Вячеслав Пимурзин: «Коммерческая недвижимость в Казани не исчерпала возможностей роста в цене»

Эксперт рынка — о перспективах и различиях инвестирования в офисы и жилье в татарстанской столице

Куда сегодня в Казани выгоднее вложиться: первичный или вторичный рынок жилья, в квартиры или офисы. У какого сегмента недвижимости уже исчерпаны возможности роста в цене, а какой позволит не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Эти вопросы сегодня волнуют многих потенциальных инвесторов. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рынка коммерческой недвижимости, глава «Доступного офисного фонда» Вячеслав Пимурзин рассуждает о том, чем различается процесс и перспективы инвестирования в жилую и коммерческую недвижимость в 2023 году.

Различие №1: причуды ценообразования

Коммерческая недвижимость, так же, как и жилая, делится на первичную и вторичную. Есть существенное различие в ценообразовании между этими двумя классами активов. Жилая «вторичка» в среднем по городу стоит одинаково и от новостройки в цене может отличаться максимум на 5-6%. Сильный дисконт можно получить разве что на «убитую» квартиру, вложить в которую нужно больше, чем стоят ее квадратные метры.

А вот коммерческая «вторичка» мало того, что резко различается по стоимости между собой, так еще и может оказаться дешевле «первички» в полтора раза. Конечно, небольшой магазинчик на первой линии туристической улицы будет даже дороже, чем офис в новом жилом комплексе спального района. Но такие терминальные варианты мы не рассматриваем. Однако всегда рекомендуем потенциальным инвесторам присмотреться к недорогим офисам во вторичном фонде: на них можно и нужно зарабатывать.

Фото: realnoevremya.ru

Различие №2: коммерческая недвижимость дешевле в покупке, зато дороже в аренде

Вторичную коммерческую недвижимость в Казани на первых этажах сегодня продают по 85—100 тысяч рублей за квадратный метр. Квартира этажом выше стоит 150—160 тысяч за «квадрат». Поэтому, если у клиента есть условные 5 млн рублей и он адепт инвестиций в жилье, в Казани ему сегодня «светит» разве только небольшая однокомнатная квартира. Актив ликвидный, «однушки» отлично продаются. Но к концу 2023 года рост цен на жилье, подхлестнутый льготной ипотекой, исчерпал свои резервы — все больше и больше экспертов говорят, что выше поднимать цены уже некуда, потому что поток покупателей останавливается. Поэтому такую покупку сложно рассматривать как инвестицию — просто как защиту денег от инфляции. Впрочем, ее можно сдать примерно за 20 тысяч рублей в месяц.

Рассмотрим расклады по коммерческой недвижимости. На 5 млн можно купить офис площадью примерно в 50 «квадратов». Сдать такую недвижимость в аренду можно за 700 рублей/квадрат. 35 000 в месяц — это существенно больше, чем 20 000 за «однушку».

Есть и еще один нюанс: коммерческая недвижимость в 2022 году не исчерпала возможностей роста в цене. Она по-прежнему стоит в полтора, а то и в два раза дешевле жилой — и с учетом серьезного дефицита качественных коммерческих площадей в миллионниках (например, в Казани) есть все шансы на ее удорожание. Поэтому, вкладываясь в коммерческую недвижимость (особенно во вторичную), инвестор сегодня может рассчитывать и на арендный бизнес, и на потенциал роста в цене.

Фото: realnoevremya.ru

Различие №3: разница в капитальных вложениях

Чтобы подготовить к сдаче жилье, его нужно привести в жилое состояние. Сделать ремонт, купить мебель, обязательно поставить бытовую технику: стиральную машинку, телевизор, микроволновую печь, плиту для готовки — это минимальный набор. Причем со временем все это будет требовать амортизации, а жильцы не имеют особенной привычки беречь съемные квартиры. Все это требует немалых вложений. Я, например, знаю бизнесменов, которые годами не приступают к капитальному ремонту в своих собственных квартирах, потому что им жалко изымать из оборота пару миллионов разом.

Чтобы подготовить к сдаче офис, вы должны сделать там спокойный, аккуратный ремонт и развести электричество. Мебель, техника, вывеска — все это забота арендатора. А порой бывает даже так, что арендатор сам делает ремонт в своем офисе «под себя». Таким образом, он повышает ликвидность вашей собственности, а не понижает ее, как в случае с арендаторами квартиры.

Фото: realnoevremya.ru

Первая половина 2023 — отличное время для покупки коммерческой недвижимости

Инвестирование частных лиц в офисную недвижимость — на сегодняшний момент не самая популярная стратегия. Россияне всегда стремились вкладываться в квадратные метры, и они выбирают наиболее понятную им инвестицию: «спрятать» деньги от инфляции, покупая квартиры. Это традиционно и это никогда не подводит: действительно, еще не было года, когда квартиры в Казани не подорожали бы хоть на 2%. Но если разложить перспективы с точки зрения бизнеса, окупаемости, перспективности инвестирования, то многие частные инвесторы упускают более интересные возможности в части коммерческой недвижимости.

Я уверен, через год-два офиса по 100 тысяч рублей за «квадрат» в Казани купить будет уже нельзя. Очень уж велик потенциал роста в этом сегменте. Поэтому первая половина 2023 года, по моему мнению, будет отличным временем вложиться в офисную недвижимость. Это инвестиция, которая покажет себя сразу же, даст устойчивый поток дохода и будет дорожать с каждым годом. А вложений потребует куда меньших, чем жилье.

Вячеслав Пимурзин