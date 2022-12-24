Сколько стоит Новый год в Татарстане?

В какую цену обойдется встреча 2023 года для жителей республики

Расходы на празднование Нового года у татарстанцев, как и всех россиян, ощутимо возросли. Так, только стоимость новогоднего стола выросла на 14%, минимальная бюджетная продуктовая корзина с самым доступным шампанским и коньяком обойдется семье из четырех человек в среднем в 6 737 рублей. Продовольственный набор с более дорогими сыром, мясными нарезками, соком и алкоголем будет стоить уже 10 909 рублей. Кроме того, выросли и другие статьи предпраздничных расходов. «Реальное время» решило выяснить, во сколько обойдется встреча Нового года жителям Татарстана.

Салат оливье как показатель инфляции

Главные предпраздничные хлопоты, как обычно, связаны с подготовкой к новогоднему застолью. Сейчас эти расходы выросли значительно. Самый бюджетный традиционный набор продуктов к Новому году из 23 наименований в 2012 году стоил 3,4 тысячи рублей, а сегодня — уже 6,7 тысячи рублей.

Неизменное украшение новогоднего стола по-прежнему салат оливье, который уже несколько лет в России считается индексом инфляции, как «индекс бигмака» в США. Приготовить популярное блюдо в этом году выйдет дороже в среднем на 15% — на четверых человек салат будет стоить 482 рубля.



Для татарстанцев это блюдо станет дороже примерно на 8,5%. Потребуется около 400 г соленых огурцов — 81,64 рубля; банка консервированного горошка — 76,4 рубля; 400 г картофеля — около 8 рублей; 200 г моркови — 4 рубля; четыре куриных яйца — 28,6 рубля; 400 г колбасы «Докторская» — 198 рублей; 200 граммов майонеза — 62,3 рубля; 100 граммов лука — 3,95 рубля. Итого: 462,89 рубля.

Для сравнения: за последние двадцать лет стоимость приготовления салата выросла в семь раз — в 2000 году оливье можно было приготовить за 67 рублей.

Еще один популярный новогодний салат — «Сельдь под шубой» — по затратам выйдет скромнее почти в 2 раза, хотя в среднем его совокупная стоимость увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7%. Его самый дорогой ингредиент — слабосоленая сельдь, одна рыба обойдется примерно в 160 рублей.



Бутерброды с икрой и напитки

Следующие по популярности блюда новогоднего стола россиян — бутерброды или тарталетки с икрой, мясные и сырные нарезки. Самым дорогим яством станет икра: за баночку красной лососевой весом в 95 граммов попросят примерно 420 рублей, за 100 г осетровой — более 6,8 тысячи рублей. Сливочное масло, в зависимости от жирности, стоит от 110 рублей, творожный сыр — от 86 рублей.

Фото: pixabay.com

Еще один атрибут новогоднего стола — игристое вино. В гипермаркетах федеральных сетей его цена от разных производителей стартует от 280 рублей, самое дорогое стоит почти 7 тысяч. За год оно поднялось в цене на 12%. Напитки покрепче также подорожали:

0,5 литра водки по цене от 285 до 2,5 тысячи рублей,

0,5 литра коньяка — от 480 до 18 тысяч рублей,

0,5 литра виски — от 482 до 3,4 тысячи рублей.

Мандарины и другие цитрусовые тоже подорожали. Если в 2021 году их стоимость выросла на четверть — до 113 рублей, то в этом году средняя цена за один килограмм мандаринов составила уже 181 рубль. Впрочем, в сетях ретейлеров с учетом различных акций и скидок этот фрукт можно приобрести и дешевле. В зависимости от страны произрастания: абхазские мандарины обойдутся от 58 рублей, марокканские — от 180 рублей, выращенные в Турции — от 330 рублей. Апельсины чуть дороже — от 90 рублей за килограмм.

Экзотическими фруктами тоже можно побаловать себя за праздничным столом: манго — около 300 рублей за килограмм, зато ананас почти в 3 раза дешевле, две штуки маракуйи — от 120 рублей, помело — от 230 руб./кг, киви — от 130 руб./кг., питахайя — почти 1 тысяча за килограмм, 1 штучка карамболы весом 100 граммов стоит около 230 рублей.

Традиционно в декабре подорожали свежие овощи и зелень — почти на 6%: больше других в цене выросли огурцы — от 130 рублей за кг, помидоры можно найти и по цене в 110 рублей.

Фото: Максим Платонов

Причем цена на продукты и напитки в магазинах шаговой доступности обычно выше, чем в гипермаркетах. К тому же перед праздниками ретейлеры традиционно устраивают акции со скидками, и приобрести эти и другие товары для новогоднего стола выйдет дешевле.

Еще одна тенденция последних лет — россияне предпочитают заказывать готовые блюда в ресторанах или гипермаркетах. Согласно опросу, так поступает почти каждый четвертый: 37% заказывают блюда итальянской кухни, 30% — русской кухни, а 48% — проводят освободившееся время с семьей и друзьями.

Сладкие новогодние подарки для детей

Безусловно, Новый год — самый любимый праздник и у детей, их ждет множество развлечений, праздничные представления, хороводы у елки и, конечно, подарки. У каждой семьи свои традиции, как порадовать ребенка, но один из постоянных атрибутов праздника — новогодние наборы конфет для детей.



В магазинах сейчас большой выбор новогодних сладких подарков, так что определиться с выбором бывает непросто. Стоимость набора сладостей зависит от веса, наименований конфет, оформления упаковки.

Самый простой, весом в полкилограмма, можно купить примерно за 370 рублей, внутри — ассорти конфет от российских кондитерских фабрик. Чем богаче наполнение и выше вес сладостей, тем дороже. Самый дорогой сладкий новогодний подарок, к примеру, на одном из маркетплейсов предлагается почти за 5 тысяч рублей — это красочный рюкзак с 3 кг конфет различных производителей и брелоком в виде кролика — символа 2023 года. Коробка со сладостями массой 500 г и небольшой мягкой игрушкой обойдется примерно в 1 тысячу рублей.



Ель, сосна, пихта

Какой же Новый год без главного символа — елки? По данным статистики, ежегодно в России к празднику вырубают свыше 1 млн елок, которые специально выращивают на продажу в спецпитомниках. Рост цен не обошел стороной и лесных красавиц. Если в канун встречи 2022 года стоимость елок в Казани составляла от 500 до 3 000 рублей — в зависимости от высоты, густоты веток и породы хвойных, то в этом году, к примеру, за сосну 1,5—2 метра придется заплатить на 20—30% больше. Сами же продавцы советуют не торопиться с покупкой новогоднего атрибута — к вечеру 31 декабря цены заметно снизятся.

Что касается искусственных елок, разброс цен на них очень большой. Самая бюджетная, высотой 27 см, стоит 82 рубля. Высокие ели, например трехметровые, стоят от 5 тысяч и до 250 тысяч, в зависимости от качества и производителя. Самая дорогая уже украшена светодиодными лампочками, причем в июне ее можно было купить за 170 тысяч. Впрочем, приобрести вечнозеленое синтетическое дерево можно на сайтах или приложениях с объявлениями. Цены там довольно демократичные, и метровую искусственную елку категории б/у, но довольно в хорошем состоянии, которая будет украшать дом не один год, вполне можно купить за 400—800 рублей.

Новогодние украшения

Для елки нужны украшения. Каждый год дизайнеры рекомендуют украшать дерево в разных цветах — в зависимости от символа будущего года. 2023-й по Восточному календарю будет годом Кролика — его счастливыми цветами считаются красный, синий, голубой, розовый, фиолетовый и черный. Если обновлять елочные украшения, потратить на новый набор придется в среднем от 1 000 рублей.

Итоговые затраты будут зависеть от количества игрушек и материала, из которого они изготовлены. К примеру, цена шести пластиковых елочных шаров диаметром 6 см — от 200 рублей. Стеклянные шары, расписанные вручную, намного дороже — покупка одного украшения обойдется в 350—400 рублей. Большой набор из 66 шаров обойдется примерно в 2,8 тысячи рублей. Плюс украшение на макушку елки стоит от 45 рублей.

Стоимость мишуры начинается от 9 рублей за 2 метра. Самая дорогая — около 6 тысяч рублей за украшение длиной в 2,7 метра и шириной в 23 см. Одна нить ярких елочных бус будет стоить от 50 рублей.

Фото: Максим Платонов

Еще одна частая статья расходов — новогодние гирлянды. Затраты на них тоже зависят от вкусовых предпочтений и возможностей бюджета. Цена на светодиодную нить из 20 радужных лампочек длиной 1,2 метра начинается от 64 рублей, с моноогоньками (желтый или белый) — от 115 рублей за 1,8 метра. А вот 20-метровая нить с 665 лампочками будет стоить уже 16 тысяч рублей. В среднем гирлянду на елку высотой 120—180 см можно купить за 300—1 200 рублей — все зависит от ее длины и количества лампочек.

Для тех, кому некогда заниматься походами по магазинам и выбором украшений, сегодня предлагают уже полностью украшенную елку — с игрушками и гирляндой. Цена за 50-сантиметровый новогодний символ в электронных магазинах стартует от 1 300 рублей, за искусственную елку высотой 180 см — от 10 000 рублей.

Петарды, хлопушки и бенгальские огни, которые тоже являются неотъемлемым атрибутом встречи Нового года, будут стоить от 50 рублей — за упаковку из 10 свечей. В среднем набор на 100 залпов выйдет от 3 000 до 6 тысяч рублей.

В итоге, если суммировать все затраты, связанные с подготовкой и празднованием Нового года в Татарстане, с учетом покупки елки, украшений, пиротехники и продуктов для праздничного стола, семье из четырех человек предстоит потратить порядка 10—15 тысяч рублей. И это по самым скромным меркам.