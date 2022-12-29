На зарядку становись: «Сетевая компания» открывает в Татарстане новые станции для зарядки электромобилей
За год «Сетевая компания» воплотила в жизнь масштабный проект: 95 заправочных станций для электромобилей появились в населенных пунктах и на дорогах республики. По сути, по оценке специалистов, таким образом в городах и районах удалось практически полностью закрыть потребность в зарядных станциях, а в случае, если рынок электромобилей будет активно развиваться — у компании есть все возможности продолжить возведение таких заправок.
Новый проект «Сетевой компании»
Конец декабря — время подведения итогов и закрытия проектов. «Сетевая компания» в этот раз к новогодним праздникам преподнесла подарок всем владельцам электромобилей Татарстана, открыв почти сотню электрозарядных станций (ЭЗС). «Сетевая компания» в 2022 году стала участником Государственной программы развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта РТ и стала региональным оператором ЭЗС. Этот инвестиционный проект был реализован за счет собственных средств компании, по оценкам специалистов, срок окупаемости зарядной инфраструктуры займет 6,5 лет. Интерес к этому проекту является закономерным следствием наметившейся в электросетевом комплексе тенденции по развитию не регулируемых государством услуг.
Компания ориентирована на реальные потребности владельцев электрокаров, а не на установку заправок «для галочки». Поэтому места размещения зарядных станций были заранее определены совместно с Минпромторгом РТ, при взаимодействии с сообществом владельцев электромобилей. Электрозаправочные станции появились на парковках, АЗС, дорогах федерального и регионального значения, ЭЗС установлены в 9 городах и 10 административных районах Татарстана.
24 декабря состоялся символический старт построенной этом году электрозарядной инфраструктуры. Основной точкой стала промышленная площадка ОЭЗ ППТ «Алабуга», в режиме видео-конференц-связи участвовали семь локаций размещения, вводимых электрозарядных станций — Казань, Набережные Челны, Иннополис, Альметьевский, Лаишевский, Мензелинский, Нижнекамский районы. На площадке присутствовали в том числе руководитель аппарата Кабинета министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и, конечно, генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев.
Заправочные станции
Разумеется, подходя к реализации такого масштабного проекта, в «Сетевой компании» основательно подготовились. В лабораторных испытаниях было проведено несколько сравнительных тестов республиканских производителей зарядных станций и в результате были выбраны ЭЗС производства ООО «ПромЭнерго» и ООО«ЭнергоРазвитие».
Зарядные станции соответствуют всем техническим требованиям, утвержденным Приказом Министерства промышленности и торговли РФ, имеют три типа коннекторов GB/T, CCS2 и CHAdeMO с возможностью динамической балансировки выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции при одновременной зарядке двух электромобилей.
Время для подзарядки аккумулятора электромобиля составляет от 30 до 60 минут. Дополнительного персонала для обслуживания оборудования не требуется — управление процессом зарядки электромобилей осуществляется с помощью мобильного приложения для смартфона. Благодаря платформе можно и просчитать оптимальный маршрут до ближайшей станции, и оплатить заправку электромобиля. Кроме того, приложение позволяет контролировать рабочее состояние ЭЗС в режиме реального времени
Все электрозарядные станции находятся под круглосуточным наблюдением, а также предприняты меры, чтобы исключить случайный наезд автотранспорта на ЭЗС.
Важно, что компания находится в контакте с владельцами автокаров — есть совместные чаты для оперативного реагирования на проблемные вопросы, кроме того, у «Сетевой компании» есть единый номер call-центра — 8-800-2000-878, где организован добавочный канал — оператор в круглосуточном режиме принимает заявки, также сейчас отрабатывается введение дополнительных сервисов.
Как для себя
Развивать электрозарядную инфраструктуру энергетическая компания намерена и непосредственно для собственных нужд. В эксплуатации у «Сетевой компании» уже находятся несколько электромобилей и практика их использования показывает, что действительно есть экономия по затратам, не нужно вкладываться отдельно в техническое обслуживание в том объеме, в котором расходуются средства на машины с двигателями внутреннего сгорания и порядка 35% экономии на топливе — это существенная величина. Руководство компании нацелено на то, чтобы планомерно идти к замене легкового автопарка с ДВС на электромобили — в этом году введены в эксплуатацию 8 электромобилей (в дополнение к 15 имеющимся). 24 декабря ключи от 8 новых электромобилей российского производства Evolute вручили представителям двух крупных филиалов «Сетевой компании» — Казанскому и Набережночелнинскому. В планах компании — постепенная замена парка устаревшего легкового транспорта с ДВС на электрокары.
По данным ГИБДД РТ официально в Республике Татарстан на 01.01.2021 года было зарегистрировано 80 электромобилей, на 01.01.2022 — уже 304. Несмотря на геополитическую обстановку и отмену в РФ с 2022 года льготы на ввозную таможенную пошлину, наблюдается положительная тенденция роста числа электромобилей. И создание развитой зарядной инфраструктуры в Республике Татарстан будет этому способствовать.
Обратная связь
Рустем Галимзянов, один из организаторов клуба электромобилистов Республики Татарстан, стал одним из первых, кто опробовал новую ЭЗС на проспекте Ямашева в Казани. Он говорит о том, что сообщество владельцев электромобилей нуждалось в новых заправках и как никто понимает их важность и готово к сотрудничеству и обратной связи: «Хочется чтобы люди правильно воспринимали этот запуск зарядных станций. Да, они открыты, запущены, но это как новорожденный ребенок, который только что появился на свет. И, конечно, «детские болезни» возможны и надо правильно к этому относиться. Если мы всем нашим сообществом будем подсказывать производителям и тем, кто вовлечен в этот процесс, как и что улучшить, то всем нам будет удобнее пользоваться этими зарядными станциями.
Вообще, надо популяризировать электротранспорт как можно больше — среди всех групп населения. Многие еще не знают, что это такое, и одна из проблем — места для зарядки на парковках занимают «бензиновые» автомобили. Когда едешь из другого города, подъезжаешь к зарядке, очень на нее рассчитываешь, а там стоит бензиновая машина — это большой стресс. Поэтому большая просьба — пожалуйста, не занимайте наши места!».
Ринат Рашитов, еще один из первых, кто поставил свой автомобиль Nissan Leaf на зарядку на казанской ЭЗС: «Езжу на электромобиле уже три с половиной года и могу делать выводы. Да, электромобили по стоимости немного больше, но в эксплуатации — гораздо более экономные. По моим подсчетам экономия на топливе в год — 45 тысяч рублей (при пробеге 10 000 в год). Но кроме того, у электромобиля нет таких деталей, которые есть у обычного — нет свечей, нет системы топливоснабжения, нет двигателя с маслом, которое нужно постоянно менять, нет коробки передач, то есть экономлю около 20 тысяч в год на техобслуживании».
Электроперспективы
Наиль Салахутдинов, начальник отдела развития прочих видов деятельности:
«C введением в эксплуатацию новых ЭЗС «Сетевой компании» в крупных городах РТ, потребность в электрозаправках практически полностью закрыта. Есть потребность дооснащения федеральных и региональных дорог, как показывает практика общения с сообществами электромобилистов — компания при реализации проекта находится с ними в тесном контакте, чтобы получать обратную связь. Есть куда развиваться — но это будет зависеть в первую очередь от насыщения рынка электромобилей.
Это новый пилотный проект и, надо сказать, проектов таких масштабов по России очень мало. Конечно, при его претворении в жизнь возникали какие-то проблемы, но все решали — и совместно с государственными органами, муниципалитетами и производителями оборудования. Как вы видите, результат на лицо — за год реализовали программу и установили 95 станций для зарядки электромобилей, которые сейчас вводятся в эксплуатацию».
Вполне вероятно, что успешный план открытия ЭЗС «Сетевой компании» будет масштабироваться по всей стране — звонки в «Сетевую компанию» уже поступают, впереди, по всей видимости, этап «поделиться опытом».
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