Банки сыграли по-малому: обзор кредитования бизнеса в Татарстане

Выдача новых кредитов крупному бизнесу в республике сократилась с 719,2 млрд до 514,6 млрд рублей, кредитование МСП выросло до 308,4 млрд рублей

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

Темпы роста кредитования бизнеса в Татарстане в 2022 году замедлились. Крупный бизнес отложил реализацию инвестпроектов и занял выжидательную позицию. Главным драйвером корпоративного кредитования стал сегмент малого и среднего бизнеса. Его поддерживали нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и льготные кредиты под 3—4,5% годовых. В 2023 году кредитование бизнеса будет расти, уверены банкиры. Какие льготные программы действуют сегодня и почему на фоне падения кредитования выросли депозиты юрлиц — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

За десять месяцев 2022 года банки выдали татарстанским организациям и индивидуальным предпринимателям новые кредиты на 823 млрд рублей — это на 20,4% меньше, чем годом ранее (за десять месяцев 2021 года было выдано 990,6 млрд рублей), сообщили «Реальному времени» в Национальном банке Татарстана.

Выдача новых кредитов крупному бизнесу сократилась за год с 719,2 млрд рублей до 514,6 млрд рублей, или на 28,4%. А кредитование малого и среднего бизнеса, наоборот, выросло. Так, субъектам МСП за 10 месяцев 2022 года было выдано 308,4 млрд рублей — вместо 271,4 млрд рублей годом ранее. Кредитование индивидуальных предпринимателей снизилось: за январь—октябрь 2022 года ИП было выдано займов на 19,5 млрд рублей — вместо 22 млрд рублей за тот же период 2021 года.

Общий объем обязательств по кредитам юрлиц в Татарстане вырос и на 1 ноября 2022 года достиг 715,2 млрд рублей (на 1 ноября 2021-го было 668 млрд рублей). Из них портфель кредитов крупных предприятий сократился на 4 млрд — до 464 млрд рублей, а портфель МСП вырос на 52,6 млрд — до 251,1 млрд рублей, в том числе ИП — 16,7 млрд рублей (вместо 16 млрд рублей год назад). Поддержку кредитной активности бизнеса в текущих условиях оказывают программы льготного кредитования, отметили в пресс-службе Нацбанка.

Объем депозитов юрлиц в банках вырос за год на 16,2% — до 613,9 млрд рублей. Средства на счетах ИП увеличились — на 20,3% до 24,8 млрд рублей (на 1 ноября 2022-го было 20,6 млрд рублей).

В топе — кредитование строительства и сельского хозяйства

В сегменте крупного и среднего бизнеса за 10 месяцев кредитный портфель Сбера вырос на 30%, или на 27 млрд рублей. Наибольший прирост показали жилое строительство и сельское хозяйство. В сегменте малого бизнеса сумма выданных Сбером кредитов в 2022 году выросла на 30% по сравнению с 2021 годом, количество клиентов увеличилось почти в 1,5 раза.

«Сбер в Татарстане продолжает активно кредитовать бизнес, применяя отраслевые подходы и риск-метрики, а также участвуя в действующих программах государственной поддержки. Мы готовы предлагать клиентам как оборотное кредитование на принципах предодобренного скоринга, так и проектное и инвестиционное финансирование, в том числе предполагающее финансирование сделок слияния и поглощения предприятий (M&A) на корпоративном рынке», — прокомментировал заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Андрей Ширков.

Ширков объяснил рост кредитования в строительстве и сельском хозяйстве реализацией крупных инвестиционных проектов и господдержкой в виде субсидий на льготные целевые кредиты.

За 10 месяцев более 7,5 тысячи клиентов Сбера получили льготные кредиты по программам господдержки. Наибольшее количество заявок было одобрено по программе Минэкономразвития 8,5% (МЭР, постановление правительства РФ №1764), программе Министерства сельского хозяйства (МСХ, постановление правительства РФ №1528), программе поддержки застройщиков (постановление правительства РФ №629) и программе субсидирования импорта (постановление правительства РФ №895), перечислил Андрей Ширков.

В первом полугодии 2022 года активно применялись программа для системообразующих предприятий и программа предоставления кредитных каникул. Сегодня перечень программ дополнен программой МЭР+ПСК («Комбо») для клиентов, включенных в реестр МПС по 209-ФЗ.

Всего в 2022 году малому бизнесу было выдано более 1,5 тысячи кредитов по льготным программам более чем на 8 млрд рублей.

Рост депозитов крупного и среднего бизнеса наблюдался, по словам Ширкова, преимущественно в первом полугодии 2022 года и был, вероятно, связан как с размещением дополнительно полученной выручки предприятий, связанной со скачком цен на реализуемую продукцию, так и с временной приостановкой инвестиционной активности и выжидательной позицией бизнеса по вхождению в новые проекты.

Крупный бизнес берет кредиты на инфраструктуру

За 10 месяцев 2022 года ВТБ в Татарстане нарастил корпоративный кредитный портфель на 8%, рассказала Марьям Давлетшина, вице-президент, управляющий ВТБ в Татарстане. Примерно половина от портфеля пришлась на кредиты крупному бизнесу. Портфель подразделения в сегменте кредитования крупного бизнеса сохранился на уровне начала года и превысил 51 млрд рублей.



«Динамика кредитования крупного бизнеса зависит от многих факторов. Мы видим, что компании стали более взвешенно принимать решения по долгосрочным инвестиционным проектам. При этом предприятия выстраивают инфраструктурные планы развития, для чего продолжают использовать заемные средства. Одним из крупнейших заключенных в 2022 году кредитных контрактов в сегменте крупного бизнеса стало кредитное соглашение между ВТБ и ОЭЗ «Алабуга» по финансированию первого этапа проекта развития ОЭЗ в размере 51 млрд рублей. Общий объем финансирования составит 194 млрд до 2032 года», — прокомментировала Марьям Давлетшина.

По итогам 2022 года ВТБ в Татарстане не ожидает снижения объема выдачи кредитов крупному бизнесу.



Главным драйвером корпоративного кредитования в 2022 году стал сегмент среднего и малого бизнеса. За январь—октябрь портфель клиентов ВТБ в этом сегменте вырос на 19%, превысив 52,2 млрд рублей. Значительную долю в нем — более трети — занимают компании жилого и коммерческого строительства.



На динамику финансирования МСП влияли государственные программы поддержки. В период действия высокой ключевой ставки они дали возможность клиентам не замораживать свои проекты, а продолжить их реализацию, отметила Давлетшина.



Основной объем льготного кредитования в 2022 году в татарстанском подразделении ВТБ пришелся на программы Минсельхоза РФ (постановление правительства РФ №1528), Минэкономразвития (постановление №1764), стимулирования Корпорации МСП, совмещенную программу Минэкономразвития и Корпорации МСП (постановление №1420), программы поддержки системообразующих предприятий (постановления №375, 393) и поддержки IT (постановление №407).

Кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса с начала года в Татарстане в результате превысил 60 млрд рублей.

Депозиты юрлиц росли в первом полугодии, подтвердила Марьям Давлетшина. На фоне пиковых ставок в первом полугодии 2022 года предприниматели активно открывали вклады. Портфель привлеченных средств клиентов — юридических лиц ВТБ в Татарстане увеличился за 10 месяцев на 22%, до 107,8 млрд рублей. Темпы роста размещения средств на депозитных счетах в сегментах крупного бизнеса и малого и среднего бизнеса были примерно одинаковыми. Наиболее востребованы у предпринимателей Татарстана срочные депозиты с периодом размещения до одного года.



Бизнес создавал «подушку ликвидности»

«В 2022 году на рынок кредитования крупных предприятий оказывали влияние различные факторы. Так, мы наблюдали рост в начале года. Затем некоторую стагнацию, начиная с конца февраля, — соглашается директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Республике Татарстан Сергей Панковец. — Учитывая ограничения, связанные с макроэкономической ситуацией, многие банки очень осторожно стали подходить к вопросу кредитования. Впрочем, и сами компании заняли выжидательную позицию».

С августа-сентября «Росбанк» фиксирует возобновление потребности в кредитовании в отраслях, которые определились со своим развитием в новой реальности. Преимущественно компании привлекают финансирование для пополнения оборотных средств. В «Росбанке» в Татарстане кредитный портфель корпоративного бизнеса на 1 декабря 2022 года вырос по сравнению с началом года на 23,6%.

Рост депозитов юрлиц в банках Сергей Панковец объясняет приостановкой инвестиционных программ и желанием бизнеса создать определенную подушку ликвидности. «Еще одна причина роста рублевых пассивов банков — уход клиентов от валютной составляющей в своей деятельности и перевод средств в рублевые инструменты», — считает он.

5% годовых на цифровизацию и внешнеэкономическую деятельность

«В 2023 году повысится спрос на программы льготного кредитования по ставкам около 5% годовых на цифровизацию и сделки по внешнеэкономической деятельности, — прогнозирует руководитель дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин. — По этим программам можно получить кредит с господдержкой на разработку или внедрение ПО, а также на сделки, связанные с импортом и экспортом приоритетной продукции».

Ак Барс Банк в 2023 году прогнозирует рост кредитного портфеля в сегменте МСП за счет развития направления кредитования малого бизнеса, в том числе с использованием механизмов господдержки. В этом году сегмент кредитования МСП в банке вырос за счет применения механизмов господдержки и развития нового направления — беззалоговой кредитной фабрики для малого бизнеса.

«Существенную роль в поддержании стабильности кредитования МСП сыграли программы господдержки — по линии Минэкономразвития РФ №1764 и программа стимулирования кредитования МСП. Кредитный портфель Ак Барс Банка по программам стимулирования за первое полугодие увеличился более чем на 80%», — отметил Роман Лесохин.

Еще одна программа, которая неизменно пользуется спросом у заемщиков в Татарстане, — это льготная программа АПК (ПП №1528), по которой получить заем можно по ставке не более 5% годовых. Эта программа позволила банку не снижать объемы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей в течение первого полугодия 2022 года.



Во втором полугодии 2022 года популярностью у бизнеса пользовались льготные программы кредитования на инвестиционные цели — промышленная ипотека, совмещенная программа 1764 и ПСК МСП, которые позволяют бизнесу приобретать производственную недвижимость и оборудование.

Малый бизнес быстрее адаптировался к новой экономической реальности

«Малый бизнес всегда более гибкий и быстро адаптируется к изменяющимся условиям. Любые принятые решения они могут реализовать практически на следующий день, что дает им существенное преимущество. Для более крупного нужно больше времени для изменений, — прокомментировал ситуацию в кредитовании заместитель председателя правления Банка Казани Альфат Замалиев. — В этом году были заморожены некоторые инвестиционные проекты, происходила переоценка ситуации как со стороны самих клиентов, так и банков. На крупный бизнес существенное влияние также оказывали выросшие ставки по кредитам».

«Банк Казани в кредитовании фокусируется на сегменте МСП. Мы умеем и любим работать с клиентами малого и среднего бизнеса, — говорит Замалиев. — Тенденции рынка и результат нашей совместной работы мы видим на примере нашего кредитного портфеля, который вырос на 13,5% с начала текущего года».

В 2023 году он видит потенциал роста кредитования МСП: «В этом плане у нас прогнозы оптимистичные».

Депозиты росли в силу нескольких факторов, считает эксперт. Во-первых, это рост ставок: хорошая доходность сделала этот инструмент привлекательным для предпринимателей. Во-вторых, ряд проектов был поставлен на паузу, и эти свободные средства бизнес разместил на депозитах.

Темпы роста кредитования бизнеса в Татарстане снижаются

Динамика выдачи кредитов бизнесу в Татарстане выглядит отстающей: в целом по России банки за 10 месяцев 2022 года увеличили корпоративное кредитование на 9,9%, говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

«Отставание происходит именно в сегменте крупного бизнеса — малое и среднее предпринимательство достаточно эффективно поддерживается по целевым программам, что улучшает социально-экономическое положение в регионе, — отмечает эксперт. — Крупный системообразующий бизнес Татарстана — это сектор обрабатывающих производств, производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов и химическое производства. Такие компании в условиях неопределенности могли сократить кредитование. Сегодня из-за риска санкций, предстоящего роста налогов и цен компании не могут планировать на длительный срок, что и снижает их инвестиционную активность».

За 10 месяцев 2022 года объемы кредитования юридических лиц в республике в целом превышали аналогичные показатели 2021 года, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Однако с апреля темпы роста кредитования юрлиц снизились, и с августа не превышают 5—6% над уровнем 2021 года. В начале года темпы роста кредитования были около 20%, напомнил он.

Среди возможных причин — опасения банков за невозврат кредитов в связи с напряженной макроэкономической ситуацией, отсутствие регуляторных послаблений по кредитам, выданным после 24 февраля 2022 года, а также отсутствие необходимости финансировать инвестиционные проекты в условиях неопределенности.

«Кредитование малого и среднего бизнеса растет, потому что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» позволяет МСП сегодня получать кредиты по ставкам, существенно ниже рыночных. В частности, для малых и средних предприятий Татарстана доступны кредиты на инвестиционные цели под 3% и 4,5%. На льготные кредиты, к примеру, могут рассчитывать предприниматели из обрабатывающих производств, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, транспортировки и логистики».



В следующем году возможен рост кредитования юрлиц в Татарстане на 5—10% — при условии, что не случится новых макроэкономических потрясений и существенных ограничений для развития бизнеса, прогнозирует эксперт. Однако в случае возникновения новых «черных лебедей» портфель кредитования предприятий Татарстана, возможно, останется на уровне текущего года или в случае реализации худшего сценария сократится на 5—20%.

Депозиты растут также не от хорошей жизни — из-за макроэкономической неопределенности компании сегодня предпочитают иметь больший запас наличности на счетах на случай, если банки не смогут предоставить кредитное плечо для финансирования оборотного капитала.