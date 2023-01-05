«Мы такой народ, что со всем справимся»: итоги 2022 года в сельском хозяйстве Татарстана

Низкие закупочные цены, подорожавшие семена и импортное оборудование — как АПК пережил 2022-й и чего ждет от 2023 года

«Неординарным» выдался 2022 год для российских аграриев, которые, с одной стороны, собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур, а с другой — реализовывали продукцию по низким ценам. Последнее особенно удручало из-за сильно возросших затрат на производство. Кроме того, серьезное влияние на работу АПК оказали антироссийские санкции. Тем не менее с новыми вызовами сельхозпроизводители Татарстана справились. В республике собрали 5 млн тонн зерна, даже несмотря на то, что посевная выдалась «одной из самых сложных и затратных». В условиях кризиса на рынок вышли новые игроки, но при этом стало меньше крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий, сократились площади сельхозугодий и поголовья КРС. Перед аграриями встали новые проблемы — низкая цена на хлеб, рекордно дорожающая сельхозтехника и запчасти для нее. Главные события ушедшего года в сфере АПК и комментарии ведущих игроков — в материале «Реального времени».



Россия вышла в лидеры по импорту зерна

В России в этом году собрали свыше 159 млн тонн зерна в бункерном весе. По прогнозу Минсельхоза, в чистом весе объем хлеба достигнет 150 млн тонн. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев также отметил, что урожай сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов выше показателей 2021 года. Возросшие объемы, по его мнению, достигнуты не только благодаря благоприятным погодным условиям:

— За последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок, и именно он гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей, — отметил он.

Как результат, за пять лет урожайность зерновых в стране выросла с 25 до 34 центнеров с гектара. Таким образом, Россия вышла в лидеры по импорту зерна, обогнав США, Канаду и Францию.

Как результат, за пять лет урожайность зерновых в стране выросла с 25 до 34 центнеров с гектара. Фото: pxhere.com

О лидерстве в сфере животноводства говорить пока не приходится. Если в 1990 году в стране насчитывалось 57 млн голов крупного рогатого скота, спустя 30 лет — всего 18,8 млн, это в 5—6 раз меньше, чем в США. Сокращают поголовье КРС и крупные агрохолдинги, и фермеры, и ЛПХ — у них поголовье снизилось более чем на 1,5 миллиона.

Главной причиной эксперты и сами аграрии называют низкую рентабельность — чтобы проект по производству КРС окупился, требуется не меньше 10 лет. Снижается спрос на говядину и у населения, стоимость этого вида мяса в 2022 году выросла почти на 25%, и, как прогнозируют эксперты, продукция продолжит дорожать и в 2023 году. Поэтому россияне предпочитают покупать более дешевые свинину и мясо птицы. Как результат, за последние 10 лет производство этих двух видов мяса аграрии России нарастили более чем в 2 раза.

Снижаются и объемы производства картофеля в ЛПХ — по подсчетам Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», за 5 лет этот показатель сократился до 52% и, по прогнозам, продолжит снижаться. В итоге, оставшись один на один со своими проблемами, частники вынуждены отказываться от ведения подсобного хозяйства: с 2016 года количество личных подсобных хозяйств в России сократилось на 362,5 тысячи единиц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Меньше земельных угодий, участников рынка и КРС

Те же тенденции прослеживаются и в аграрном секторе Татарстана. Причем меньше становится не только ЛПХ (с 36 тыс. в 2016 году за 5 лет их численность уменьшилась до 31,1 тысячи), но и сельхозорганизаций — в 2016 году в республике действовали 745 хозяйств, в прошлом году осталось 592. Тенденция сокращения прослеживается и в перечне крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — в 2016-м их было 3 326, в 2012 стало меньше на 22% — 2 585.



Вместе с сокращением числа представителей аграрного бизнеса сокращается и общая площадь сельхозугодий — в Татарстане это около 80 млн га: посевная площадь под урожай составляет 52,4 млн га против 54,6 млн га пятью годами ранее, а общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай в организациях Татарстана сократилась с 2,45 до 2,1 млн га. На треть меньше теперь в республике и земли, отведенной под выращивание кормовых культур. Но при этом аграрии нарастили наделы земли под технические культуры — с 272,6 до 315,9 тысячи га.

Не обошла Татарстан стороной и общероссийская тенденция сокращения поголовья КРС — в республике с 2016 года этот показатель упал на 16% — численность коров в 2021 году составила около 189 тысяч. Если у крупных сельхозпредприятий растет поголовье свиней, овец, коз и птиц, то КФК и частники, напротив, увеличивают численность буренок и птицы: поголовье КРС у них за 5 лет выросло с 82,4 до 108 тысяч, количество птиц увеличилось почти на 61% — с 1,25 до 2 млн голов.

У личных подсобных и других индивидуальных хозяйств татарстанцев — самых мелких представителей АПК, дела обстоят еще хуже — ЛПХ сокращают и площади земельных угодий, и объемы животноводства: коров стало меньше на 100 тысяч голов, птицы — на 750,5 тысячи.

Фото: kport.info

«Удалось реализовать все намеченные планы»

Все данные, приведенные выше, — итоги сельскохозяйственной переписи. Министерство сельского хозяйства РТ оперирует сегодня более оптимистичными показателями:

— У нас крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота — 917 тысячи голов (в том числе 322 тысячи коров). Сегодня молока производится на 28% выше нормы потребления, мяса — на 29%. Этому способствуют и проекты по строительству и модернизации животноводческих комплексов: в прошлом году введено 20 молочных комплексов на 14,6 тысячи голов (+40 тысяч тонн молока в год). На сегодняшний день введено 18 объектов — более чем на 15 тысяч голов. Как результат, республика традиционно лидирует в стране по производству молока — 1,9 млн тонн за 2021 год, 6% от общего объема молока в России, а в 2022 году этот показатель составит более 2 млн тонн, — сообщил «Реальному времени» министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В общем объеме выручки в 122 млрд рублей, полученной с января по ноябрь 2022 года сельхозпроизводителями Татарстана, около 70% или 85 млрд — доля животноводства. По сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 20%: от реализации молока получено 38,8 млрд рублей (138% к 2021 году), скота и птицы — 40,9 млрд рублей (109%), яиц — 5,4 млрд рублей (107%).

«У нас крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота», — отметил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Фото: tatarstan.ru

При этом министр сообщил, что численность поголовья КРС в сельхозформированиях республики снизилась на 4% — до 635 тысяч голов. Но для сохранения поголовья в личных подсобных хозяйствах по линии Минсельхоза из республиканского бюджета было направлено 350 млн рублей на удешевление приобретения кормов. Помимо этого, Татарстан продолжает строительство кормовых центров: в 2021 году заработали свыше 30 объектов, которые обслуживают более 100 тысяч голов КРС в 15 районах, а в этом году к ним добавились еще семь кормоцентров.

Несмотря на зону рискованного земледелия, Татарстан из года в год добивается неплохих и порой рекордных показателей урожая. Немало хлопот в 2022 году земледельцам доставили сначала затяжная и морозная весна, а потом продолжительная засуха. По оценке главы Минсельхозпрода РТ, посевная кампания стала одной из самых сложных и затратных — аграриям она обошлась в рекордные 30 млрд рублей. Но в итоге сельхозпроизводителям удалось собрать с полей свыше 5 млн тонн зерновых, 1,8 млн тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн масличных культур, более 800 тысяч тонн картофеля и 260 тысяч тонн овощей.

— Нам удалось реализовать все намеченные планы — это те проекты, которые мы защищали в 2021 году, мы их реализовали. Все необходимые меры поддержки и даже более получили. Это 16,5 млрд рублей господдержки по различным программам. И все программы — федеральные, по нацпроектам, строительству, мелиорации, ремонту — в указанные сроки полностью реализовали, — подчеркнул Марат Зяббаров.

Оценивая показатели продовольственной безопасности населения Татарстана, в Минсельхозе заметили, что обеспеченность по мясу, молоку, зерну составляет более 100%, по сахару — свыше 300%, а по растительному маслу обеспеченность и вовсе превышает норму более чем в 6 раз.

Фото: realnoevremya.ru

Головная боль аграриев — сельхозтехника, запчасти и санкции

Немало головной боли аграриям доставило решение вопроса обеспечения запчастями сельхозтехники, особенно импортными:

— Пришлось из-за санкций прерывать контракты на поставку, определенное количество не пришло американской техники. По запчастям мы наладили дополнительные каналы через дружественные страны. Это привело к удорожанию, увеличило сроки поставок, — посетовал министр. — Но в итоге мы все равно оперативно отсеялись, заготовили корма, осенний сев провели и завершили все уборочные мероприятия. Удалось заготовить корма в необходимом объеме и даже с 1,5- и двухгодичным запасом.

Обеспечены земледельцы республики, по словам Зяббарова, и семенным фондом для посевной кампании 2023 года, хотя в конце мая 2022 года, говоря о том, как проходит посевная, министр отмечал, что под большим вопросом остается формирование семенного фонда сахарной свеклы на перспективу. Прежде аграрии республики закупали семена только у иностранных производителей, после введения санкций контакты с их стороны были прерваны и возникали опасения по обеспечению семенами на будущий год. Но эту проблему удалось снять с повестки:

— По завозным семенам — кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла — проблем не ожидается. Также завезено на территорию России и законтрактовано нашими производителями 95% семян сахарной свеклы. По семенам кукурузы из необходимых 4 тысяч тонн 20% закупается из заграничных компаний преимущественно на производство зерна, 80% покрываются производителями Краснодарского, Ставропольского краев, Воронежской области, Кабардино-Балкарии. 85% семян подсолнечника представлены гибридами иностранной селекции и завозились в РФ из-за границы. Однако отечественный производитель из Краснодара также поставляет гибриды, не уступающие иностранным аналогам, то есть и по этим двум культурам у нас есть альтернатива иностранному семенному фонду, — пояснил глава Минсельхоза РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по оценке Марата Зяббарова, 2022 год для аграриев республики, несмотря на все проблемы, оказался довольно продуктивным — объем валовой продукции, учитывая все категории хозяйств, впервые превысил полтриллиона рублей — «такого показателя еще ни разу не достигали»:

— Если говорить о 2023-м, нам ежегодно ставят задачу повышать общий показатель на 3% — будем расти. У нас много инвестиционных проектов от аграрных компаний и по строительству элеваторов, и по овощехранилищам, животноводческим объектам, переходящих проектов много. Аграриям республики сегодня нужны объекты по глубокой переработке зерна и картофеля, других овощей — мы сегодня в поисках инвесторов. С учетом 2022 года заряд на новый период у нас неплохой — по производству, мелиорации, обновлению техники. Через лизинг приобретено 600 единиц техники более чем на 3 млрд рублей. Это нужные нашим сельчанам тракторы, комбайны, другая техника. Что касается посевной, то в 2023 году в целом структура посевов сохранится на уровне 2,7 млн гектаров, но мы планируем на 45 тысяч га увеличить площади под посев яровой пшеницы и овса, при этом почти на 27 тысяч гектаров сократить посевы подсолнечника.

Пока у земледельцев период подготовки к новому сезону. К весне им необходимо восстановить около 10 тысяч тракторов, свыше 3 тысяч комбайнов, около 5 тысяч единиц посевной и почвообрабатывающей техники. При этом приобретение запчастей к технике, по предварительным расчетам, обойдется без малого в 5 млрд рублей, из которых около половины направят на закупку импортных деталей. Они, кстати, в 2022 году заметно подскочили в цене — в 1,5—3 раза, что в конечном итоге и увеличивает сумму предстоящих затрат. Поэтому как никогда актуальна тема импортозамещения — изготовление нужных запчастей пытаются наладить республиканские предприятия — ими освоено производство и восстановление более 2 тысяч наименований деталей на импортную технику, сообщил «Реальному времени» Марат Зяббаров.

Санкционное давление, оказываемое странами Запада на Россию, заставило пересмотреть рынки сбыта сельхозпродукции: общий объем экспорта продукции АПК составил почти 404 млн долларов, из которого лишь 17% пришлось на недружественные страны. Сегодня агропромышленный комплекс переориентировал поставки своей продукции на страны Азии, Персидского залива и Китай. За рубеж аграрии Татарстана за 11 месяцев отправили продукции почти на 310,5 млн долларов, а ключевыми потребителями стали Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

Не остаются без поддержки государства, по словам министра, малые формы хозяйствования и собственники личных подсобных хозяйств. В 2022 году ими были получены гранты почти на 905 млн рублей. Средства сельчане решили направить на развитие семейных ферм, материально-технической базы и развитие сельхозкооперативов. Помимо этого, им было выдано более 1,9 млрд рублей субсидий. Из республиканской казны на поддержку ЛПХ выделено около 426 млн рублей. Деньги пошли на строительство мини-ферм молочного направления, закупку племенного и товарного поголовья нетелей и первотелок, содержание кобыл, дойных коров и коз. С 2023 года появится новая субсидия — с ее помощью аграрии смогут возместить часть своих затрат, которые понесли при покупке молодняка птицы.

Фото: realnoevremya.ru

«Рентабельность снижается, и растет себестоимость производства»

Подводя итоги года в беседе с «Реальным временем», в ГК «ЭкоНива» отметили, что политическая и экономическая ситуация заметно повлияла на российский аграрный сектор. Бизнесу пришлось пересматривать планы развития, искать новых поставщиков средств производства, адаптироваться сначала к ослаблению, а затем к укреплению рубля. И все же, безусловно, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2022 году будет выше, чем в 2021 году.

— Этот год ознаменовался рекордным урожаем по многим культурам, особенно зерновым и масличным, стабильно росло производство молока и молочной продукции. Однако надо учитывать, что в некоторых отраслях сельского хозяйства рентабельность снижается и растет себестоимость производства. Поэтому ситуация в отрасли неоднозначная: есть и позитивные моменты, и вызовы. Для производителей молока этот год был в большей степени успешным, несмотря на турбулентность. Татарстан сохраняет свои позиции в числе регионов-лидеров по объему производства молока. В настоящее время мы реализуем в регионе свой инвестиционный проект — строим животноводческий комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе. Он рассчитан на 3 550 коров и 5 100 голов молодняка молочных пород. Завершить его возведение планируется во втором полугодии 2023 г. Уверены, что этот молочный комплекс внесет свой вклад в развитие всего юго-востока Татарстана и в целом в устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий региона, — подчеркнули в группе компаний

В агрохолдинге добавили, что уже второй год подряд преодолевают отметку в 1 млн т в производстве сырого молока. На 20 декабря 2022 г. общие надои по группе превысили 1,15 млн т в физическом весе, а по итогам года этот показатель будет еще выше. Для сравнения: в 2021 г. валовой надой по группе составил 1,1 млн т сырого молока. Также по итогам 2022 г. группа вырастила рекордный урожай товарных культур — порядка 1 млн т зерновых, зернобобовых, масличных и сахарной свеклы.

В течение года холдинг реализовал несколько крупных инвестиционных проектов. В сентябре был запущен творожный цех с производственной мощностью 10 т в сутки на молочном заводе в Воронежской области. В ноябре ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс в Ермекеевском районе Башкортостана. Он рассчитан на 2 800 коров и 3 200 голов молодняка. Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории соседней с Татарстаном республики. Общий объем инвестиций здесь составил 3,1 млрд рублей.

— Если говорить о 2023-м, то в текущей ситуации сложно делать прогнозы и оценивать перспективы отдельных отраслей сельского хозяйства. Определенно можно сказать, что в России есть потенциал в развитии молочного животноводства через реализацию современных стандартизированных молочных комплексов, поскольку все еще не достигнуты уровни самообеспечения, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности. Также мы видим большие перспективы по переработке и созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, — отметили в компании.

Фото: ekoniva-apk.ru

«У крестьян две беды — урожай и неурожай»

Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ, также затронул проблему реализации сельхозпродукции по низким ценам:

— Казалось бы, по показателям урожая все нормально. Но что касается вопросов: удалось ли реализовать фермерам свой урожай и на какую сумму, сколько потребуется на весенне-полевую кампанию, то картина не из приятных. Дело в том, что у крестьян две беды: урожай и неурожай. Государство выделяет субсидии на производство сельхозпродукции, но не думает, как эту продукцию фермеры или другие сельхозпроизводители потом будут реализовывать. Татарстан получил 5 млн тонн урожая: внутренняя потребность в продовольственной пшенице — 350—400 тысяч тонн, примерно 1,5 млн тонн — это фуражное зерно, и сегодня на складах остается 3 млн тонн зерна — это нас волнует и требует решения. Думаю, около 1 млн тонн зимой будет реализовано. А остальные 2 млн тонн куда?! Если перевести на деньги, то только у фермерских хозяйств республики на складах лежит товаров почти на 8 млрд рублей.

По его словам, эти деньги, будь они сейчас у фермеров, позволили бы им вести расширенное воспроизводство. Кроме того, отсутствие прибыли перевело некоторых фермеров в разряд банковских должников — кто-то не может выплатить краткосрочный заем, кто-то — закрыть кредит. В итоге против них поданы судебные иски. Нужны решения, которые позволили бы выращивать аграриям столько зерна, сколько необходимо, подчеркнул Камияр Байтемиров: «У нас только весной начинают решать — столько надо посеять зерна, сколько получить, но куда его потом девать? С этой проблемой производитель потом остается один на один. Поэтому уже сейчас надо прибегать к помощи аналитиков, прогнозировать процессы в земледелии».

Безусловно, зерно, по его словам, не пропадет, возможно, оно потребуется в 2024 году, ведь мы пока не знаем, каким будет по урожайности 2023-й. Но фермерам необходимо выживать здесь и сейчас.

— К тому же земледельцы, получив хорошую прибыль по итогам 2021 года, решили закупить новую технику, заключили договоры с лизинговыми компаниями — в итоге, кроме банков, задолжали еще и им. Что остается делать крестьянам? Или же сокращать на будущий год посевы, если так и не будут приняты решения по реализации зерна, или же сменить культуры под посев, — поясняет глава ассоциации.

Благо есть спрос на животноводство, молочную продукцию в целом по России и цены хорошие, отметил собеседник издания. Но вопрос реализации зерна сегодня острый. К тому же почти в 2—2,5 раза в этом году в сравнении с 2021-м упали цены на зерно.



— Тогда вопрос: почему на 20% подорожал хлеб в магазинах?! Давайте вернем на прежний уровень вслед за ценой на хлеб стоимость металлов, стройматериалов. Много вопросов, на которые пока, к сожалению, нет ответов, — посетовал Байтемиров.

Тот отчет, с которым на декабрьском заседании выступил министр сельского хозяйства России, не удовлетворил татарстанских фермеров. По их словам, вопрос народонаселения, демографической ситуации на селе остается критическим: «Когда говорят о развитии сельских территорий, нужно учитывать, есть ли там люди — мы можем в пустую деревню и газ провести, и канализацию. Но прежде всего — люди! Наше видение развития сельских территорий разнится с видением федерального Минсельхоза. Только в Татарстане из сельской местности за 20 лет уехало свыше 100 тысяч человек — если разделить на количество районов, то выходит, что 4,3 района у нас уже пустые. Условия не позволяют в этих районах работать, зарплата там низкая, соцблаг тоже нет».

За 9 месяцев года сельхозпродукция татарстанскими фермерскими хозяйствами, крестьянскими подворьями и потребкооперативами была реализована на 9,3 млрд рублей. За весь 2021 год этот показатель составил 9,1 млрд рублей. К концу года в ассоциации ожидают объема реализованной продукции примерно на 14,6 млрд рублей. Это хлеб, молоко, овощи, мясная продукция.

Сегодня в Ассоциации фермеров Татарстана зарегистрировано более 6 тысяч хозяйств и 127 потребкооперативов. Плюс в республике имеются 467 тысяч ЛПХ, которым тоже оказывают необходимую поддержку. «Несмотря на все проблемы, у нас все же среди фермеров есть лидеры этого года. В числе преуспевающих фермерских хозяйств могу назвать Равиля Бикчурова и Альфреда Хайруллина из Дрожжановского района, в Азнакаевском районе — Айрат Габдурахманов, в Мензелинском районе — Насим Давлетов», — перечислил Байтемиров.

Фото: realnoevremya.ru

При сокращении поголовья КРС выросли надои

Тахир Хадеев, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, назвал 2022 год хлебным. Также отметил технологичное развитие отрасли. Земледельцы, по его словам, смогли реализовать селекционный потенциал, хорошо поработали в этом направлении: «Высокие показатели по урожайности на полях позволяют сказать, что руководители и специалисты агропромышленного комплекса Татарстана проделали огромную работу в реализации селекционного потенциала за счет применения сортовой адаптивной технологии. Во многих передовых хозяйствах для каждого поля, для каждого сорта разрабатывали свою технологию роста и развития сельскохозяйственных культур».

— Хотя сократилось количество коров, надои при этом выросли. Сегодня активно развивается промышленное направление в молочном производстве — строятся и действуют большие комплексы, их становится все больше в количественном отношении. И республиканский Минсельхоз, и инвесторы делают ставку на крупные аграрные предприятия, которые имеют замкнутый цикл, обеспечены высокими технологиями, используют меньше ручного труда, — подчеркнул он.

По словам Хадеева, активно заходят на республиканский рынок и федеральные игроки. Хотя земля не такая плодородная, как, допустим, в Центральной России, свою роль здесь играет инфраструктура и бюджетная поддержка. Затем эти компании обеспечивают республиканский рынок своей продукцией. Приход федеральных игроков, в свою очередь, для местных сельхозпроизводителей должен стать стимулом для повышения своей конкурентоспособности, производительности труда, для перехода на использование менее затратных технологий, уверен собеседник издания.

— В числе лидеров нынешнего года с уверенностью могу назвать компанию «Агро-Сила», заметно нарастил темпы «Союз-Агро». В каких-то моментах он раньше был в числе аутсайдеров — по сравнению с 2021 годом предприятие почти в 3—4 раза увеличило выпуск продукции. Свою роль сыграла реорганизация, они избавились от лишних элементов, перешли на циркулярную экономику — используют навоз для производства электроэнергии для своих нужд, меняют структуру производства.

Отдельно эксперт остановится на проблеме реализации зерна:

— Ее вполне можно было бы избежать, если бы делались прогнозы на будущий посев — надо ли столько производить зерна, куда его потом девать? Мы должны выращивать столько, сколько сможем использовать, все остальное будет давить на рынок. К тому же ценовой диспаритет достаточно большой, и проигрывает здесь пока село. Думаю, что аграрий должен хотя бы на 80% перед весенним севом уже знать, кому и по какой цене он будет продавать пшеницу или рожь, картофель и вообще будет ли на них спрос.

Среди знаковых событий, а также как одну из актуальных проблем для АПК спикер назвал ценовой диспаритет на сельхозтехнику и запчасти для нее. Цены на отдельные детали взлетели в несколько раз: к примеру, стоимость подшипников увеличилась аж на 500%. «И тут мы пока, к сожалению, беззубые, крестьянин остается с этой проблемой один на один. Причем рост цен никак не связан с санкциями, скорее это чисто спекулятивный момент — многие детали даже отечественного производства стали дорожать на фоне скачка цен на импорт. Госрегулирования цен у нас нет, антимонопольная служба не работает».



Еще одна проблема — по его словам, старение населения села. Молодежь на земле работать в большинстве своем не хочет, а пенсионеры уже не могут.

Чего ждать от 2023 года, сказать сейчас сложно, добавил Хадеев. Пока погодные условия складываются не в пользу растениеводства, а именно состояния озимых: «Осадки, как сэндвич, — снег, лед, потом опять снег. Осталась неубранной большая площадь подсолнечника — так осенью сложились погодные условия, что часть урожая убрать не успели. Он, конечно, пропадет».

Республиканские аграрии должны сделать ставку на производство льняных и масличных культур — коноплю и лен, считает собеседник издания. Они востребованы и военной промышленностью, и медициной, и легкой промышленностью, и пищевой — одежда из них экологически чистая и безопасная, а масло — очень полезно.

— Может быть, этот год даст понять земледельцам, что не нужно гнаться за высокими цифрами объемов, доход должно приносить каждое из направлений деятельности с учетом земельных угодий, климата. Самое опасное сегодня то, что сокращаются пашни, а с ними и поля. Посмотрите, что происходит сегодня в Лаишевском районе — плодородную землю отдают под строительство жилья и магистральных дорог, и эту землю уже не вернуть, она уходит навсегда! Сельское хозяйство, как и другие секторы экономики, было завязано на экспорт. Сейчас прежних объемов в этой сфере нет, — посетовал Тахир Хадеев.

К тому же, считает замглавы парламентского комитета, вместо сырья республика должна отправлять заказчикам готовую продукцию, нужно углублять передел продукции растениеводства, развивать животноводство. По его словам, такого зерна, как в Краснодаре, в Татарстане все равно никогда не будет. Продовольственную безопасность республики на завтрашний день и на перспективу будут определять три составляющие:

сохранение сельского населения,

прекращение отвода сельскохозяйственных земель под другие цели,

сохранение почвы от водной и ветровой эрозии, а также сохранение и приумножение плодородия почвы.

Фото: Алексей Вангаев/ realnoevremya.ru

Татарстан, по его мнению, должен сконцентрироваться на животноводстве, других видах продукции, перерабатывать здесь же и уходить от зависимости от недружественных для России стран. «Раз зерно есть, и в избытке, вполне можно увеличивать объем животноводства, наращивать объемы производства молока и молочной продукции. Зерно Татарстану всегда будет сложно экспортировать, а вот мясо, молоко, масличные культуры — это, безусловно, наша стезя. Но самая главная задача — обеспечить наше население доступной по цене продукцией».



— Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня трудится в агропромышленном секторе, — это огромный и часто, к сожалению, недооцененный труд. Для России сегодня не самые легкие времена, но мы понимаем, что песни без хлеба не бывает, — заключил собеседник издания.

«У сельчан не бывает простых и легких лет»

Насим Давлетов, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Мензелинского района, убежден, что татарстанские аграрии выстоят против любых невзгод:

— Какие бы палки в колеса нам не ставил Запад, мы такой народ, что со всем справимся, — другого варианта нет. У сельчан, наверное, не бывает простых и легких лет. Весна была затяжная, летом не было дождей, а осенью, наоборот, заливало. Земля всегда как капризный ребенок, никогда не угадаешь, чего ждать, поэтому надо продумывать каждый свой шаг, делать какие-то прогнозы, тем более если за плечами уже большой опыт есть. Урожай зерна в этом году у нас был хороший — примерно 40 центнеров с гектара получили, было засеяно около 400 га зерновыми культурами.

Если в прошлом году сельхозпроизводители, по его словам, радовались высокой цене на зерно, то в этом — стоимость упала, причем очень заметно. Самым тяжелым периодом в 2022 году стала уборочная страда, уверен фермер, — стояла сильная жара. «Теперь же нам надо продать урожай, продается он пока медленно, но процесс все же движется, не стоит на месте».

Свою продукцию, в основном это так называемый борщевой набор — картофель, свекла, морковь, лук, Давлетов продает через посредников в татарстанские торговые сети. На овощи цена в этом году тоже упала — в 2021-м закупочная была 30 рублей, в этом — 14—17 рублей, отметил собеседник издания. «Но не стоит жаловаться! Зато заработали в прошлом году, поэтому выручку можно поделить уже на этот год, так в среднем цена выйдет неплохой — 20—22 рубля. Жить можно!» Зерно у татарстанских аграриев закупают по 8—9 рублей, плюс 2 рубля к каждому килограмму добавляет правительство. Возможно, к февралю-марту закупочная цена еще и поднимется — «посмотрим, куда мир сдвинется к этому времени».

— Большой проблемой для нашего хозяйства стало сокращение земли за счет прохождения по ней трассы М-12. Нашу землю — это 100 га — изымают под ее строительство, поэтому меньше становится угодий под выращивание овощей и хлеба. Новых земель нет, и не предлагают пока. Придется выращивать на тех площадях, что имеются, — обратной дороги у нас нет, хотя и технику новую приобрели под прежние объемы. Как нам будут возмещать потерю пашни, тоже неизвестно, пока об этом разговора не идет — ни по оплате, ни по компенсации другими участками. И в последующие 2—3 года для бизнеса это будет очень ощутимой потерей — у нас остается 750 га земли, и ее не хватает, — сообщил Насим Давлетов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Но руки фермер не опускает — намерен в следующем году развиваться и дальше, строить овощехранилище контейнерного типа на 10 тысяч тонн продукции, поскольку овощи пока хранит «по-стариковски, под землей». Строить собирается всей семьей: с Давлетовым работают два сына, зять, племянники. «Думаю, со всеми испытаниями справимся. У нас 22 работника трудятся, дополнительно в горячие периоды нанимаем сезонных рабочих, поскольку приходится трудиться в две смены».

«Зерно пока на складах, ждет покупателя»

Ильшат Гумеров, заслуженный агроном России, глава крестьянского хозяйства в Алексеевском районе, также считает, что год был хорошим, собрали достойный урожай:

— Сегодня проблема, о которой говорит каждый фермер, — это то, что нет достойной цены на нашу продукцию, и уже нет спроса. Уже много лет выращиваем рапс и зерновые культуры. Если по рапсу мы получили хорошую рентабельность, то зерновые пока на складах, ждут своего покупателя, чтобы продать хотя бы по 10 рублей. Эта цифра позволит именно моему хозяйству развиваться дальше. И самое главное — не цифры того, сколько ты собрал, а то, сколько ты сумел заработать. Наше зерно пока на складах, и назвать этот показатель сегодня мне, да и, наверное, другим земледельцам сложно.

Аналитики уже давно подсчитали, что 5% излишка урожая зерна приводит к 40%-ному падению цены, отмечает собеседник издания. В прежние годы зерно в основном шло за рубеж, так и в этом году, но из-за курсовой стоимости доллара зерновые уходят небольшими партиями. Во-вторых, животноводческий комплекс, который тоже потребляет зерно — фуражное, закупился дешевой продукцией и пока не испытывает в ней потребности. Когда эти запасы начнут иссякать, цена и спрос все же поднимутся, надеется фермер:

— Я фермерством занимаюсь еще с начала 90-х, вошел в одну из первых волн появления этого направления в республике. И на основе моей богатой производственной практики могу сказать, что такие годы уже бывали не раз. Кто-то не выдерживает таких испытаний, уходит с рынка, следом сокращаются и земельные площади. У нас в Алексеевском районе, по крайней мере, нет таких, кто сегодня хотел бы избавиться от своей земли. Земля — это основа производства. Да, год на год не приходится, но обычно провальные годы затем компенсируются отличными показателями урожая.

Даже в период пандемии, по его словам, цены на ГСМ, запчасти, металл не росли так значительно, как сейчас. При этом зерно в цене падает, а средства производства растут в стоимости. Это очень бьет по карману аграриев. «Такая ситуация возникает периодически, был 1997-й, когда мы не знали, куда девать излишки зерна, потом еще. Но от этого мы никуда не денемся — это элементы рыночной экономики. Одно скажу, что такой ситуации, как в этом году, еще не было, очень сложно сегодня сельхозпроизводителю».

— Раньше излишки зерна государство закупало в интервенционный фонд, замораживало его, таким образом сдерживало падение цены. Например, в 2008 году это было более 5 млн тонн зерна. Излишки зерна — тоже проблема.

Трудности связаны не только с экономическими показателями, согласен Гумеров с коллегами. Стареет село, иссякают трудовые ресурсы, кадры, причем высококвалифицированные — особенно механизаторов теперь не готовят. «Как посадить неквалифицированного работника на комбайн стоимостью 15 млн рублей? Этот кадровый вопрос должно решать государство и само хозяйство. Но если оно находится на грани выживания, то подготовка кадров уже не под силу. И это серьезный государственный вопрос».



К тому же молодежь уезжает в город, посетовал аграрий. Раньше он выращивал овощи — капусту, картофель, но стало тяжело, поэтому перевел хозяйство на зерновые культуры. «Мы стареем, но пока остаемся в строю — солдаты производственной безопасности республики. Главная угроза АПК в том, что некому будет им заниматься — деньги и технику дадут, но кто будет работать на земле?» — справедливо замечает татарстанский фермер.