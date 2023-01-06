«Первое полугодие было критическим»: итоги 2022 года в пищевой промышленности Татарстана

Переориентирование экспорта, перестройка импорта, снижение покупательского спроса и меры господдержки: как пищепром пережил 2022-й и чего ждет от 2023 года

В 2022 году перерабатывающая пищевая промышленность Татарстана, как и все остальные, пережила шок. Крупнейшие игроки отрасли признавались: весной шли, что называется, по приборам, потому что прогнозировать работу невозможно было даже на месяц, не то что строить годовые планы. Срывались поставки ингредиентов и оборудования, не проходили платежи, рвались логистические цепочки, и даже внутренние поставки продовольствия порой «перехватывало» государство, чтобы решить ключевые социальные задачи. Однако к концу года ситуация выправилась, и «переобувшиеся в прыжке» предприятия работают теперь с новыми партнерами, по новым логистическим схемам (и ценам) и с новым взглядом в будущее. В «Реальном времени» — краткий обзор того, что происходило в пищепроме в течение года, и комментарии троих крупных игроков этого рынка в Татарстане.

Санкции и импортозамещение: что влияло на пищепром в 2022 году

Февральские события серьезно изменили промышленный ландшафт в России. Опрошенные нашим изданием представители крупнейших предприятий татарстанского пищепрома отмечают следующие основные факторы, влиявшие на их работу в 2022 году.

Прекращение контрактования со многими западными партнерами : многим в результате пришлось искать новых зарубежных поставщиков. Это касается и ингредиентов, и оборудования. Изменение покупательской способности населения : люди переходят на более дешевые продукты. В связи с этим ряд предприятий перестроил свою продуктовую линейку. Уход западных брендов с рынка . Это освободило часть новых ниш на рынке и побудило крупных производителей осваивать производство новых видов продукции. Импортозамещение стало словом года во всей российской промышленности, и пищепрома это коснулось в первую очередь. Господдержка . Это еще одно слово года для представителей пищевой промышленности: многие из них (например, татарстанские хлебопеки) напрямую признаются, что, если бы не региональные меры поддержки, им пришлось бы куда туже, чем сейчас. Сбой расчетов с зарубежными партнерами . Платить за импортные продукты после того, как ведущие российские банки попали под санкции и «вылетели» из SWIFT, стало очень сложно. Представители крупнейших предприятий вынуждены были налаживать прямое взаимодействие с зарубежными банками, оплата проходила со сложностями, а турбулентность курса валют весной привносила особое «очарование» во всю эту ситуацию. «Мы каждый понедельник просыпались с новым курсом», — рассказывает нашему изданию один из крупнейших игроков кондитерского рынка. Цифровизация . Однако, несмотря на сложные времена, тренд на цифровизацию и на автоматизацию производственных процессов продолжается. Промышленные предприятия устанавливают электронную систему контроля производства, переходят на современные системы учета и наперебой осваивают электронные торговые площадки. Выход на маркетплейсы стал для многих дополнительной возможностью выхода в новые регионы и на новую публику.

Цифры официальные и неофициальные

По данным агентства INFOLine, производство пищевых продуктов в России с января по октябрь показало антирекорд: рост в сопоставимых ценах составил лишь 0,4% к аналогичному периоду 2021 года. А учитывая рост цен на продовольственные товары на 15,8% по стране (год к году), то можно прямо говорить о снижении производства и потребления продуктов питания в России. По итогам года эксперты предполагают, что общий рост пищевой отрасли составит до 1%. Производство напитков, по мнению экспертов, чувствует себя получше — динамика будет до 4% в сопоставимых ценах.

А вот федеральный Минсельхоз сообщает, что рост фиксируется по всем основным категориям в сфере производства пищевой и перерабатывающей промышленности в России. В целом, несмотря на все риски и санкционные шоки, ведомство ожидает объем производства пищевой и перерабатывающей промышленности в РФ в 2022 году на уровне не ниже прошлого года. Рост, по словам чиновников, фиксируется по всем основным категориям — особенно по мясным консервам, сливочному и растительному маслам, крупам, макаронным изделиям, сухому молоку. Как сулит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, по итогам 2022 года Россия может выйти на показатель самообеспеченности по растительному маслу в размере более 200% при цели в 90%, а по сахару — на 100% при плане также в 90%.

Что касается Татарстана, то сегодня в регионе работают порядка полутора тысяч предприятий пищевой индустрии. С января по сентябрь 2022 года они нарастили выпуск пищевой продукции на 6,2%, а напитков — на 4,5% (год к году). Республика обеспечивает себя продуктами на 80%, по данным официальной статистики.

Экспорт продовольствия даже в условиях санкций и сложной политической обстановки продолжается: на наращивание экспортных поставок в 2022 году надеются около 46% поставщиков. Если смотреть данные стран-импортеров российской продукции, то положительная динамика налицо: за первые 9 месяцев 2022 года экспорт продуктов питания и животных из России в страны Евросоюза вырос на 33,5%, до 1,5 млрд евро. Экспорт в Казахстан вырос на 21,6%, а страны Азии (по данным ФГБУ «Агроэкспорт») стали закупать на 14% больше российского продовольствия, чем раньше. В целом по итогам года ожидается рост экспорта сельхозпродукции и продуктов питания из России до 20%. Сальдо торгового баланса останется положительным. Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров в октябре рапортовал: в республике реализуется около 30 инвестиционных проектов совокупным объемом инвестиций 50 млрд руб., в том числе 13 из них на сумму более 16,0 млрд руб. — экспортно ориентированные.

Продолжаются инвестиции в АПК и пищевую промышленность. По данным INFOLine, после 24 февраля по конец октября по всей России анонсировали более 250 инвестпроектов в пищевой сфере. Общий объем инвестиций составит более 520 млрд рулей. Главное, во что вкладывались пищевики и аграрии, — конечно же, импортозамещение. Из примеров — ООО «Рустарк» строит новое производство кукурузного крахмала и мальтодекстрина в Армавире (Краснодарский край). Группа «Черкизово» строит маслоэкстракционный завод в Пензенской области за 8,1 млрд рублей. В Татарстане крупный инвестпроект анонсировал холдинг «АГРОСИЛА», который планирует строительство молочно-товарного комплекса «Сарман» (в Сармановском районе). Есть планы строительства новой фабрики у АО «Эссен Продакшн АГ» (правда, с локацией собственники компании еще не определились). Продолжает модернизацию холдинг «ВАМИН», запустивший в 2022 году обновленное производство сыра и сливочного масла в Арском районе.

Алкогольная промышленность: «Год прошел для отрасли по канонам прорывной бизнес-модели»

Юрий Карякин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Татспиртпром», рассказал нашему изданию, что для его отрасли год стал непростым, но по итогам завершился «в плюсе»:

— 2022 год для нашей отрасли, можно сказать, прошел по канонам прорывной бизнес-модели. Находясь в беспрецедентных условиях, таких как ограничения экспорта, скачки валют, изменения ключевой ставки Центробанка, уход зарубежных брендов, мы не только вышли из зоны турбулентности, но и показали, что алкогольная отрасль оказалась устойчивой и стала одной из немногих, продемонстрировавших рост.

Основным трендом года, по словам Юрия Карякина, было то, что отечественные игроки рынка крепкого алкоголя перестраивали производства и открывали для себя новые направления. Это был связано с тем, что до 40% брендов западных производителей в этом сегменте ушли с российского рынка, и освободившуюся нишу стали заполнять российские предприятия.

Спикер рассказывает, что потребительские предпочтения за год не изменились: в тренде вот уже несколько лет крепкие алкогольные напитки, следом идут ликеро-водочные, винные и пивные напитки. По данным, на которые опирается спикер, самыми популярными крепкими алкогольными напитками остаются водка, коньяк и виски, очень повышается спрос на джин. Также наблюдается рост потребления слабоалкогольных напитков.

Как и всем остальным производителям алкоголя, татарстанскому гиганту, конечно же, пришлось думать над импортозамещением и над вопросами перестройки логистики по тем позициям, которые остались в строке импорта. В первую очередь, это коснулось оборудования: надо понимать, что на АО «Татспиртпром» стоят импортные линии — так, завод «Белый Кремль» и вовсе полностью собран на немецком оборудовании. Юрий Карякин говорит, что пока техобслуживание линий удается проводить своими силами:

— Рынок пищевой промышленности, как и любой другой рынок, зависим от импортного оборудования. Изменение цен в связи с логистикой было ожидаемо, но мы смогли вовремя перестроиться. К примеру, на нашем пивоваренном заводе используется только импортное немецкое оборудование. В большинстве случаев мы решаем вопросы по обслуживанию оборудования своими силами — у нас сильный инженерный состав. Мы нашли новые каналы доставки оборудования и комплектующих. По большому счету совместно с партнерами прорабатывали новые маршруты. Что касается ингредиентов для производства, то на предприятиях пришлось заместить часть позиций по импортируемому сырью. Однако основные импортные позиции пока остались с нами — в том числе европейский хмель на пивоваренном производстве в Чистополе.

Что касается самого АО «Татспиртпром», то в 2022 году производство отметило свой 25-летний юбилей. К концу года рост производства ожидается до 14%, рост продаж продукции — до 12%. Юрий Карякин рассказывает, как предприятие справляется с вызовами:

— По итогам года коллектив компании АО «Татспиртпром» отмечен благодарностью президента Республики Татарстан за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан. В юбилейный год 25-летия нашей компании мы показали устойчивый рост по всем направлениям деятельности. Кратно увеличили инвестиции в стратегически важные направления деятельности: запущено масштабное обновление IT-инфраструктуры, реализуется программа модернизации и роботизации технологических и производственных процессов. В этом году наше производство достигло максимума. Помимо программы расширения наших производственных площадок, мы впервые в своей истории стали выступать заказчиком контрактного производства на сторонних площадках — начали с того, что запустили контрактное производство нашего флагманского бренда в Белоруссии. В июне контрактное производство было запущено в Узбекистане, в планах — Азербайджан, Казахстан, страны Южной Америки. В Казани открылся наш фирменный магазин-музей «100 DAL», а в Шанхае — четвертый фирменный магазин «Татспиртпром».

Однако, несмотря на удачное окончание года для всей алкогольной отрасли России, остаются еще вопросы, которые нужно решить. Спикер отмечает очевидный факт: в текущей ситуации можно найти новые возможности. Причем не для отдельных компаний, а «для всех нас».

— Продолжится борьба за потребителя, компании будут расширять ассортимент. Например, мы планируем запустить полный цикл производства виски, а на пивоваренном заводе начнется производство уникального продукта, аналогов которому в России пока нет. В целом алкогольный рынок ждут глобальные изменения, на 2023 год и мы, и наши коллеги ставим себе амбициозные и большие задачи, — заключает Юрий Карякин.

Хлебопекарная сфера: «Я такого даже в девяностые годы не помню»

Для пекарей год выдался нелегким, особенно первое его полугодие. В первую очередь, на этих предприятиях сказались затруднения с поставками сырья для производства. Булат Кутдусов, генеральный директор казанского ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», признается:

— Первое полугодие было критическим. Началось все с того, что некоторые виды сырья начали пропадать. Определенности в поставках не было не только для нас, хлебопеков, но и, думаю, для всей пищевой отрасли. Я такого даже в девяностые годы не помню, чтобы нам не давали прогнозов [по поставкам сырья] даже на три ближайших дня. Прогноз был только на один ближайший день, и это продолжалось до мая. Это касалось всего сырья, кроме муки. Ряд поставщиков просто по факту ставили нас в известность о сегодняшней цене. Допустим, что-то стоило 10 рублей. А нам говорили: «Сегодня цена — 30, не хотите — не берите». Но чтобы не сорвать производство и выполнить заявку, мы покупали даже по невыгодным для себя ценам. Ведь мы кормим город хлебом — на нас лежит важнейшая функция. Поэтому сбоев нам допускать было нельзя. Первый квартал мы закрыли с убытком почти в 40 миллионов. Во втором полугодии обстановка стабилизировалась, и с июля по декабрь мы выправляли ситуацию. Сейчас предприятие работает стабильно, все проблемы решены, запасы сырья есть на два-три месяца, и к концу декабря мы закрыли убыток первого полугодия. Выровнялись!

Хлебопекарное оборудование сегодня на большинстве крупных предприятий тоже импортное. Однако, как рассказывает наш спикер, в этой части отрасль получила меньший удар, чем в поставках сырья. Например, на БКК 80% оборудования импортное, есть электронные печи и даже роботы. Но предприятие не останавливалось ни разу — как и за все остальные 36 лет работы. Резерв есть по всем видам оборудования и запчастям — на нем и продержались первые, самые тяжелые месяцы после прихода санкций. Сейчас резервы продолжают пополняться — правда, срок поставки комплектующих подрос. Однако все работает, отчасти благодаря параллельному импорту. Были два чешских производителя оборудования, рассказывает Булат Кутдусов, которые на два месяца просто перестали брать трубки. Но к сегодняшнему моменту все нормализовалось.

— А там, где все-таки возникли сложности, частично пришлось перейти на китайское оборудование. Например, это оборудование, которое наносит даты и делает этикетки. Основная проблема была с ним. Пришлось нам, как и многим нашим коллегам, быстро переориентироваться и искать аналоги в Китае. Перешли на них, они оказались хорошего качества, а цены — даже ниже. В один момент начало пропадать и сырье для этикеток — например, самоклеющаяся бумага. Но с мая пошли китайские контейнеры — отрасль перенастроилась на других поставщиков. На сегодняшний момент у нас есть все — и упаковочный, и этикеточный материал, причем по комфортным ценам. Эта история коснулась всех «хлебников».

Импортозамещение по ингредиентам пекарей почти не затронуло — Булат Кутдусов рассказывает, что за границей покупали не более 7% сырья. Это были улучшители вкуса, пищевые красители и прочие технологические добавки. Но все это спокойно удалось найти в России и заменить — так что изменение рецептуры коснулось лишь небольшого ассортимента кондитерских изделий.

«Люди хотят есть вкусный хлеб»

Булат Кутдусов рассказывает, что, даже несмотря на провальное первое полугодие, БКК удалось получить самый большой объем продаж и выручки за последние пять лет. Год закрывается в плюсе: второе полугодие дало рост в 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (обычно рост составлял максимум 10%). Локомотивом роста для БКК (как и для многих других пекарей) стали продукты, соответствующие тренду на здоровый образ жизни. В сети были запущены несколько видов хлеба на заквасках (предприятие готовило этот запуск два года: ставило новую линию, отрабатывало технологию и продукты), они-то и дали очевидный прирост. Булат Кутдусов уверен, что даже кризисная ситуация не остановила тренд на здоровое питание, и пекари должны ему соответствовать:

— Этот тренд продолжается. Мы — индустриальный производитель, и наше отличие от пекарни, которая тоже может выпекать зерновой бездрожжевой хлеб, заключается в том, что у нас есть возможность устанавливать на него более низкую розничную цену. Допустим, в маленьких пекарнях такой хлеб будет стоить 100 рублей, а наша задача — сделать такой же по качеству, но по 50 рублей. Конечно, и пекарни сбрасывать со счетов нельзя, все-таки они сейчас в нашей отрасли занимают 20% рынка хлебного. Но нам нужно работать на более широкие круги населения. Почему у нас в этом году такой большой прирост? Потому что мы поучаствовали в этом тренде и завели его в индустриальное поле. Люди однозначно хотят есть вкусный хлеб. Они обращают внимание на состав, на то, что указано на этикетке. Мы идем в эту сторону, наша задача — избежать при этом удорожания.

Известно, что во время резкого падения покупательной способности населения люди начинают отказывать себе в удовольствии — меньше покупают сладостей. Наш спикер из БКК говорит: в этом году руководство предприятия размышляло о том, чтобы закрыть кондитерский цех. Однако в итоге сохранили его — правда, на 40% оптимизировали ассортимент. А вот объемы сохранились: люди продолжают покупать сладости. Правда, была просадка в марте, апреле и мае, но к июлю вышли на прежние объемы. Никакой речи о сокращении цеха не идет: к полусотне человек, которые здесь работали раньше, сейчас добрали еще десятерых.

— Мы делаем много чак-чака, тонну-полторы в день, — рассказывает Булат Кутдусов. — И все это съедается. У нас вообще нет переходящих остатков и больших складов. Сейчас мы производим 65—66 тонн продукции в сутки, и практически вся она расходится. Переходящий остаток по всей продукции составляет не больше 500 килограммов. Все фреш — сделали и отгрузили.

«В других регионах такого нет, и Татарстану все тихонько завидуют»

В 2023 году хлебопекарная отрасль, по словам нашего спикера, готовится к увеличению объемов — заявки растут, все же хлеб и хлебобулочные изделия относятся к базовой продукции. На БКК готовят оборудование и планируют рост в районе 10-15%. Так что в будущее смотрят с оптимизмом.

Хлебопекарная отрасль продолжает модернизироваться: осваивает электронные каналы продаж, переходит на электронные системы контроля производства, информатизирует и цифровизует процессы. А еще продолжает закупать и обновлять хлебопекарное оборудование — значит, собирается расти дальше. Булат Кутдусов, входящий в правление Российского союза пекарей, видит: отрасль хоть и находится в непростой ситуации, но не стагнирует. При этом Татарстан в общем объеме выглядит лучше, чем остальные:

— Потому что очень хорошо нас поддерживают власти. У нас отлично налажена работа с Министерством сельского хозяйства и продовольствия. В других регионах такого взаимодействия нет, и нам тихонько все завидуют. У нас для этого есть три программы. Во-первых, когда в марте была сложная обстановка, по поручению президента республики Минсельхоз нам зафиксировал цены на муку и объемы — и до лета у нас были гарантированные поставки муки. Нам это поставлялось без сбоев по объемам и по цене. Это была очень сильная поддержка, которая помогла стабилизации обстановки. Во-вторых, есть программа поддержки лизинга для предприятий, которые закупали производственное оборудование российского производства. Власти компенсировали 30% от его стоимости. Третья программа — поддержка от Минсельхозпрода по производству социального хлеба. Нам компенсировали в районе 2 рублей на каждый килограмм такого хлеба, чтобы сдержать цены для населения. Считаю, что три этих механизма помогли сохранить отрасль без потерь.

Кондитерская отрасль: «Люди частью перешли к более дешевой продукции»

Сложным первое полугодие выдалось и у представителей кондитерского производства. Одно из крупных татарстанских пищевых производств, кондитерская фабрика «ЭССЕН», пережила эти проблемы во всех красочных подробностях. Как рассказал в интервью «Реальному времени» генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев, прогнозы экономистов были пессимистичными, причем все называли разные цифры. Обстановка начала выравниваться только во втором квартале, а упущенное удалось наверстать только в третьем. В результате кондитерская фабрика завершает год в плюсе, однако пришлось понервничать. Причин тому было несколько. Леонид Барышев рассказывает:

— Сначала резко вырос курс валют, и нам оказались недоступны многие импортные ингредиенты — и с точки зрения оплат, и с точки зрения логистики. Мы вообще не понимали, хватит ли какао-порошка, жиров, которые мы обычно привозили из Европы. На остатках этого сырья мы планировали производство. Из-за отсутствия прогнозов о наличии ингредиентов мы отказались давать скидки в апреле и в мае. В итоге пришлось передоговариваться с сетями о том, чтобы нас не штрафовали за сбои в поставках продукции. В полном объеме мы возобновили отгрузки только с 20 мая, очень много времени потратили на то, чтобы вернуться к объемам, которые были до 24 февраля, — и по матрице, и по отгрузкам.

Соответственно, ввод новых кондитерских изделий на полку сильно затруднился: торговые сети заняты были в основном тем, чтобы удержать цену на полке (а вслед за ней — и своего потребителя).

Сразу же возникли проблемы с сахаром: поскольку правительство Татарстана зарезервировало сахар с Заинского комбината под школьное питание и на социальные объекты, то кондитерское производство «ЭССЕН» столкнулось с обрывом поставок, и пришлось искать других поставщиков (по резко взлетевшей цене). Поставки сахара стабилизировались только летом, и предприятие вновь вернулось в режим плановой работы. Были проблемы с крахмалом — в России не производятся крахмалы требуемого уровня, они есть только у двух компаний в мире. Пришлось искать новые пути их ввоза в Россию. Кое-какие ингредиенты все же пришлось заменить на китайские и турецкие аналоги. Что касается импортных поставок, Леонид Барышев рассказывает:

— Были проблемы с платежами. Они элементарно не проходили, было очень сложно договариваться. Никто не знал, что будет через неделю, через две. Пакеты санкций сыпались как снег на голову, какие-то банки отказывались проводить платежи, какие-то банки-корреспонденты возвращали деньги. Потом французы повели себя не очень хорошо, отказали нам полностью в отгрузках. Немцы где-то месяц думали, отгружать нам сырье или нет. В результате половина поставщиков продолжила с нами работать, но частью нам пришлось переориентироваться на Китай, Турцию… Еще одна проблема была в том, что все импортное сырье у нас было с отсрочкой платежа. Долг перед поставщиками из-за курса евро в какой-то момент все рос и рос, и в какой-то момент мы просто не понимали, когда он остановится.

По всей группе АО «Эссен Продакшн АГ» выручка в апреле упала на 50% (это касается и соусного, и кондитерского производств).

Еще одним следствием ситуации стало снижение спроса на дорогую кондитерскую продукцию — сложные шоколадные конфеты. Обстановка среди потребителей была нервная, средний чек в магазинах упал. Леонид Барышев рассказывает, что люди частично перешли к более дешевой мучнистой продукции. Но кондитерская продукция — это все-таки про эмоции. Люди продолжают покупать конфеты, а фабрика продолжает придумывать новые их рецепты.

«Мы пока не обнаружили в России достаточного уровня импортозамещения»

Сложнейшее оборудование, которое стоит на фабрике «ЭССЕН» и на соусном производстве ТМ «Махеевъ», постоянно модернизируется. В новые линии вкладываются огромные деньги. Леонид Барышев рассказывает, что у коллег-кондитеров были в 2022 году проблемы, когда вся новая линия была уже собрана, но последняя деталь попала в санкционный список, и это на неопределенный срок останавливало весь проект. Что касается челнинской фабрики, здесь повезло: основные запуски новых сложных кондитерских линий завершились в феврале.

Сейчас поставки деталей налажены, но срок поставки любых запчастей начинается теперь от трех месяцев. Интересно, что АО «Эссен Продакшн АГ» не отказывается от планов по закупке европейского оборудования: прямо сейчас идут переговоры о закупке трех соусных линий в Испании. Идут переговоры по кондитерскому производству: частично приходится переключаться на турецких и китайских партнеров, но продолжают работать и с немцами. А вот что касается импортозамещения, здесь Барышев безапелляционно говорит:

— К сожалению, мы пока не обнаружили в России достаточного уровня импортозамещения. Пока у нас не производится пищевое кондитерское оборудование, и вряд ли в ближайшее время появится. Потому что это, мне кажется, за два-три года невозможно создать. По упаковочному оборудованию какие-то есть элементы, основанные на китайских решениях, а вот по пищевому мы пока не видим сдвигов.

Отдельно Барышев говорит о мерах господдержки, которые помогли удержаться на плаву российскому пищепрому. Во-первых, это государство помогло договориться с федеральными сетями и исключить из договоров многомиллионные штрафы на недопоставку продукции. Во-вторых, льготное кредитование, запущенное для системообразуюших предприятий, помогло удержать производство. Кроме того, АО «Эссен Продакшн АГ» участвует в госпрограмме поддержки экспорта, перестроив систему работы с банками, чтобы иметь возможность проводить платежи за границу. Предприятие рассматривает схемы поддержки инвестиций. Леонид Барышев отмечает:

— Думаю, сегодня любая мера поддержки будет полезна. Любая лишняя копейка дает облегчение. К концу года будут подведены результаты, что из них работает, а что нет. Но мы надеемся, что не будут сокращены меры поддержки по экспорту — программа, когда предприятию компенсируется часть стоимости перевозок. При сегодняшней измененной логистике это тоже серьезная поддержка. Посмотрим, как это будет работать. Сегодня логистика — самая больная тема для бизнеса. Потому что все прогнозы по стоимости доставки, которые мы делали, изменились. Думаем, компенсация по логистике будет серьезной поддержкой для экспортеров.

