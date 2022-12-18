Салат «Оливье» в Татарстане подорожал на 8,5%

На конец ноября 2022 года стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления салата «Оливье» в Татарстане, составила 437,65 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 8,5%, следует из данных официальной статистики.



По средней стоимости салата «Оливье» Татарстан занимает 57-е место среди российских регионов. Дороже всего новогодний салат обойдется жителям Чукотки — 792,4 рубля, что на 5,8% дороже, чем в прошлом году.

Дорогим выйдет «Оливье» также для жителей Камчатского края (788,68 рубля) и Магаданской области (681,77 рубля). Самый дешевый салат получится у жителей Белгородской области — на продукты для его приготовления они потратят в среднем 360,85 рубля.

Фото: Росстат

В целом по России стоимость салата «Оливье» за год выросла в среднем на 8,53%. На конец осени на закупку продуктов для его приготовления понадобилось бы 480,7 рубля.

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Татьяна Демина