Минус Жамнов в сборной, Бурмистров в «Ак Барсе» и Мичков в СКА: как прошла неделя изгнаний в КХЛ

Итоги недели в Континентальной хоккейной лиге

Предпоследняя неделя уходящего 2022 года запомнилась в основном своими расставаниями с командами. Алексею Жамнову поставили «двойку» за проваленный Кубок Первого канала, так что его судьба в сборной предрешена, а казанец Александр Бурмистров вновь был сослан из родного «Ак Барса», как и Матвей Мичков — из СКА. Спортивная редакция «Реального времени» традиционно подводит итоги недели в КХЛ.

Жамнов покинет сборную с оценкой «неудовлетворительно»

Кто бы мог подумать, но именно ничего не значащий и никого особо не интересующий, кроме нейтральных поклонников хоккея, Кубок Первого канала стал определяющим для наставника национальной сборной России Алексея Жамнова. И это учитывая, что сейчас весь российский хоккей, как и весь спорт, испытывает голод по международным соревнованиям. Но даже в такой ситуации сборная под руководством Жамнова умудрилась не выиграть в домашнем дружеском турнире с далеко не топовыми сборными Беларуси и Казахстана.

Российская сборная крупно обыграла казахов — 6:2, но уступила Беларуси в серии буллитов — 4:5, так что белорусы остались формальными победителями турнира. Таким образом, у Жамнова довольно грустная картина по турнирам. В прошлом декабре Кубок Первого канала был проигран в концовке игры с финнами, когда тренерский штаб непонятно зачем решил снять вратаря. В феврале россияне со скрипом пролезли в финал Олимпиады, где тоже были переиграны сборной страны Суоми, вот и этот Кубок Первого канала оказался недосягаем.

«Экспертный совет прошел, я отчитался за турнир. По Кубку Первого канала поставили неудовлетворительно. Думаю, ФХР сейчас все озвучит, я сказал им свои доводы. Работу я продолжаю, пока все как было», — рассказывал Жамнов в беседе с «Чемпионатом» после заседания.

Фото fhr.ru

Да, работать со сборной формально Алексей Жамнов пока остается — у него действующий контракт до лета следующего года. Менять наставника сейчас, когда национальная команда все равно не принимает участие ни в каких международных турнирах ,смысла нет, так что специалисту дали досидеть на своем месте до окончания соглашения. Однако о том, чтобы продлевать контракт, разговора не идет.

Вообще, идея с приглашением Жамнова на этот пост изначально выглядела довольно сомнительно. Он так и не поработал полноценно главным тренером на уровне КХЛ (разве что небольшой опыт в «Спартаке»), да и в сборных он отрабатывал только как помощник. Почему у Третьяка, Ротенберга и компании упал взгляд именно на него — непонятно. Особенно в преддверии такого важного события, как Олимпиада в Пекине. Ставка на новое лицо, очевидно, не сработала.

Да, ему серьезно «удружили» и многочисленные советники сборной в лице Есмантовича, Каменского и Ковальчука. Да и помощник в лице Федорова, постоянно норовившего снять вратаря, мягко скажем, не помог. Но на то Жамнов и главный, чтобы иметь свою голову на плечах и работать так, как сам видит. Этого у него, судя по всему, не получилось.

Четвертое «ушествие» Бурмистрова из «Ак Барса»

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и Александр Бурмистров покидает «Ак Барс».

Доморощенный казанский форвард отправлялся в Северную Америку еще в 2009 году, когда поставил себе задачу пробиться в состав тогда еще «Атланты Трэшерз», а оттуда и перебрался в Виннипег. Тогда на чувстве эйфории он в одном из общений с прессой обронил фразу, которую все хорошо запомнили и еще долго ему припоминали. «КХЛ — лига стариков» — рассуждал юный и горячий Бурмистров, еще не зная, что вскоре в эту лигу вернется и сыграет в ней большую часть своей карьеры.

Фото ak-bars.ru

Первое возвращение в «Ак Барс» случилось в 2013 году, через год ему удалось взять золото в составе сборной России в Минске, а еще через год он доберется с «Ак Барсом» до финала Кубка Гагарина, где без шансов уступит питерскому СКА. После этого Бурми снова попробовал себя в НХЛ, транзитом через «Виннипег» отправился в «Аризону», а оттуда в «Ванкувер». Как потом признается сам Бурмистров автору этого текста, самый лучший для него период в НХЛ прошел именно в составе «Кэнакс». Однако именно там он получит тяжелую травму, после которой уже не вернется на прежний уровень и снова вернется в Казань. Не пройдет и года, как он чем-то не угодит тогдашнему генеральному менеджеру Рафику Якубову и будет отправлен в ссылку в Уфу, где у него сложится несколько хороших сезонов с отличными сериями против «Авангарда».

В пандемийную весну 2020-го случилось уже третье возвращение Александра домой. На этот раз под крыло Дмитрия Квартальнова, который не понимал, как использовать хоккеиста, поэтому просто затыкал им дыры. И вот случилось уже четвертое «ушествие» Бурого из родного клуба. На этот раз отправился в магнитогорский «Металлург».

Катализатором очередного ухода стал случай ссоры с теперь уже бывшим главным тренером Олегом Знарком, которому форвард в отеле прямо высказал претензии из-за череды поражений. Хоккеист, по сути, высказал все, о чем болельщики и журналисты говорили почти всю осень. Но субординацию никто не отменял. Да и потасовка с Радуловым на одной из раскаток ему очков в репутации перед руководством не прибавила. В общем, казанцы отправили хоккеиста из команды, а индивидуальные тренировки в ожидании скорого обмена продлились аж целый месяц.

Непонятно, почему новый тренерский штаб не заступился за Александра перед Маратом Валиуллиным (именно он был инициатором штрафных санкций по отношению к Александру). Вероятно, потому что Бабенко и Билялетдинов и сами пока не имеют прочного статуса в команде, ведь разговоры о поиске нового тренера не утихают до сих пор. А может быть, Билялетдинов и сам не против, ведь при нем с Бурмистровым уже расставались дважды — ни разу мэтр свое «против» не вставлял. Так или иначе, казанский воспитанник теперь будет помогать прямому и главному конкуренту в Восточной конференции. А что от этого обмена получил «Ак Барс» — время покажет.

Фото ska.ru

Матвей Мичков: из любимцев — в ссылку

Еще один хоккеист, который долгое время оставался любимцем в своей команде, Матвей Мичков был отправлен в ссылку на прошедшей неделе. Уже ни для кого не секрет, что непригодных (по крайне мере пока) хоккеистов для первой команды СКА рано или поздно отправляют в неофициальный фарм-клуб питерцев — ХК «Сочи», где по идее игроки должны добраться до нужного уровня и заслужить возвращения в клуб Романа Ротенберга. Никто не скрывает, что «Сочи» давно входит в одну структуру с петербургскими «армейцами».

Так или иначе, Мичков уже успел дебютировать в составе «пантер» в матче с «Куньлунем», где пока ничем хорошим не отличился — у него «-2» показателя полезности и три броска за 7 минут и 24 секунды игрового времени. Да и команда была разгромлена далеко не самым грозным китайским соперником.

А ведь еще перед прошлым молодежным чемпионатом мира именно этого юркого форварда называли главной подрастающей звездой российского хоккея и самой грозной силой той команды Сергея Зубова. К сожалению, развитие таланта Мичкова оказалось не таким стремительным, как о нем говорили, и любимчики из местной школы у Романа Ротенберга вскоре сменились.

Но посыпать голову пеплом не стоит — парню всего 18 лет, а он уже играет на уровне КХЛ, пусть и не в питерском топ-клубе. Обрастет мясом, получит хорошую практику и подтянет хладнокровие. Возможно, мы еще увидим Мичкова, который раскрывается в Континентальной лиге, как новая звезда отечественного хоккея.