Аллямова — модельер одежды. Две заметные роли исполняют певцы, два Радика — Яруллин (он же DJ Радик) и Юлъякшин (он же Элвин Грей). Вместе, кстати, они составляют забавный дуэт, за которым интересно наблюдать. Также в кадре — исполнители Марат Эксанов, Сюмбель Билалова, Айрат Сафин. В фильме звучит русская, татарская речь, есть даже мишарский акцент. В эпизодах мелькают известные московские татары — народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, председатель татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и другие.

Пожалуй, самое заметное в картине — это музыка, записанная группой «Шурале» (которая тогда работала с участницей «Голоса» Иделией Мухаметзяновой) и проектом Kazan World. Авторы добросовестно указали, что пользовались видеоматериалами архивов Pond5 и Shutterstock. Вообще, фильм настолько длинный, что многие из его фрагментов (если не брать в расчет монотонность диалогов и неуверенную игру актеров) представляют собой разные жанры. Картина стартует с жестокой сцены в духе Тарантино (категории B), есть тут эпизоды прямиком из русских сериалов, клипы, как в новогодних комедиях, и тому подобное. Также можно увидеть фрагмент концерта «Традиционные татары» и обшарпанные стены шарикоподшипникового завода.