Салат «Сельдь под шубой» в Татарстане подорожал почти на 7%

За год стоимость салата «Сельдь под шубой» выросла на 6,56%, следует из данных официальной статистики. На конец ноября покупка продуктов, необходимых для его приготовления, обошлась бы жителю республики в 217,18 рубля.

По стоимости «Селедки под шубой» Татарстан занимает 54-е место среди регионов России. Дороже всего приготовление салата в Чукотском автономном округе — 562,86 рубля, Якутии — 357,18 рубля и в Магаданской области — 350,83 рубля.

Меньше всего на «Селедку под шубой» потратятся жители Мордовии. Средняя стоимость салата составила на конец ноября 177,48 рубля, что на 0,92% меньше, чем год назад.

Фото: Росстат

В целом по России средняя стоимость «Селедки под шубой» на конец ноября составила 224,7 рубля. За год она увеличилась на 5,52%.

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Татьяна Демина