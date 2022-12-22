Исследование: где казанцам лучше всего закупаться к Новому году?

Фото: Олег Тихонов

Новый год — один из самых любимых праздников взрослых и детей. Как правило, люди начинают готовиться к нему заранее, продумывают меню и закупают необходимые продукты. Однако финансовый вопрос стоит не на последнем месте. Как же грамотно распределить свой бюджет и купить все самое необходимое — вкусное, свежее и подешевле?

Корреспондент «Реального времени» проверил ассортимент нескольких магазинов города на наличие самых популярных продуктов для приготовления праздничного стола и выяснил, какой из них наиболее выгодный.



Стоимость товаров, указанная в материале, актуальна на 18 декабря.

Для закупки были выбраны популярные в народе магазины — «Пятерочка», «Магнит» и «Светофор». Цены в различных магазинах могут отличаться, поэтому отметим, что закупка продуктов проводилась в следующих магазинах:

«Пятерочка» — Горьковское шоссе, 30;

«Магнит» — Латышских стрелков, 10;

«Светофор» — Энгельса, 7.

Фото: Максим Платонов

Один из первых продуктов, который у всех ассоциируется с Новым годом, — конечно же, мандарин. Традиция дарить на Новый год мандарины пришла к нам из Китая. Каждый из гостей обязательно преподносил хозяевам два мандарина. Считалось, что такая «пара» приносит удачу, а также улучшает финансовое благополучие. Так эти солнечные фрукты уже давно стали обязательным атрибутом празднования Нового года. Отправившись за ними в магазин, мы обнаружили, что мандарины на развес в «Пятерочке» можно приобрести по 62 рубля за 1 кг, а в «Магните» такой же вес — за 66 рублей. В «Светофоре» мандаринов, к сожалению, не оказалось.



Также приготовление блюд к праздничному столу невозможно представить без майонеза. Именно им заправляют большинство салатов. Отправившись в магазины и сравнив цены, выяснили, что этот продукт, например, бренда «Ряба» в объеме 372 грамма можно приобрести в «Пятерочке» и в «Магните» по одинаковой цене — 120 рублей.

Фото: Максим Платонов

Еще один продукт, который обязательно понадобится для праздничного стола — это колбаса. Ее используют как ингредиент для оливье или просто для нарезки. В «Пятерочке» можно приобрести 450 грамм классической вареной колбасы «Папа может» за 161 рубль, а в «Магните» аналогичный продукт того же бренда массой 500 грамм стоит 239 рублей.

Также для приготовления новогодних блюд не обойтись без рыбы и мяса. Для различных праздничных рецептов отлично подойдет куриное филе, 1 кг которого в «Магните» можно приобрести за 230 рублей, а в «Светофоре» — за 149 рублей. Самая низкая цена этого продукта за 1 кг оказалась в «Пятерочке» — 139 рублей. Среди рыбы выбор можно остановить на форели — 150 грамм рыбы бренда «Дивный берег» можно приобрести за 299 рублей в «Пятерочке», а в «Магните» — за 240 рублей.

Фото: Максим Платонов

К праздничному столу также стоит запастись несколькими видами безалкогольных напитков. Например, минеральную воду «Боржоми» в объеме 0,5 литра в «Магните» и «Пятерочке» можно приобрести за 65 рублей. А 2 литра лимонада «Черноголовка. Байкал» можно купить за 75 рублей в «Пятерочке» и на 49 рублей дороже в «Магните» — за 124 рубля. В «Светофоре» можно приобрести напиток «Черноголовка. Буратино» в меньшем объеме — 1,5 литра, но за 34 рубля.

Отправляясь за покупками, каждый казанец, скорее всего, расширит свой новогодний список продуктов индивидуально. Но, ориентируясь на базовый список продуктов, перечисленный корреспондентом, можно сделать выводы и выбрать наиболее выгодный магазин для себя. Не стоит забывать, что магазины также предоставляют приятные скидки на различные категории товаров. Напомним, цены на продукты указаны на 18 декабря и могут действовать не во всех магазинах торговых сетей.