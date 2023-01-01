За игру в карты, шахматы, шашки, на скрипке, курение табака — наказывать

Правила для учащихся медресе «Мухаммадия» 1913 года

В новой части сборника «Медресе «Мухаммадия»: история и современность» можно почитать, какие распорядки царили в главном казанском медресе в начале XX века — от запрета на игры в шашки и посещение кино до формы одежды шакирдов. Перевел их с татарского на русский член Казанского временного комитета по делам печати, цензор А.И. Емельянов.

Правила для учащихся медресе «Мухаммадия» г. Казани

4 ноября 1913 г.

Условия, необходимые для поступления в Мухаммадиевское медресе.

1) Для поступления в Мухаммадиевское медресе требуется, чтобы поступающий не был болен заразными и возбуждающими отвращение болезнями, имел паспорт и позволение от своих воспитателей, письменное удостоверение о своем благонравии из того места, где он прежде обучался, и, сверх сего, сделал полностью взнос при поступлении и был в состоянии безбедственно прожить в течение зимы.

2) С каждого шакирда (учащегося) берется 10 рублей взносу при поступлении и 3 р. залогу. Шакирдам, не причинившим вреда школьным вещам, залог возвращается летом.

3) Шакирды, желающие поступить в медресе, взнос при поступлении и залог должны представлять вместе с прошением правлению медресе.

4) Взнос при поступлении, сделанный шакирдами, принятыми в медресе и начавшими обучаться здесь, ни в каком случае не возвращается им обратно, исключая поступление в солдаты.

5) Шакирды, родители которых живут не в Казани, в качестве приходящих с квартир слушателей не принимаются.

6) Шакирды, как новички, так и старые, замеченные в злонравии и испорченности, ни в каком случае не принимаются.

7) Вновь поступающие из других медресе в желательный для них класс принимаются по экзамену.

8) Не принимаются: в приготовительный класс начального отделения моложе 7 и старше 10 лет; в первый класс второго отделения — моложе 12 и 15. В высших классах также применяются эти правила.

9) В приготовительный класс начального отделения принимаются совершенно неграмотные дети. Чтобы поступить в первый класс второго отделения, нужно быть в состоянии сдать экзамен по предметам, пройденным в 4-м классе начального отделения, т.е. нужно уметь читать Коран согласно требованиям таджвида, читать и понимать всякую тюркскую книгу, писать всякое тюркское слово, знать четыре действия арифметики, введение в географию и историю ислама, разбирать русские буквы. Для поступления в высшие классы необходимо сдать экзамен по программе курсов низших классов.

Из архива Лилии Габдрафиковой

Правила, обязательные для шакирдов, принятых в медресе



1) Принятые в медресе шакирды с начала обучения до каникул обязаны прилежно заниматься всеми науками без исключения, указанными в расписаниях, и в конце года сдавать по каждой из них экзамен. Шакирд, отставший от курса без уважительных причин, постановлением учительского персонала исключается из медресе.

2) Шакирды, оказавшие непослушание членам правления медресе, допустившие поступки, несогласные с правилами медресе, проявившие леность к наукам, замеченные в делах, противных шариату, порядкам медресе, как, например, игре в карты, шахматы, шашки, в игре на скрипке, курении табаку; позволившие себе неприличные выходки вроде свиста, хлопанья в ладоши, диких криков, пения, брани и драки, подлежат заслуженному наказанию.

3) Форма одежды шакирдов определяется и утверждается правлением. (Верхняя одежда — черное или темного цвета пальто, маленькая черная шапочка, на ичигах или другой обуви — резиновые галоши. В холодные дни позволяется носить башлык. Нижняя одежда — казакин (длинный полукафтан на подкладке, с длинными рукавами, — прим. ред.) или джуббя (теплая шерстяная одежда типа кафтана на подкладке, подбитая ватой, — прим. ред.). Запрещается носить шляпу, высокую шапку и короткую одежду, как непринятую в народе.

4) Шакирдам, принятым в интернат, помощник управителя показывает кровать, шкаф для одежды и сундук. Со всеми выданными вещами шакирды должны обращаться осторожно и при отъезде из медресе должны сдавать их помощнику управителя или его заместителю. Если обнаружится порча, то, кто бы ни был виновником, деньги взыскиваются с того, за кем испорченная вещь значится.

5) Запрещается пить чай и употреблять пищу в неположенное для этого время.

6) Строго запрещается вносить в помещение медресе и хранить при себе прокламации и недозволенные книги.

7) Важным проступком считается плевать в неуказанные для этого места, сморкаться, лить воду, ставить обувь и кумганы там, где это не полагается, вообще нарушать чистоту медресе.

8) Шакирды обязаны вечером ложиться в 10 ч. и утром вставать в 6 ч.

9) По звонку на уроки шакирды идут в свои классные комнаты и с благопристойностью ожидают прихода учителей. При входе последних встают и приветствуют. Если же учителя замедлят или совсем не придут, то шакирды, не выходя из классов, припоминают и повторяют свои уроки.

10) Пятикратную молитву с фарзами и ваджибами ее с должным благолепием шакирды совершают в молитвенной комнате в помещении медресе. Но для пятничной молитвы необходимо являться в соборную мечеть. В случае неоднократных опущений пятничной молитвы, шакирды исключаются из медресе.

11) В занятные дни по окончании уроков шакирды могут отлучаться в город до вечернего азана по своим делам или в такие места, вход в которые не запрещен правлением. (В дни отдыха по случаю пятницы или другого праздника позволение на отлучку дается с самого утра до вечернего азана). Отлучка во всякое другое время без письменного разрешения на то от учителей или надзирателей запрещается.

12) Шакирды, отлучаясь из медресе в дозволенное время, должны возвратиться к вечернему азану. Неоднократное опоздание к означенному сроку считается нарушением порядков медресе.

13) Уволенные на праздничные каникулы к себе домой, в случае возвращения с запозданием на одну неделю от законного срока без уважительных причин, а также подвергаемые воинскому осмотру, в случае неявки более недели после окончания дел по осмотру, — в медресе не принимаются.

14) Шакирды Мухаммадиевой медресе, как в каникулярные дни, так и в учебные, не могут посещать театров, кинематографов и литературных вечеров. Но посещение татарских лекций, признанных полезными, с особого на то позволения разрешается.

15) Шакирды, замеченные в порче, с намерением или по ошибке, вещей, принадлежащих медресе, обязаны уплатить стоимость попорченной вещи; в случае же намеренной порчи вместе с тем подлежат также и наказанию.

16) Для шакирдов, проживающих вне медресе, неприличным считается при возвращении домой стоять на улице толпами, кричать дорогой и драться.

НА РТ, ф.1, оп.4, д.5482, лл.200 — 203. Подлинник.

Материалы взяты из сборника «Медресе «Мухаммадия»: история и современность»