Мой первый автомобиль: на чем набирали водительский опыт известные казанцы
Диджеи и журналист, топ-менеджер и ресторатор — о динозаврах отечественного автопрома, романтических подарках, ночных клубах и чудом спасшихся иностранцах
С первым автомобилем, как правило, связана масса теплых воспоминаний. Юность и первый водительский опыт героев нашего проекта пришлись на конец девяностых — начало «нулевых». Это было время, когда по Казани с ветерком гоняли «девятки» и «десятки», парковочные пространства были девственно пусты, а с пробками горожане еще только робко знакомились — до строительства «универсиадских» объектов, остановившего весь город, оставалось еще несколько лет. Мы собрали теплые и ироничные истории о первых машинах от культовых радиодиджеев и главреда нашего издания, от гендиректора технопарка «Идея» и владельца легендарного ресторана «Сказка».
Диас Сафин: «ВАЗовская «классика» навсегда в моей душе!»
Диас Сафин, генеральный директор технопарка в сфере высоких технологий «Идея», рассказывает о своей «семерке» кремового цвета и об опасностях необдуманно быстрой езды.
Как-то раз ко мне приехали друзья из Венгрии, и я не нашел ничего лучше, чем повезти их на этой «семерке» в древний Болгар. Это было целое путешествие. Сначала мы переправлялись на пароме, а потом просто очень быстро ехали — естественно, с превышением. А как иначе? Мне же не терпелось всем быстрее показать наши святые места. И вдруг автомобиль начал как-то ненавязчиво постукивать. Как будто из-под капота кто-то стучал со словами: «Сбавь газ, Диас, убавь ритм». А я смотрю по карте (тогда еще в водительской двери у каждого автомобилиста был атлас автомобильных дорог) — километров 10 оставалось. И я не нашел ничего лучше как прибавить газу еще — думал, доедем, я там найду какой-нибудь автосервис и покажу свой автомобиль. Но пока мы доезжали, скорость и сила этих ударов выросла, и в один не очень прекрасный момент из-под капота пошел дым — двигатель просто разорвало.
К тому моменту у меня было совсем немного водительского опыта. Я начал тормозить как мог, машину развернуло, и мы скатились на дно оврага задом вниз. До сих пор помню насмерть перепуганные лица моих друзей. Нас тогда судьба сохранила всех — ни одной царапины ни на ком не осталось. Но они до сих пор помнят, как ездили Болгар смотреть!
Потом мою «семерку» реанимировали: внешних повреждений на ней практически не было, но пришлось купить новый двигатель. Я на ней еще несколько лет ездил — мы тогда меняли машины реже, чем сейчас. Автомобиль был очень нужен: надо было и родителей на дачу свозить, и мешок картошки привезти, и девушку покатать. Моя машина и кормила меня, и поила, и заставляла работать, и личной жизни помогала. Тогда в моде были «восьмерки» и остроносые «девятки», но я был истинный любитель раритетов. ВАЗовская «классика» навсегда в моей душе!
Мария Веденеева: «Это был мегасчастливый автомобиль»
Теле- и радиоведущая Мария Веденеева вспоминает о своей Toyota RAV4 — романтическом подарке от любимого мужчины.
А ведь он заказал мне ее где-то за пределами Татарстана — повторюсь, «трехдверок» было очень мало у нас еще. Искал ее по всей России, непонятно как (интернет, как сейчас, не был развит). Через перегонщиков ее достал и получил здесь.
И это был мегасчастливый автомобиль! Технические ее характеристики просто безупречны, и я, если честно, не понимаю, почему их перестали делать. Если бы «Тойота» сохранила эту линейку и продолжила выпускать что-то аналогичное (но усовершенствованное), я бы не изменила ей никогда — ни с «Фордом», ни даже с «Мерседесом». Потому что эта трехдверка была идеальной машиной для женщины, у которой есть дети. Мне на тот момент казалось, что ничего удобнее нет: дети сидят сзади, и что бы они ни нажимали, они все равно никуда не вывалятся. А еще у нее высокий клиренс, что тоже стало для нас спасением. Мы живем рядом с «Чашей», и тогда это был совсем не такой идеальный район с ровными дорогами. Там в те годы постоянно была стройка, все было перерыто. И очень выручала такая вот коротенькая машина, которая втиснется в любую пробку и пролезет по любым рытвинам.
Когда я стала ее продавать, ее купил мой тогдашний напарник по радио Артем Рычев. Мы эту RAV4 передавали, как передают из рук в руки хорошую няню. Я ему сказала: «Поверь мне, у этой машины замечательная аура! Она тебе принесет счастье!». И я точно знаю, что этот автомобиль и ему принес удачу и оказался для него счастливым. Было бы интересно узнать, где она сейчас. Но, к сожалению, история об этом умалчивает…
Артем Рычев: «Первое, что было слышно из этой машины, — Prodigy»
Кстати, об Артеме Рычеве. К нему мы тоже обратились. Оказалось, его первым автомобилем был ВАЗ 2109, на котором будущий популярный радиодиджей и шоумен слушал Prodigy и прокачивал автомеханические навыки:
Машина эта, конечно, выручала. Мы, студенты, могли забиться в тачку и поехать отдыхать куда-нибудь на Кордон. Или на дачу. Ну и просто с девушкой прикольно покататься по городу на машине. Не на троллейбусе же!
У нее не открывалась левая задняя дверь и порой не закрывался багажник. За те 2 года, что я на ней ездил, она не раз ломалась. Я ее чинил сам, всю сам перебирал. Из самого крутого, что я делал на этой машине, — менял подшипник, правый передний, как сейчас помню! Просто приезжал к деду, заезжал на специальные козелки (такие доски на бревнах) и чинил. Это было интересно. Обслуживание автомобиля в те годы было сугубо личным делом — это уже потом появились бесчисленные автосервисы, которым можно было процесс делегировать.
Потом она из короткокрылой превратилась в длиннокрылую, потому что короткие крылья на ней сгнили. Папа достал где-то длинные, я их приладил — правда, покрасить не успел. В таком же виде я ее и продал.
И еще одно теплое и крутое воспоминание об этой машине — у нее на панели стоял ароматизатор в виде золотой короны! Собачки с качающейся головой не было, а вот корона — была!
Михаил Шарипов: «Как мы тогда ездили, о чем думали?»
Михаил Шарипов, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, гендиректор и совладелец легендарного семейного ресторана «Сказка», ностальгирует о тех средствах передвижения, на которых он катался с друзьями в детстве, и о своей серебристой «девятке» студенческих времен.
Когда я учился в девятом классе, мы на четверых вскладчину разжились раздолбанной «шестеркой». От нее избавлялся старший брат одного парня из нашей компании — нам она досталась практически задаром. Мы ему отдали какую-то символическую сумму, сэкономленную с карманных денег. Права были у единственного из нас, но он не умел водить. А я, наоборот, водить умел, а прав еще не было — я все-таки еще подростком был. За руль в итоге мы садились втроем, а единственный наш «законный» водитель выходил из машины, чтобы общаться с представителями ГАИ.
Ездили мы на ней меньше года. Порой даже вдевятером помещались. Но катались исключительно по дворам. Несколько раз даже с утра в школу на ней ездили — по очереди друг друга развозили. Но, конечно, старались не особенно «светить» эту машину — мы же были еще дети, и я не знаю, что говорил бы родителям, если бы у них возникли вопросы. Ездить старались аккуратно, но как-то раз попали на ней в ДТП — задним ходом въехали в «девятку». Ее хозяин отобрал у двоих из нас паспорта — это был залог того, что мы починим его машину. Мы скидывались на эту починку, месяца два этим занимались. И после этого от нашей «лошадки» избавились — я уже и не помню, как. Я только после этого понял, почему права выдают с 18 лет. Как мы тогда ездили, о чем думали? Нас, наверное, Бог уберег…
А мой первый действительно личный автомобиль появился в 20 лет, когда я уже постоянно работал параллельно с учебой. Это было в 2003 году, я купил новенькую серебристую «девятку» и был абсолютно счастлив. Правда, сразу же обрезал ей брызговики (с ними тогда не модно было ездить). Затонировал, конечно, с ног до головы. Потихоньку поставил туда стереосистему, сделал проклейку салона. Жил я на этой машине полной жизнью. Всех, кого нужно было, подвозил. С девушками знакомился. Когда нужны были деньги — «бомбил» на ней же. Бывало, и всемером с друзьями на ней ездили на дискотеку. Культа я из этого автомобиля не делал, но уже относился к нему очень бережно…
Сергей Кощеев: «Машина была ужасна. Но ехала намного быстрее велосипеда»
Главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев делится впечатлениями от первых встреч с отечественным «классическим» автопромом. И это были сильные впечатления:
А первым автомобилем, оформленным на меня, был ВАЗ 2106. Я его купил за 20 тысяч рублей в 2010 году в Казани на авторынке. Там был полный салон соломы — какой-то настоящей соломы, я не преувеличиваю. Под водительским сиденьем стоял ящик для рассады — он это сиденье подпирал, потому что никаких пружин там уже и в помине не было. Подчинил я эту машину, ящик какой-то подложил другой…
Купил туда сабвуфер, но через неделю у меня украли магнитолу — просто вскрыли отверткой заднюю дверь и сперли панель. Раз сабвуфер больше был не нужен, а на дворе глубокая осень, то я по объявлению в «Из рук в руки» договорился с каким-то мужиком и поменял его на четыре покрышки зимней резины. Съездил за ней, переобул машину — и в ту же ночь ударил гололед. А я думаю: «Ну я же на зимней резине!». Выехал из двора, меня тут же из стороны в сторону завихляло, как на лодке в шторм. Не помню, каким чудом смог развернуться и заехать назад.
В тот же день подал объявление, к вечеру пришли два ботаника, стали ползать в снежной жиже вокруг ее гнилого кузова с вопросами «не бита, не крашена?». Я вздохнул, поднял коврик под пассажирским сиденьем. А там дыра насквозь. В общем, сторговались мы на 30 тысячах рублей, они ее забрали, а я облегченно вздохнул. Вот такая история…
А как сегодня?
Времена меняются, меняется облик желанного автомобиля, и теперь многие из нас уже покупают первые автомобили для своих детей. Современный рынок автопрома в России кардинально изменился за последний год. Его лицо обретает отчетливые восточные черты, при этом не покупает машину сегодня только ленивый. И что вы бы ни выбрали, все чаще при этом нужна бывает помощь надежного банка-партнера.
Современные условия по автокредитам становятся все более комфортными: крупные и устойчивые банки предлагают взять их под 4,5%, срок кредита достигает 7 лет. Банк становится верным другом автовладельца: он позволяет купить любой автомобиль у любого владельца (а не только в конкретном списке точек), документы — максимально прозрачные, без скрытых комиссий и внезапно включенных страховок, все процедуры легко проводятся через мобильное приложение. А на платежи по кредиту может даже кешбэк начисляться (при использовании определенных программ).
Вам решать, каким будет ваш первый автомобиль. А надежные банки помогут вам в покупке на выгодных условиях!
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