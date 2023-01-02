«Против ветра»: иностранные спортсмены, оставшиеся в России, несмотря на обстоятельства

Легионеры казанских клубов, которые не испугались отсутствия еврокубков и критики дома

2022 год оказался максимально нестандартным и стрессовым для спортсменов. Одни лишились участия в международных соревнованиях, а некоторые иностранцы, выступающие в России, подверглись обструкции на родине. Спортивная редакция «Реального времени» вспомнила легионеров, которые не побоялись идти против течения и остались выступать в нашей стране.

Марио Хезоня, БК УНИКС

Когда хорватский легкий форвард, еще совсем недавно блиставший на паркетах НБА, а позже и в топ-клубах Европы, приехал в Казань летом 2021 года, его буквально затаскали журналисты, записывая интервью и пытаясь получить хоть немного информации о его выборе УНИКСа в качестве свой новой команды. Супер-Марио рассказал, как он получает удовольствие от этого города, как его удивляют местные люди и дорожное движение.

Уже тогда стало понятно, что игрок приехал в Казань не хандрить и тосковать о теплой Испании, где он отыграл несколько лет, а вкладываться в игру и подтверждать свой статус главной звезды УНИКСа образца сезона 2021/2022. Как покажет год, Марио станет одним из главных кудесников самого сказочного сезона в истории казанского баскетбола. Тут были и победы над «Реалом» с «Барселоной», и над «Басконией» с «Панатинаикосом» и «Эфесом»… И статус команды-открытия в Европе от руководителей Евролиги.

В Единой лиге ВТБ п прошлом сезоне Марио Хезоня сыграл за УНИКС в 29 матчах, набирая в среднем за игру 19 очков, совершая 7,2 подбора и отдавая 3 передачи. Хорват был признан самым ценным игроком «регулярки». В 25 матчах Евролиги средняя статистика форварда составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата, 1,8 ассиста за 29:37 минуты игрового времени.

Фото: unics.ru

Когда в феврале случились памятные события, уже через несколько дней стало известно, что целая группа американских легионеров покидает Казань по рекомендации посольства США, а некоторые уехали, даже не получив никакого одобрения от руководства УНИКСа (привет, Джон Браун). Уехал и Лоренцо Браун, который в итоге совладает с эмоциями и в апреле вернется, но к тому моменту команда уже проиграет важнейшие игры финала регулярки.

Но самой большой неожиданностью стал тот факт, что главная звезда клуба Марио Хезоня даже не подумал об отъезде. Он честно отыграл весь остаток регулярки даже с аутсайдерами (и это после громких баталий в Европе) и даже помог команде с комплектацией, предложив взять тяжелого форварда Желько Шакича из «Автодора» вместо сбежавших американцев.

Когда в большом итоговом интервью «Реального времени» с президентом УНИКСа Евгением Богачевым спросили о решении Хезони остаться, функционер рассказал, что для игрока это было делом чести, а не денег.

— Он сам остался. В его случае, я думаю, главное не деньги — он уже заработал. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят, называют Супер-Марио, здесь он лидер. Тем более Марио природу и животных любит и уже завел здесь восемь собак. Они с его подругой в Казани сняли пригородный дом. У него здесь хорошие условия, — рассказывал Богачев.

В общем, как показало время, Супер-Марио — супер во всем. И заслуженное приглашение в мадридский «Реал» — тому подтверждение.

Вик Уайлд, сборная России и Татарстана

Американский татарин (на внутренних соревнованиях он с 2019 года выступал за Татарстан), как его уже принялись называть в прессе, Вик Уайлд только-только отвыступался на пекинской Олимпиаде, как грянули всем известные политические события.

В моменте могло подуматься: уж этот, казалось, изнеженный американец первым делом соберет свои манатки и отправиться в безопасный и теплый Лос-Анджелес или в родной штат Вашингтон. Чего стоят только его слезы после завоеванной бронзовой медали в Пекине. Но все оказалось иначе. Именно Вик показал, что такое любовь к России, несмотря на обстоятельства, и преданность выбранному пути.

В интервью изданию СЭ двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд рассказал, что даже не задумывался о том, чтобы уезжать из России. Более того, он видит в таком решении проявление русского характера.

— Я не из тех, кто идет по легкому пути, — подчеркнул Вайлд. — Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит меня сожалеть о решении остаться. Думать о переезде... Наоборот, сейчас мне хочется быть в этой стране, как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне.

Фото tatarstan.ru

Если честно, гораздо чаще призывы уехать я слышал из России. Каждый второй мой знакомый обсуждал эту тему, особенно в последний месяц. Ребята, я приехал из США. Америка — это моя Родина. Большая часть моей жизни прошла там, и ментально я до сих пор, скорее, американец. Могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем. Однако не собираюсь уезжать. Поэтому мне не понять эту панику. Это вообще не в русской традиции, насколько понимаю вашу культуру! Скорее, американцы пойдут по пути наименьшего сопротивления, будут уходить от проблем.

— Понятно, что сейчас непросто. Но надо стараться жить, делать то, что ты должен, и надеяться на лучшее. А иначе никак. Для меня сейчас уехать из России — это убежать от проблемы вместо того, чтобы пытаться ее решить. Как? Каждый решает сам для себя. У меня есть свои планы и цели, которые я и пытаюсь сейчас реализовать, — заявил сноубордист, полюбивший российскую культуру.

Вместе с Хезоней американец делит пальму первенства в нашем рейтинге спортсменов, пошедших против течения.

Велимир Перасович, БК УНИКС

Еще один хорват в стане «зеленой» баскетбольной команды — Велимир Перасович. Собственно, его фигура и стала определяющей при приглашении в Казань того же Хезони, ведь это очень уважаемый в Хорватии специалист. А если такой наставник обещает тебе место в составе и отличные условия в Евролиге, то грех не перебраться в новую для себя лигу и страну.

Начало сотрудничества УНИКСа и Перасовича начиналось не слишком обнадеживающе. На его кандидатуру в руководстве «зеленых» вышли буквально от безысходности, ведь практически за месяц до старта сезона команду, по сути, бросил Димитрис Прифтис, подписавший контракт с «Панатинаикосом». Евролига была на носу и нужно было срочно найти специалиста, который знает, что это такое. Выбор пал на хорвата. Именно с этого выбора и началась сказка.

Фото: unics.ru

Придя в УНИКС, Перасович положил на стол шорт-лист из тех, с кем готов биться в Евролиге. Помимо Хезони он пригласил в команду нигерийского грузного центрового Тони Джекири, техничного экс-игрока «Фенербахче» Лоренцо Брауна, О Джея Мэйо, некогда выступавшего НБА. Не забыли в УНИКСе и о россиянах, способных стать лидерами в раздевалке. Так, в Казань был приглашен трехкратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Андрей Воронцевич. Именно эта братия потом будет рвать шаблоны в евробаскетболе, удивляя болельщиков и журналистов из Афин, Мадрида, Барселоны, Милана и Стамбула.

Как и Хезоня, Перасович в феврале решил остаться в Казани и доработать с командой, за которую взял ответственность. Потому что прийти в команду, которой предстоит участие в Евролиге, — не велик подвиг, а вот остаться, когда ее оттуда исключили — совсем другой уровень чести, которой оказался преисполнен Перасович.

Более того, по окончании прошлого сезона хорватский специалист пожелал остаться у руля УНИКСа, прекрасно осознавая, что европейских турниров в нынешнем сезоне ему не светит. 57-летний специалист и сегодня продолжает тренировать и вести УНИКС к новому трофею, которого в Казани еще не было — к победе в Единой лиге ВТБ.

Сэм Деру и Майка Кристенсон, ВК «Зенит-Казань»

Американский связующий Майка Кристенсон переехал в Казань из итальянской «Модены», где у него все складывалось прекрасно. Отличный чемпионат, прекрасный климат и любовь болельщиков. Но имя титулованнейшего «Зенита» из далекой Казани манило. Тем более российская Суперлига — новый вызов для 27-летнего тогда волейболиста. В Италии он уже все изведал и понял.

Приехав в «Зенит-Казань», он тут же принялся «раздавать» так, что казанская публика тут же в него влюбилась. А эксперты уже через пару месяцев начали называть американца главной причиной прогресса «Зенита», который завершил предыдущий сезон довольно плачевно — занял последнее место в своей группе «Финала шести» и впервые за долгие годы не забрал никаких медалей.

Фото: Роман Кручинин/zenit-kazan.com

За первые полгода в России Майка уже серьезно «обрусел». Стал неплохо понимать установки тренера на русском языке, пополнил свой словарный запас всем разнообразием русского мата, полюбил борщ и научился неплохо ориентироваться в сложном казанском дорожном движении.

Кристенсона в Казани стали называть новым Мэттью Андерсоном, ставшего легендой «Зенита» за семь лет побед в России, Европе и даже мире (вспомним клубный чемпионат мира), хотя позиции у них разные. Маэстро паса — такой титул имеет сегодня Кристенсон у спортивных журналистов.

Благодаря именно его интеллекту казанцы прошлись катком по всем в регулярном чемпионате, уступив лишь однажды в сезоне. Майка решил остаться в России и в феврале, и летом, когда некоторые легионеры все-таки отправились восвояси. Связующий отлично понимал, что Лиги чемпионов ему в Казани было не видать, и все-таки остался в «Зените». Видимо, взять титул в России для него все-таки остается главной задачей. Майка сейчас в самом расцвете сил, и его решение продолжить карьеру в России — жирный плюс Суперлиги. Да и игроки «Зенита» в прошлом сезоне не скрывали, что играть с таким мастером — интересный опыт.

Более того, к Кристенсону присоединился еще один качественный иностранец — бельгиец Сэм Деру, который когда-то выступал за «Динамо». В его случае такой шаг «против повестки» стоит даже больше, чем в случае с Кристенсоном. В Европе информационный фон в отношении России даже еще более жесткий, чем в Штатах. Там политическое противостояние с Россией стоит далеко на первостепенных заголовках, в Старом же свете идет мощный поток негатива.

Фото: Роман Кручинин/zenit-kazan.com

Однако бельгиец не смог отказаться от контракта из Казани, и, как потом признается, что на это решение не смогли бы повлиять никакие слова других иностранцев, играющих в России и Казани. Сэм уже научился понимать по-русски и пользоваться прелестями российской доставки еды. Европеец не жалеет, что перебрался в казанский «Зенит» даже в свете отсутствия еврокубков. Ставим «плюс» бельгийцу за четкую и твердую позицию в выборе своего будущего, невзирая на обстоятельства.

Нам бы очень хотелось внести в этом список и польского экс-волейболиста «Зенита» Бартоша Бедножа, который остался в Казани до конца прошлого сезона, однако, как выяснилось позже, игрок хотел покинуть команду с конца февраля прошлого года, а оставался в Казани в основном из желания не потерять в деньгах за досрочное расторжение контракта. В итоге сезона поляк уехал, не остался, несмотря на продленный в середине сезона контракт. Поэтому оставим в нашем списке двух иностранных волейболистов, способных строить свою судьбу самостоятельно.