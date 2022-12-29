На зарядку становись: «Сетевая компания» открывает в Татарстане новые станции для зарядки электромобилей

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

За год «Сетевая компания» воплотила в жизнь масштабный проект: 95 заправочных станций для электромобилей появились в населенных пунктах и на дорогах республики. По сути, по оценке специалистов, таким образом в городах и районах удалось практически полностью закрыть потребность в зарядных станциях, а в случае, если рынок электромобилей будет активно развиваться — у компании есть все возможности продолжить возведение таких заправок.

Новый проект «Сетевой компании»



Конец декабря — время подведения итогов и закрытия проектов. «Сетевая компания» в этот раз к новогодним праздникам преподнесла подарок всем владельцам электромобилей Татарстана, открыв почти сотню электрозарядных станций (ЭЗС). «Сетевая компания» в 2022 году стала участником Государственной программы развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта РТ и стала региональным оператором ЭЗС. Этот инвестиционный проект был реализован за счет собственных средств компании, по оценкам специалистов, срок окупаемости зарядной инфраструктуры займет 6,5 лет. Интерес к этому проекту является закономерным следствием наметившейся в электросетевом комплексе тенденции по развитию не регулируемых государством услуг.



Основной точкой стала промышленная площадка ОЭЗ ППТ «Алабуга», в режиме видео-конференц-связи участвовали семь локаций размещения. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Компания ориентирована на реальные потребности владельцев электрокаров, а не на установку заправок «для галочки». Поэтому места размещения зарядных станций были заранее определены совместно с Минпромторгом РТ, при взаимодействии с сообществом владельцев электромобилей. Электрозаправочные станции появились на парковках, АЗС, дорогах федерального и регионального значения, ЭЗС установлены в 9 городах и 10 административных районах Татарстана.



24 декабря состоялся символический старт построенной этом году электрозарядной инфраструктуры. Основной точкой стала промышленная площадка ОЭЗ ППТ «Алабуга», в режиме видео-конференц-связи участвовали семь локаций размещения, вводимых электрозарядных станций — Казань, Набережные Челны, Иннополис, Альметьевский, Лаишевский, Мензелинский, Нижнекамский районы. На площадке присутствовали в том числе руководитель аппарата Кабинета министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и, конечно, генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев.



На площадке присутствовали Шамиль Гафаров, Фарит Ханифов и, конечно, гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Заправочные станции



Разумеется, подходя к реализации такого масштабного проекта, в «Сетевой компании» основательно подготовились. В лабораторных испытаниях было проведено несколько сравнительных тестов республиканских производителей зарядных станций и в результате были выбраны ЭЗС производства ООО «ПромЭнерго» и ООО«ЭнергоРазвитие».

Зарядные станции соответствуют всем техническим требованиям, утвержденным Приказом Министерства промышленности и торговли РФ, имеют три типа коннекторов GB/T, CCS2 и CHAdeMO с возможностью динамической балансировки выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции при одновременной зарядке двух электромобилей.



Зарядные станции соответствуют всем техническим требованиям, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Время для подзарядки аккумулятора электромобиля составляет от 30 до 60 минут. Дополнительного персонала для обслуживания оборудования не требуется — управление процессом зарядки электромобилей осуществляется с помощью мобильного приложения для смартфона. Благодаря платформе можно и просчитать оптимальный маршрут до ближайшей станции, и оплатить заправку электромобиля. Кроме того, приложение позволяет контролировать рабочее состояние ЭЗС в режиме реального времени

Все электрозарядные станции находятся под круглосуточным наблюдением, а также предприняты меры, чтобы исключить случайный наезд автотранспорта на ЭЗС.



Важно, что компания находится в контакте с владельцами автокаров — есть совместные чаты для оперативного реагирования на проблемные вопросы, кроме того, у «Сетевой компании» есть единый номер call-центра — 8-800-2000-878, где организован добавочный канал — оператор в круглосуточном режиме принимает заявки, также сейчас отрабатывается введение дополнительных сервисов.



Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Как для себя



Развивать электрозарядную инфраструктуру энергетическая компания намерена и непосредственно для собственных нужд. В эксплуатации у «Сетевой компании» уже находятся несколько электромобилей и практика их использования показывает, что действительно есть экономия по затратам, не нужно вкладываться отдельно в техническое обслуживание в том объеме, в котором расходуются средства на машины с двигателями внутреннего сгорания и порядка 35% экономии на топливе — это существенная величина. Руководство компании нацелено на то, чтобы планомерно идти к замене легкового автопарка с ДВС на электромобили — в этом году введены в эксплуатацию 8 электромобилей (в дополнение к 15 имеющимся). 24 декабря ключи от 8 новых электромобилей российского производства Evolute вручили представителям двух крупных филиалов «Сетевой компании» — Казанскому и Набережночелнинскому. В планах компании — постепенная замена парка устаревшего легкового транспорта с ДВС на электрокары.



По данным ГИБДД РТ официально в Республике Татарстан на 01.01.2021 года было зарегистрировано 80 электромобилей, на 01.01.2022 — уже 304. Несмотря на геополитическую обстановку и отмену в РФ с 2022 года льготы на ввозную таможенную пошлину, наблюдается положительная тенденция роста числа электромобилей. И создание развитой зарядной инфраструктуры в Республике Татарстан будет этому способствовать.



По данным ГИБДД РТ официально в Республике Татарстан на 01.01.2022 года было зарегистрировано 304 электромобиля. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Обратная связь

Рустем Галимзянов, один из организаторов клуба электромобилистов Республики Татарстан, стал одним из первых, кто опробовал новую ЭЗС на проспекте Ямашева в Казани. Он говорит о том, что сообщество владельцев электромобилей нуждалось в новых заправках и как никто понимает их важность и готово к сотрудничеству и обратной связи: «Хочется чтобы люди правильно воспринимали этот запуск зарядных станций. Да, они открыты, запущены, но это как новорожденный ребенок, который только что появился на свет. И, конечно, «детские болезни» возможны и надо правильно к этому относиться. Если мы всем нашим сообществом будем подсказывать производителям и тем, кто вовлечен в этот процесс, как и что улучшить, то всем нам будет удобнее пользоваться этими зарядными станциями.



Вообще, надо популяризировать электротранспорт как можно больше — среди всех групп населения. Многие еще не знают, что это такое, и одна из проблем — места для зарядки на парковках занимают «бензиновые» автомобили. Когда едешь из другого города, подъезжаешь к зарядке, очень на нее рассчитываешь, а там стоит бензиновая машина — это большой стресс. Поэтому большая просьба — пожалуйста, не занимайте наши места!».

Ринат Рашитов, еще один из первых, кто поставил свой автомобиль Nissan Leaf на зарядку на казанской ЭЗС: «Езжу на электромобиле уже три с половиной года и могу делать выводы. Да, электромобили по стоимости немного больше, но в эксплуатации — гораздо более экономные. По моим подсчетам экономия на топливе в год — 45 тысяч рублей (при пробеге 10 000 в год). Но кроме того, у электромобиля нет таких деталей, которые есть у обычного — нет свечей, нет системы топливоснабжения, нет двигателя с маслом, которое нужно постоянно менять, нет коробки передач, то есть экономлю около 20 тысяч в год на техобслуживании».



Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания». Реклама. АО «Сетевая компания». Токен Pb3XmBtzsyiE4Ky2KpmxJ3xNYU135uZhwJTnsLc

Электроперспективы



Наиль Салахутдинов, начальник отдела развития прочих видов деятельности:

«C введением в эксплуатацию новых ЭЗС «Сетевой компании» в крупных городах РТ, потребность в электрозаправках практически полностью закрыта. Есть потребность дооснащения федеральных и региональных дорог, как показывает практика общения с сообществами электромобилистов — компания при реализации проекта находится с ними в тесном контакте, чтобы получать обратную связь. Есть куда развиваться — но это будет зависеть в первую очередь от насыщения рынка электромобилей.

Это новый пилотный проект и, надо сказать, проектов таких масштабов по России очень мало. Конечно, при его претворении в жизнь возникали какие-то проблемы, но все решали — и совместно с государственными органами, муниципалитетами и производителями оборудования. Как вы видите, результат на лицо — за год реализовали программу и установили 95 станций для зарядки электромобилей, которые сейчас вводятся в эксплуатацию».



Вполне вероятно, что успешный план открытия ЭЗС «Сетевой компании» будет масштабироваться по всей стране — звонки в «Сетевую компанию» уже поступают, впереди, по всей видимости, этап «поделиться опытом».

