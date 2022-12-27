Девять походов хана Сахиб-Гирея и крымских войск за пределы полуострова

Из истории Крымского ханства, династии Гераев — потомков Джучидов и становление нации

Фото: Жак-Кристоф Мивилль. Бахчисарай. Ханский дворец

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Трудно переоценить значение хроники Реммала и для истории военного дела Крымского ханства, ведь примерно две трети хроники посвящено описаниям походов хана: «подготовке, организации, движению на данный театр военных действий и обратно, самому бою и другим действиям, относящимся к данным кампаниям, таким как церемонии и торжества» [Остапчук, 2001, с. 395].

«История хана Сахиб-Гирея» описывает девять походов крымских войск за пределы полуострова.

1538 г., Молдавия, упомянутый поход против Петру Рареша. 1539 г., Черкесия, ответная крымская экспедиция на атаки черкесов против мусульман около Темрюка. Зима 1539/40 гг., Литва и, возможно, Московия, поход, возглавлявшийся сыном Сахиб Герая Эмин Гераем под надзором его аталыка Ибрахим-паши. 1541 г., знаменитый московский поход, совершенный по совету и при участии Семена Бельского [Зайцев, 2004, с. 142-145]. Около 1542 г., поход против племени Джаней за невыполнение обязательств их вождя Кансавука (османского вассала, согласно хронике) по ежегодной доставке ясыря. Около 1544 г., поход против кабардинцев по просьбе кабардинского князя Эльбозады для расправы над восставшими против него. 1546 г., Астрахань, поход против хана Ямгурчи за захват крымского торгового каравана. 1546 г., так называемая «ногайская резня» (ногай кыргыны). 1551 г., Черкесия, поход спровоцирован османами для того, чтобы выманить хана с территории полуострова и посадить нового хана — Девлет Герая.

Важной особенностью хроники является относительный характер датировки событий: Реммал почти не дает точных дат, и датировку описываемых им событий можно производить, только сравнивая его данные с другими источниками, прежде всего османскими и русскими. Например, крымско-ногайское столкновение он датирует так: «Прошел год, с тех пор как мудрый, совершенный и справедливый падишах и герой-мститель вернулся из Астрахани» [Tarih, 1973, с. 106]. Только дважды можно встретить у него точные датировки. Первый раз это 946/1539—40 г. [Tarih, 1973, с. 46]. Вторично Реммал дает точную дату (956/1549—50 г.) таким образом: «На третий год после ногайской резни, то есть в девятьсот пятьдесят шестом году Пророка.» [Tarih, 1973, с. 119].

Жанр «Истории хана Сахиб-Гирея» — панегирик правившему хану. Это история его правления. Как заметил некогда В.Д. Смирнов, «вся эта история есть сплошной панегирик Сахиб Гераю и состоит из описания целого ряда походов, по-нашему разбойничьих набегов, беспрестанно совершавшихся этим ханом на своих соседей, преимущественно же на слабых черкесов» [Смирнов, 1913, с. 145].

В другом труде В.Д. Смирнов отмечал:

«...все сочинение Реммал-ходжи, несмотря на его несколько высокопарный восточный слог и отсутствие хронологических дат, содержит в себе немало любопытных данных для фактической и бытовой истории Крымского ханства, вполне согласных с другими историческими памятниками» [Смирнов, 2005, с. 318]. Так же оценивал хронику и выдающийся польский ориенталист З. Абрахамович [Senai, 1971, с. 78]. Этой жанровой особенностью текста Реммала, видимо, объясняется тот глубокий интерес к татарской идентичности и исключительно татарским традициям (в том числе и политическим). Тон панегирика, правда, не помешал Реммалу мастерски скрыть критические замечания между строк своего произведения.

С источниковедческой точки зрения текст хроники оказал некоторое влияние на последующие труды. Так, например, Мухаммед Риза неоднократно упоминает о самом Реммале [Риза, 1832, с. 92, 93, 97], но, как пишет В.Д. Смирнов, написанная им история... по-видимому, была неизвестна автору «Семи планет», потому что он ничего не говорит о ней, упоминая лишь вообще, что «мевляна, сидя в заключении, написал разные сочинения»» [Риза, 1832, с. 93; Смирнов, 2005, с. 34]. Однако этот вывод В.Д. Смирнова, по-видимому, не верен.

Прямые дословные и весьма обширные заимствования из Реммала мы находим в труде Абд ал-Гаффара Кырыми «Умдет ат-теварих», а также «Розовом кусте ханов» Халим-Гирея, который упоминает Кайсуни-заде среди своих источников.

Автором «Тарих-и Ислам Гирай хан» («История хана Ислам-Гирея III») был крымчанин, чиновник ханской канцелярии, а потом кади в одном из крымских городов, ханский историограф Хаджи Мухаммед, известный под поэтическим псевдонимом Сенаи и носивший нисбу Кырымлы. Сочинение сохранилось в рукописи из собрания Британского музея под шифром Add. 7870. Автор закончил труд, написанный по просьбе ханского везира Сефер Гази-аги, 13 шабана 1061 / 1 августа 1651 г. (начат он был, вероятно, после 1648 г.). Текст, сохранившийся в копии, переписанной неким Мустафой б. Омером по прозвищу Кара Языджи (окончил переписку 1 сентября 1681 г. в Крыму в селении Хан-эли на реке Альме — в 10 км к северу от Бахчисарая), написан на староосманском языке [Senai, 1971]. Копия труда была изготовлена для султана Ахмед Герая — сына хана Мехмед Герая IV.

Хан Крыма Ислям III Герай. Гравюра XVII века. Источник wikipedia.org

Хроника с точки зрения источниковедения и ценности содержащихся в ней данных была очень подробно блестяще проанализирована ее переводчиком и публикатором З. Абрахамовичем.

Источниками сочинения Хаджи Мухаммеда Сенаи стали, во-первых, официальные (канцелярские) материалы, в частности ханские фирманы, дневники татарских военных походов на соседей: двух походов Ислам Герая III — 1648 г. (11 мая — 4 июля) и 1649 г. (26 мая — конец сентября) и похода осени 1648 г. (28 августа 1648 г. — конец января 1649 г.) калги Крым Герай-султана на Польшу с осадой Львова. Во-вторых, это архивные материалы (в частности, вероятно, татарско-польская дипломатическая переписка, хранившаяся в ханском архиве). Кроме того, автор знал и включал в свой текст устные истории (песни о походах и битвах), строительные хронограммы (тарихи) и пр.

Вершиной крымской средневековой исторической прозы как по объему изложенного материала, так и по числу использованных автором источников по праву может считаться труд Сейида Мухаммеда Ризы «Семь планет в известиях о татарских царях» (1737 г.). Автор, по всей видимости, происходил из крымского рода улемов Афифи. Умер Риза в Стамбуле в 1169/1755—56 г. Название всего труда происходит от взгляда автора на историю ханства как историю правления семи ханов (Менгли Герая I, Сахиб Герая, Девлет Герая I, Гази Герая II, Бахадыр Герая, Селим Герая и Менгли Герая II). Сведения из хроники Сейида Мухаммеда Ризы «Семь планет в известиях о царях татарских» стали базовыми для других историографических трудов, ее переписывали, а списки хроники представлены в различных библиотеках и музеях мира. Широкую известность она получила и благодаря казанскому изданию Мирзы Казембека [Риза, 1832]. Общие сведения о «Семи планетах» с указанием известных списков и источников неоднократно приводились в научной литературе [Зайцев, 2011, с. 97—121; Абдужемилев, 2020а, с. 316—344]. Сочинение в латинской транскрипции издано в Казани в 2019 г. [Риза, 2019].

Фото: аккаунт Рефата Абдужемилева в сети «ВКонтакте»

Крайне тяжеловесный, цветистый язык сочинения Сейид Мухаммеда Ризы породил трудности в восприятии текста, что вызвало к жизни своего рода краткую редакцию его труда, имеющую продолжение. Ее составил во второй половине XVIII в. Хурреми-челеби Акай-эфенди. Время составления этого текста — не ранее 1161 г. х. (почти полностью укладывается в 1748 г.). Акай-эфенди был сыном некоего мюдерриса Каракаша Мехмеда-эфенди из крымской деревни Хуррем, по которой и получил свое прозвище. Сам Акай-эфенди был мюдеррисом в деревне Ойрат близ Гёзлеве.

«Суть историй» («Умдет ат-теварих») — принадлежит перу Абд ал-Гаффара Кырыми (полное имя автора — ал-Хадж Абд ал-Гаффар б. ал- Хадж Хасан б. ал-Хадж Махмуд б. ал-Хадж Абд ал-Ваххаб ал-Кырымы). Он происходил из крымского рода Ширин, был известен как поэт, служил секретарем дивана при хане Каплан Герае I (1712—1714 гг. — первое царствование). Рукопись хранится в Сулеймание (библиотека Эсада-эфенди (Es'ad Efendi). No. 2331). По охвату событий сочинение представляет собой всеобщую историю от сотворения мира до современных автору событий (поначалу даются сведения о пророках до Мухаммада, затем излагается история древнего Ирана, деяния праведных халифов, история династий Омейадов, Аббасидов, Сельджукидов и др., в том числе и Османов, вплоть до султана Махмуда I, 1730—1754). Части этой всемирной истории, относящиеся к Золотой Орде и Крымскому ханству, были не вполне удовлетворительно опубликованы в 1924—1925 гг. В 2014 и 2018 г. в Казани увидели свет транскрипция и очень неуклюжий и неточный перевод текста Кырыми на русский язык [Кырыми, 2014; Кырыми, 2018].

Среди своих источников Абд ал-Гаффар упоминает арабов — ат-Табари, ал-Масуди, Абу-л-Фиду, аш-Шихну, персов — Фирдоуси, ал-Байдави, Шараф ад-Дина Йезди, Мирхонда, турок — Нешри, Лютфи-пашу, уже известных нам Мустафу Али и Хезарфенна. Большое место в этом произведении уделено Чингизидам и особенно истории Крыма.

Говорится о происхождении крымских ханов, далее — об истории полуострова от принятия османского господства в 1475 г. до 1125/1739 г., т. е. от правления Менгли Герая до ханствования Селямет Герая.

В основу некоторых сведений в сочинении «Суть историй» легли данные «Тарих-и Дост-султан» Утемиш-хаджи б. мауланы Мухаммеда Дости. Кроме того, близко цитирует Кырыми и текст Реммала.

Лагерь русских войск на Пруте. Худ. Иванов М.М. Источник: wikipedia.org

Наш автор был современником и очевидцем многих описываемых им событий, о чем он сам и сообщает. Так, он принимал участие в Прутской кампании (1711 г.) — это первый эпизод, который он описывает как очевидец. Вероятно, сразу же после этого Абд ал-Гаффар принимал участие и в карательной экспедиции против черкесских племен на Кубани (вместе с ал-Хадж Джан-Тимур-беком из рода Ширин и ханом Девлет Гераем II). После этого эпизода автор снова упоминает о себе как о кади во владениях Ширинов при описании случившегося в 1724 г. свержения Саадет Герая III.

В 1735 г. Абд ал-Гаффар совершил хадж, в это время он уже служил секретарем (диван кятиби) при Каплан Герае I (1730—1736 — третье царствование). Ту же должность он занимал и при преемнике этого хана — Фетх Герае II (1736—1737). Зимой 1149/1736—37 г. историк участвовал в посольстве Фетх Герая в Стамбул с дарами (он присутствовал на аудиенции, данной Махмудом I, встречался с высшими османскими сановниками), а в 1150/1737 г. хан отправил Абд ал-Гаффара в ставку османских войск близ крепости Картал (там он получил распоряжение участвовать в делегации для встречи нового крымского хана, Менгли Герая II, в Монастире возле Бабадага в Добрудже в сентябре 1739 г.).

Еще одно крайне важное и редкое сочинение, содержащее краткий обзор истории ханства от его возникновения до XVIII в. издано В.Д. Смирновым в оригинале в 1881 г. Особое внимание в этом тексте уделено взаимоотношениям крымских ханов с Турцией, а Турции — с Россией, Францией и другими странами по крымскому вопросу в XVII—XVIII вв. В текст включено большое количество копий договоров и других официальных бумаг относительно Крыма, что позволило В.Д. Смирнову назвать его «Сборником».

Известно два списка сочинения. Основной список хранится в Париже (Supplement Turс 1157). Он выполнен рукой некоего перса в Стамбуле и не свободен от ошибок и неточностей. Санкт-петербургский, выполненный, вероятно, рукой Х. Фейзханова, является копией парижского, причем количество ошибок в нем намного больше, чем в парижском списке. Сочинение было издано В.Д. Смирновым по санкт-петербургской рукописи (Азиатский музей, 590а), причем текст исправлен и восполнен по парижскому списку [Сборник РИО, 1881].

Карта Крыма из морского атласа Бахрие. Пири Реис, около 1520 г.

Сочинение это состоит из 124 статей, среди которых есть и исторические повествования, и бытописания, и анекдоты, и целые международные трактаты с дополнительными к ним документами, ноты европейских дипломатов Порте, донесения ее агентов и послов, статистические таблицы и пр. Все они, за немногими исключениями, относятся ко времени первой екатерининской войны с османами. Сочинение начинается с истории праведных халифов, краткого перечня мусульманских династий, затем автор переходит к истории Крыма, описывает ряд государственных учреждений, хозяйство и быт ханства, а также населяющих его ногаев.

Часть статей была переведена целиком или использована В.Д. Смирновым в своих изысканиях. Так, ученый перевел и использовал статью текста источника под названием «Вопрос о Крыме во время Рагыб-Ассеид-Мохаммед-паши в 1775 году» для исследования прусской политики в Стамбуле во второй половине XVIII в. Раздел сочинения о липках — польско-литовских татарах в тексте анонима также был им переведен на русский и опубликован [Сборник РИО, 1881, с. XXXV—XXXVI].

Автор труда — османский чиновник, современник некоторых из описываемых событий. Так, он рассказывает как очевидец о церемонии назначения нового садразама Хамзы-паши в 1768 г. Автор служил мюлязимом в департаменте счетоводства, был командирован в Хотин, в 1182 г. х. получил назначение в Исакчу для производства ремонта крепости. В мухарреме 1183 г. х. (май 1769 г.), во время первой осады Хотина русскими, он, будучи кетхудой в бухгалтерии Хадым-Ибрахим-паши, был назначен дефтердаром и послан в Хотин для составления отчета о состоянии крепости. Несомненно, автор этого анонимного сочинения имел доступ к османским архивам. В.Д. Смирнов на основании анализа скупой информации об авторе в его тексте сделал вывод, что «это был, видимо, человек толковый и деловой, так как на него возлагались экстренные поручения, в особенности в такой щекотливой в Турции административной должности, как финансовая» [Сборник РИО, 1881, с. VI—VIII]. В.Д. Смирнов склонялся к тому, что автором сочинения был дефтердар Шериф-эфенди, хотя и не исключал, что им мог быть и некий Кесби-эфенди (ведь на него как на автора некой «историйки» ссылается в своем труде Джевдет-паша). Так или иначе вопрос об авторстве «Сборника» нуждается в дальнейшем изучении.

«Розовый куст ханов» («Гюльбун-и ханан») султана Халим Герая [Halim-Geray, 1870; Halim-Ger- ay, 1909]. Халим Герай родился в 1186 г. х. (год начался 4 апреля 1772 г.) в Крыму, а умер в 1239 г. х. (начался 7 сентября 1823 г.) в Чаталдже, Румелия. Похоронен был там же в Чаталдже на кладбище мечети Ферхада-паши. Султан был внуком Арслан Герай хана (1748—1755, 1767) и сыном Шахбаз Герая (1723—1793), правителя Кубани. Точную дату его приезда в Османскую империю мы не знаем, однако в возрасте 17 лет он сопровождал отца после его смещения в Визе (1789 г.), где Гераи имели наследственные владения.

Фото: milli-firka.org

Потеря Крыма, пишет Б. Келлнер-Хайнкеле, означала, что султан не имел более возможности принимать участие в традиционных татарских набегах на Россию и был вынужден вести тихую жизнь поэта, наслаждаясь османским покровительством [Kellner-Heinkele, 2001, с. 71—72]. Это, впрочем, не совсем верно. Известно, что Халим Герай участвовал на стороне османов в Русско-турецкой войне 1806—1812 гг., командуя татарским отрядом. Последнее, однако, не помешало ему, благодаря своим поэтическим талантам, стать довольно известным представителем османской интеллектуальной элиты. «По своему происхождению и образованию Халим Герай даже в космополитической стамбульской среде начала XIX в. должен был быть фигурой интригующей и даже вызывающей раздражение. Хорошо известного в свое время, сейчас его не упоминают среди крупных поэтов» [Kellner-Heinkele, 2001, с. 74]. Как бы то ни было, Халим Герай вошел в историю османской литературы и как автор небольшого дивана стихов, который был напечатан в Стамбуле в 1841 г.

Свое сочинение Халим Герай завершил в 1226 г. х. (год начался 26 января 1811 г.), но напечатано в первый раз оно было только в 1870 г. Первое издание показывает, насколько автор гордился своим умением выражаться изящным османским слогом. Текст второго издания, подготовленный Арифзаде А. Хильми Кырыми в 1327/1909 г., по сравнению с первым сильно искажен: он более краткий и вместе с тем лишен очарования первоначального варианта. Издание 1909 г. подверглось не только упрощению с точки зрения языка (он был значительно изменен, для того чтобы быть понятным читателю — в особенности крымскому — начала XX в.), но и сокращениям, поэтому авторским его считать нельзя.

Текст «Розового куста ханов» сохранился также в нескольких рукописях (ялтинской, судьба которой мне неизвестна, и двух парижских). Соотношение этих списков с печатным текстом еще предстоит выяснить.

Во введении Халим Герай перечисляет восемь крымскотатарских историков, сочинениями которых он пользовался, а также упоминает и «другие». Среди первых это уже известные нам «Семь планет» Сейида Мухаммеда Ризы; сокращение последнего труда Хурреми-челеби; не названная по имени «История хана Сахиб-Гирея» Кайсуни-заде; сочинение Абд ал-Гаффара Кырыми.

Образцом для написания своего труда автор называет сочинение Ахмеда Таиба Османзаде «Хадикату-л-вюзера». Его же как образец использовал и Абд ал-Гаффар Кырыми; собственно, этот образец заключается в перечислении хронологического порядка правлений ханов. Так и Халим Герай представляет историю ханства в виде царствований ханов от Хаджи Герая (ок. 1426—1466) до Бахт Герая, хана Кубани (1789—1792), т. е. обнимает период в 366 лет.

Схематичный план Бахчисарайского дворца. Клееман, 1769 г.

В традиционном стиле османской историко-биографической прозы Халим Герай описывает родственные отношения ханов, период их взросления и воспитания (часто среди черкесских племен, бесленей), службу в различных должностях (наследника-калги), набеги на «неверных», государственные деяния, отношения с соседями (особенно с Османской и Российской империями), а в заключение еще время кончины и место погребения. Как правило, он дает также информацию об отношениях ханов с учеными-современниками, поэтами, дервишами, часто указывает на вакфы ханов, благотворительность, рассказывает об их строительной деятельности. Халим Герай не имел под рукой письменных источников за последние пятьдесят лет существования ханства, и его работа в значительной степени опиралась на коллективную семейную память, предания, возможно, сочинения и бумаги некоторых родственников, также оказавшихся в Румелии. У данного автора практически отсутствуют критические высказывания по отношению к ханам: он в значительной степени идеализировал прошлое своей страны (что, конечно, объяснялось его положением изгнанника). Кстати сказать, поэтические наклонности Халим Герая сказались и в тексте истории: он часто дает образцы поэтического стиля ханов — от Менгли Герая до последних ханов.

Алан Фишер, характеризуя сочинение Халим Герая (правда, только в его изводе-редакции 1909 г.), отмечает, что это наиболее известное из татарских хроник сочинение, в котором автор обращается к крымской истории независимо от событий истории османской, причем его сочинение преисполнено горечи по отношению и к русским, и к османскому правительству, а также к тем его татарским собратьям, которые во второй половине XVIII в. весьма способствовали «сепаратизму» и независимости ханства [Fisher, 1977, с. 58-59].

Своеобразие крымской средневековой историографии состоит в использовании оригинальных золотоордынских по происхождению историографических жанров, таких как дестаны и шеджере, истоки которых лежат в устной традиции монгольских и тюркских племен; вместе с тем в крымской историографической традиции выделяются классические исламские жанры исторических текстов, которые оказались привнесенными на крымскую почву под влиянием османской исторической науки (газа-наме, тарих/ теварих, вакаи-наме). В XVI—XVIII вв. в Крыму сложился специфический жанр историографии — записи генеалогий и последовательности правлений ханов. Характерной чертой крымских исторических текстов является их авторская принадлежность: подавляющее их большинство было написано либо представителями династии Гераев, либо духовными лицами (улема).

Зародившись в конце XV в. на золотоордынкой основе и развиваясь под влиянием османской исторической традиции, крымская историография дожила до XIX в., идя параллельно «постепенному превращению кочевого государства золотоордынского типа в сложившуюся позднесредневековую мусульманскую монархию» [Некрасов, 1999, с. 55]. Упадку традиции способствовала прежде всего потеря крымскими татарами собственной государственности вследствие присоединения Крымского полуострова к Российской империи. На крымской почве оригинальные исторические труды больше не создаются: неслучайно последнее компилятивное сочинение по истории династии Гераев («Розовый куст ханов») было написано уже в Османской империи. Текстов местных историй, касающихся отдельных местностей или деревень, которые были распространены в XIX в. в Поволжье, Крым совершенно не знал.