Девять походов хана Сахиб-Гирея и крымских войск за пределы полуострова
Из истории Крымского ханства, династии Гераев — потомков Джучидов и становление нации
Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.
Трудно переоценить значение хроники Реммала и для истории военного дела Крымского ханства, ведь примерно две трети хроники посвящено описаниям походов хана: «подготовке, организации, движению на данный театр военных действий и обратно, самому бою и другим действиям, относящимся к данным кампаниям, таким как церемонии и торжества» [Остапчук, 2001, с. 395].
«История хана Сахиб-Гирея» описывает девять походов крымских войск за пределы полуострова.
- 1538 г., Молдавия, упомянутый поход против Петру Рареша.
- 1539 г., Черкесия, ответная крымская экспедиция на атаки черкесов против мусульман около Темрюка.
- Зима 1539/40 гг., Литва и, возможно, Московия, поход, возглавлявшийся сыном Сахиб Герая Эмин Гераем под надзором его аталыка Ибрахим-паши.
- 1541 г., знаменитый московский поход, совершенный по совету и при участии Семена Бельского [Зайцев, 2004, с. 142-145].
- Около 1542 г., поход против племени Джаней за невыполнение обязательств их вождя Кансавука (османского вассала, согласно хронике) по ежегодной доставке ясыря.
- Около 1544 г., поход против кабардинцев по просьбе кабардинского князя Эльбозады для расправы над восставшими против него.
- 1546 г., Астрахань, поход против хана Ямгурчи за захват крымского торгового каравана.
- 1546 г., так называемая «ногайская резня» (ногай кыргыны).
- 1551 г., Черкесия, поход спровоцирован османами для того, чтобы выманить хана с территории полуострова и посадить нового хана — Девлет Герая.
Важной особенностью хроники является относительный характер датировки событий: Реммал почти не дает точных дат, и датировку описываемых им событий можно производить, только сравнивая его данные с другими источниками, прежде всего османскими и русскими. Например, крымско-ногайское столкновение он датирует так: «Прошел год, с тех пор как мудрый, совершенный и справедливый падишах и герой-мститель вернулся из Астрахани» [Tarih, 1973, с. 106]. Только дважды можно встретить у него точные датировки. Первый раз это 946/1539—40 г. [Tarih, 1973, с. 46]. Вторично Реммал дает точную дату (956/1549—50 г.) таким образом: «На третий год после ногайской резни, то есть в девятьсот пятьдесят шестом году Пророка.» [Tarih, 1973, с. 119].
В другом труде В.Д. Смирнов отмечал:
«...все сочинение Реммал-ходжи, несмотря на его несколько высокопарный восточный слог и отсутствие хронологических дат, содержит в себе немало любопытных данных для фактической и бытовой истории Крымского ханства, вполне согласных с другими историческими памятниками» [Смирнов, 2005, с. 318]. Так же оценивал хронику и выдающийся польский ориенталист З. Абрахамович [Senai, 1971, с. 78]. Этой жанровой особенностью текста Реммала, видимо, объясняется тот глубокий интерес к татарской идентичности и исключительно татарским традициям (в том числе и политическим). Тон панегирика, правда, не помешал Реммалу мастерски скрыть критические замечания между строк своего произведения.
С источниковедческой точки зрения текст хроники оказал некоторое влияние на последующие труды. Так, например, Мухаммед Риза неоднократно упоминает о самом Реммале [Риза, 1832, с. 92, 93, 97], но, как пишет В.Д. Смирнов, написанная им история... по-видимому, была неизвестна автору «Семи планет», потому что он ничего не говорит о ней, упоминая лишь вообще, что «мевляна, сидя в заключении, написал разные сочинения»» [Риза, 1832, с. 93; Смирнов, 2005, с. 34]. Однако этот вывод В.Д. Смирнова, по-видимому, не верен.
Прямые дословные и весьма обширные заимствования из Реммала мы находим в труде Абд ал-Гаффара Кырыми «Умдет ат-теварих», а также «Розовом кусте ханов» Халим-Гирея, который упоминает Кайсуни-заде среди своих источников.
Автором «Тарих-и Ислам Гирай хан» («История хана Ислам-Гирея III») был крымчанин, чиновник ханской канцелярии, а потом кади в одном из крымских городов, ханский историограф Хаджи Мухаммед, известный под поэтическим псевдонимом Сенаи и носивший нисбу Кырымлы. Сочинение сохранилось в рукописи из собрания Британского музея под шифром Add. 7870. Автор закончил труд, написанный по просьбе ханского везира Сефер Гази-аги, 13 шабана 1061 / 1 августа 1651 г. (начат он был, вероятно, после 1648 г.). Текст, сохранившийся в копии, переписанной неким Мустафой б. Омером по прозвищу Кара Языджи (окончил переписку 1 сентября 1681 г. в Крыму в селении Хан-эли на реке Альме — в 10 км к северу от Бахчисарая), написан на староосманском языке [Senai, 1971]. Копия труда была изготовлена для султана Ахмед Герая — сына хана Мехмед Герая IV.
Хроника с точки зрения источниковедения и ценности содержащихся в ней данных была очень подробно блестяще проанализирована ее переводчиком и публикатором З. Абрахамовичем.
Источниками сочинения Хаджи Мухаммеда Сенаи стали, во-первых, официальные (канцелярские) материалы, в частности ханские фирманы, дневники татарских военных походов на соседей: двух походов Ислам Герая III — 1648 г. (11 мая — 4 июля) и 1649 г. (26 мая — конец сентября) и похода осени 1648 г. (28 августа 1648 г. — конец января 1649 г.) калги Крым Герай-султана на Польшу с осадой Львова. Во-вторых, это архивные материалы (в частности, вероятно, татарско-польская дипломатическая переписка, хранившаяся в ханском архиве). Кроме того, автор знал и включал в свой текст устные истории (песни о походах и битвах), строительные хронограммы (тарихи) и пр.
Вершиной крымской средневековой исторической прозы как по объему изложенного материала, так и по числу использованных автором источников по праву может считаться труд Сейида Мухаммеда Ризы «Семь планет в известиях о татарских царях» (1737 г.). Автор, по всей видимости, происходил из крымского рода улемов Афифи. Умер Риза в Стамбуле в 1169/1755—56 г. Название всего труда происходит от взгляда автора на историю ханства как историю правления семи ханов (Менгли Герая I, Сахиб Герая, Девлет Герая I, Гази Герая II, Бахадыр Герая, Селим Герая и Менгли Герая II). Сведения из хроники Сейида Мухаммеда Ризы «Семь планет в известиях о царях татарских» стали базовыми для других историографических трудов, ее переписывали, а списки хроники представлены в различных библиотеках и музеях мира. Широкую известность она получила и благодаря казанскому изданию Мирзы Казембека [Риза, 1832]. Общие сведения о «Семи планетах» с указанием известных списков и источников неоднократно приводились в научной литературе [Зайцев, 2011, с. 97—121; Абдужемилев, 2020а, с. 316—344]. Сочинение в латинской транскрипции издано в Казани в 2019 г. [Риза, 2019].
Крайне тяжеловесный, цветистый язык сочинения Сейид Мухаммеда Ризы породил трудности в восприятии текста, что вызвало к жизни своего рода краткую редакцию его труда, имеющую продолжение. Ее составил во второй половине XVIII в. Хурреми-челеби Акай-эфенди. Время составления этого текста — не ранее 1161 г. х. (почти полностью укладывается в 1748 г.). Акай-эфенди был сыном некоего мюдерриса Каракаша Мехмеда-эфенди из крымской деревни Хуррем, по которой и получил свое прозвище. Сам Акай-эфенди был мюдеррисом в деревне Ойрат близ Гёзлеве.
«Суть историй» («Умдет ат-теварих») — принадлежит перу Абд ал-Гаффара Кырыми (полное имя автора — ал-Хадж Абд ал-Гаффар б. ал- Хадж Хасан б. ал-Хадж Махмуд б. ал-Хадж Абд ал-Ваххаб ал-Кырымы). Он происходил из крымского рода Ширин, был известен как поэт, служил секретарем дивана при хане Каплан Герае I (1712—1714 гг. — первое царствование). Рукопись хранится в Сулеймание (библиотека Эсада-эфенди (Es'ad Efendi). No. 2331). По охвату событий сочинение представляет собой всеобщую историю от сотворения мира до современных автору событий (поначалу даются сведения о пророках до Мухаммада, затем излагается история древнего Ирана, деяния праведных халифов, история династий Омейадов, Аббасидов, Сельджукидов и др., в том числе и Османов, вплоть до султана Махмуда I, 1730—1754). Части этой всемирной истории, относящиеся к Золотой Орде и Крымскому ханству, были не вполне удовлетворительно опубликованы в 1924—1925 гг. В 2014 и 2018 г. в Казани увидели свет транскрипция и очень неуклюжий и неточный перевод текста Кырыми на русский язык [Кырыми, 2014; Кырыми, 2018].
Среди своих источников Абд ал-Гаффар упоминает арабов — ат-Табари, ал-Масуди, Абу-л-Фиду, аш-Шихну, персов — Фирдоуси, ал-Байдави, Шараф ад-Дина Йезди, Мирхонда, турок — Нешри, Лютфи-пашу, уже известных нам Мустафу Али и Хезарфенна. Большое место в этом произведении уделено Чингизидам и особенно истории Крыма.
Говорится о происхождении крымских ханов, далее — об истории полуострова от принятия османского господства в 1475 г. до 1125/1739 г., т. е. от правления Менгли Герая до ханствования Селямет Герая.
В основу некоторых сведений в сочинении «Суть историй» легли данные «Тарих-и Дост-султан» Утемиш-хаджи б. мауланы Мухаммеда Дости. Кроме того, близко цитирует Кырыми и текст Реммала.
Наш автор был современником и очевидцем многих описываемых им событий, о чем он сам и сообщает. Так, он принимал участие в Прутской кампании (1711 г.) — это первый эпизод, который он описывает как очевидец. Вероятно, сразу же после этого Абд ал-Гаффар принимал участие и в карательной экспедиции против черкесских племен на Кубани (вместе с ал-Хадж Джан-Тимур-беком из рода Ширин и ханом Девлет Гераем II). После этого эпизода автор снова упоминает о себе как о кади во владениях Ширинов при описании случившегося в 1724 г. свержения Саадет Герая III.
В 1735 г. Абд ал-Гаффар совершил хадж, в это время он уже служил секретарем (диван кятиби) при Каплан Герае I (1730—1736 — третье царствование). Ту же должность он занимал и при преемнике этого хана — Фетх Герае II (1736—1737). Зимой 1149/1736—37 г. историк участвовал в посольстве Фетх Герая в Стамбул с дарами (он присутствовал на аудиенции, данной Махмудом I, встречался с высшими османскими сановниками), а в 1150/1737 г. хан отправил Абд ал-Гаффара в ставку османских войск близ крепости Картал (там он получил распоряжение участвовать в делегации для встречи нового крымского хана, Менгли Герая II, в Монастире возле Бабадага в Добрудже в сентябре 1739 г.).
Еще одно крайне важное и редкое сочинение, содержащее краткий обзор истории ханства от его возникновения до XVIII в. издано В.Д. Смирновым в оригинале в 1881 г. Особое внимание в этом тексте уделено взаимоотношениям крымских ханов с Турцией, а Турции — с Россией, Францией и другими странами по крымскому вопросу в XVII—XVIII вв. В текст включено большое количество копий договоров и других официальных бумаг относительно Крыма, что позволило В.Д. Смирнову назвать его «Сборником».
Известно два списка сочинения. Основной список хранится в Париже (Supplement Turс 1157). Он выполнен рукой некоего перса в Стамбуле и не свободен от ошибок и неточностей. Санкт-петербургский, выполненный, вероятно, рукой Х. Фейзханова, является копией парижского, причем количество ошибок в нем намного больше, чем в парижском списке. Сочинение было издано В.Д. Смирновым по санкт-петербургской рукописи (Азиатский музей, 590а), причем текст исправлен и восполнен по парижскому списку [Сборник РИО, 1881].
Сочинение это состоит из 124 статей, среди которых есть и исторические повествования, и бытописания, и анекдоты, и целые международные трактаты с дополнительными к ним документами, ноты европейских дипломатов Порте, донесения ее агентов и послов, статистические таблицы и пр. Все они, за немногими исключениями, относятся ко времени первой екатерининской войны с османами. Сочинение начинается с истории праведных халифов, краткого перечня мусульманских династий, затем автор переходит к истории Крыма, описывает ряд государственных учреждений, хозяйство и быт ханства, а также населяющих его ногаев.
Часть статей была переведена целиком или использована В.Д. Смирновым в своих изысканиях. Так, ученый перевел и использовал статью текста источника под названием «Вопрос о Крыме во время Рагыб-Ассеид-Мохаммед-паши в 1775 году» для исследования прусской политики в Стамбуле во второй половине XVIII в. Раздел сочинения о липках — польско-литовских татарах в тексте анонима также был им переведен на русский и опубликован [Сборник РИО, 1881, с. XXXV—XXXVI].
Автор труда — османский чиновник, современник некоторых из описываемых событий. Так, он рассказывает как очевидец о церемонии назначения нового садразама Хамзы-паши в 1768 г. Автор служил мюлязимом в департаменте счетоводства, был командирован в Хотин, в 1182 г. х. получил назначение в Исакчу для производства ремонта крепости. В мухарреме 1183 г. х. (май 1769 г.), во время первой осады Хотина русскими, он, будучи кетхудой в бухгалтерии Хадым-Ибрахим-паши, был назначен дефтердаром и послан в Хотин для составления отчета о состоянии крепости. Несомненно, автор этого анонимного сочинения имел доступ к османским архивам. В.Д. Смирнов на основании анализа скупой информации об авторе в его тексте сделал вывод, что «это был, видимо, человек толковый и деловой, так как на него возлагались экстренные поручения, в особенности в такой щекотливой в Турции административной должности, как финансовая» [Сборник РИО, 1881, с. VI—VIII]. В.Д. Смирнов склонялся к тому, что автором сочинения был дефтердар Шериф-эфенди, хотя и не исключал, что им мог быть и некий Кесби-эфенди (ведь на него как на автора некой «историйки» ссылается в своем труде Джевдет-паша). Так или иначе вопрос об авторстве «Сборника» нуждается в дальнейшем изучении.
«Розовый куст ханов» («Гюльбун-и ханан») султана Халим Герая [Halim-Geray, 1870; Halim-Ger- ay, 1909]. Халим Герай родился в 1186 г. х. (год начался 4 апреля 1772 г.) в Крыму, а умер в 1239 г. х. (начался 7 сентября 1823 г.) в Чаталдже, Румелия. Похоронен был там же в Чаталдже на кладбище мечети Ферхада-паши. Султан был внуком Арслан Герай хана (1748—1755, 1767) и сыном Шахбаз Герая (1723—1793), правителя Кубани. Точную дату его приезда в Османскую империю мы не знаем, однако в возрасте 17 лет он сопровождал отца после его смещения в Визе (1789 г.), где Гераи имели наследственные владения.
Потеря Крыма, пишет Б. Келлнер-Хайнкеле, означала, что султан не имел более возможности принимать участие в традиционных татарских набегах на Россию и был вынужден вести тихую жизнь поэта, наслаждаясь османским покровительством [Kellner-Heinkele, 2001, с. 71—72]. Это, впрочем, не совсем верно. Известно, что Халим Герай участвовал на стороне османов в Русско-турецкой войне 1806—1812 гг., командуя татарским отрядом. Последнее, однако, не помешало ему, благодаря своим поэтическим талантам, стать довольно известным представителем османской интеллектуальной элиты. «По своему происхождению и образованию Халим Герай даже в космополитической стамбульской среде начала XIX в. должен был быть фигурой интригующей и даже вызывающей раздражение. Хорошо известного в свое время, сейчас его не упоминают среди крупных поэтов» [Kellner-Heinkele, 2001, с. 74]. Как бы то ни было, Халим Герай вошел в историю османской литературы и как автор небольшого дивана стихов, который был напечатан в Стамбуле в 1841 г.
Свое сочинение Халим Герай завершил в 1226 г. х. (год начался 26 января 1811 г.), но напечатано в первый раз оно было только в 1870 г. Первое издание показывает, насколько автор гордился своим умением выражаться изящным османским слогом. Текст второго издания, подготовленный Арифзаде А. Хильми Кырыми в 1327/1909 г., по сравнению с первым сильно искажен: он более краткий и вместе с тем лишен очарования первоначального варианта. Издание 1909 г. подверглось не только упрощению с точки зрения языка (он был значительно изменен, для того чтобы быть понятным читателю — в особенности крымскому — начала XX в.), но и сокращениям, поэтому авторским его считать нельзя.
Текст «Розового куста ханов» сохранился также в нескольких рукописях (ялтинской, судьба которой мне неизвестна, и двух парижских). Соотношение этих списков с печатным текстом еще предстоит выяснить.
Во введении Халим Герай перечисляет восемь крымскотатарских историков, сочинениями которых он пользовался, а также упоминает и «другие». Среди первых это уже известные нам «Семь планет» Сейида Мухаммеда Ризы; сокращение последнего труда Хурреми-челеби; не названная по имени «История хана Сахиб-Гирея» Кайсуни-заде; сочинение Абд ал-Гаффара Кырыми.
Образцом для написания своего труда автор называет сочинение Ахмеда Таиба Османзаде «Хадикату-л-вюзера». Его же как образец использовал и Абд ал-Гаффар Кырыми; собственно, этот образец заключается в перечислении хронологического порядка правлений ханов. Так и Халим Герай представляет историю ханства в виде царствований ханов от Хаджи Герая (ок. 1426—1466) до Бахт Герая, хана Кубани (1789—1792), т. е. обнимает период в 366 лет.
В традиционном стиле османской историко-биографической прозы Халим Герай описывает родственные отношения ханов, период их взросления и воспитания (часто среди черкесских племен, бесленей), службу в различных должностях (наследника-калги), набеги на «неверных», государственные деяния, отношения с соседями (особенно с Османской и Российской империями), а в заключение еще время кончины и место погребения. Как правило, он дает также информацию об отношениях ханов с учеными-современниками, поэтами, дервишами, часто указывает на вакфы ханов, благотворительность, рассказывает об их строительной деятельности. Халим Герай не имел под рукой письменных источников за последние пятьдесят лет существования ханства, и его работа в значительной степени опиралась на коллективную семейную память, предания, возможно, сочинения и бумаги некоторых родственников, также оказавшихся в Румелии. У данного автора практически отсутствуют критические высказывания по отношению к ханам: он в значительной степени идеализировал прошлое своей страны (что, конечно, объяснялось его положением изгнанника). Кстати сказать, поэтические наклонности Халим Герая сказались и в тексте истории: он часто дает образцы поэтического стиля ханов — от Менгли Герая до последних ханов.
Алан Фишер, характеризуя сочинение Халим Герая (правда, только в его изводе-редакции 1909 г.), отмечает, что это наиболее известное из татарских хроник сочинение, в котором автор обращается к крымской истории независимо от событий истории османской, причем его сочинение преисполнено горечи по отношению и к русским, и к османскому правительству, а также к тем его татарским собратьям, которые во второй половине XVIII в. весьма способствовали «сепаратизму» и независимости ханства [Fisher, 1977, с. 58-59].
Своеобразие крымской средневековой историографии состоит в использовании оригинальных золотоордынских по происхождению историографических жанров, таких как дестаны и шеджере, истоки которых лежат в устной традиции монгольских и тюркских племен; вместе с тем в крымской историографической традиции выделяются классические исламские жанры исторических текстов, которые оказались привнесенными на крымскую почву под влиянием османской исторической науки (газа-наме, тарих/ теварих, вакаи-наме). В XVI—XVIII вв. в Крыму сложился специфический жанр историографии — записи генеалогий и последовательности правлений ханов. Характерной чертой крымских исторических текстов является их авторская принадлежность: подавляющее их большинство было написано либо представителями династии Гераев, либо духовными лицами (улема).
Зародившись в конце XV в. на золотоордынкой основе и развиваясь под влиянием османской исторической традиции, крымская историография дожила до XIX в., идя параллельно «постепенному превращению кочевого государства золотоордынского типа в сложившуюся позднесредневековую мусульманскую монархию» [Некрасов, 1999, с. 55]. Упадку традиции способствовала прежде всего потеря крымскими татарами собственной государственности вследствие присоединения Крымского полуострова к Российской империи. На крымской почве оригинальные исторические труды больше не создаются: неслучайно последнее компилятивное сочинение по истории династии Гераев («Розовый куст ханов») было написано уже в Османской империи. Текстов местных историй, касающихся отдельных местностей или деревень, которые были распространены в XIX в. в Поволжье, Крым совершенно не знал.
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