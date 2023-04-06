Мой первый автомобиль: на чем набирали водительский опыт известные казанцы

Диджеи и журналист, топ-менеджер и ресторатор — о динозаврах отечественного автопрома, романтических подарках, ночных клубах и чудом спасшихся иностранцах

С первым автомобилем, как правило, связана масса теплых воспоминаний. Юность и первый водительский опыт героев нашего проекта пришлись на конец девяностых — начало «нулевых». Это было время, когда по Казани с ветерком гоняли «девятки» и «десятки», парковочные пространства были девственно пусты, а с пробками горожане еще только робко знакомились — до строительства «универсиадских» объектов, остановившего весь город, оставалось еще несколько лет. Мы собрали теплые и ироничные истории о первых машинах от культовых радиодиджеев и главреда нашего издания, от гендиректора технопарка «Идея» и владельца легендарного ресторана «Сказка».

Диас Сафин: «ВАЗовская «классика» навсегда в моей душе!»

Диас Сафин, генеральный директор технопарка в сфере высоких технологий «Идея», рассказывает о своей «семерке» кремового цвета и об опасностях необдуманно быстрой езды.

Первый мой автомобиль появился в студенческие мои годы, в начале «нулевых» годов. Это была вазовская «классика» — ВАЗ 2107 кремового цвета. Естественно, автомобиль этот был не новый, чуть младше меня на тот момент. Я тогда и учился, и работал, мне нужно было успевать везде и всюду — так что покупка автомобиля была просто жизненной необходимостью. Но чего уж скрывать — в те годы автомобиль (даже такой!) был и средством передвижения, и элементом внешнего лоска, показателем достатка.

Как-то раз ко мне приехали друзья из Венгрии, и я не нашел ничего лучше, чем повезти их на этой «семерке» в древний Болгар. Это было целое путешествие. Сначала мы переправлялись на пароме, а потом просто очень быстро ехали — естественно, с превышением. А как иначе? Мне же не терпелось всем быстрее показать наши святые места. И вдруг автомобиль начал как-то ненавязчиво постукивать. Как будто из-под капота кто-то стучал со словами: «Сбавь газ, Диас, убавь ритм». А я смотрю по карте (тогда еще в водительской двери у каждого автомобилиста был атлас автомобильных дорог) — километров 10 оставалось. И я не нашел ничего лучше как прибавить газу еще — думал, доедем, я там найду какой-нибудь автосервис и покажу свой автомобиль. Но пока мы доезжали, скорость и сила этих ударов выросла, и в один не очень прекрасный момент из-под капота пошел дым — двигатель просто разорвало.

К тому моменту у меня было совсем немного водительского опыта. Я начал тормозить как мог, машину развернуло, и мы скатились на дно оврага задом вниз. До сих пор помню насмерть перепуганные лица моих друзей. Нас тогда судьба сохранила всех — ни одной царапины ни на ком не осталось. Но они до сих пор помнят, как ездили Болгар смотреть!

ВАЗ-2107. На таком ездил Диас Сафин. Фото: wikipedia.org

Потом мою «семерку» реанимировали: внешних повреждений на ней практически не было, но пришлось купить новый двигатель. Я на ней еще несколько лет ездил — мы тогда меняли машины реже, чем сейчас. Автомобиль был очень нужен: надо было и родителей на дачу свозить, и мешок картошки привезти, и девушку покатать. Моя машина и кормила меня, и поила, и заставляла работать, и личной жизни помогала. Тогда в моде были «восьмерки» и остроносые «девятки», но я был истинный любитель раритетов. ВАЗовская «классика» навсегда в моей душе!

Мария Веденеева: «Это был мегасчастливый автомобиль»

Теле- и радиоведущая Мария Веденеева вспоминает о своей Toyota RAV4 — романтическом подарке от любимого мужчины.

В 2001 году мы начали жить вместе с моим будущим супругом. Он тогда завоевывал мое сердце и делал разнообразные большие поступки. А мне в то время очень нравились «Тойоты» — трехдверные RAV4. Проходя мимо таких автомобилей по улицам, я всегда говорила: «Какая же она классная! Такая же маленькая и шустрая, как я!». В то время в салонах у нас их было очень мало, да и в городе их встретить можно было нечасто. Как-то раз к нам пришли в гости друзья, и мы должны были вместе с ними куда-то поехать. Выходим во двор, а у подъезда стоит вот такая вот «Тойота». Муж говорит друзьям: «Классная машина, правда? Маше такие очень нравятся». И я, как обычно, восхищаюсь: «Машина просто супер!». И он вдруг протягивает мне ключи и говорит: «А это твоя». Я была в шоке. Мне никто никогда ни до, ни после этого не дарил машин.

А ведь он заказал мне ее где-то за пределами Татарстана — повторюсь, «трехдверок» было очень мало у нас еще. Искал ее по всей России, непонятно как (интернет, как сейчас, не был развит). Через перегонщиков ее достал и получил здесь.

И это был мегасчастливый автомобиль! Технические ее характеристики просто безупречны, и я, если честно, не понимаю, почему их перестали делать. Если бы «Тойота» сохранила эту линейку и продолжила выпускать что-то аналогичное (но усовершенствованное), я бы не изменила ей никогда — ни с «Фордом», ни даже с «Мерседесом». Потому что эта трехдверка была идеальной машиной для женщины, у которой есть дети. Мне на тот момент казалось, что ничего удобнее нет: дети сидят сзади, и что бы они ни нажимали, они все равно никуда не вывалятся. А еще у нее высокий клиренс, что тоже стало для нас спасением. Мы живем рядом с «Чашей», и тогда это был совсем не такой идеальный район с ровными дорогами. Там в те годы постоянно была стройка, все было перерыто. И очень выручала такая вот коротенькая машина, которая втиснется в любую пробку и пролезет по любым рытвинам.

Таким был первый автомобиль Маши Веденеевой. Фото: auto.ru

Когда я стала ее продавать, ее купил мой тогдашний напарник по радио Артем Рычев. Мы эту RAV4 передавали, как передают из рук в руки хорошую няню. Я ему сказала: «Поверь мне, у этой машины замечательная аура! Она тебе принесет счастье!». И я точно знаю, что этот автомобиль и ему принес удачу и оказался для него счастливым. Было бы интересно узнать, где она сейчас. Но, к сожалению, история об этом умалчивает…

Артем Рычев: «Первое, что было слышно из этой машины, — Prodigy»

Кстати, об Артеме Рычеве. К нему мы тоже обратились. Оказалось, его первым автомобилем был ВАЗ 2109, на котором будущий популярный радиодиджей и шоумен слушал Prodigy и прокачивал автомеханические навыки:

Моим первым автомобилем был черный ВАЗ 2109 с номерами 911. Эту короткокрылую «девятку» мне в 1998 году отдал папа, когда купил себе другую машину. Мне было 19, я учился на втором курсе. И с ней для тех лет я был ужасно крутым парнем. Несмотря на то, что эта машина на литр бензина «ела» литр масла (я так шутил), это было очень круто! В ней была кассетная магнитола, и можно было очень громко слушать музыку. И первое, что было слышно из этой машины, — это Firestarter, который вышел у Prodigy незадолго до этого. Впрочем, если я громко и со свистом отъезжал от «Доктор Клуба», это могли быть и «Руки вверх». Да простят меня жители улицы Маяковского в те годы…

Машина эта, конечно, выручала. Мы, студенты, могли забиться в тачку и поехать отдыхать куда-нибудь на Кордон. Или на дачу. Ну и просто с девушкой прикольно покататься по городу на машине. Не на троллейбусе же!

У нее не открывалась левая задняя дверь и порой не закрывался багажник. За те 2 года, что я на ней ездил, она не раз ломалась. Я ее чинил сам, всю сам перебирал. Из самого крутого, что я делал на этой машине, — менял подшипник, правый передний, как сейчас помню! Просто приезжал к деду, заезжал на специальные козелки (такие доски на бревнах) и чинил. Это было интересно. Обслуживание автомобиля в те годы было сугубо личным делом — это уже потом появились бесчисленные автосервисы, которым можно было процесс делегировать.

Потом она из короткокрылой превратилась в длиннокрылую, потому что короткие крылья на ней сгнили. Папа достал где-то длинные, я их приладил — правда, покрасить не успел. В таком же виде я ее и продал.

Первая машина Артема Рычева была такая же, только черная. Фото: предоставлено Артемом Рычевым

И еще одно теплое и крутое воспоминание об этой машине — у нее на панели стоял ароматизатор в виде золотой короны! Собачки с качающейся головой не было, а вот корона — была!

Михаил Шарипов: «Как мы тогда ездили, о чем думали?»

Михаил Шарипов, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, гендиректор и совладелец легендарного семейного ресторана «Сказка», ностальгирует о тех средствах передвижения, на которых он катался с друзьями в детстве, и о своей серебристой «девятке» студенческих времен.

Первые транспортные средства в моей жизни появлялись у нас на компанию. Они были общими. Первое появилось в 1993 году — мне было 9 лет! Наша компания состояла из троих моих ровесников и четверых ребят постарше — от 11 до 13 лет. И так получилось, что нашим еще более старшим товарищам некуда было девать мопед «Рига» — весь убитый, древний. Они нашей компании его за какие-то гроши отдали. Вечером после школы мы собирались, часа два-три пытались это средство передвижения завести. После долгих мучений он заводился, минут тридцать мы на нем ездили, а потом он замолкал. И мы просто катали друг друга как на санках: двое сидят, пятеро толкают.

Когда я учился в девятом классе, мы на четверых вскладчину разжились раздолбанной «шестеркой». От нее избавлялся старший брат одного парня из нашей компании — нам она досталась практически задаром. Мы ему отдали какую-то символическую сумму, сэкономленную с карманных денег. Права были у единственного из нас, но он не умел водить. А я, наоборот, водить умел, а прав еще не было — я все-таки еще подростком был. За руль в итоге мы садились втроем, а единственный наш «законный» водитель выходил из машины, чтобы общаться с представителями ГАИ.

Точно так же выглядела та самая шестерка. Фото предоставлено Михаилом Шариповым.

Ездили мы на ней меньше года. Порой даже вдевятером помещались. Но катались исключительно по дворам. Несколько раз даже с утра в школу на ней ездили — по очереди друг друга развозили. Но, конечно, старались не особенно «светить» эту машину — мы же были еще дети, и я не знаю, что говорил бы родителям, если бы у них возникли вопросы. Ездить старались аккуратно, но как-то раз попали на ней в ДТП — задним ходом въехали в «девятку». Ее хозяин отобрал у двоих из нас паспорта — это был залог того, что мы починим его машину. Мы скидывались на эту починку, месяца два этим занимались. И после этого от нашей «лошадки» избавились — я уже и не помню, как. Я только после этого понял, почему права выдают с 18 лет. Как мы тогда ездили, о чем думали? Нас, наверное, Бог уберег…

А мой первый действительно личный автомобиль появился в 20 лет, когда я уже постоянно работал параллельно с учебой. Это было в 2003 году, я купил новенькую серебристую «девятку» и был абсолютно счастлив. Правда, сразу же обрезал ей брызговики (с ними тогда не модно было ездить). Затонировал, конечно, с ног до головы. Потихоньку поставил туда стереосистему, сделал проклейку салона. Жил я на этой машине полной жизнью. Всех, кого нужно было, подвозил. С девушками знакомился. Когда нужны были деньги — «бомбил» на ней же. Бывало, и всемером с друзьями на ней ездили на дискотеку. Культа я из этого автомобиля не делал, но уже относился к нему очень бережно…

Примерно такой была серебристая «девятка» Михаила Шарипова. Фото: vk.com

Сергей Кощеев: «Машина была ужасна. Но ехала намного быстрее велосипеда»

Главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев делится впечатлениями от первых встреч с отечественным «классическим» автопромом. И это были сильные впечатления:

Первым автомобилем, за рулем которого я сидел и с которым соприкоснулся в жизни, был зеленый «Москвич-412». Папа в конце 1990-х купил его по дешевке у знакомых. У него был руль, оплетенный цветной проволокой и, кажется, розочка на рычаге коробки передач. Руль можно было крутить просто на 360 градусов, а машина при этом еле-еле поворачивала нос. Она была ужасна. Но меня она поразила тем, как быстро могла ездить. Потому что до этого я ездил на велосипеде и редко на мотоцикле «Иж Планета» в Болгаре. В соседний поселок на дачу по несколько раз в день гонял на велике, как-то раз даже на спор обогнал пацанов на мопеде. Году в 2002 отец поставил этот «Москвич» в гараж — у него стуканул мотор. Да так и продал этот гараж вместе с ним.

А первым автомобилем, оформленным на меня, был ВАЗ 2106. Я его купил за 20 тысяч рублей в 2010 году в Казани на авторынке. Там был полный салон соломы — какой-то настоящей соломы, я не преувеличиваю. Под водительским сиденьем стоял ящик для рассады — он это сиденье подпирал, потому что никаких пружин там уже и в помине не было. Подчинил я эту машину, ящик какой-то подложил другой…

Примерно таким был зеленый «Москвич», на котором Сергей Кощеев начинал водить. Фото: avito.ru

Купил туда сабвуфер, но через неделю у меня украли магнитолу — просто вскрыли отверткой заднюю дверь и сперли панель. Раз сабвуфер больше был не нужен, а на дворе глубокая осень, то я по объявлению в «Из рук в руки» договорился с каким-то мужиком и поменял его на четыре покрышки зимней резины. Съездил за ней, переобул машину — и в ту же ночь ударил гололед. А я думаю: «Ну я же на зимней резине!». Выехал из двора, меня тут же из стороны в сторону завихляло, как на лодке в шторм. Не помню, каким чудом смог развернуться и заехать назад.

В тот же день подал объявление, к вечеру пришли два ботаника, стали ползать в снежной жиже вокруг ее гнилого кузова с вопросами «не бита, не крашена?». Я вздохнул, поднял коврик под пассажирским сиденьем. А там дыра насквозь. В общем, сторговались мы на 30 тысячах рублей, они ее забрали, а я облегченно вздохнул. Вот такая история…



А как сегодня?

Времена меняются, меняется облик желанного автомобиля, и теперь многие из нас уже покупают первые автомобили для своих детей. Современный рынок автопрома в России кардинально изменился за последний год. Его лицо обретает отчетливые восточные черты, при этом не покупает машину сегодня только ленивый. И что вы бы ни выбрали, все чаще при этом нужна бывает помощь надежного банка-партнера.

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Вам решать, каким будет ваш первый автомобиль. А надежные банки помогут вам в покупке на выгодных условиях!