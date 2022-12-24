Путешествуем в сказку: в Яна Кырлай открылся обновленный «Лес чудес»
Обновленная «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» открылась в интерактивном семейном туристическом парке «Лес чудес» в селе Новый Кырлай Арского района РТ. Три года назад татарский зимний волшебник Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы переехали в парк «Лес чудес», в котором герои обрели свои собственные необычные локации в интерактивной программе «Путешествуя, играем в лесной сказке Кыш Бабая». Всех гостей Кыш Бабая ожидало посещение преображенной опочивальни Кыш Бабая и Комнаты желаний, писем и подарков, избушки на ветвистых ножках Убырлы Карчык и скалы дракона Аждахи, встречей с влюбленными Тахиром и Зухрой и лешим Шурале. А для читателей «Реального времени» Кыш Бабай и Убырлы записали поздравления с Новым годом.
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