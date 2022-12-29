Шесть причин вести бизнес в провинции…

… и пять подводных камней предпринимательства в малых городах

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Ильнар Сираев, бизнес-омбудсмен в Нижнекамском муниципальном районе, в авторской колонке для «Реального времени» обсуждает аспекты предпринимательской деятельности в нестоличных городах. В чем преимущества ведения дел не в столице, в какие ниши здесь выгодно заходить и в чем могут заключаться неприятные моменты, по сравнению с большим городом?

Шесть главных преимуществ ведения бизнеса в нестоличных городах

Предпринимательская деятельность в малых городах имеет специфические особенности. Среди своих клиентов и учеников я часто вижу желание развиваться сразу же в столице, но всегда советую им начинать работать с небольших населенных пунктов. Особенно если сами они живут здесь. Тому есть несколько причин.

Во-первых, в малых городах ниже конкуренция, практически по всем нишам. Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения развития бизнес-среды в целом, и я как бизнес-омбудсмен не могу этого не понимать. Ведь конкуренция несет развитие и улучшение качества продукта. Но если брать отдельно взятого начинающего бизнесмена, то низкое конкурентное давление позволяет ему развиваться быстрее и с меньшими потерями.

Во-вторых, в малых городах фонд оплаты труда меньше, чем в больших, а это автоматически ведет за собой рост маржинальности вашего бизнеса. Особенно это выгодно, если вы продаете товары или услуги на всю страну, не привязываясь конкретно к своему населенному пункту. Работать на межрегиональном уровне — не так сложно, если ваш город находится близко к федеральной трассы, на пересечении логистических коммуникаций. Приведу пример с производством спецодежды: если вы собираетесь шить халаты для врачей и продавать их в столичные клиники, то лучше открывать пошивочный цех в небольшом городе. Там зарплатные ожидания сотрудников будут меньше. Аналогичная история — в других нишах.

Если вы собираетесь шить халаты для врачей и продавать их в столичные клиники, то лучше открывать пошивочный цех в небольшом городе. Фото: Максим Платонов

В-третьих, в малом городе можно получить налоговые льготы и преференции, а еще повышенное внимание администрации. Администрация малых городов, как правило, способствует развитию малого бизнеса, поскольку заинтересована в развитии предпринимательской активности на вверенной ей территории. И я знаю множество таких примеров.

В-четвертых, в небольшом населенном пункте легче и дешевле, чем в столице региона, снимать производственное здание или участок.

В-пятых, здесь есть значительные возможности развиваться в личностном росте и делать эффективные шаги в практическом обучении предпринимательству. К примеру, юридические аспекты предпринимательства одинаковы по всей России, но в небольшом городе познать их на практике и научиться с ними работать — гораздо проще, чем в миллионнике.

В-шестых, в малом городе гораздо проще организовать маркетинговую стратегию. Чтобы оповестить о своем бизнесе жителей столицы, нужно потратить много денег и ресурсов. В том же Нижнекамске или, к примеру, в Агрызе быстрее и дешевле организовать сарафанное радио через нескольких лидеров мнений.

Чем хороши (с точки зрения предпринимателя) маленькие города, так это тем, что здесь сервис, как правило, отстает от столицы страны лет на 10. Фото: Илья Репин

Ниша услуг всегда будет в тренде

Что касается ниши, в которой хорошо работать в малых городах и поселках, — я уверен, что безошибочным выбором будет сфера услуг. Эта ниша всегда будет в тренде. Чем хороши (с точки зрения предпринимателя) маленькие города, так это тем, что здесь сервис, как правило, отстает от столицы страны лет на 10, а от столицы региона — минимум на 5 лет. Здесь можно постоянно усовершенствоваться, и даже небольшие изменения сразу дадут вам разительное отличие от конкурентов. А в крупном городе нужно придумать что-то совершенно экстраординарное, чтобы хотя бы немного выделиться из десятков и сотен бизнесов в своей нише. При этом улучшение качества сервиса не всегда предполагает большие денежные вложения. Например, ввести правило для обслуживающего персонала встречать клиентов улыбкой — это ничего не стоит, а эффект дает разительный.

Взять наш Нижнекамск: здесь ниша услуг отстает от Москвы лет на 10, а от Казани минимум лет на 5. Это можно и нужно использовать, здесь кроется большой потенциал! Я говорю об услугах во всех сферах — от шиномонтажа до организации свадеб, от стрижки до медицины. К примеру, в Нижнекамске есть только одна клиника, которая предоставляет услугу забора анализов на дому. А для Москвы отсутствие такой услуги уже кажется нонсенсом для большинства частных клиник.

Я бы предложил обратить особенное внимание на сферу экотуризма: сельские предприниматели могут найти в ней золотую жилу. В этой нише пока еще не очень много денег, но я уверен, это тренд ближайших лет. С учетом того, как укрепился внутренний туризм за последние годы и какое внимание уделяет ему государство, он должен «выстрелить» совсем скоро.

В сфере экотуризма сельские предприниматели могут найти золотую жилу. Фото: Максим Платонов

А в чем подвох?

Но не все так просто и радужно в этом вопросе. Есть в предпринимательстве в малых городах и подводные камни, и об этих отличиях от столицы я не могу не упомянуть.

Во-первых, про ваши огрехи очень быстро узнает весь пул потенциальных клиентов. Две-три ошибки — и можно закрываться. Тут у тебя меньше права на ошибку, чем если бы ты работал в крупном городе. В столице ротация клиентов не в пример больше, и через несколько недель ты сможешь отработать негатив. В маленьком городе тебя не простят.

Во-вторых, в малом городе трафик клиентов небольшой. А значит, открывать бизнес, рассчитанный на большую проходимость, здесь нерентабельно и невыгодно. За полгода через вас пройдет весь город. Например, колесо обозрения в нетуристическом населенном пункте — сомнительная идея. Открывать аквапарк в небольшом городе — это убийство собственного бизнеса, потому что у вас не хватит посетителей, чтобы окупить свои затраты в дальнейшем.

В-третьих, минусы могут крыться в логистике. Не все малые города удобно расположены с этой точки зрения — какие-то стоят в отдалении от федеральных трасс. И в этом случае доставка товара или сырья будет обходиться довольно дорого. К примеру, если для того, чтобы привезти вам товар, надо будет съехать с трассы лишние сорок километров, то такая доставка обойдется для вашего бизнеса куда дороже, чем если бы город стоял прямо на федеральной магистрали. Все эти моменты тоже надо просчитывать.

В-четвертых, маленький город не даст тебе разгуляться в плане ассортимента, как правило, здесь запросы граждан достаточно умеренные.

Колесо обозрения в нетуристическом населенном пункте — сомнительная идея. Фото: Максим Платонов

В-пятых, здесь будет серьезно ограничено и ценообразование. Конечно, город городу рознь: например, жители Нижнекамска в среднем имеют более высокий уровень жизни, чем даже казанцы. Но если взять, к примеру, тот же Агрыз — за полторы тысячи там никто стричься не будет. А для казанского барбершопа это, в общем-то, не самая высокая цена.

В последнее время вложения в малый бизнес — возьмем, например, кафе быстрого питания — это примерно одни и те же деньги. Столы, стулья, оборудование для приготовления той же шаурмы — все это стоит одинаково во всех городах. А вот проходимость будет меньше в малом городе, чем в Казани. И цену придется адаптировать под доходы местных жителей, а не ориентироваться на столичных коллег. Поэтому прибыль может быть в столице раз в 10 больше, пусть даже вы вложите в бизнес примерно те же деньги, что и ваш столичный коллега. Так что трафик — это ключевое ограничение развития бизнеса в малых городах.

Как же выходить на большие объемы? Я вижу два «рецепта». Первый — открывать сети. К примеру, я это вижу на своих пекарнях. Чтобы выйти на объемы прибыли, которые меня устраивают, мне потребовалось открыть сеть из десяти пекарен. А в Москве, чтобы заработать те же деньги, хватило бы двух.

Второй путь — диверсифицировать свой бизнес в малом городе, стать так называемым «серийным» предпринимателем. У каждого бизнеса есть свой предел насыщения, норма трафика. К примеру, когда у меня развилась сеть пекарен, я пошел в других направлениях: открыл фитнес-клуб и несколько магазинов.

Резюмирую все вышесказанное: не нужно обязательно стремиться открывать дело в столице. Если у вас немного опыта, есть смысл начать с малых городов. А потом, наработав нужные навыки и хороший капитал, вы сможете вести бизнес хоть в Казани, хоть в Москве, хоть в Дубае!