«Где мы меньше всего потеряли — это в религии»

Власти Татарстана озвучили, как будут проводить год национальных культур и традиций

Самостоятельная кафедра татарской музыки в консерватории, ремонт школы в селе Кадряково Агрызского района и центр коллективного пользования по возрождению, сохранению, изучению и развитию народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства — некоторые из планов, озвученные на совместном заседании Совета при президенте Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в 2023 году Года национальных культур и традиций. Всего за год произошло 60 крупных мероприятий с бюджетом почти в 189 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».

По «Пушкинской карте» Татарстан обошла Мордовия

Заседание в присутствии глав районов, городов и министерств проводил президент республики Рустам Минниханов, впрочем, внеплановых выступлений не было. Гостям дарили календари в честь Года культурного наследия народов России с детскими рисунками. Сначала об итогах этого года рассказал короткий фильм (на русском, с татарскими субтитрами), где можно было услышать словосочетание «православные кряшены» и узнать, что местные представители эрзя и мокша (названные мордвой) возродили традицию «поклонения солнцу». Среди юбиляров были отмечены заведующая кафедрой фортепиано Казанской консерватории Альфия Бурнашева, художник Василий Шишкин и ректор Императорского университета Николай Лобачевский.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в рамках года было проведено 60 крупных мероприятий с бюджетом почти в 189 млн рублей. Из 337 тысяч потенциальных пользователей «Пушкинской карты» в Татарстане ее выпустили 66% — это четвертое место, после Москвы, Санкт-Петербурга и Мордовии. А посетить ее обладатели могут 2 368 событий (из них 1 390 от муниципальных учреждений культуры). Куплено билетов более чем на 300 млн рублей. Позже директор чистопольского досугово-развивающего центра «Камалия» Радик Вафин указал, что у них в районе его организация является единственной частной, которая работает с «Пушкинской картой».

Рассказала Фазлеева и о том, какой язык выбирают родным школьники. Согласно приведенной выборке, татарский в учебе выбирают 298 420 детей (62,9%), русский — 170 184 (35,68%). На третьем месте — чувашский (3 655 детей), а вот башкирский изучают 6 детей. Официально в республике есть 610 образовательных организаций, где основной язык обучения — татарский, и 871 — где русский.

Лейла Фазлеева. Фото: tatarstan.ru

Центр народных промыслов и самостоятельная кафедра татарской музыки

Следующий год — Год национальных культур и традиций. Обсуждая его, Фазлеева затронула вопросы сохранения и развития народных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного творчества, отметив:

— На сегодняшний день существуют проблемы, которые влияют на дальнейшее развитие [этой сферы]. Мы образовали рабочую группу, которая четко понимает, какие задачи нужно выполнить в следующем году.

Указав, что получает много запросов по этому поводу, она предложила в следующем году заняться вопросом создания соответствующего центра. Кроме того, вице-премьер поделилась сообщением, что в республике, помимо множества этнопраздников, впервые за 40 лет была организована фольклорно-этнографическая экспедиция.

Эту темы продолжил ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев. Отметим, что он, как и все выступающие, чередовал в своей речи татарский и русский язык.

Фото: tatarstan.ru

— В Год культурного наследия по всем аспектам деятельности вуза были сделаны акценты на изучении, сохранении и популяризации богатейшего наследия Татарстана, — подчеркнул Дулат-Алеев, рассказав о проекте «Музыкальные традиции России для молодежи»,

сделанном на грант Министерства образования РФ.

Консерватория была единственным татарстанским вузом, выигравшим на конкурсе. Сначала в ходе трех экспедиций (в Верхнеуслонский, Тетюшский и Балтасинский районы) был собран фольклорный материал на разных языках — более 150 образцов. Также некоторые студенты съездили на стажировку в Азербайджан и Казахстан, для обсуждения методов работы с фольклором консерватория пригласила на форум 170 студентов. После на основе материалов были созданы новые композиции, сыгранные на концерте «Голоса предков».

— Это было интересное звучание, отличающееся от западного музыкального академизма, — указал Дулат-Алеев.

Фото: tatarstan.ru

На концерте появился и новый ансамбль — традиционных инструментов. Однако для развития этой традиции требуются средства — на инструменты, исполнительскую школу, новый репертуар. Первые сборники фольклора и сочинений были подарены Минниханову.

— Было принято решение о создании самостоятельной кафедры татарской музыки, которая будет не только исследовательским подразделением, как было несколько лет назад, а объединит все татарское музыкальное наследие и будет «звучащей» кафедрой, — подвел итоги Дулат-Алеев.

Цыгане, ремонт ДК и обучение СМИ



Кроме них, на заседании были выступления главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, рассказавшем, что у них планируется создание цыганского ансамбля (в районе живет 250 цыган), полная энтузиазма речь директора музея Лаишевского края Фариды Муртазиной о том, что благодаря их экспозиции «теперь уже никто не сможет ошибиться и пошить неправильно национальный костюм!». А также выход директора Дома культуры в селе Кадряково Агрызского района Вероники Манаевой в марийском костюме. Она пригласила Минниханова 3 июля на праздник Семык и посетовала, что ДК требует ремонта. Президент тут же предложил посмотреть, если у него окно в графике и указал главе района разобраться — мол, наверное, проблема серьезная, раз девушка добралась с ней до Минниханова.

Вероника Манаева. Фото: tatarstan.ru

Подводя итоги, президент республики, в частности, поднял вопрос освещения событий в прессе, предложив руководителю «Татмедиа» Айдару Салимгараеву организовать для журналистов специальные семинары: «Учите их, сами делайте курсы по тому, что касается традиций, обычаев. У нас другого ничего нет, кроме «Татмедиа». И других привлекайте. Чтобы [писали] не только жареные факты из желтой прессы».

— Мы сегодня мало говорили про религию, но религия, какой бы она ни была, очень важна, это наша основа, — указал Минниханов и предложил Камилю хазрату Самигуллину, митрополиту Кириллу и Ицхаку Горелику представить свою программу на год. — Где мы меньше всего потеряли — это в религии. Многое сохранено, это надо передать.