Шесть причин вести бизнес в провинции…
… и пять подводных камней предпринимательства в малых городах
Ильнар Сираев, бизнес-омбудсмен в Нижнекамском муниципальном районе, в авторской колонке для «Реального времени» обсуждает аспекты предпринимательской деятельности в нестоличных городах. В чем преимущества ведения дел не в столице, в какие ниши здесь выгодно заходить и в чем могут заключаться неприятные моменты, по сравнению с большим городом?
Шесть главных преимуществ ведения бизнеса в нестоличных городах
Предпринимательская деятельность в малых городах имеет специфические особенности. Среди своих клиентов и учеников я часто вижу желание развиваться сразу же в столице, но всегда советую им начинать работать с небольших населенных пунктов. Особенно если сами они живут здесь. Тому есть несколько причин.
Во-первых, в малых городах ниже конкуренция, практически по всем нишам. Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения развития бизнес-среды в целом, и я как бизнес-омбудсмен не могу этого не понимать. Ведь конкуренция несет развитие и улучшение качества продукта. Но если брать отдельно взятого начинающего бизнесмена, то низкое конкурентное давление позволяет ему развиваться быстрее и с меньшими потерями.
Во-вторых, в малых городах фонд оплаты труда меньше, чем в больших, а это автоматически ведет за собой рост маржинальности вашего бизнеса. Особенно это выгодно, если вы продаете товары или услуги на всю страну, не привязываясь конкретно к своему населенному пункту. Работать на межрегиональном уровне — не так сложно, если ваш город находится близко к федеральной трассы, на пересечении логистических коммуникаций. Приведу пример с производством спецодежды: если вы собираетесь шить халаты для врачей и продавать их в столичные клиники, то лучше открывать пошивочный цех в небольшом городе. Там зарплатные ожидания сотрудников будут меньше. Аналогичная история — в других нишах.
В-третьих, в малом городе можно получить налоговые льготы и преференции, а еще повышенное внимание администрации. Администрация малых городов, как правило, способствует развитию малого бизнеса, поскольку заинтересована в развитии предпринимательской активности на вверенной ей территории. И я знаю множество таких примеров.
В-четвертых, в небольшом населенном пункте легче и дешевле, чем в столице региона, снимать производственное здание или участок.
В-пятых, здесь есть значительные возможности развиваться в личностном росте и делать эффективные шаги в практическом обучении предпринимательству. К примеру, юридические аспекты предпринимательства одинаковы по всей России, но в небольшом городе познать их на практике и научиться с ними работать — гораздо проще, чем в миллионнике.
В-шестых, в малом городе гораздо проще организовать маркетинговую стратегию. Чтобы оповестить о своем бизнесе жителей столицы, нужно потратить много денег и ресурсов. В том же Нижнекамске или, к примеру, в Агрызе быстрее и дешевле организовать сарафанное радио через нескольких лидеров мнений.
Ниша услуг всегда будет в тренде
Что касается ниши, в которой хорошо работать в малых городах и поселках, — я уверен, что безошибочным выбором будет сфера услуг. Эта ниша всегда будет в тренде. Чем хороши (с точки зрения предпринимателя) маленькие города, так это тем, что здесь сервис, как правило, отстает от столицы страны лет на 10, а от столицы региона — минимум на 5 лет. Здесь можно постоянно усовершенствоваться, и даже небольшие изменения сразу дадут вам разительное отличие от конкурентов. А в крупном городе нужно придумать что-то совершенно экстраординарное, чтобы хотя бы немного выделиться из десятков и сотен бизнесов в своей нише. При этом улучшение качества сервиса не всегда предполагает большие денежные вложения. Например, ввести правило для обслуживающего персонала встречать клиентов улыбкой — это ничего не стоит, а эффект дает разительный.
Взять наш Нижнекамск: здесь ниша услуг отстает от Москвы лет на 10, а от Казани минимум лет на 5. Это можно и нужно использовать, здесь кроется большой потенциал! Я говорю об услугах во всех сферах — от шиномонтажа до организации свадеб, от стрижки до медицины. К примеру, в Нижнекамске есть только одна клиника, которая предоставляет услугу забора анализов на дому. А для Москвы отсутствие такой услуги уже кажется нонсенсом для большинства частных клиник.
Я бы предложил обратить особенное внимание на сферу экотуризма: сельские предприниматели могут найти в ней золотую жилу. В этой нише пока еще не очень много денег, но я уверен, это тренд ближайших лет. С учетом того, как укрепился внутренний туризм за последние годы и какое внимание уделяет ему государство, он должен «выстрелить» совсем скоро.
А в чем подвох?
Но не все так просто и радужно в этом вопросе. Есть в предпринимательстве в малых городах и подводные камни, и об этих отличиях от столицы я не могу не упомянуть.
Во-первых, про ваши огрехи очень быстро узнает весь пул потенциальных клиентов. Две-три ошибки — и можно закрываться. Тут у тебя меньше права на ошибку, чем если бы ты работал в крупном городе. В столице ротация клиентов не в пример больше, и через несколько недель ты сможешь отработать негатив. В маленьком городе тебя не простят.
Во-вторых, в малом городе трафик клиентов небольшой. А значит, открывать бизнес, рассчитанный на большую проходимость, здесь нерентабельно и невыгодно. За полгода через вас пройдет весь город. Например, колесо обозрения в нетуристическом населенном пункте — сомнительная идея. Открывать аквапарк в небольшом городе — это убийство собственного бизнеса, потому что у вас не хватит посетителей, чтобы окупить свои затраты в дальнейшем.
В-третьих, минусы могут крыться в логистике. Не все малые города удобно расположены с этой точки зрения — какие-то стоят в отдалении от федеральных трасс. И в этом случае доставка товара или сырья будет обходиться довольно дорого. К примеру, если для того, чтобы привезти вам товар, надо будет съехать с трассы лишние сорок километров, то такая доставка обойдется для вашего бизнеса куда дороже, чем если бы город стоял прямо на федеральной магистрали. Все эти моменты тоже надо просчитывать.
В-четвертых, маленький город не даст тебе разгуляться в плане ассортимента, как правило, здесь запросы граждан достаточно умеренные.
В-пятых, здесь будет серьезно ограничено и ценообразование. Конечно, город городу рознь: например, жители Нижнекамска в среднем имеют более высокий уровень жизни, чем даже казанцы. Но если взять, к примеру, тот же Агрыз — за полторы тысячи там никто стричься не будет. А для казанского барбершопа это, в общем-то, не самая высокая цена.
В последнее время вложения в малый бизнес — возьмем, например, кафе быстрого питания — это примерно одни и те же деньги. Столы, стулья, оборудование для приготовления той же шаурмы — все это стоит одинаково во всех городах. А вот проходимость будет меньше в малом городе, чем в Казани. И цену придется адаптировать под доходы местных жителей, а не ориентироваться на столичных коллег. Поэтому прибыль может быть в столице раз в 10 больше, пусть даже вы вложите в бизнес примерно те же деньги, что и ваш столичный коллега. Так что трафик — это ключевое ограничение развития бизнеса в малых городах.
Как же выходить на большие объемы? Я вижу два «рецепта». Первый — открывать сети. К примеру, я это вижу на своих пекарнях. Чтобы выйти на объемы прибыли, которые меня устраивают, мне потребовалось открыть сеть из десяти пекарен. А в Москве, чтобы заработать те же деньги, хватило бы двух.
Второй путь — диверсифицировать свой бизнес в малом городе, стать так называемым «серийным» предпринимателем. У каждого бизнеса есть свой предел насыщения, норма трафика. К примеру, когда у меня развилась сеть пекарен, я пошел в других направлениях: открыл фитнес-клуб и несколько магазинов.
Резюмирую все вышесказанное: не нужно обязательно стремиться открывать дело в столице. Если у вас немного опыта, есть смысл начать с малых городов. А потом, наработав нужные навыки и хороший капитал, вы сможете вести бизнес хоть в Казани, хоть в Москве, хоть в Дубае!
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