«Отели работали без передышки»: итоги 2022 года в сфере туризма и гостеприимства Татарстана

Рекорд внутреннего туризма, спад въездного и рост числа «дикарей»: как туроператоры и отельеры пережили 2022 и чего ждут от 2023 года

В результате противостояния с Западом в этом году пострадали все отрасли российской экономики, в том числе туризм и индустрия гостеприимства. Однако по отдельным показателям 2022-й оказался для них и удачным. Вырос выше рынка внутренний организованный туризм, а вместе с ним и средний чек — на 15%. Самыми популярными направлениями стали Дагестан (+100%), Москва (+57%), Крым и Санкт-Петербург (по 32%). Татарстан в этом году принял около 3,7 млн туристов. Вместе с тем по объективным причинам упал (-99,5%) рынок въездного туризма: нашу страну посетило всего 147 тысяч иностранных путешественников. Выездной туризм вопреки прогнозам вырос на четверть, но его география изменилась ввиду закрытия рядом стран своих границ для россиян, поэтому в топе были Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазия. В целом год для отельеров и туроператоров стал временем испытаний и возможностей, индустрии пришлось противостоять новым вызовам, искать других поставщиков и замену импорту. Ключевые события и комментарии ведущих игроков — в нашем материале.

Уход Booking и Airbnb с российского рынка

Начало СВО и последовавшие санкции против России не обошли стороной сферу гостиничного бизнеса и туризм. Тем не менее многие отельеры и туроператоры смогли приспособиться к изменившимся реалиям и найти верные решения в сложные времена. Пандемийный 2020 год был своеобразной разминкой для отрасли в проверке на прочность, но, как и тогда, бизнес справился с новыми вызовами.



PR-директор апарт-отеля на Пушкина, 26, директор ресторана «Небо Казани» Светлана Колокольникова рассказала «Реальному времени» о том, как в разгар пандемии ее компания использовала ситуацию.

— Для нас этот период был прекрасным поводом, чтобы открыть ресторан. В отеле не было ресторана, и мы его построили. Кризис использовали как время возможностей для реализации нашего проекта, для нас он обернулся положительной динамикой. Если бы не кризис, возможно, мы бы и не решились на это, — отметила эксперт.



Пандемийный 2020 год был своеобразной разминкой для отрасли в проверке на прочность, но, как и тогда, бизнес справился с новыми вызовами. Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Действительно, непростое время для сферы гостиничного бизнеса началось еще два года назад, с началом пандемии коронавируса. Однако 2022 год также преподнес свои «сюрпризы» казанским отельерам — с российского рынка ушли системы интернет-бронирования отелей Booking и Airbnb. Однако даже такой поворот событий бизнесмены смогли обернуть в свою пользу.



— После ухода Booking и Airbnb мы видели какой-то, скажем так, небольшой провал в бронированиях, может быть, первые пару недель. Но это с другой стороны простимулировало многих отельеров обратить внимание на прямые каналы бронирования, на свои сайты, — отметила в разговоре с «Реальным временем» исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина.



Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в связи с уходом иностранных компаний поручил Ростуризму при содействии Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога Booking.com. Новость об уходе зарубежных сервисов по бронированию отелей создала разные настроения как среди представителей сферы гостиничного бизнеса, так и других смежных с ней сфер.



С российского рынка ушли системы интернет-бронирования отелей Booking и Airbnb. Фото: realnoevremya.ru

Ведущий эксперт по туризму Майя Котляр у себя в телеграм-канале написала, что «в первую очередь уход Booking ударит по въездному туризму», и далее в публикации отметила, что «выходы найдутся, в конце концов есть и другие агрегаторы. Их огромное количество». Она оказалась права. В скором времени на российский рынок вышли отечественные сервисы бронирования отелей.

— Подтянулись наши российские системы «Островок», «Яндекс Путешествия», «Броневик». Все эти системы вышли на рынок и тоже стали полноценными игроками. Понятно, что было тяжело им тягаться с таким гигантом, как Booking, в плане того, что у него колоссальные инвестиции в маркетинг, рекламу, продвижение, но с другой стороны — выход нашли, — подчеркнула Юшутина.

Уход сервиса действительно не стал чем-то драматичным для гостиничного бизнеса Казани, а, наоборот, привел к новым достижениям в бизнесе.

— У нас продажи с сайта после того, как Booking ушел, увеличились в разы. Ни в 1-2, а в 3 и более раз — это положительная динамика. И очень хорошо, что стали продвигаться российские платформы. Я считаю, что это здорово, — считает Светлана Колокольникова.

В марте экс-депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в уходе Booking с российского рынка «нет ничего смертельного». Он также обратил внимание на своевременность события. Черняк выразил мнение, что уже давно нужно было «дать дорогу нашим отечественным сервисам и поддержать их».

Уход сервиса действительно не стал чем-то драматичным для гостиничного бизнеса Казани, а, наоборот, привел к новым достижениям в бизнесе. Фото realnoevremya.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко в разговоре с журналистами также выражала уверенность, что проблем из-за ухода иностранного сервиса с рынка России не возникнет. Костенко напомнила, что у страны есть свои аналоги.

Антикризисные меры налоговой поддержки и нулевая ставка НДС

В марте Госдума приняла закон об антикризисных мерах налоговой поддержки. Одним из пунктов в документе указана нулевая ставка НДС для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что обнуление ставки НДС позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной. Также она подчеркивала, что подобные стратегические меры поддержки привлекут новых инвесторов и помогут разобраться с главной проблемой российского туризма — острым дефицитом современных качественных отелей.

Свое мнение по вопросу высказала заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Гульнара Сафина. Она заявила, что гостиничный бизнес эту меру ждал давно. «Даже в период пандемии НДС никуда не девался, его тоже надо было выплачивать компаниям, и вот эта проблема для бизнеса гостиничного была острой», — подчеркнула она. Сафина также отметила, что обнуление ставки НДС критически важно для гостиниц и других средств размещения.

Эта мера, призванная поддержать гостиничный бизнес, вступила в силу 1 июля. В тот же день Ростуризм назвал решение правительства историческим и отметил его актуальность ввиду непростого времени для бизнеса.

Александра Юшутина в разговоре с «Реальным временем» отметила, что летний сезон был по-настоящему интенсивным.

— Для гостиничного сектора, конечно, у нас был очень интенсивный летний сезон. Многие отметили, что он превзошел допандемийный и превзошел 2021 год. Отели работали, скажем так, без передышки. По сравнению с прошлым годом этой осенью у нас вернулась деловая активность. В целом можно отметить, что достаточно высокая загрузка в этом году. В принципе год был достаточно неплохой, — заявила эксперт.

Александра Юшутина также подчеркнула, что год был непростым в плане событий, однако отразил истинные предпочтения клиентов. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что обнуление ставки НДС для российских гостиниц станет не только поддержкой для бизнеса, но и простимулирует его развитие. Александра Юшутина также подчеркнула, что год был непростым в плане событий, однако отразил истинные предпочтения клиентов.

— Мы увидели, что внутренний туризм, путешествия по России приобрели еще больший отклик в сердцах наших туристов. Стали чаще выбирать нашу республику, не просто как маршрут выходного дня. То есть не на 2-3 ночи, а уже на 5-6 ночей туристы приезжают. Татарстан стал полноценным направлением для отдыха. Событий больших было много, и все они так или иначе повлияли на нашу сферу. Я думаю, что мы неплохо справились в этом году, учитывая все внешние факторы, — считает эксперт.

Уход иностранных брендов

Февральские события и антироссийские санкции стали причиной ухода еще ряда иностранных брендов с российского рынка. В марте британский отельный оператор InterContinental Hotels Group (IHG), компании Hilton и Hyatt также решили покинуть нашу страну.

IHG 10 марта объявила, что приостанавливает девелоперскую деятельность, включая открытие новых отелей на территории России. В конце апреля начала вести переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление. 27 июня компания окончательно заявила о сворачивании бизнеса в нашей стране.

Решила уйти и сеть гостиниц Marriot. О своем решении компания сообщила 3 июня, объяснив это тем, что сейчас в России невозможно вести бизнес из-за введенных против нее санкций со стороны ЕС, Великобритании и США.

Решила уйти и сеть гостиниц Marriot. Фото: marriott.com.ru

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что уход иностранных брендов не катастрофичен. Он также подчеркнул, что 99% объектов гостиничной сферы находятся в собственности российских компаний или бенефициаров.

— Возможно, это такая имиджевая вещь, потому что все привыкают, что в каждой стране есть отели определенных брендов, — отметила Александра Юшутина, — Но мне кажется, это зависит и от менеджмента на местах. Потому что когда, к примеру, отель находится в сети — это хорошо с точки зрения внедрения стандартов, однородности качества и набора предоставляемых услуг. Есть путешественники, которые выбирают определенный бренд отеля, и они знают, что, приехав в любую страну, получат тот же уровень сервиса, — пояснила эксперт.

Все события этого непростого года также продемонстрировали актуальность развития внутреннего туризма в России.

— То, что многие туристы открыли для себя, возможно, заново, направления внутри России, для нас позитивный момент. Наш туристический бизнес не стоит на месте, по крайней мере он не стагнирует. Люди все равно будут ездить, потому что в нашем случае туризм — это социально значимое явление, за счет поездок и смены обстановки граждане могут эмоционально отдохнуть, отвлечься. Мы в любом случае будем стараться и работать над тем, чтобы нашим гостям было комфортно, — заключила Александра Юшутина.

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Что касается выездного туризма, в целом он показал неплохие результаты — вырос по сравнению с прошлым годом на четверть. Хотя география путешествий россиян за рубеж претерпела значительные изменения. Ряд государств после начала СВО закрыли свои границы для наших граждан. Им запретили въезд через внешнюю границу с целью туризма в Финляндию, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Другие государства также не остались в стороне. Например, Бельгия и Словакия практически перестали выдавать россиянам туристические визы, в Нидерландах больше не принимают заявления на краткосрочные визы, а Дания приостановила прием заявлений на визы и вид на жительство. Отдельные страны решили пойти иным путем и усложнили нашим гражданам процедуру получения документов.

Россиянам запретили въезд через внешнюю границу с целью туризма в Финляндию, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Фото: © Scotch Mist / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Все эти действия не могли не сказаться на турпотоке в Европу. По данным АТОР, он сократился на 95% по сравнению с 2019 и 2021 годами.



— Турпоток в ЕС есть, но он очень маленький. Это какие-то тысячи человек, даже не десятки тысяч, я бы сказала, — сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.



По ее данным, в 2019 году в каждую страну ЕС, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион граждан из России. Сейчас такую картину представить достаточно тяжело.

В целом отсутствие россиян негативно сказалось на экономике европейских стран. Как посчитали в Российском союзе туриндустрии, ряд государств из ЕС из-за своих действий недополучили до одного миллиарда евро.

Разворот на юго-восток и повышение цен

Подавляющее большинство российских туристов в этом году выбирали альтернативные Европе маршруты. По данным АТОР, за первые три квартала 2022 года жители России чаще всего выбирали Абхазию — там отдохнули 4,4 млн туристов. Почти на миллион меньше приняла Турция — в стране Босфора приняли 3,5 млн наших соотечественников. В тройку лидеров вошел Казахстан, куда приехали 2 млн туристов. Также в топе ОАЭ, Таиланд, Египет, Грузия, Армения, Киргизия.

Подавляющее большинство российских туристов в этом году выбирали альтернативные Европе маршруты. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— У нас связи оборвались, и из-за этого туризм в основном «пошел» в Эмираты и Турцию. Поменялись локации и направления. Я могу сказать, что произошел такой отход от Европы, от полетов в Америку. Мы сейчас ориентированы на туризм в Юго-Восточную Азию, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор AVT Азамат Сабиров.

Если проанализировать выбор казанцев на новогодние каникулы, то можно сделать вывод, что они полетят в Турцию, Узбекистан, Вьетнам, ОАЭ, Таиланд, Сербию, Армению, Азербайджан. Казахстана и Абхазии в списке нет. Такие данные приводят специалисты сервиса «Яндекс».

За год путевки существенно подорожали. Опрошенные «Реальным временем» эксперты приводят разные оценки.

— Цены выросли на некоторые особо востребованные турецкие отели на 10-20%, которые в зимнее время не останавливают работу — пятизвездочные. Вот они подняли цену. Если брать Египет и Таиланд, то можно найти цены трехлетней давности, — заявил «Реальному времени» владелец Companion SP Сергей Пасечник.

Одни специалисты говорят, что по сравнению с прошлыми годами стоимость туров выросла в два раза, другие отмечают, что цены повышались от 5% до 50% на разных направлениях, а некоторые считают, что повышение цен было не столь существенным.

— Доходная часть российского населения несильно выросла, а отдых за рубежом стал существенно дороже на 15-20-50%. Продукты подорожали. Если раньше туристы ехали на 2 недели, то сейчас на 10 дней, — поделился своим мнением с «Реальным временем» председатель Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

Спрос на внутренний туризм вырос, но проблемы остались

Несмотря на изобилие альтернативных вариантов для зарубежных поездок, подавляющее большинство россиян все же предпочли путешествовать внутри страны. Причин для этого масса: это и скромный бюджет отдыхающих, и нежелание покидать страну в неспокойное время, и возможность оценить красоту российских городов. Отдельные состоятельные граждане и вовсе стали «невыездными» и вынужденно пользуются услугами российских курортов.

Вследствие этого выросли показатели рынка почти по всей стране. Если говорить о самых популярных маршрутах, то помимо Казани в этот список вошли города: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Самара, Калининград, Мурманск, Новосибирск, Челябинск, Красноярск, Оренбург, Омск и Волгоград.

Несмотря на изобилие альтернативных вариантов для зарубежных поездок, подавляющее большинство россиян все же предпочли путешествовать внутри страны. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы видим, что люди начинают понимать, что наша страна тоже красивая. Я вижу, какие-то туристы начинают летать на Камчатку, на Сахалин, Владивосток, Алтай, Ижевск. В целом есть такой положительный момент, и в Америке люди путешествуют внутри страны. И теперь благодаря спецоперации и COVID-19 россияне также путешествуют в своей стране, — заметил Азамат Сабиров.

Казань также оказалась в выигрышной ситуации. По словам главы городского Комитета по развитию туризма Дарьи Санниковой, в этом году с высокой долей вероятности столицу Татарстана посетят 3,7 млн туристов. А к 2030 году город рассчитывает принимать 5 млн туристов ежегодно. Для сравнения: в 2005 году в Казань приехали 400 тысяч гостей.

Но несмотря на благодатную почву для развития внутреннего туризма, в стране в этой области остается ряд проблем, отмечают эксперты.

Так, по словам Сергея Пасечника, многие регионы оказались попросту не готовы к такому повороту событий. Речь идет о слабо развитой инфраструктуре.

— Даже платежеспособные люди не могут зачастую найти себе достаточного комфортного размещения и комфортных услуг. И видно, что наш туризм все эти 20 лет готовился очень слабо, если не считать только Сочи, благодаря Олимпиаде 2014 года, — отметил Пасечник.

Отечественный бизнес увидел потенциал развития индустрии отдыха в России. Фото: krasnayapolyanaresort.ru

Об этой же проблеме высказался Азамат Сабиров. Он считает, что быстро ее не решить, но отметил — отечественный бизнес увидел потенциал развития индустрии отдыха в России. Как будут развиваться события дальше, сказать пока сложно, полагает эксперт. Одним из драйверов роста этой сферы мог бы стать речной туризм.

— Я это уже описывал президенту, у нас есть проблема несоответствия федерального, регионального и муниципального законодательства и лесного фонда в сфере того, чтобы развивать речной туризм. У нас очень много рек и озер, и есть такая большая проблема, — заявил Сабиров.

Дорога к экзотике, рекордные убытки и закрытие турагентств

Кроме спецоперации были и другие связанные с нею потрясения года, так или иначе оказавшие влияние на сферу туризма.

Говоря о самых важных событиях года, председатель Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов отметил объявление частичной мобилизации и взрыв на Крымскому мосту.

Не все смогли адаптироваться и принять новые вызовы наряду с закрытием границ, поэтому часть турагентств в стране начали закрываться. В 16 крупнейших городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других — закрылось до 20% туристических офисов. По другим данным, доля фактически закрытых агентств превышает 30%.

Сергей Пасечник вспомнил об авиакомпаниях, которые попали под удар. Упавший пассажиропоток доставил серьезные проблемы представителям бизнеса.

Если говорить об официальной статистике, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) раскрыли данные только за первый квартал года. Согласно их информации, с января по март 2022 года российские авиакомпании получили рекордный убыток за последние 8 лет, который составил 61,1 млрд рублей.

Фото: Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ)

Однако, по словам участников рынка, в последние месяцы авиакомпании находят выход из сложной ситуации. Тот же «Аэрофлот» придумал для путешественников ряд новых маршрутов.

— Есть оживления на дальние магистральные перелеты. Аэрофлот смело поставил рейсы в дружественные страны вроде Мальдив, Сейшельских островов и Таиланда. Вот такие экзотические перелеты появились из Москвы, и более-менее по разумной цене, — рассказал Сергей Пасечник.

Позитивный фактор — это отмена ковидных ограничений, появившихся еще 2 года назад. Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Другой позитивный фактор — это отмена ковидных ограничений, появившихся еще 2 года назад. У людей сработал фактор отложенного отдыха. Забивать себе голову мыслями о карантине и сертификатах стало уже неактуально, а потому граждане стали активно собирать чемоданы, предвкушая долгожданный отдых. Даже очередные вспышки COVID-19 на отдельных территориях практически никого не пугают.

Что будет с туризмом дальше?

Генеральный директор AVT Азамат Сабиров:

— Прогноз на следующий год такой: будет увеличиваться туризм внутри России, будет увеличиваться туризм по тем странам, которые для нас открыты. Это страны Юго-Восточной Азии. Понятно, что Европа не является приоритетом, как было раньше. У нас была доля туризма 75% на 25% — внешний и внутренний, а сейчас 50% на 50%. Идет к тому, что доля внутреннего туризма будет увеличиваться. Думаю, года через два будет процентов 60 путешествий по России, а 40 — за рубеж.

Владелец компании Companion SP Сергей Пасечник:

— Мой прогноз — люди посмелее будут возвращаться на европейские направления, которые будут открыты. Может быть, наконец-то руководство поймет, что внутренний туризм себя вполне оправдывает, и будут проекты внутреннего туризма более активно развиваться и вкладываться деньги в инфраструктуру. Такие серьезные полномасштабные, не только частные отели рисковые и не только санатории, оставшиеся от СССР, но уже новые полноценные полномасштабные медицинские центры, клиники и так далее.

Председатель Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов:

— Следующий год, наверное, будет годом Востока и Азии для наших туристов, которые путешествуют за рубежом. Именно эти направления будут более приоритетными. На европейские направления мы даже на надеемся. Я считаю, что если визы нет, то даже не надо тратить деньги, силы и время и выбирать варианты без визы.

Исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина:

— Все направлено на повышение качества услуг. Ведем работу с партнерами, ищем интересных партнеров, которые автоматизируют работу отеля. Главное — не стоять на месте. Надеемся, что к нам вернутся международные события — тоже хороший драйвер. Будем верить в лучшее.

PR-директор апарт-отеля на Пушкина, 26, директор ресторана «Небо Казани» Светлана Колокольникова:

— Мы оптимисты, не хотим думать о плохом. Мы хотим загружаться. Прогнозов, сами понимаете, никаких строить не можем. Наша задача — ждать гостей, быть на позитиве и уповать на самое лучшее. Вот наш девиз. Своим гостям мы говорим: «Помните, что в Казани у Вас есть дом!»